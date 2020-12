Guardiola varnar: Vore ”stort misstag” att sparka Arteta

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

The Guardian uppmärksammar Arsenals givmildhet. Efter att generöst ha delat ut poäng till motståndare i ligan blev det nu en ”Tidig julklapp” i ligacupen (1-4 mot Manchester City). I jultomtens kläder stod denna gång målvakten Rúnar Alex Rúnarsson. En annan nordbo dyker upp i tidningen. En intervju med svenska spelaragenten Michael Kallbäck, som valt att satsa på damfotbollen.

Daily Mirror lider med Arteta under ”Art-ache”. Sedan staplar tidningen transferrykten. Det är Liverpool som blandat sig i striden om Aston Villas stjärna Jack Grealish. Det är West Ham som återupplivat intresset för Chelseas veteran Olivier Giroud.

Daily Telegraph skriver om ”Four-midabel City” men vinnartränaren Pep Guardiola ger sin gamla adept Arteta fullt stöd. ”Det är bara en tidfråga sedan kommer det att gå bra för honom”, bedyrar Pep, och säger även att det vore ett ”stort misstag” om Arsenal skulle sparka honom.

The Times konstaterar att ”Mourinho slipper ’svinstia’”. Tottenham gästar Stoke i ligacupen i kväll. Middlesbroughs tränare Neil Warnock var på besök med sitt lag nyligen, och sa då ”Omklädningsrummet var som en svinstia. Fast, nej, svinen hade flytt om de sett det”. För att säkra social distansering har ett temporärt omklädningsrum inrättats. ”Jag hade inte tänkt ta upp frågan. Den är för fotbollsmyndigheter, säkerhetsmyndigheter, inte för mig”, säger Mourinho, ”Jag vill inte vara den elake. Jag har en video på det, från en kollega som nyligen mötte dem”. Fast omklädningsrummet uppges nu uppgraderat.

Liverpool Echo skriver att Liverpool nu fått in hela summan för Philippe Coutinho-försäljningen för två år sedan. Det innebär att även de sista bonusarna är inbetalda och att affären kostat Barcelona 142 miljoner pund, drygt 1,5 miljarder kronor.

Goal tar upp tråden om Mohamed Salahs framtid. På väg bort? Inte om Liverpools får bestämma. Enligt Goal planerar klubben att erbjuda 28-åringen ett nytt kontrakt med en höjning av dagens lön på 200 000 pund i veckan. Det nuvarande kontraktet går ut 2023.

ITALIEN

Il Secolo XIX uppger, enligt calciomercato och fler källor, att Sampdoria förlängt kontraktet med Albin Ekdal. En officiell bekräftelse väntas inom de närmaste dagarna. Sampdoria har redan tidigare uppgetts utnyttja optionen i kontraktet och förlänga med ett år, men lagets prekära situation i ligan fick klubben att dra i bromsen. Nu är det bättre tider för Sampdoria, svensken glänser och klubben skrider därmed till verket.

La Gazzetta dello Sport beskriver tisdagen som ”Nattsvart för Juve”. Laget gick miste om sex poäng på en och samma dag. Dels förbyttes skrivbordssegern mot Napoli till ett omspel (i maj). Dels förbyttes en väntad hemmaseger till storförlust (0-3 mot Fiorentina). ”Det finns inga alibi. Vi startade med fel attityd”, säger tränare Andrea Pirlo. Dejan Kulusevski var på nytt förvisad till bänken, fick ett kort inhopp, får 5,5 av 10 i betyg och konstaterandet ”Kunde inte göra något” åt resultatet. Ingen Juvespelare fick över 6. Gazzetta dello Sport uppger att både Sampdoria och Bologna tagit kontakt med Bröndby om Jesper Lindstrøm, 20. Den danska klubben sägs kräva sju miljoner euro. Även klubbar i Premier League och Bundesliga är intresserade.

Corriere dello Sport känner sig fram. ”Vilken örfil, Juve”. Efter poängtapp i kontorsrum och på planen, slänger tidningen dessutom in en notis om Gianluigi Buffon. Veteranmålvakten riskerar bestraffning – för hädelse. Orden ska ha fångats upp av mikrofoner vid planen. Så sent som för en vecka sedan stängdes Bryan Cristante av en match för samma blasfemiska fras.

Tuttosport i Turin och Il Mattino i Neapel ger regionala perspektiv. Tuttosport skriver om en ”Svart tisdag” för Juve, medan Il Mattnio jublar på nyhetsettan över att ”Rättvisa är skipad”, med lysande röda bokstäver.



SPANIEN

Marca anar att ”Atlético tror på att vinna ligan” efter ännu en tung seger (2-0 mot Real Sociedad). Tränare Diego Simeone är försiktig. På frågan vad som fattas för att laget ska bli mästare svarar han: ”25 matcher. Match för match för match”. Marca uppmärksammar sedan Real Madrid. Herrlagets tränare Zinedine Zidane gläder sig åt att ha Eden Hazard tillgänglig igen inför kvällens match (Granada) men retar sig på Barcelonatränaren Ronald Koemans uttalande om att Zidanes lag borde haft en straff emot sig i förra matchen (Eibar). ”Det stör mig eftersom jag aldrig ifrågasätter domare”, säger Zidane på en fråga om Koemans ord. Damlagets seger tack vare mål av Sofia Jakobsson uppmärksammas också i korthet (1-0 mot Huelva). Tidningen bekräftar där uppgifterna om att skyttedrottningen Kosovare Asllani missade matchen på grund av en operation av tummen (se tisdagens Headlines, under Spanien). Enligt Cope-journalisten Arancha Rodríguez var operationen lyckad.

Mundo Deportivo firar Barcelonas seger (3-0 mot Valladolid) med rubriken ”644 – legendaren Messi”. Argentinaren har passerat Pelé och är nu den spelare som gjort flest tävlingsmål för en och samma klubb. Mål är just det som efterlyses från Alexander Isak. Men han blev mållös under sitt inhopp i går. ”Han syntes inte till under sin halvtimme”, lyder Mundo Deportivos korta omdöme.

Sport öser däremot på med höga betyg efter Barças match, som var en ”Storslagen reaktion” på tidigare matcher. Både Messi och Pedri får 9 av 10.



FRANKRIKE

L’Equipe klistrar citatet ”Vi blev lurade” på förstasidan. Det är från Marseilles president Jacques-Henri Eyraud, som uttalar sig om Ligue 1:s kraschade tv-avtal med Mediapro. På tal om avtal och kriser. Fyra klubbpresidenter kommer enligt L’Equipes uppgifter att förhandla med spelarfacket, UNFP, för att få till stånd en allmän överenskommelse som uppmuntrar spelare att sänka sina löner, med tanke på den ekonomiska krisen.

RMC Sport förmedlar förre världsmästaren Lilian Thurams reaktion på sonen Marcus Thurams loska. ”Jag såg matchen och jag var extremt chockad. Jag frågade mig till och med om det där verkligen var min son”, berättar han för den karibiska radiokanalen RCI. Lilian Thurma har full förståelse för bestraffningen men har också fått en förklaring av Marcus. ”Han var rasande på motståndaren och förolämpade honom och utan att göra det med avsikt kom det saliv. Han vill att folk förstår att det var oavsiktligt. Den första han ringde när han var i omklädningsrummet efter det röda kortet var hans lillebror, ’Kephren, jag gjorde det inte med flit’”, säger Lilian Thuram, ”Han accepterar det han gjort och jag tycker det är normalt att han bestraffas, för det är något som inte får förekomma på en fotbollsplan. Jag tror att han bad om ursäkt till sin lillebror först för att han känner sin pappa”.

Le Parisien hävdar att PSG planerar för vävningar i januarifönstret. I topp på tränare Thomas Tuchels önskelista är en mittback, närmare bestämt Antonio Rüdiger. Tysken har bara startat en ligamatch i höst för Chelsea.

20 Minutes uppger att Nantes hittat en ny tränare efter Christian Gourcuff. Det något oväntade valet uppges vara gamle förbundskaptenen Raymond Domenech. Han har inte tränat ett klubblag sedan Lyon 1993.



TYSKLAND

Bild uppmärksammar att Hannover i Zweite Bundesliga har måltorka och jagar anfallare. Namnet John Guidetti dyker upp bland idéerna. ”Det förekommer rykten om ett andra lån av Guidetti från Alavés”, skriver Bild. Tidningen tar sig även an tisdagens cupspel med häpnad: Schalke har vunnit en fotbollsmatch. Fast det var mot ett division 4-lag i cupen (3-1 mot Ulm), och enligt Bild spelade Schalke ”som om de hade pjäxor på fötterna”. Nästa match blir med ny tränare. ”Det har varit kul, men nu är jag inte längre Schalketränare”, bekräftar Huub Stevens efter sitt korta inhopp. ”Alla bör vara medvetna om att vi behöver en nystart och att vi är djupt ner i skiten”, säger målskytten Suat Serdar på tal om lagets 2020. Enligt Bild lär den nystarten bli med Christian Gross (ja, Tottenhamfans, DEN Christian Gross). Han är favorit att ta över. Det var åtta år sedan Gross senast tränade i Europa. Alexander Zorniger och Friedhelm Funkel ses som alternativ.

Leipziger Volkszeitung sätter betyg på RB Leipzig-spelarna efter tisdagens cupseger (3-0 mot Augsburg). Emil Forsberg får nöja sig med 3 av 6 (1 är bäst). ”Enligt vd Oliver Mintzlaff genomgår han en andra vår men han blomstrade inte riktigt i Augsburgs hårda vinter”, skriver tidningen om svensken.

Abendzeitung pratar med Bayer Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge. Han ger en dyster prognos i pandemins kölvatten. ”Under 2019/2020 kom vi undan med en blåtira, också beroende på våra framgångar. Den här säsongen däremot kommer FC Bayern att ta en tung smäll, precis som fotbollen i stort, ja, hela världen. Ingen del av samhället undkommer coronan. Nästa sommar kommer vi med all sannolikhet inte att kunna göra transfers som var möjliga före coronan”, säger Rummenigge.

ÖVRIGT

Fox Sports (Mexiko) pratar på morgonen, svensk tid, med en belåten André-Pierre Gignac: ”Äntligen vann vi den jävla cupen”. Den ”jävla cupen” är Concacafs Champions League, och vann det gjorde Tigres i finalen mot amerikanskt motstånd (2-1 mot Los Angeles FC). ”Det här är för folket hemma i Monterrey”, säger den 35-årige fransmannen, som gjorde det avgörande målet. Det var 15:e året i rad som ett mexikanskt lag vann. Tigres kommer nu att spela klubblags-VM i Qatar i februari.

SDNA (Grekland) konstaterar att Muamer Tankovic & Co i AEK får en ny tränare. Massimo Carreras tid i klubben är över. Enligt SDNA kommer i stället Manolo Jimenez tillbaka för en fjärde sejour. Atenklubben gör med andra ord ”en Genoa”, som i går anställde Davide Ballardini för just fjärde gången.

A Bola (Portugal) utlovar ”Super-klappen”. Dan före dopparedan bjuder på Supercupen, Porto mot Benfica. Då får lagens tränare, Sérgio Conceição respektive Jorge Jesus, agera rivaliserande jultomtar på förstasidan.