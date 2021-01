Kulusevski hyllas: "Han är Pirlos reservvapen"

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lyckas pressa in Zlatan Ibrahimovic i en huvudroll på förstasidan. ”Ibra börjar om på +3”. Det är Milans försprång när svensken nu är redo att börja spela på allvar. Mot Torino i cupen i morgon blir det ”bara” lite fler matchminuter men mot Cagliari på måndag om en vecka är han med från start. Det är GdS säker på. Dagens stora rubrik på förstasidan är ”Se upp Conte, Juve kommer”. Intertränaren kan gräma sig över tappade poäng (2-2 mot Roma) och stiltje på transfermarknaden även om hans skulle vilja ha mer. ”Det här året existerar inte verbet vilja. Det har jag fått veta sedan augusti”, säger Conte om mercaton. Juventus verka inte behöva några förstärkningar (3-1 mot Sassuolo). Det finns utmärkt material på bänken. ”Pirlo har honom som reservvapen och han kommer in och gör det bra som mot Milan; missar ett enkelt mål till en början, men sedan skapar han massor och bygger upp för CR7”. Det är omdömet om Dejan Kulusevski. Trots inhopp är svensken den enda Juvespelare, vid sidan av Danilo, som når upp till betyget 7 av 10.

Corriere dello Sport tycker helt enkelt att ”Juve skrämmer”. Tidningen ger Kulusevski 6,5 i betyg men nämner honom också i andra sammanhang. Dels för att skador i går på Paolo Dybala (knä) och Weston McKennie (muskel) kan ge honom mer speltid. Dels för hans lockrop till Ibrahimovic om EM-spel. Fler Juvesvenskar var i farten under söndagen. Lina Hurtig och Linda Sembrandt blev Supercupmästare (2-0 mot Fiorentina). Hurtig spelade hela matchen och får 6,5 i betyg, medan Sembrandt satt på bänken. Sembrant har för övrigt ett utgående kontrakt. 33-åringen kan bli kvar. Och hon kan flytta. ”Jag trivs väldigt bra här och första kontakten är tagen samtidigt som det finns intresse från andra klubbar”, säger hon till Fotbollskanalen.



ENGLAND

Daily Mirror satsar på ”The only way is epic”. I-sport på ”The only way is exit”. Bakgrunden är densamma, att Mak Wright, känd från tv-serien ”The ony way is Exeter” fick hoppa in i slutminuterna när Crawley svarade för helgens FA-cupknall (3-0 mot Leeds). Så mycket för spelarna som verkligen gjorde skillnad.

The Times har med Crawleys jubel men också i en annan kontext. ”Firande ’riskerar shutdown’”. Både från regerings- och läkarhåll förstärks coronaoron efter helgens målfirande och den senaste tidens fall av spelare som brutit mot coronaregler. Det kan i förlängningen hota fotbollen från att köra vidare.

Daily Telegraph skriver om andra brott mot reglerna. Fotbollsförbundet, FA, ska granska Evertons Cenk Tosun efter en målgest som associeras med den högerextrema turkiska organisationen Grå Vargarna. Själv förnekar Tosun kännedom om sambandet. Från transferfronten rapporterar Telegraph att Napoli har Arsenals Kieran Tierney som långsiktigt mål. Emerson Palmieri i Chelsea kan bli en temporär lösning.

Manchester Evening News ger utrymme åt att Paul Pogba, Luke Shaw och Victor Nilsson Lindelöf kan missa Man Uniteds match mot Burnley på grund av skada.

The Guardian hittar många utropstecken från Tottenhams seger mot division åtta-motstånd (5-0 mot Marine). Alfie Devine, 16 år och 163dagar, blev rekordung målskytt. Marine fick in 300 000 pund, ca 3,3 milj kr, på 30 000 sålda virtuella matchbiljetter. ”Jag har så mycket respekt för José Mourinho”, säger Marines tränare Neil Young (jo, faktiskt), belåten med att Tottenham matchade så många stora namn.

The Athletic låter David Ornstein presentera måndagsuppgifter. Två av dem: Rob Holding och Arsenal är överens om ett nytt långtidskontrakt, som redan ska vara underskrivet. Tottenham och Juventus är ute efter Stuttgarts Nicolas Gonzalez.

SPANIEN

Marca går i Real Madrids snöfyllda fotspår. ”Den oändliga resan” beskriver klubbens strapatser efter snöstormen Filomena. Laget får stanna i Pamplona efter matchen mot Osasuna och reser direkt därifrån till Malaga för Supercupsemifinalen mot Athletic på torsdag. På förstasidan påpekar också Marca att Moussa ”Dembélé är nu Atleticos”. Köpoptionen i lånekontraktet sätts till 33 miljoner euro.

Diario AS anger köpoptionen till 35 milj euro samt påpekar att Dembélés uppgift är att bli rätt komplement till Luis Suárez. På förstasidan oroar sig AS mindre över Real Madrids strapatser och mer över Karim Benzemas plötsliga måltorka. ”Utan krut inför Supercupen”, lyder dagens största rubrik. Tre matcher utan mål har fransmannen. Det kanske säger mer om den målhunger han visat tidigare under säsongen.

Sport viker än en gång förstasidan åt Lionel Messi. Denna gång med ”Frisparkskungen”. Argentinaren är nu uppe i 48 mål. Därmed är han bättre än Cristiano Ronaldo även i denna konstform, påpekar tidningen belåtet.

Mundo Deportivo tycker att Antoine Griezmann är ”Den återfödde”, sedan han på sistone hittat rätt i Barcelona. Kanske en liknande rubrik passat även på Alexander Isak. Både Mundo Deportivo och Diario Vasco hade honom som bäst i Real Sociedad mot Sevilla i lördags, och MD noterar i en färsk artikel att han med sitt mål i den matchen klivit in på tio-i-topp-listan över klubbens bästa utländska målskyttar. Isak har nu 20 mål (liga och cup) och sin plats säkrad även i startelvan. ”Vid det här laget råder knappast någon tvekan om att svensken är Imanols favoritcenter, Reals nummer 9”, skriver tidningen.

FRANKRIKE

Canal Football Club ställer frågan om Real Madrids intresse till Rennes unga stjärna Eduardo Camavinga. ”Det är kul att en stor klubb är intresserad av en, men jag håller huvudet kallt, jag är i Rennes. Sedan få vi se efter säsongen, och väga för och emot”, säger den 18-årige mittfältaren.

Foot Mercato menar att Juventus har klart med nästa unga spelare. Abdoulaye Dabo har en tid ryktats från Nantes till de italienska mästarna en tid. Enligt Foot Mercato väntas den 19-årige mittfältaren till Turin i morgon för läkarundersökning. Det rör sig om ett lån med köpoption (1,5 milj euro).

L’Equipe i pappersupplaga kommer inte ut i dag heller på grund av en strejk. Däremot presenteras i sedvanlig ordning Omgångens lag. I det finns den tidigare Djurgårdsspelaren Tino Kadewere, som fortsätter att glänsa på högerkanten hos ligaledaren Lyon.

TYSKLAND

Sport1-programmet Dobbelpass gästades på söndagen av Emil Forsberg. Han beklagade förlusten mot Dortmund men ser ljust på framtiden. ”Vi har ett lag som fortfarande är ungt – kanske inte så ungt eftersom jag är med”, lägger han till. Forsberg konstaterar också att äldre kan mixa bra med de yngre, ”Jag har kanske gjort mycket rätt som fortfarande är här efter sex år”. Den här säsongen ha 29-åringen hållit skadorna borta – ”Jag kan spela bra fotboll igen” – och även testats i ny position – ”Den nya rollen som falsk nia passar mig mycket bra”.

Kicker ger förstasidan åt Schalke. För en gång skull inte på grund av den ständiga krisen i klubben utan för den brutna segerlösa sviten. Grannklubben Dortmund kommer inte att ge sig ut på transfermarknaden efter Axel Witsels svåra skada. Det uppger Kickers källor. Dortmunds sportchef Michel Zorc ger också den signalen. ”Vi kommer att täppa till den luckan med egna spelare. Emre gjorde det mycket bra i går (läs: i förrgår) och Jude (Bellingham) är tillbaka nästa vecka. Vi behöver inte oroa oss”, säger Zorc till Sport1.

Bild uppmärksammar ett coronabesked i Mainz, där Robin Quaison spelar. Edimilson Fernandes har testat positivt – för andra gången. ”Det finns dokumenterade fall med återsmitta, men baserad på nuvarande kunskap är det ovanligt”, påpekar virologiprofessor Bodo Plachter vid Mainz universitet. Ytterligare tester ska göras på Fernandes för att se om det är rester från tidigare smitta (augusti) eller helt nytt.

ÖVRIGT

Olé (Argentina) bidrar med smakprov från helgens sydamerikanska nyheter. Ett vin som heter ”Gracias Negrito” har lanserats till stöd för Edinson Cavani. Man United-anfallaren stängdes av tre matcher för ett Instagraminlägg som förbundet ansåg kränkande. Det har väckt reaktioner, och nu även satt fart på vinproduktionen. ”Det behövde vara ett riktigt mörkt vin (bien negrito), och ett Tannat, som är vår flaggskeppsdruva”, berättar vinhandlaren Silvina Rosas, som ligger bakom initiativet.