Kulusevski ljus i Juves mörker - ”Måste starta”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

La Gazzetta dello Sport pryder förstasidan med glada spelare i svart och blått. ”Inter firar”. Seger i Derby d’Italia (2-0 mot Juventus). Juves tränare Andrea Pirlo säger om matchen: Pirlo: ”Vi kunde inte spelat sämre”. Inters Nicolò Barella får fina 8 av 10 i betyg. Bara två Juvespelare når ens upp till 6. Den ene är Weston McKennie. Den andre är inhopparen Dejan Kulusevski. ”Det är bättre att börja med Kulusevski, och starta som man ska göra”, slår GdS fast. Corriere dello Sport har svensken ensam som ”Il Milgiore”, den bäste i Juve (även där får han 6/10). På tal om Inter så byter klubben namn från ”Internazionale” till ”Inter Milano”, med bokstäverna ”I M” i ett nytt klubbmärke. Förändringen väntas bli presenterad i mars. GdS skriver också om att Zlatan Ibrahimovic får sällskap i ett ”Giganternas Milan”. 190 cm Mario Mandzukic ansluter som ”vice-Ibra”. Kroaten skriver på ett kontrakt fram till juni och får 1,8 milj euro netto. GdS ser honom både som en naturlig backup till svensken och som ett alternativt på vänsterkanten. Ibrahimovic väntas vara tillbaka i Milans startelva mot Cagliari i kväll.

ANNONS

Corriere dello Sport lyssnar till Cagliaris tränare Eusebio Di Francesco. Han har planen klar för sig. ”Först och främst måste vi skära av deras spel med Ibrahimovic. Han är en unik spelare som har kapaciteten att vara i centrum för hela lagets spel”, säger ”DiFra”. Men förstasidan handlar om Inter seger. Om att ”Conte stängde av Juve”. I marginalen kan också noteras att Ida Bengtsson, Tyresö FF, har skrivit på för Lecce.

Tuttosport, Turintidningen, känner sig närmast provocerad. ”Inter var där – Juve, var höll ni hus?”. Tuttosport tar även farväl av Torinos tränare. ”Giampaolo sparkad”, slår tidningen fast, och uppger att David Nicola är ny tränare.

ENGLAND

Daily Mirror konstaterar att Liverpool visserligen inte beskrivs med ”Down and Out” (ordagrant: Nere och ute) ännu men väl ”Down and drought” (Nere och torka). För efter ett mållöst toppmöte (0-0 mot Man United) så har laget inte gjort mål på tre matcher. Och halkade ner till fjärde plats.

Daily Telegraph tar fasta på just det. ”Klopp börjar känna av pressen”. För det är inte att försvara titeln som är prio ett. ”Jag kan mitt jobb. Jag vet vad som måste göras. Jag måste kvalificera laget till Champions League, och jag vet hur svårt det är”, säger Liverpooltränaren, ”Det betyder att den här säsongen blir det helt säkert en tuff kamp om topp-fyra-placeringarna, det har jag vetat hela tiden”.

ANNONS

The Times lyssnar till motståndarnas tränare i stället. ”Solskjaer: Vi borde ha vunnit matchen”. Belåtet säger Unitedtränaren, ”Att åka härifrån med en poäng och spelarna är besvikna, det är en fin känsla”.

Manchester Evening News uppmärksammar att vanligtvis bitske Roy Keane till skillnad mot många andra var obekymrad inför matchen att Victor Nilsson Lindelöf spelade i stället för formstarke Eric Bailly. ”Det finns alltid ett frågetecken över honom i stora matcher, kanske att man saknar Baillys fart, men jag tycker inte det är ett stort beslut. Jag tror att Ole gillar honom. Han gillar honom bredvid Maguire, och jag tycker det finns ett bra samspel mellan dem”, sa Keane. Lindelöf fick senare beröm för sin insats i engelska medier. Squawka uppmärksammar att han svarade för tio rensningar – mer än någon annan Unitedspelare i en PL-match denna säsong.

I Sport väljer i stället en utmanare som fokus. ”Fördel City – Guardiolas mannar drar nytta av rivalernas oförmåga att göra mål” (4-0 mot Crystal Palace).

ANNONS

The Guardian tar inte bara upp titelkampen i Premier League under ”Januaritorka” för Liverpool. Här finns också Women’s Super League där Man United däremot förlorade toppmötet (1-2 mot Chelsea) och tappade ligaledningen. Chelseas lagkapten Magdalena Eriksson svarade för ”ännu en enastående defensiv insats”. Jonna Andersson spelade också från start.

The Athletic skriver att West Ham har lagt ett bud på Sevillas anfallare Youssef En-Nesyri. Budet ska vara på 25 miljoner euro plus bonusar till ett värde av fem milj euro. The Athletic uppger också att Chelsea är fast beslutet att göra ett försök att värva Erling Haaland i sommar.

SPANIEN

Cadena Cope tar upp vad som överskuggar Athletics Supercuptiumf (3-2 mot Barcelona): utvisningen på Lionel Messi. Den första röda kortet för argentinaren under hans 753 matcher i klubben. Enligt Cope väntas Messi bli avstängd två-fyra matcher.

Sport menar att våldsamt agerande av denna typ ger utrymme för 4-12 matchers avstängning, men att domare Jesús Gil Manzano anteckning om incidenten endast ger utrymme för en-tre matcher. Avstängningen gäller både cup och liga. På förstasidan är det frustrationen över förlusten som breder ut sig. ”Ni hade det”, påpekar tidningen, syftandes på att Athletic kvitterade i 90:e minuten. När den katalanska tidningen ger Messi 5 av 10 i betyg, då vet man att det är riktigt illa.

ANNONS

Marca har som Madridtidningen lätt att ställa sig långt fram i hyllningskören för Athletic. ”Supermål, supermästare”, applåderar tidningen. Målet är Iñaki Williams. Spelarna firade på hotellet i natt (klipp här). Marca är för övrigt inne på liknande uppskattningar om Messis avstängning som Cope och Sport. Troligen två matcher, skriver Marca. I så fall mot Cornellà i cupen och Elche i ligan. Matchen därefter? Athletic igen.

Diario AS utropar bara ”Athleeeetic!”. Så var det med den saken. I skymundan finns en notis om Alavés. Även om det skett en tränarförändring (Abelardo Fernández tillbaka) är John Guidetti på listan över spelare klubben gärna vill låna ut i januari, skriver AS.

FRANKRIKE

L’Equipe – där journaliststrejken är inne på sin andra vecka – förmedlar uppgifter från AFP och RMC Sport om kaoset i Marseille. Klubbpresident Jacques-Henri Eyraud ska ha varit rasande efter lördagens förlust (1-2 mot Nîmes) och skällt ut spelarna i omklädningsrummet. ”Ni var inte värdiga att bära den här tröjan”, ska han bland annat at ha sagt, och kallade de ”en patetisk match”. Vidare ska Eyraud ha sagt att om det varit publik där hade ”10 000 väntat kvar och ni hade inte kommit hem förrän klockan 03 på natten”. Han skickade sedan en varning till spelarna med utgående kontrakt. De har två dygn på sig att säga till tränaren eller sportchefen om de ska förbli professionella resten av säsongen, annars har de ”tretton dagar på sig att hitta en ny klubb”. Före matchen demonstrerade OM-fans mot Eyraud. På söndagen tog även ultras i ett uttalande heder och ära av spelarna.

ANNONS

RMC Sport kanske hittar en ljuspunkt för Marseille. Klubben uppges ”mycket nära ett avtal” om att låna anfallaren Arkadiusz Milik från Napoli. Lånet av den 26-årige polacken väntas vara på 18 månader med en köpoption. Mercatogurun Fabrizio Romano instämde senare. Han uppger att köpoptionen är obligatorisk och lär ligga på åtta miljoner euro plus bonusar. Napoli vill också ha en vidareförsäljningsprocent.

TYSKLAND

Kicker letar sig tillbaka till domedagsrubrikerna för Schalke efter en drömcomeback av Luka Jovic (3-1 till Eintracht Frankfurt). ”Skräckscenariot: Nedflyttning”. Det är inte heller några ljusa rubriker sedan Bayern München växlat tillbaka till vinnarspåret igen (2-1 mot Freiburg). ”Svagheten hos utmanarna” skakar på huvudet åt att Leipzig, Leverkusen och Dortmund alla tappade poäng. Helgens svenskbetyg var svala. Emil Forsberg (Leipzig) 3, Robin Quaison (Mainz) 3,5 och Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld) 4. Minns att 1 är bäst och skalan ner till 6.

Weser-Kurier förmedlar besked om Ludwig Augustinsson. Werder Bremen får klara sig utan honom även mot Mönchengladbach på tisdag. ”Han är definitivt inte aktuell”, bekräftar tränare Florian Kohfeldt. Augustinsson missade matchen mot Augsburg i lördags på grund av en muskelskada. Hans ersättare Felix Agu gjorde mål i 2-0-segern och är med i Kickers Omgångens lag.

ANNONS

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) uppmärksammar att Mesut Özil i natt anlände till Istanbul för att skriva på för Fenerbahçe. Flighten från London toppade ett tag listan över följda plan på Flight Radar med över 300 000. ”Det är en dröm som går i uppfyllelse för mig, inte bara för Fenerbahçe”, säger 32-åringen vid ankomsten. Nu väntar läkarundersökning innan den officiella presentationen.

TyC Sport (Argentina) hör champagnekorkarna slå i taket. Och mer passande kan det inte vara än att just Boca Juniors i natt, svensk tid, vann Copa Diego Maradona, som ligacupen nyligen döpts om till (1-1, 5-3 e str mot Banfield).

Algemeen Dagblad (Nederländerna) delar ut omgångens två högsta betyg till två spelare i samma match. En av dem är svensk: Sebastian Holmén i Willem II, den andra är Anas Tahiri (RKC). Båda får 7,5 av 10. Matchen slutade 1-1.