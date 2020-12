Tränaren: ”Isak skulle kunna vara skyttekung”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Diario Vasco hör Real Sociedads tränare Imanol prata Alexander Isak, efter höstens måltorka och missade chanser. ”Det är märkligt, det händer de största lag och de största spelare. Isak skulle lätt, med tanke på alla tillfällen, ha kunnat vara skyttekung, med den nivån han har, den talangen han har…men det är vanligt för spelare, särskilt i hans ålder, att ha den här typen av svackor. Jag tycker inte han verkar orolig. Han är ingen kille som utstrålar oro även om han säkert har en del inombords – ibland så gör ängslighet, brådska, tajming, avsaknaden av aggressivitet…att han inte är lika framgångsrik som förra säsongen”, säger Imanol, ”Det viktigaste för ett lag och en tränare är att chanser skapas. Isak har chanser av alla de slag. Målen kommer att komma”. Diario Vasco räknar, liksom Marca, med att Isak börjar kvällens toppmatch mot Atlético de Madrid på bänken. Willian José väntas starta.

Marca trummar på för sin egen prisutdelning med ”Kungar ett speciellt år”. En av dem är Lionel Messi, som hämtade sin sjunde Pichichi-buckla, som bäste målskytt. Nio månader av spel inför pandemitömda läktare har knappast gått honom obemärkt förbi. ”Det är hemskt att spela utan fans. Det är ingen kul känsla. Att inte ha någon på arenorna får det att kännas som träning, och det tar tid att komma in i det. Det är därför det är så många jämna matcher. Det är svårt att vinna, vem man än möter”, säger Messi. I dagens tidning menar Marca att ”alla argument talar för Alaba-rubrik på brevpapper från Real Madrid”, trots konkurrens från en rad andra klubbar om backen. Alaba kan lämna Bayern München på en fri transfer i sommar.

Diario AS är inte lika säker på Real Madrid, även om klubbens intresse understryks. Både Manchester City och Manchester United påstås ha tagit kontakt med Alabas rådgivare Pini Zahavi. På förstasidan råder ”Race utan möjlighet att hämta andan”. Det är Atlético och Real Madrid i ligatoppen, och Atlético har match i dag och Real Madrid i morgon. AS noterar att Kosovare Asllani inte finns med i Real Madrids trupp till matchen mot Huelva i dag. Någon orsak anges inte. Klubben berättar sällan om spelares skadestatus. Men enligt Cope-journalisten Arancha Rodríguez har Real Madrids skyttedrottning opererats för en ligamentsskada i vänster tumme, vilket också skedde för drygt ett år sedan.

Mundo Deportivo förmedlar ingen julstämning. ”Slut på presenter”, är budskapet inför Barças match mot Valladolid i kväll. Tränare Ronald Koeman väljer på annat håll att kommentera straffsituationen som Real Madrid slapp undan med mot Eibar (en misstänkt hands på Sergio Ramos). ”Nio av tio i Madrid hade tyckt det var straff, men inte domaren”, säger Koeman, ”I mina ögon var det straff, men det betyder inte mer än så”.

Cadena SER preciserar planerna på den omdiskuterade superligan som de europeiska toppklubbarna planerar för utanför Uefas kontroll. Tanken är en privat men inte helt stängd liga, med 18 lag – 15 fasta och tre som byts ut. De inblandade lagen skulle inte lämna sina nationella ligor. En drivkraft är förstås att tjäna mer pengar, och sälja matcher till plattformar som exempelvis Netflix, skriver SER.

ENGLAND

Daily Mirror kastar sig ut bland siffror med Mikel Arteta som ”Odds man out”. Arsenaltränaren har de lägsta oddsen för att bli nästa PL-tränare som får kicken, samtidigt som han ”förbryllade Arsenalfans” med en sifferexercis. ”Det är ganska otroligt att vi är där vi är. Mot Everton förra året hade vi 25 procents chans att vinna och vi vann. Förra helgen hade vi 67 procents chans att vinna och 9 procent att förlora, och vi förlorade. Mot Burnley 3 procent och vi förlorar. Mot Tottenham 7 procent och vi förlorar”, påpekade Arteta och fick en del fans att tänka på Rafael Benítez och hans ”facts”.

Daily Telegraph tar, som de flesta morgontidningar, fasta på andra ord från Arteta. ”Arsenal behöver kämpar nu, inte offer”, vilket syftar på spelarmentaliteten. ”Vanligen när det går dåligt har du två typer av människor – kämpar och offer. Man vill ha kämpar och inte offer”, säger Arteta, ”Offer kommer med ursäkter, offer kommer med negativitet och börjar skylla på allt som händer omkring dem eller inte går deras väg. Man behöver människor som kämpar, folk som bidrar och folk som i denna stund är redo att ge allt för klubben”. Telegraph hävdar i en annan rubrik att ”Arsenal har planerat för domedagsscenario med nedflyttning”. Med det menar tidningen att åtskilliga spelar har klausuler om stora lönesänkningar ifall det skulle bli Championship.

Daily Mail preciserar uppgifterna. Enligt tidningen skulle flera Arsenalspelare få skära ned sina löner med 25 procent. Om klausulen skulle finnas i hela truppens kontrakt skulle Arsenal spara in 37,5 miljoner pund i spelarlöner.

The Guardian har med ”Artetas stridsrop” men ger störst utrymme åt ”Ett hammarslag – dubbelt upp för Abraham”. Det är West Hams hammare som sjönk djup ner i Stamford Bridges regnblöta gräsmatta efter två mål av Tammy Abraham (0-3 mot Chelsea). Sedan skickar allas transferfavorit Fabrizio Romano in sitt bidrag. Amad Diallos övergång till Manchester United är nära sedan Atalantayttern fått klart med sitt italienska medborgarskap. 18-åringen väntas nu ansluta till United i början av januari. Affären går på 25 miljoner euro plus bonusar, en summa som är överenskommen sedan sommaren.

The Times sportetta är snarlik Guardians, med Arteta och Abraham på framträdande plats. Här ges transferkarusellen utrymme med ”Everton ska stoppa Manchester Citys intresse för Lucas Digne med nytt kontrakt”. Diskussioner väntas inom kort.

Sky Sports experter Jamie Carragher och Gary Neville roade sig under Monday Night Football med att ta ut en Premier League XI för kalenderåret. Det blev som väntat många spelare från Liverpool. Sex stycken. Laget: Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Coady, Robertson – De Bruyne, Henderson, Fernandes – Salah, Kane, Son.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport synar Intertränarens Antonio Contes ”mer eller mindre möjliga” önskemål: Marcos Alonso (Chelsea), Renato Sanches (Lille), Leandro Paredes (PSG) och Gervinho (Parma). GdS lägger till, ”Men först måste klubben lyckas bli av med Christian Eriksen”. Rivalen Milan har sina egna idéer. I går skrev GdS att Milan planerade för Gianluca Scamacca, en ”vice-Ibra” på 195 cm, till sommaren. I dag uppges Milan försöka påskynda en övergång redan till januari och har kontaktat Sassuolo för att inte låta Roma och Fiorentina hinna före. Scamacca är för närvarande på lån i Genoa. Sassuolo väntas vilja ha 25 miljoner euro. På tal om Zlatan Ibrahimovic. GdS rapporterar uppgifter från Dagospia: Förhandlingar pågår om att ha med svensken på scen under San Remo-festivalen i mars, som gäst till underhållarna Amadeus and Fiorello. Dejan Kulusevski kan möjligen också hoppas på ett gästframträdande, men i Juventuströja hemma mot Fiorentina i kväll. Han väntas inte starta.

Corriere dello Sport har fokus på just Juventus men ser det som att ”Juve har två scudettomatcher”. Det är inte bara möte med Fiorentina i dag. Coni, Italiens olympiska kommitté, ska också uttala sig om Napolis senaste överklagan av Juves skrivbordsseger från oktober.

Tuttosport är inne på precis samma spår som Corriere dello Sport med ”Juve, två matcher på samma dag”.

FRANKRIKE

L’Equipe påpekar att ”Lille byter modell”. Nya ägare, nytt ledarskap och nygamla tankar. Spelarförsäljningar ska inte vara centralt. Den nye klubbpresidenten Olivier Létang pratar om ”en mer klassisk modell”. Fansen hoppas nog bara att laget inte ändrar modell i ligaspelet. Där tronar Lille på första plats. L’Equipe rapporterar också om PSG:s senaste skadebekymmer. Alessandro Florenzi och Presnel Kimpembe väntas bli borta tre veckor efter skador mot Lille i helgen. PSG har match mot Strasbourg i kväll, sedan är nästa mot Saint-Etienne först den 6 januari.

France Football ståtar med en intervju med Robert Lewandowski. Han får än en gång berätta om tiden när han kunde ha flyttat till Manchester United. Men han pratar också nutid. France Football: ”Antoine Griezmann sa för två år sedan att han ’satt vid samma bord som Messi och Cristiano Ronaldo’. Hur är det med dig?”. Lewandowski: ”Messi och Cristiano Ronaldo har suttit vid samma bord, högst upp, väldigt länge och det gör dem ojämförbara. På det sättet sitter jag inte där. Men ser man till siffrorna i år och förra året så har jag inte gjort så illa ifrån mig räknat i mål. Jag ser mig inte vid samma bord som Messi och Cristiano Ronaldo, men jag tror jag kan bjuda in dem till mitt (skratt)”.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Milan inte är Ozan Kabaks förstaval. Den 20-årige backen väntas lämna Schalke och Milan har setts som ett hett alternativ. Men Kabak vill enligt Sky helst stanna i Bundesliga eller byta till Premier League. Där är RB Leipzig respektive Manchester United och Liverpool intresserade. Prislappen är 15-20 miljoner euro. Kabaks kontrakt sträcker sig till 2024.

Bild och Sport 1 är överens. Båda har Alexander Zorniger (tidigare i Bröndby) och Christian Gross (Tottenhamfans minns honom med fasa) som de två mest aktuella tränanamnen för krisklubben Schalke. Bild kallar Marcus Thuram loska i ansiktet på Stefan Posch i helgen för ”Årets vidrigaste scen”. Han stängs av sex matcher (en villkorligt) och får böta 40 000 euro. Till den bötessumman kan läggas ytterligare 150 000 euro, en månadslön, som Thurams klubb Mönchengladbach redan straffat honom med. Vidare rapporterar Bild att Sebastian Andersson av allt att döma missar cupmatchen mot Osnabrück i dag. Han fanns inte med på den avslutande träningen på grund av fortsatta knäproblem. Det är Kölns sista match för året.