Lewandowski: "Klopp var en ’elak’ lärare"

ENGLAND

Goal lyfter Robert Lewandowskis beskrivning av Jürgen Klopp i The Player’s Tribune. Anfallaren hade honom som tränare i Dortmund. ”Jürgen var inte bara en fadersfigur för mig. Som tränare var han som den ’elaka’ läraren. Och jag menar det i ordets bästa bemärkelse”, skriver Lewandowski, ”Låt mig förklara. Tänk dig tillbaka när du gick i skolan. Vilken lärare kommer du mest ihåg? Inte den som gjorde livet enkelt för dig och inte förväntade sig något av dig. Nej, nej, nej. Du minns den elaka läraren, den som var hård mot dig och gjorde allt för att få ut det bästa ur dig”. Lewandowski lägger till: ”Han var aldrig nöjd med att du var en B-student. Jürgen ville ha A+. Han vill det inte för egen skull. Han ville det för din skull”.

Daily Mirror skriver om en ”Joy Division”. Inte i ordets allra mörkaste betydelse, sannolikt som en flört med bandnamnet och framför allt i betydelsen ”glädjeuppdelning”. För ett rött ”exklusivt” följs av uppgiften att lagfirande kommer att straffas hårt som en följd av den rådande coronasituation och av kramscener på fotbollsplanen den senaste tiden. Love will tear us apart.

The Times pockar också på uppmärksamhet med ”Exklusivt: Domarna har fått direktiv om att påminna lagkaptener om reglerna för social distansering”. Premier League har också skickat brev till klubbarna.

Daily Telegraph har som dagens största rubrik, ”Respektera covidreglerna eller riskera att förlora rätten att spela”. Enligt tidningen har EFL, English Football League, varnat klubbarna för att de är under stark press från regeringen att sköta sig.

The Guardian noterar att Liverpool och Manchester United möts två gånger på mindre än en vecka. Först på söndag i ligan och sedan parades lagen ihop i FA-cupen lördagen därpå. Fabrizio Romano, som bland annat frilansar åt Guardian, uppger att Milan är intresserad av att låna backen Fikayo Tomori, i Chelsea om försöket med Mohamed Simakan (Strasbourg) inte lyckas. Frank Lampard öppnade i helgen för att släppa Tomori på lån.

Sky Sports har mer låneintresse. Tv-kanalen uppger att Valencia är ute efter att Harry Winks. Tottenham har ännu inte fått något erbjudande och vill inte låna ut mittfältaren. Sky uppmärksammar även att Arsenals Mesut Özil sagt att han vill spela i två länder till innan han lägger av: USA och Turkiet.

Daily Mail rapporterar uppgifter från Cardiff City: Sol Bamba har drabbats av cancer. Den 35-årige backen har Non-Hodgkins lymfom.

Manchester Evening News påminner om att Manchester United för första gången sedan 2013 kan vara ligaledare i Premier League i januari om laget tar en poäng mot Burnley i kväll. Men Ole Gunnar Solskjaer ligger lågt, ”Vi är i en bättre position än vid samma tidpunkt i fjol. Men ingen minns januaritabeller”. Victor Nilsson Lindelöf är spelklar igen.

Lancs Live hade ingen större lycka när tidningen frågade Burnleytränaren Sean Dyche om det påstådda intresset för Robin Quaison. ”Jag kan berätta svaret för dig innan du hinner säga namnet: jag har inte en aning om vad du snackar om. Jag tror det är en av många vi kopplats ihop med förut”, högg Dyche.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om en ”Scudettopakt” mellan Milan och Gianluigi Donnarumma, vars kontakt går ut i sommar. Milan säger sig tro på ett nytt avtal. Enligt GdS vill också Donnarumma stanna. Så fullt fokus på säsongen nu, kontraktsskrivning sen. Milan vill erbjuda sex milj euro i lön, Donnarummas agent Mino Raiola vill ha tio – men dessa knutar väntas lösas med ett Milan i CL nästa säsong. Zlatan Ibrahimovic lär spela i kväll mot Torino i cupen men inte från start. Sedan väntar startelvan mot Cagliari. Startelvan väntar också för Dejan Kulusevski i Juventus. Skadan på Paolo Dybala (borta 15-20 dagar) gör att svensken är högaktuell, och Gazzetta dello Sport har honom också i startelvan till Derby d’Italia mot Inter på söndag. Det är ytterligare ett stort derby på gång. På fredag möts Roma och Lazio. GdS döper om matchen till ”Il Derby di Piazza Spagna”, efter den välkända platsen i Rom och med anledning av de många spanska spelarna i de båda klubbarna.

Corriere dello Sport drar på en intervju med ex-tränaren Fabio Capello om den jämna titelstriden. ”Det stämmer att jag tippade Contes Inter, och jag står fast vid det tipset”, säger Capello, men lägger till, ”I mina ögon är det fem lag som slåss om de fyra första platserna: Inter, Milan, Juve, Atalanta och Roma”. Tidningen tar i en mindre artikel uppmåndagskvaällens Sky Sport-uppgifter om Milans intresse för Mattias Svanberg. CdS påpekar att någon affär knappast är aktuell i januari men att mittfältarna är ”en av de värdefulla spelare som kan hamna på marknaden” i sommar, samt att relationerna mellan Bolognas sportchef Sabatini och Milans sportchef Masara är goda.

SPANIEN

Sport ger stort utrymme åt gårdagens deadline för presidentvalet i Barcelona. Fem kandidater fick inte tillräckligt många underskrifter, fyra är kvar. Av dem fick Joan Laporta 10 257 underskrifter – fler än de andra tre tillsammans. Víctor Font blir troligen främsta utmanare till Laporta, menar Sport. Presidentvalet är den 24 januari. Tidningen blickar sedan mot Barças lag och ser ett ”Super-Barça för Supercupen”. Sport menar att laget är det formstarkaste av de fyra i turneringen. I morgon väntar semifinal mot Real Sociedad.

Marca ser Supercupen som en ”Superexamen” för Zinedine Zidane att göra en omstart för Real Madrid efter bara oavgjort mot Osasuna och Elche. Real Madrid möter Athletic Club på torsdag i den andra semifinalen.

Diario AS tittar i stället på Real Madrids framtida mål. Tidningen synar ”Mbappé-formeln”, hur Los Blancos ska lyckas värva PSG-stjärnan till sommaren. Ett alternativ för finansiering är att sälja truppspelare för 100 miljoner euro plus ta från de ökade intäkterna när läktarpubliken återvänder, menar AS.

La Vanguardia synar Barcelonas svåra ekonomiska situation. I sammanställningen framkommer bland annat att Lionel Messi vid kontraktsunderskriften 2017, utöver bruttolönen på 100 miljoner euro, säkrade bonusar på 78 miljoner euro, nästan 790 milj kr. En första utbetalning på 39 miljoner euro försenades och betalades först ut i juli förra året. Det är en anledning till Messis ilska mot klubben, menar La Vanguardia, något närstående till Messi dementerar. En andra utbetalning på 39 milj euro ska göras i slutet av denna säsong, men kommer att påverkas av överenskommelsen om betalningsuppskov, och betalas i delbetalningar över fyra år.

FRANKRIKE

Le Parisien noterar att Neymar och Presnel Kimpembe är tillbaka i träning för PSG. Det är ännu oklart om de kan medverka i rivalmötet med Marseille i Champions Trophy på onsdag kväll.

BeIn Sport låter Villarreals tränare Unai Emery uttala sig om PSG val av Mauricio Pochettino som tränare. Emery var själv PSG-tränare 2016-2018. ”Jag tror Pochettino i detta ögonblick är den perfekte tränaren för PSG”, låter Emery hälsa.

Le 10 Sport uppger, liksom Téléfoot La Chaîne, att Milan är intresserad av Loïc Bade, men också att Liverpool är det. Den 20-årige backen har kontrakt med Lens fram till 2023.

France Football har satt ihop en lista över de 50 mest mytiska fotbollsmatcherna. Eftersom Frankrike står i världens centrum så kommer redaktionen fram till att fyra av topp fem är matcher med franska landslaget. Topp fem: 1/ Västtyskland-Frankrike (VM 1982), 2/ Milan-Liverpool (Champions League 2005), 3/ Brasilien-Frankrike (VM 1998), 4/ Brasilien-Frankrike (VM 1986), 5/ Frankrike-Italien (EM 2000). På annat håll skriver France Football att Dortmund är intresserad av Tanguy Coulibaly, 19, i Stuttgart, om Jadon Sancho säljs.



TYSKLAND

Express konstaterar att bekymren fortsätter för Sebastian Andersson i Köln. Anfallaren har länge dragits med krånglande knä. Express skriver att ett benmärgsödem sätter stopp på obestämd tid, åtminstone flera veckor till. Någon fotbollsträning blir det inte. ”Det är svårt att låta kroppen vila och samtidigt hålla sig i form”, säger tränaren Horst Heldt, ”Det är inte så att han springer 1 000 meter eller tränar med boll”. För närvarande kan 29-åringen bara träna överkroppen, skriver Express. Andersson har varit borta från träning sedan strax före jul.

Weser-Kurier hör Werder Bremens tränare Florian Kohfeldt skruva upp förväntningarna på Ludwig Augustinsson ytterligare. Vänsterbacken har redan fyra målpass på tolv ligamatcher, och ytterligare två i cupen. Med Niclas Füllkrug och Davie Selke snart tillbaka säger Kohfeldt, ”Då vill jag se ännu fler bollar in i straffområdet, det kan Ludde fixa”. Kohfeldt beskriver också Augustinsson som ”en kvalitetsspelare som inte längre behöver utvecklas, som redan kan sätta tonen på Bundesliganivå. Sådana spelare har vi inte många av i truppen”.

Sky Sport radar upp transferuppgifter. Bayern München är intresserad av Borussia Mönchengladbachs mittfältare Florian Neuhaus. 23-åringen har en utköpsklausul på 40 miljoner euro. Även Real Madrid är intresserad. Atlético har lagt ett bud på Hertha Berlins Matheus Cunha. 21-åringen vill dock inte flytta på sig ännu. Även Juventus och Inter är intresserade.

Bild fyller på. Om RB Leipzig säljer Dayot Upamecano väntas klubben lägga krutet på Mohamed Simakan, 20, i Strasbourg. Även Milan är intresserad.

Sport 1:s bidrag är att Valencia ”seriöst överväger ett bud” på Schalkes lagkapten Omar Mascarell. Ett bud på cirka åtta miljoner euro för den 27-årige mittfältaren kan vara att vänta.

ÖVRIGT

Voetbal International-journalisten Roen Boeringa menar att övergången för Daleho Irandust till Groningen är komplicerad. ”Att Groningens intresse läckte ut från svenskt håll verkar i första hand ha varit för att stimulera intresse från andra klubbar. Häcken är nu också i samtal med andra parter”, skriver Boeringa, som menar att Groningen ser 22-åringen ”som pusselbiten som saknas”.

Nova Sport såg Aris tappa mark i serietoppen (0-0 mot Giannina). Daniel Sundgren gjorde ett inhopp på den regnfyllda planen. ”När det är så här, som vattenpolo, då är det svårt att göra mål”, säger Sundgren. Aris ligger tvåa men är nu åtta poäng efter Olympiakos.

TyC Sport (Argentina) uppger att det är klart att Independiente del Valle säljer Moisés Caicedo till Brighton. Även Newcastle och Manchester United har uppgetts ute efter den 19-årige mittfältaren. Caicedo väntas få sitt arbetstillstånd i veckan och därefter resa till England.