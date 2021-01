Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport stannar till vid ”Eriksens magi”. Det var trots allt Inters ifrågasatta dansk som avgjorde cupderbyt (2-1 mot Milan). Men det hamnar i skuggan av en annan skandinavs förehavanden. Tuppfäktningen mellan Zlatan Ibrahimovic och Romelu Lukaku ger rubriker långt utanför Italien. Orden flög som giftpilar på San Siro. Ibra: ”Gör du din voodoo-skit, din lilla åsna”, Lukaku: ”Du och din fru kan dra åt helvete”. Etcetera. Det finns en historia. Rivalitet från Man United. Lukaku som bröt med Mino Raiola. Duellerna i sociala medier efter Milanoflytten. ”De kanske inte var vänner, nej. Rivaler med ett leende, ja. Till i går”, skriver Gazzetta dello Sport. Medan både Stefano Pioli och Antonio Conte viftar bort det hela, reagerar andra. GdS-krönikören Andrea Masala: ”Det finns gränser för allt, på bästa sändningstid ser även barnen dem: ilskan, bråket, med svordomar och ord med stänk av rasism, även åsnor, mammor och fruar tas med. De båda tog fram sin värsta repertoar. Det var en riktigt dålig show”. Trots ett mål får Ibra får lägst betyg av alla spelare tillsammans med Soualiho Meïté, 4,5 av 10. Tjafset och senare utvisningen är orsaken. ”Så förstör man för sig själv (och för Milan)”, summerar GdS. Ibrahimovic ska ha bett om ursäkt till lagkamraterna och även förnekat att han sa något rasistiskt. Juventus spelar sin cupkvartsfinal i kväll, mot Spal, och gissa vem som är i startelvan igen? Jodå, Dejan Kulusevski. Den här gången tillsammans med Álvaro Morata. Cristiano Ronaldo vilas och Paolo Dybala är inte redo för spel ännu.

Corriere dello Sport håller med om att Kulusevski startar i anfallet med Morata. ”För spanjoren och svensken finns en match i matchen: vem kommer att göra sig förtjänt av platsen bredvid Cristiano Ronaldo?”. Men detta är inte mer än en notis på sidan 14. Liksom att Kulusevski stängts av en match för sitt femte gula kort senast. Därmed lär han inte kunna spela mot Albin Ekdal och hans Sampdoria. På förstasidan kan man i stora, röda bokstäver läsa ”Ibra-Lukaku: Skamligt”. Underrubrik: ”Inter går vidare tack vare Eriksen, men bråket mellan jättarna upprör”. Krönikören Roberto Perrone om Ibrahimovic: ”Milan är på gott och ont beroende av Ibrahimovic. När han skiner så följer hans lagkamrater, som trogna lärjungar, honom över alla hinder. Men när mörkret faller så vet de inte längre vad de ska göra och går vilse”.

ENGLAND

The Times konstaterar att ”Tuchel kastar sig rakt in”. Efter gårdagens påskrift sitter tysken på Frank Lampards gamla stol redan i kväll när Chelsea möter Wolverhampton.

Daily Telegraph menar att en av Tuchels första uppgifter blir att trygga N’Golo Kanté. Den gosige fransmannen uppges obekväm med alla förändringar i klubben. På annan plats uppger Telegraph att ett förbud mot spelbolagsreklam på matchtröjor närmar sig. Det kan bli aktuellt redan till hösten. ”Ett beslut skulle kosta Premier League och Championship 110 miljoner pund om året”, skriver tidningen.

Daily Mail uppmärksammar en mörk sida av tränarskiftet i Chelsea. Antonio Rüdiger har av ett par journalister och ett välkänt supporterkonto hängts ut som en av dem som gått bakom ryggen på Frank Lampard och även tryckt ned yngre spelare i klubben. Det har lett till en hatstorm, med inslag av hot, på Rüdigers konton i sociala medier. Lagkamraten Tammy Abraham kände sig manad att ta till Twitter i natt. ”Jag hör en del galna saker om Antonio Rüdiger i sociala medier i dag. Det är komplett nonsens. Toni är en storebror till oss alla”, skriver anfallaren.

Daily Mirror har med att Manchester ”City stormar till förstaplats” (5-0 mot WBA). Speciellt med det är också att City är hela nionde klubb att leda ligan den här säsong. Senast det hände var 1986-1987. Lagen som varit i ledning är i tur och ordning Arsenal, Everton, Leicester, Liverpool, Southampton, Tottenham, Chelsea, Man United och nu Man City.

Metro lyssnar till Arsenals tränare Mikel Arteta efter senaste segern (3-1 mot Southampton). Han bekräftar att Martin Ødegaards övergång står för dörren. ”Jag tror vi är nära, men det är inte helt klart vad jag förstår”, säger Arteta. Norrmannen ska under tisdagen ha genomgått en läkarundersökning hos Londonklubben.

The Sun hävdar att Manchester United kastar lystna blickar på Hoffenheims Christoph Baumgartner. Flera andra PL-klubbar uppges också intresserade. 21-åringen liknas vid Michael Ballack.

SPANIEN

Marca tar sig an kontraktssituation under rubriken, ”Läget är som det är”. Tidningen skriver om en ”oflexibel politik kring kontraktsförlängningar under en kris”. Det är ekonomisk stabilitet som prioriteras. Sedan följer några namn. ”Det finns ett avtal med Modric, men Ramos och Vazquez har inte accepterat något ännu. Varane, Benzema och Nacho står på tur”, skriver Marca.

Diario AS fäster i stället blicken på ett potentiellt nyförvärv. ”Alaba – vem betalar bäst?”. Real Madrid är storfavorit till den österrikiske backens kontraktsunderskrift. Erbjudandet är 11 miljoner euro per säsong. Men AS menar att Man City erbjuder 14 milj euro. Man United, Liverpool, Chelsea, PSG och ett Barça under Laporta eller Font är också intresserade. På annan plats noterar AS att Real Madrids damer vann (1-0 mot Santa Teresa). Sofia Jakobsson svarade för assisten. Kosovare Asllani fick ett mål tveksamt bortdömt för offside, skriver AS också.

Mundo Deportivo har ”Kandidater” till vänsterbackspositionen i Barcelona om Junior Firpo lämnar. De är Gayá i Valencia och Marcos Alonso i Chelsea. Men i slutändan hänger det på den nya klubbpresidenten. Det valet har nu fått ett nytt datum: den 7 mars. I San Sebastian-upplagan är rubriken ”Ännu en dröm krossad”. Real Sociedad är utslaget ur cupen (1-3 mot Real Betis). Alexander Isak, som startade men byttes ut, beskrivs som ”osynlig” och ”inte särskilt delaktig”.

FRANKRIKE

Le Parisien känner att känslorna efter den avbrutna matchen mellan PSG och Istanbul Basaksehir inte har lagt sig helt ännu. I alla fall inte för Pierre Webo, det turkiska lagets assisterande tränare. Och Thomas Tuchels namn dyker upp igen. Den nyblivne Chelseatränaren, då i PSG, ville ha igång spelet. ”Tränaren (Tuchel) gjorde vad han gjorde. Det brast i solidaritet från hans sida”, påpeka Webo.

La Depêche du Midi tar vid efter Aftonbladets uppgifter om Daleho Irandust i Toulouse. Efter läkarundersökningen väntas han skriva på ett kontrakt på tre och ett halvt år, och Häcken få 1,9 miljoner euro i utbyte. Irandust blir för övrigt tionde svensk i klubbens historia efter Per Bengtsson, Bror Mellberg, Lars Eriksson, Yngve Brodd, Johan Elmander, Jon Jönsson, Ola Toivonen, Jimmy Durmaz och nuvarande målvakten Isak Pettersson.

TYSKLAND

Sport Bild slänger fram en rad uppgifter i veckans nummer. Bayern Münchens succétränare Hansi Flick har kontrakt till och med 2023. Men enligt Sport Bild menar att det ”inte är säkert att han stannar på Säbener Strasse efter sommaren”. Orsakerna är flera: Vd:n och bundsförvanten Karl-Heinz Rummenigge slutar. Spänningen med sportchefen Hasan Salihamidzic består etc. Tidningen menar att Flick är ett intressenat namn både för tyska landslaget och för flera PL-klubbar. På annan plats skriver Sport Bild att om Dortmund vill ha Marco Rose i sommar är utköpsklausulen för Mönchengladbachs tränare fem miljoner euro.

Bild skriver om en tysk charmoffensiv mot Jamal Musiala. Förbundskapten Jogi Löw planerar att kalla 17-åringen till landslaget i mars. Bayern Münchens jättetalang har spelat med England upp till U21. Enligt Bild lutar Masiala åt att välja den tyska a-landslagströjan. Tidningen noterar vidare att Ludwig Augustinsson missar ytterligare en match med Werder Bremen.

Sky Sport uppger att det är en kamp mellan Everton och Parma om Jonathan Zirkzee. Båda klubbarna ska ha gett Bayern München erbjudande om lån med köpoption på över tio miljoner euro för den 19-årige anfallaren. Dortmund räknar med att sälja Jadon Sancho i sommar och har ringat in en möjlig ersättare: Sofiane Diop, 20, i Monaco.

ÖVRIGT

MatchTV (Ryssland) pratar bland annat EM med Jordan Larsson. ”Det är min dröm. Jag har bara blivit kallad två gånger till landslaget och nu är det snack om att Zlatan kanske återvänder…Det gör det hela mycket svårare för mig men samtidigt är jag medveten om att det är den bästa fotbollsspelare Sverige någonsin har haft. För att spela i det här landslaget krävs hög nivå”, säger Larsson, ”Jag ha drömde om att spela med Zlatan sedan jag var liten, sedan drömde jag om det i början av karriären. Nu är nog sista chansen. Om han är med i EM och de kallar upp mig, då är det en dröm som blir verklighet”. Jordan Larsson berättade för övrigt via Instagram i natt att han ska gifta sig.

Sport 24 (Grekland) och andra grekiska medier har ringat in första spelaren som lämnar Chelsea efter Thomas Tuchels intåg. Paok uppges överens om ett lån av vänsterbacken Baba Rahman säsongen ut. Beskedet kommer samtidigt som japanska veteranen Shinji Kagawa anlände till Thessaloniki för att skriva på.