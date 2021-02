Zlatan ute efter nytt rekord - på musikfestival

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner av glädjen i Juventus cupfinalavancemang (0-0 mot Inter) men också ilska i gesterna mellan Inters tränare Antonio Conte och Juves ordförande Andrea Agnelli. Conte gav Agnelli fulfingret (klipp här). Agnelli öste förolämpningar över Conte. Intertränaren tycker ändå att han har rätten på sin sida, ”De borde vara mer hövliga och respektfulla”, säger långfingermannen om sin gamla arbetsgivare. Dejan Kulusevski bjöd varken på fulfinger eller förolämpningar, men en ”bra match”, tycker GdS, och ger honom 6,5 av 10 i betyg. Bara Demiral och De Ligt i Juve får högre. Corriere dello Sport är av annan åsikt. Kulusevskis roll, ”mer taktisk än teknisk”, att kontrollera Brozovic, ger bara 5,5. Han får också stämpeln som lagets ”Il peggiore” (Den sämste). Jodå, Zlatan Ibrahimovic finns på förstasidan i dag igen på båda tidningarna. Anledningen är att Rai officiellt bekräftade Ibrahimovic och de andra stora namnen på San Remo-festivalen den 2-6 mars. ”Var redo, jag är på väg, låt oss sätta ett nytt rekord”, hälsade Ibrahimovic till festivalarrangören Amadeus. Nästa rekord 39-åringen är ute efter är alltså tittarrekord. GdS skriver att det inte finns några betänkligheter från Milans sida över Ibrahimovics medverkan, även om klubben har matcher den 3 och 7 mars, samt träningar. Hur han ska medverka de olika kvällarna och vad exakt han ska göra är oklart. ”Ibra är en härlig karaktär att upptäcka. Han är nummer ett på många saker, ni ska få se”, säger Amadeus.

Il Messaggero menar att en hake kvarstår. Statliga tv-kanalen Rai, som sänder evenemanget, avvaktar att skriva kontrakt med Ibrahimovic till förbundet fattat beslut i fallet med Lukaku. Det är för att vara säker på att svensken inte döms för rasistiskt språkbruk.

Corriere dello Sport lyfter också fram Ibrahimovics Sanremo-framträdande till förstasidan med ”Ibra tar plats på scenen: Rekordfestival”. Men störst rubrik är ”Pirlo, 20 till Juve”. Det är den 20:e Coppa Italia-finalen som Turinlaget tagit sig fram till. 13 ha hittills slutat med seger. Nu väntar kvällens vinnare mellan Napoli och Atalanta i final.

ENGLAND

Daily Mirror utropar ”Scottcha”. För det var Scott McTominay som skickade Manchester United vidare i FA-cupen (1-0 mot West Ham). Den formstarka skotske mittfältaren har gjort mål i sina tre senaste matcher. Den filmbesläktade rubriken ”Bourne supremacy” berättar att även Bournemouth är vidare (2-0 mot Burnley).

Manchester Evening News belönar inhopparen McTominay med det högsta spelarbetyget i Man United, 8 av 10 i betyg. Victor Nilsson Lindelöf är inte långt efter med 7 medan mardrömmen för Donny van de Beek fortsätter. När han äntligen får chansen blir det pannkaka. 3 i betyg.

Liverpool Echo har inget svar på om en annan svensk finns med i kvällens FA-cupspel. Robin Olsen är aktuell igen för Everton, nu mot Tottenham. Men Jordan Pickford testades på träning går. Ett sent besked väntas. Samtidigt försvarar tränare Carlo Ancelotti svensken, som hade en mindre lyckad match mot Man United i helgen. ”Det är en bra värvning. Vi är nöjda med hans insatser. Han gjorde ett misstag mot United för att han halkade, men det betyder ingenting. Han var bra mot Leeds. Vi har förtroende för han är en bra målvakt”, säger Ancelotti.

The Guardian följer upp stjärnskottet Phil Fodens uppvisning mot Liverpool. Man Citys tränare Pep Guardiola försöker dämpa entusiasmen. ”Det är en annan sorts utmaning för Phil nu, inte för mig”, säger Guardiola, ”Han måste vara lugn, förstå att det kommer tuffare perioder. Det hänger på om han är ödmjuk, på hans kärlek till sporten, förväntningarna, vi får se hur han handskas med det. Nu kommer folk att förvänta sig att han gör exceptionella saker varje match, men det är det svåraste”. På tal om Man City, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano, med Guardian som en av sina arbetsgivare, så är klubben på väg att värva Fluminenses stortalang Kayky. 17-åringen kostar tio miljoner euro plus bonusar och väntas ansluta 2022. Globoesporte skriver att även jämngamla Metinho ingår i avtalet, och att övergångssumman för honom är fem miljoner euro plus bonusar. Metinho är tänkt att först placeras i franska klubben Troyes, som också ingår i City Football Group. Totalt kan övergången för de båda spelarna nå 30 miljoner euro om bonusar betalas ut till fullo, skriver Globoesporte.

The Sun hävdar att Liverpools tränare Jürgen Klopp är förbannad på klubbledningen för att den inte lyckades värva Kalidou Koulibaly. Napolibacken var prioritet i januarifönstret men prislappen på 100 miljoner pund skrämde, skriver tidningen.

SPANIEN

Marca slår efter gårdagens seger (2-0 mot Getafe) fast att ”Real Madrid vill fajtas” om ligatiteln. Tidningen menar att resultatet sätter ”press på Atlético som har fem poäng mer och två matcher färre spelade”. Karim Benzema gjorde målen men Marca noterar också att det var ”kvällen då Marcelo såg ut som Marcelo igen”.

Cadena Cope-profilen Siro López uppger i El Golazo de Gol att Sergio Ramos tackat nej till Real Madrids kontraktsförslag. Den 34-årige lagkaptenen har sagt till klubben att hans framtid ligger i utlandet. Real Madrid har inga planer på att erbjuda ett nytt kontrakt. Men Miguel Ángel Díaz, också på Cope, hävdar att Sergio Ramos mycket väl kan tänka sig att fortsätta i Real Madrid. Fortsättning följer.

Sport slickar sig om munnen inför kvällens cupsemifinal Sevilla-Barça. ”Det är som en final”, skriver tidningen och pekar på de båda lagens fina form. På Barça-tränaren Ronald Koemans presskonferens dök ofrånkomligen frågor upp om den infekterade situationen med Messi och PSG. ”Jag vet inte varför de gör det. Men om de vill snacka om Messi så låt dem göra det”, säger Koeman (se klipp här), innan han vänder knivspetsen mot Rudi Garcia, ”Nu har Lyons tränare blandat sig i. Det verkar som han gillar att synas i pressen. Det är inget som är viktigt för mig”. Rudi Garcia sa häromdagen att Koeman kastar sten i glashus med ilskan mot PSG, då nederländaren själv pratade i pressen om Memphis Depay efter sommarens transferfönster stängt (se under Marca i tisdagens Headlines). Cadena SER påminner om att Koeman versus Garcia går tillbaka till 2019. På presskonferensen hyllade Koeman också Zlatan Ibrahimovic.

El Periódico väcker liv i frågan om Lionel Messis stålar. Den katalanska dagstidningen pekar på att argentinaren inte bara är en av dem som tjänar mest i Spanien utan också en av dem som betalar mest skatt. Messi har under det senaste kontraktet, från 2017 till juni i år, betalat 370 miljoner euro i skatter, drygt 3,7 miljarder kr, varav 275 milj euro i inkomstskatt.

FRANKRIKE

L’Equipe synar det nya upplägget för Champions League från 2024. ”En berikande formel”, konstaterar tidningen, och tar upp det utökade antalet matcher och antalet lag. Frankrikes fasta platser utökas från två till tre (dessutom finns en kvalplats).

RMC Sport fångar upp PSG-tränaren Mauricio Pochettinos svar på Messi-konflikten. Barça har retat sig på att PSG-representanter välkomnat idén om argentinaren i klubben. France Football rörde upp situationen ytterligare med en förstasida i går med en PSG-tröja placerad på Messi. ”Vi pratar om en tidning som inte har något med PSG att göra”, påpekar Pochettino, och fortsätter: ”När sedan en spelare pratar så gör han det med känslor. Men det finns ingen polemik. Vi har inte vid något tillfälle varit respektlösa. Vi har inte vid något tillfälle gjort något felaktigt”. PSG får för övrigt klara sig utan Ángel di María i första CL-mötet lagen emellan på tisdag nästa vecka.

Le Parisien konstaterar att tiden inte läkt några sår för Thiago Silva, nu i Chelsea. I en intervju med FourFourTwo kritiserar han ånyo PSG-ledningen för sättet han dumpades på. ”Under pandemin hade de tre månader på sig att planera ett farväl, men inget gjordes. Jag var inte i klubben en säsong eller några månader, det handlar om åtta år, lagkaptensbindeln och många pokaler som lyfts. Jag förtjänade mer respekt. Samma sak hände med Cavani”, säger Thiago Silva.

TYSKLAND

Bild lyssnar till Ludwig Augustinsson. Det ger rubriken ”Först baby, sedan bye-bye?”. Inom en månad ska han bli pappa. ”Förhoppningsvis har barnet bra tajming och kommer en spelfri dag”, skämtar han. Mer försiktig är Augustinsson om framtiden. Werder Bremen är i ekonomiska trångmål. Hans kontrakt går ut 2022. En försäljning kan ligga nära till hands. Dessutom har Augustinsson nyligen bytt agent (till Hasan Cetinkaya). Det talar för flytt i sommar? ”Inte nödvändigtvis. Jag har bytt agent tidigare. Ibland vill man förändra något, arbeta med någon ny”, säger Augustinsson, ”Jag vet inte vad som händer i sommar. Jag tänker inte så långt”.

Sky Sport lyssna i stället till Robert Lewandowski. Han har kontrakt till 2023 med Bayern München, tänker inte lägga av då, men får ändå spekulera i arvtagare i FC Bayern. ”När man talar om Bundesliga så finns det tre, fyra. Man kan kolla på Frankfurt och Dortmund till exempel. Där finns spelare som gör mål och vinner dueller”, säger Lewandowski. Sky tolkar det som en rekommendation av André Silva och Erling Haaland.

Sport1 pratar med Bayern Münchens styrelseordförande Karl-Heinz Rummenigge om coronavaccinering och fotboll. Han menar att fotbollen kan föregå med gott exempel. ”Om till exempel en Bayernspelare blir vaccinerad så kommer förtroendet inom befolkningen att öka. För som en tidigare spelare så vet jag vad kroppen betyder för en idrottare. Den betyder allt! Vi vill inte gå före, men vi kan göra en insats för samhället som förebilder”, menar Rummenigge.