Vendettan fortsätter - kallar Neymar för "skräp"

FRANKRIKE

Le Parisien firar PSG som tog en första ”titel” under Mauricio Pochettino med seger i Trophée des champions (2-1 mot Marseille). ”En pokal och en revansch för PSG”, skriver tidningen på förstasidan, med tankarna på det infekterade förlustmötet i höstas. Fast Marseilles tränare André Villas Boas tycker Trophée des champions borde slutat annorlunda. ”Det var en jämn match där vi var det bättre laget”, säger portugisen, som också delade ut en gliring. ”Den största äran PSG gjorde för oss var att de firade som om de hade vunnit Champions League”. Noterbart är att Kylian Mbappé får lägst spelarbetyg av alla på planen, 3,5 av 10. Anfallarens tunga period fortsätter.

RMC Sport följer efter höstens rasismbråk duellen mellan Neymar och Álvaro González. Under matchen: Álvaro González drog på sig tre frisparkar och ett gult kort mot Neymar, sedan brasilianaren hoppat in i 65:e minuten. I en situation ser han ut att grabba tag i Neymars huvud. Efter matchen: Tjafset fortsätter i sociala medier under natten. ”Kungen, visst är det Álvaro?”, skriver Neymar ironiskt på Twitter till en bild på sig själv i en något hånfull målgest. Álvaro González svarar med bilden där han har händerna vid Neymars huvud och skriver, ”Mina föräldrar lärde mig att alltid bära ut soporna. Heja OM för alltid”. Och kommentarerna fortsatte. Neymar: ”Och glömde hur man vinner titlar”. González: ”För evigt i skuggan av kungen” (bild på Pelé). Neymar: ”Och du är i min. Jag gjorde dig känd. Du är välkommen, fenomenet”. Och överallt skrattande e-mojis. Tråden här.

ENGLAND

Daily Mirror stämmer upp i en James Brown-klassiker, ”I Phil Good”. Och Phil Foden känner efter mål och ny seger (1-0 mot Brighton) att det svänger om hans Manchester City, ”Det känns verkligen som vi är tillbaka i bästa slag”.

Daily Telegraph tycker det svänger lite för mycket, att det blir för intimt. En bild på målkramande Cityspelare ger näring till dagens största rubrik. ”Klubbar trotsar regeringens uppmaningar med fortsatt firande”. En parlamentsledamot kallar kramandet för ”en förolämpning mot sjukvården” i coronatider. Citys tränare Pep Guardiola tycker det är svårt att efterleva restriktionerna. ”När man gör mål och en spelare jublar och de andra inte jublar med honom, det blir konstigt och obekvämt”, säger han. Den tidigare Aston Villa-spelaren Gabriel Agbonlahor skriver i en krönika, ”Antingen tillåt spelarna att kramas eller stoppa fotbollen helt”.

Daily Express tar upp att Crystal Palaces tränare Roy Hodgson håller med Guardiola. ”Det är svårt att hålla alla känslor i schack när något händer och koppla på covidhjärnan och tänka ’hur långt ifrån är jag?’”, säger Hodgson. Men dagens största rubrik är ”Ivan den förskräcklige”. Det är Ivan Cavaleiro som ”spolierade Kanes afton” och fixade en överraskande poäng åt Fulham (1-1 mot Tottenham).

The Athletic uppger att Mesut Özil är beredd att avstå en del av den kvarvarande lönen i Arsenal för att få till stånd en flytt i januari. 32-åringen har sju miljoner pund kvar att inkassera i lön innan kontraktet går ut i juni.

The Sun svingar med ”exklusiv”-stämpeln och trycker dit den vid rubriken, ”Superagenten Jorge Mendes letar ny klubb för Wolves tränare Nuno Espirito Santo efter samtal med Arsenal”. Enligt tidningen var portugisen aktuell för Londonklubben när Mikel Arteta nyligen hade det motigt.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport verkar höra Inter och Juventus pusta ut. ”Så kämpigt!”, skriver tidningen sedan båda lagen tagit sig vidare efter förlängning (2-1 mot Fiorentina respektive 3-2 mot Genoa). Två nordbor fick chansen att visa upp sig. ”Ännu en bortkastad chans”, skriver GdS om Inters Christian Eriksen i betygsrubrik. Han får 5,5 av 10. ”Kulusevski-garanti” skriver GdS rubriken om Juventus Dejan Kulusevski i betygsrubriken. Han får 7 av 10. Svensken gjorde ett mål och en assist. Bara Morata och Rafia får lika högt betyg i Juve. ”Inledningsvis en man bland unga, trots att han är född 2000. Länge bäst på planen men de två missarna framför Paleari (Genoas målvakt) tynger”, skriver tidningen vidare. Hans tränare Andrea Pioli var svalare i sitt omdöme om svensken. GdS berättar på annat håll att Milan kommer allt närmare en förlängning med Hakan Calhanoglu. I går var det möte med hans agent Gordon Stipic. Parterna närmar sig varandra. Milan är uppe i årslön på fyra milj euro, Stipic är nere i fem milj euro.

Corriere dello Sport hittar den största rubriken bortanför gårdagskvällens cupspel (”Kulusevski glänser” är betygsrubriken för Juve – han får 7/10 även här). ”Marrotta bekräftar” är dagens feta rubrik, som berättar att Inters vd medger att det förhandlingar pågår med klubbköpare. Det har uppgetts vara det brittiska riskkapitalbolaget BC Partners. I dag har Inter ett extra styrelsemöte.

Sky Sport 24 pratar Mattias Svanberg med Bolognas sportchef Walter Sabatini. Han är avvisande till uppgifterna om samtal med Milan. ”Bologna vill behålla Svanberg. Massara (Milans sportchef) har aldrig frågat mig om honom. Det finns många klubbar som följer honom, men Milan har inte frågat om honom”, säger Sabatini.



SPANIEN

Mundo Deportivo grämer sig i San Sebastian-upplagan över Real Sociedads semifinalförlust i Supercupen (1-1, 2-3 e str mot Barcelona). ”Vilken smärta!”, täcker förstasidan. Alexander Isak, som spelade från start, blev mållös men prisas. ”En ständig fara. Två chanser, mycket fart och kvalitet på dribblingarna. Fin insats”, skriver MD i sitt omdöme om svensken.

Sport jublar i högan sky åt en ”Hjälte!”. Det är Barças målvakt Marc-André ter Stegen. Spelarbetygen skenar. Ter Stegen får 10 av 10 och även en krönikerubrik, ”Ter Stegen var Messi”. Argentinaren missade för övrigt matchen med en mindre skada. Finalspel för Messi? ”Förhoppningsvis. Jag vet inte. Vi får vänta och se”, säger tränare Ronald Koeman.

Marca har också ”En överlägsen Ter” på förstasidan, med bild på när tysken räddar på Isaks skott. I finalen får Barça möta antingen Real Madrid eller Athletic Club. Mötet i kväll beskrivs som ”Den första stora utmaningen”. Marca sätter siffror på Moussa Dembélés bekräftade övergång. Atlético betalar Lyon 1,5 miljoner i låneavgift och har en köpoption till sommaren på 33,5 miljoner euro (som kan stiga till 38,5 milj euro).

Diario AS har Eden Hazard på förstasidan och rubriken ”Till lejonen”. Tidningen menar att ”Supercupsemifinalen är ett test för Hazard”. En som passerade ett test med bravur var Hedvig Lindahl. I sin comeback i Atlético efter skada blev hon matchhjälte direkt när hon räddade i straffsparksläggningen och tog laget till final i Supercupen (1-1, 4-2 e str mot Barcelona). Lindahl beskrivs som ”riktigt bra” av AS. Barça hade 14 skott på mål under matchen, bara ett slank in.

TYSKLAND

Bild känner vibrationerna från en cupknall. Den sätter till och med avtryck på nyhetsettan. ”Bayern utslaget – straffdrama i snön” (2-2, 7-8 e str mot Kiel). Det är första gången på 21 år som Bayern München inte lyckas ta sig till åttondelsfinal i tyska cupen. Efter ett enastående 2020 har Bayern inlett 2021 med två förluster på mindre än vecka. På annat håll är Bild tvärsäker på att Dortmund behåller Erling Haaland även nästa säsong, trots rykten om intresse från Real Madrid och Man City. Dortmund har inga ekonomiska skäl att sälja och Haaland själv vill stanna, påpekar Bild.

ARD intervjuade Bayerns Thomas Müller efter förlusten, och på en fråga om stämningen i omklädningsrummet bet han ifrån . Müller: ”Vad tror du? Och så skrattar du”. Reportern protesterar: ”Jag tar…”. Müller avbryter: ”Du skrattade visst!”. Sedan lugnar det sig och Müller lägger till: ”Hur tror du stämningen är? Vi är förstås besvikna”.

Sport 1 samlar fler röster. Bayern-tränaren Hansi Flick till exempel. ”Det är så klart en chock. Vi är väldigt besvikna”, säger Flick, ”Det var en cupfajt som innebar slutet för oss. Vi får bocka av det och göra saker och ting bättre framöver. Vi har mycket att arbeta på”.

Weser-Kurier noterar att Ludwig Augustinsson fick avbryta träningen med Werder Bremen på onsdagen med muskelkänning i vänster lår. Men klubben lugnar, ”Det var en ren försiktighetsåtgärd”. Vänsterbacken, som är i fin form, väntas kunna spela mot Augsburg på lördag.



ÖVRIGT

MLS (USA) tar på sin hemsida upp att Robin Jansson stannar i Orlando City. Den 29-årige backen har skrivit på ett kontrakt till 2023, med option för förlängning, bekräftar klubben. Jansson kom till Orlando från AIK 2019.

RB Sport (Ryssland) uppger via journalisten Sergey Egorov att ryska ligaelvan FC Khimki förhandlar med Filip Dagerstål. Den 23-årige mittbackens kontrakt med IFK Norrköping löpte ut vid årsskiftet. Tidigare har bland annat Lech Poznan, Olympiakos, Darmstadt och en rad italienska klubbar uppgetts intresserade. Även Norrköping har erbjudit en förlängning. Dagerstål säger till Norrköpings Tidningar, ”Fortfarande är mitt prio ett att hamna utomlands”.

Globo Esporte (Brasilien) uppmärksammar Gremios P16-lag som storögt mötte landslagsstjärnorna i Pia Sundhages damlandslag. ”Vi var på planen med den bästa idrottaren, Marta, fotbollsdrottningen”, säger backen Matheus Lusuardi. Resultatet hölls hemligt, men enligt GE vann pojklaget med 6-0. Det brasilianska damlandslaget förbereder sig för närvarande för OS i Tokyo i sommar.