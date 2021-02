Koemans ilska mot PSG: ”Respektlöst att prata om Messi”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Mundo Deportivo firar ett Barcelona som beskrivs som ”Heroiskt” efter sin cupvändning (5-3 mot Granada). Bortanför insatsen på planen är det tränare Ronaldo Koemans insats på presskonferensen som får rubriker. PSG:s sportchef Leonardo och mittfältaren Leandro Paredes har nyligen öppet välkomnat idéen på Lionel Messi i PSG. På onsdagskvällen var det Ángel di María, som pratade om ”många möjligheter” (se RMC Sport under Frankrike). Koeman gillar inte snacket. ”Det är respektlöst”, säger han, ”Det är fel att säga sådant här, särskilt inför ett Champions League-möte”.

Rac1 följer upp härvan kring Lionel Messi läckta kontrakt. Radiokanalen skriver att argentinaren ringat in fem möjliga personer inom klubben som han är redo att stämma. Bland dem finns tidigare klubbpresidenten Josep Maria Bartomeu. Messi kommer också att ta till rättsliga åtgärder mot El Mundo som publicerade dokumenten.

Euskal Telebista sitter ned med Alexander Isak. Hans säsong? ”Jag tror jag är i min bästa form för säsongen. Första delen var inte min bästa men nu har jag höjt nivån, spelar bra och trivs”. Mål? ”Vi vill slåss om en Champions League-plats, och ge allt för titlarna i cupen och Europa League”. Tillvaron? ”Jag gillar både livet och fotbollen här”. Framtiden? ”Jag är bara koncentrerad på den här säsongen”. Mundo Deportivo applåderar Isaks spanska i intervjun.

Diario AS suckar. ”Ännu en smäll”. Det handlar förstås om stackars Eden Hazard, som den här gången väntas bli borta i minst tre veckor. ”Sedan han kom till Real Madrid har han varit skadad 283 dagar och missat 43 matcher”, beklagar sig AS. Tidningen ägnar också en artikel åt måltorkan för Kosovare Asllani med rubriken ”Real Madrid-stjärnan utan mål under 2021”.

Cadena Cope pratar med tidigare PSG-spelaren Jesé, som häromdagen skrev på för Las Palmas. Han tror att Kylian Mbappé också sätter sig på planet till Spanien i sinom tid. ”Mbappé vill verkligen till Real Madrid. Hans idol har alltid varit Cristiano Ronaldo”, säger Jesé, ”Jag är säker på att han en dag kommer att spela för Real Madrid”.

ENGLAND

Daily Telegraph varnar Liverpool med ett tunnelbaneutrop, ”Mind the gap”. Manchester City fortsätter att vinna (2-0 mot Burnley), Liverpool fortsätter att förlora (0-1 mot Brighton). Tåget går. Liverpool står kvar på perrongen. ”Avståndet till City? Jag vet. Vi vill så klart vara mästare, men man måste prestera för att bli det och det gör vi inte”, säger Liverpools tränare Jürgen Klopp. Andy Robertson tillägger, ” Just nu är vi inte med i titelracet”.

The Guardian påminner redan i rubriken om att Liverpools nästa match, på söndag, dessutom är mot just Man City. I sporten kan man också läsa om Lingardinho eller vad man nu ska kalla Jesse Lingard efter metamorfosen efter flytten. Två mål i debuten för West Ham (3-1 mot Aston Villa). ”Om han fortsätter så kommer han slåss om en landslagsplats också”, säger tränare David Moyes.

Liverpool Echo delar ut 9 av 10 till två spelare efter Everton seger (2-1 mot Leeds). En av dem är Robin Olsen. ”En suverän kvadrupelräddning på ett ögonblick i andra halvlek följde på ett framträdande med pondus i första halvlek. Han sätter ordentlig press på Pickford om startplatsen”, menar Liverpool Echo.

The Times ger plats åt Thomas Tuchel som vill höra rätt toner från sitt Chelsea. ”Det är som en orkester. Vi måste följa en viss rytm. Vi måste följa en viss ordning, ett tempo, en stil. Den måste vara tydlig för alla”, säger Tuchel. Nästa konsert är i kväll på Tottenham Hotspur Stadium.

Daily Mail ger ordet till José Mourinho. Han hälsar Tuchel välkommen på sitt eget vis. ”Jag tycker inte det är svårt att träna Chelsea för jag vann ligan där tre gånger. Carlo Ancelotti vann ligan där. Antonio Conte vann ligan där”, säger Mourinho. På tal om gamla Chelseaprofiler. Daily Mail uppger att John Terry är aktuell för tränarjobbet i Bournemouth. Terry, numera assisterande tränare i Aston Villa, finns med bland kandidaterna klubben Bournemouth funderar på. Det gör även Patrick Vieira, senast i Nice.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fokuserar på ”Contes tre bekymmer”. Det är 1/ Alla misstag laget gör, 2/ Ovissheten kring ägaren Suning och 3/ Att Juventus är på väg tillbaka. Vidare förklarar GdS varför Jens Petter Hauge petats ur EL-truppen. Milan hade större behov av mittfältare och Hauge kommer ändå att få sina chanser i ligan. Det ömsesidiga förtroendet visar sig i att norrmannens nobbade låneförslag från Bayer Leverkusen och Southampton, menar GdS. På annat håll finns en sammanställning över de nationer vars spelare gjort flest mål i Serie A genom historien. Prispallen består av 1/ Argentina 3 981 mål, 2/ Brasilien 2 773 och 3/…Sverige 1 406. GdS påpekar att betydligt färre svenskar har spelat i Serie A än brasilianare och argentinare. Men Gunnar Nordahl, Kurt Hamrin och Zlatan Ibrahimovic har tillsammans gjort 559 mål. ”Hörneforsfödde Nordahl är den utländske spelare som gjort flest mål i Serie A, med 225 för Milan och Roma mellan 1949 och 1958”, skriver tidningen. Ibrahimovic har gjort 144 mål.

Corriere dello Sport menar att ”Rino är en mur”. Det syftar i viss mån på Napolis cupsemfinalresultat (0-0 mot Atalanta) men mest på att Gennaro Gattuso inte vill kommentera turbulensen kring tränarrollen ytterligare. ”Jag har sagt mitt”, säger han. CdS uppmärksammar att Gianluigi Buffon på nytt riskerar att bestraffas för hädelse. Sedan 2010 är det straffbart att använda guds namn i svordomar. En mikrofon har fångat upp Buffon använda en sådan svordom efter Inters mål i cupsemifinalen i tisdags. Den 43-årige målvakten är redan under utredning för ett annat fall av hädelse.

Tuttosport toppar med ”CR 2023”. Enligt tidningen kan det bli aktuellt för Juventus att förlänga portugisens kontrakt. Det nuvarande går ut 2022. Inga konkreta kontraktsdiskussioner pågår ännu.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att liket lever, eller som tidningen uttrycker det ”OM rör fortfarande på sig”. Trots kaoset, fyra raka förluster och utan snart flyktade tränaren André Villas-Boas så blev det en poäng (2-2 mot Lens). En efterlängtad dag utan skandalrubriker för Marseille? Nope. Nice-Matins rapport om Álvaro González söker sig in i L’Equipe också. Den spanske backen – mest omtalad för rasismbråket med Neymar – ska kastat ur sig några ”hijo de puta” till en polisman som krävde att han följde reglerna och satte på sig en ansiktsmask. Det hände på flygplatsen innan avfärd till Lens och resulterade i böter för Álvaro González.

RMC Sport uppmärksammar PSG:s seger (3-0 mot Nîmes – med Niclas Eliasson på bänken) men framför allt matchens lirare Ángel di María. Argentinaren pratar sig varm för att landsmannen Lionel Messi skulle flytta till PSG. ”Det hoppas jag”, säger Di María, ”Det finns många möjligheter. Vi får ta det lugnt och se vad som händer”, säger Di María. Medan Di María hoppas på Messi hoppas Lyons president Jean-Michel Aulas på Karim Benzema. Real Madrid-anfallarens tidigare agent sa häromdagen att Benzema vill komma tillbaka. Aulas svarar: ”Om det vore möjligt skulle vi hitta lösningar. Det vore en dröm för alla våra fans”. Han tillägger om 33-åringen: ”Det får inte dröja allt för länge”, och avslutar, ”Jag tror allt hänger på hur det går för Real Madrid. Jag föredrar att inte tro på det (Benzemas återkomst) alltför mycket för att inte bli alltför besviken”.

ÖVRIGT

Kicker (Tyskland) söker klarhet i den grumliga situationen med mittbackar i Bayern München. Tidningen slår fast att Dayot Upamecano, Niklas Süle, Lucas Hernández och Tanguy Nianzou är vad klubben planerar för. Med andra ord, Upamecano ska köpas (framför näsan på Chelsea), Süle ska behållas (framför näsan på Chelsea). Däremot väntas David Alaba (till Real Madrid framför näsan på Chelsea) liksom Jérôme Boateng (inga rykten om Chelsea).

Het Laatste Nieuws (Belgien) noterar att Sivert Heltne Nilsen inte fick en helt lyckad start i Waasland-Beveren. Efter att ha lämnat Elfsborg förra veckan uppmärksammar HLN att han körde ner till Belgien för att skriva på. I går fick han så debutera. Den debuten varade bara åtta minuter. Sedan fick norrmannen kliva av med en ansiktsskada. Dessutom förlorade Waasland-Beveren cupmatchen mot Oostende med 2-3.