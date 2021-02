Nya Messi-avslöjandet: Får 400 miljoner(!) - även vid flytt

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

El Mundo fortsätter sin exposé över Liones Messis kontraktssiffror efter gårdagens stora avslöjande. Argentinaren blickar på nytt ut från förstasidan. I dag avslöjar El Mundo att dokumenten visar att en lojalitetsbonus på 39 miljoner euro, ca 400 milj kr, kommer att betalas ut den 15 juli – oavsett om Messi är kvar i klubben eller ej.

Sport har mot bakgrund av söndagens kontraktsuppgifter i El Mundo rubriken ”Messi är ovärderlig” sedan han elegant satt en frispark på kvällen (2-1 mot Athletic). Tidningen uppmärksammar också Barças hot om stämning och Ronald Koemans ilska över de läckta uppgifterna. Även Messi själv förbereder nu stämning av både El Mundo och den som läckt uppgifterna, skriver Sport.

Marca älskar att strö salt i Barcelonas sår. Så hur uppmärksammas Atléticos senaste seger (4-2 mot Cádiz)? Med stora Barça-rubriken ”…Och Suárez gav de bort”. Uruguayanen gjorde två mål och Marca fortsätter: ”Den forne Barça-spelaren briljerade medan Barcelona går från en storm till nästa”. Det var Atléticos åttonde raka seger. Diego Simeones mannar har nu tio poängs försprång och en match mindre spelad än Barcelona och Real Madrid.

Diario AS väljer en annan siffra. ”Atlético satsar på 100”. Efter halva säsongen är klubben redan uppe i 50 poäng. Barcelonas damer vann stort i rivalmötet (4-1 mot Real Madrid). Men ett Clásico slutar inte brinna för det. I fokus är Sofia Jakobsson. När svenskan fälldes och fick straff blev Mapi León utvisad (se GIF på situationen här). Det har fått både Barça-spelare och fans att rasa.

ENGLAND

Metro beskriver det som ”MOment of magic” när Mo Salah avgjorde för Liverpool (3-1 mot West Ham). Jürgen Klopps heavy metal-fotboll glimrade till igen. Liverpool blev ”master” och West Ham ”puppets”.

The Guardian skriver om ”Dubbel lycka för Liverpool”. Inte nog med seger. Klubben har säkrat en mittback. Ben Davies, 25, från Preston är inte bara nära, tidningens mercatospecialist Fabrizio Romano försäkrade i natt med sitt signum ”Here we go” (klar övergång) att allt är på plats. Endast läkarundersökning kvarstår. Övergångssumman är fyra miljoner euro.

Daily Telegraph skriver att ”’Deppigt’ Spurs fick stryk igen” (0-1 mot Brighton). Varför var deppade Tottenham? Bland annat för att Harry Kane är borta. ”De känner av frånvaron av en spelare som Harry för mycket”, säger Mourinho, och fortsätter om insatsen, ”Det var lite deppigt, det var lite brist på självförtroende”. Chelseas tränare Thomas Tuchel fick efter sin första seger (2-0 mot Burnley) förklara förändringarna i laget. ”Om vi hittar en startelva som garanterar 20 segrar i rad så byter vi inte. Men det är nog ganska osannolikt”, säger tysken med ett leende. Glad var också Joel Mumbongo efter sin debut för Burnley, om än inte över resultatet.

Daily Mail uppger att Manchester United förstärkt säkerheten kring Anthony Martial. Anfallaren har bett klubben om extra säkerhet kring huset sedan han och hans fru utsatts för rasism och dödshot i sociala medier. Samtidigt uppger Mail att engelska fotbollsinstanser kommer att utmana sociala medier-företag att rensa i träsket av hot och rasism, och att förbundet är med på regeringståget om att hota med böter.

Sky Sports konstaterar sent på söndag kväll att Cenk Tosun lämnar Everton och är klar för Besiktas. Den turkiska ligatvåan har bekräftat lånet av den 29-årige anfallaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att ”Milan siktar mot stjärnorna”. Det är inte Zlatan Ibrahimovic som ska satsa på ännu ett scenframträdande efter San Remo-festivalen. Det är i stället ett Milan som är 18 poäng bättre än förra året. Igen annan klubb i toppen av de fem stora ligorna har gjort ett sådant kliv. Nu förbereder sig Milan för att ta nästa ut i Europa. Här dyker ändå Ibrahimovics namn upp igen. Han är tillsammans med Donnarumma och Calhanoglu spelare som klubben nu ska skriva nya kontrakt med.

Corriere dello Sport trycker också på de tre kontrakten. Milan uppges inte ha bråttom och är ”övertygad” om att förlänga. Vad det gäller Ibrahimovic dröjer det till våren, då 39-åringen också beslutar för att spela vidare eller ej. Men CdS toppar måndagens tidningen med ”Gattuso, anklagelser mot De Laurentiis”. Trots seger (2-0 mot Parma) kunde Napolis tränare inte hålla igen efter uppgifterna om att klubbledningen ska ha kontaktat andra tränare. ”Relationen med De Laurentiis har alltid varit bra, men jag kan inte förneka att jag känt en viss besvikelse de senaste 15-20 dagarna”, säger Gattuso till Sky Sport Italia, och lägger till, ”Jag är schysst, flera lag har kontaktat mig men jag har inte pratat med någon”. På annan plats understryker Corriere dello Sport att Anel Ahmedhodzic är ”ett steg från” att bli en Atalanta-spelare. Det ligger i linjen med tidigare italienska uppgifter, men CdS skriver även att den 21-årige backen skriver på till 2025 och kan bli kvar i Malmö under våren. På nytt uppges övergångssumman åtta miljoner euro.

FRANKRIKE

La Provence toppar med Olympique de Marseille och ”Dissektion av en kris”. Här finns bakgrunden till supporterattacken mot klubben, OM-ägaren Frank H McCourts jämförelse med stormningen av Kapitolium i Washington. Lika dramatisk är klubbpresident Jacques-Henri Eyraud som i en intervju med Téléfoot placerar sig utanför ett krossat fönster. ”Det är oacceptabelt. Det här måste vara spelarnas fristad. Det är deras hem. Vi är alla chockade”, säger Eyraud, och fortsätter: ”Vad är det för bild vi ger världen? Kommer spelare att fortsätta att vilja komma hit? Tränare att ansluta? Jag frågar mig verkligen det”.

L’Equipe uppger att heta rivalmötet Marseille-PSG på söndag i nuläget fortfarande är planerad att spelas. Marseilles match mot Rennes i helgen ställdes in. PSG är i rubrikerna av andra anledningar. Förstasidans största rubrik är ”PSG har huvudet någon annanstans”, efter gårdagens skrällförlust (2-3 mot Lorient). Mauro Icardi, som gick mållös av planen hade kanske också huvudet någon annanstans. Enligt L’Equipe hade argentinaren inbrott i hemmet under lördagen. Tjuvar kom undan med klockor, smycken och märkeskläder till ett värde av 400 000 euro, drygt fyra milj kr. Lite goda nyheter i alla fall för PSG: tvåmålsskytten Neymar bedyrar att han vill stanna. Niclas Eliasson får blott 4 av 10 i betyg men det var snittet hos Nîmes som föll tungt (1-3 mot Angers). För att knyta ihop säcken med OM: backen Duje Caleta-Car gjorde sig på söndagen redo att resa till Manchester med sin fru för att ansluta till Liverpool när han fick veta att övergångens stoppats. OM känner att det är för sent att hitta en ersättare.

Téléfoot pratar med Arsenals back William Saliba, nu utlånad till Nice. Han tycker tiden i Arsenal var märklig. ”Efter att ha köpts för 30 miljoner euro trodde jag verkligen inte att jag skulle hamna i reservlaget”, säger 19-åringen.

Courier-Picard förväntar sig att Jack Lahne, 19, skeppas iväg från Amiens. En flytt till USA är aktuell. ”Svenska klubbar och Parma har uppvaktat honom, men det kan till slut bli en flytt till MLS”, skriver tidningen.



TYSKLAND

Kicker bjuder på några gobitar. Det är inga svenska inslag i Omgångens elva för Bundesliga, däremot är Branimir Hrgota (Greuter Fürth) med i Omgångens elva för Zweite Bundesliga. Måndagens upplaga lockar främst med en intervju med Thomas Müller. Sin vinnarmentalitet förklarar han så här, ”Det som driver en är att man vill tillhöra de bästa och att man är bättre än alla andra som deltar i turneringen. Det handlar inte om den här eller den där pokalen. Man bryr sig inte om metallföremålet. Så fort den är vunnet så handlar det om vem som kommer att vinna nästa år”. Vad rör Bayern München uppger tidningen vidare att anledningen till att Bayern München valt att tala öppet om RB Leipzig-backen Dayot Upamecano är att ett avtal – trots intresse från Premier League – är nära.

Sport1 samlar bekräftelser på spirande optimism kring FC Bayern och Upamecano. ”Vi förhandlar med spelaren”, sa sportchefen Hasan Salihamidzic på lördagen. Upamecanos agent Volker Struth i går: ”Hasan Salihamidzic försöker verkligen och han har hittat rätt temperatur i samtalen”. Profilstarka styrelsemedlemmen Oliver Kahn konstaterar på samma team: ”Jag är optimistisk”. Upamecanos utköpsklausul har uppgetts vara 42 miljoner euro i sommar.



ÖVRIGT

RTV Noord (Nederländerna) slog redan för ett par dagar sedan fast att Daleho Irandust blir kvar i Sverige, vilket ger Groningen en chans till sommaren. Aftonbladet har också fått bekräftat av Häcken att Toulouse-övergången är avblåst. Headlines tar upp tråden. En Groningen-poddare noterar på Twitter att klubbens sportchef Fledderus gjort ett inlägg på Instagram Stories med texten ”On my way to…”, där han kör bil och lyssnar på en låt. Poddaren lägger pussel. Han noterar att färden verkar gå mot flygplatsen Schiphol. Ett plan från Stockholm landar kl 22.00. Musiken som spelas i klippet är ”Ding-a-dong”, Nederländernas bidrag i Eurovision Song Contest 1975 som arrangerades i… *trumvirvel*…Stockholm. Antagandet är att Irandust är på ingång. Men vi byter ut pusselbiten till Paulos Abraham. För Aftonbladet skrev sent på söndag kväll just att 18-åringen från AIK är på väg ner till Groningen. Och AIK har bekräftat förhandlingar.

Sina (Kina) uppger att Guangzhou City bekräftat Gustav Svensson som ett av tre utländska nyförvärv, och hänvisar till lokaltidningen New Express i Guangzhou. 34-åringen kommer närmast från Seattle Sounders.