Oväntad jämförelse: Ishak bättre än Lewandowski

Bild gör en något oväntad jämförelse: Mikael Ishak är bättre än Robert Lewandowski. Tidningen uppmärksammar att när Lewandowski, som röstades fram till The Best 2020, spelade för Lech Poznan var 0,5 mål i snitt per match. Ishaks snitt är för närvarande 0,6. Den svenska anfallaren har gjort 15 mål på 25 matcher (åtta i Europa League, sju i ligan). Lewandowski är förstås med i den förmodade startelvan när Bayern München spelar final i klubblags-VM mot Tigres i kväll. FC Bayern saknar Jérôme Boateng som hastigt lämnade truppen i går sedan hans ex-flickvän avlidit kort efter att paret brutit upp. Bild skriver att Fifa bara tror på 6 000 åskådare trots att 12 000 tillåts. Orsaken är att bara supportrar som bor i Qatar släpps in på grund av reserestriktioner. Arenan tar 40 000 åskådare men insläppet är begränsat på grund av coronasituationen.

Leipziger Volkszeitung meddelar att knäskadade Emil Forsberg även missar matchen mot Augsburg på fredag. ”Målet är fortfarande matchen mot Liverpool”, säger tränare Julian Nagelsmann, ”Vi tar beslut om det på söndag men det ser ganska bra ut”. Champions League-matchen spelas på tisdag.

Kicker uppger att förutom Dayot Upamecano så vill Bayern München värva Florian Neuhaus (Mönchengladbach) i sommar. Däremot är det osäkert om klubben har råd med den 23-årige mittfältaren om det förmodade köpet av Upamecano för 43 miljoner euro går igenom, menar Kicker.

ENGLAND

Daily Express trycker dit ”WWWWWWWWWWWWWWW WOW”. Ett sätt att hylla Man City efter 15 raka segrar, den senaste i FA-cupen i går kväll (3-1 mot Swansea). Ett engelskt rekord. ”Vi kan inte förneka att vi är stolta”, säger tränare Pep Guardiola.

Liverpool Echo intresserar sig mer för Evertons dramatiska cupseger (5-4 mot Tottenham). Trots att Robin Olsen fick plocka ut bollen ur nätmaskorna fyra gånger får han fina 7 av 10 i betyg, bara två lagkamrater får högre betyg. ”Två briljanta räddningar från den svenske landslagsmålvakten förhindrade Spurs att gå till en 3-0-ledning. Det fanns inte mycket han kunde göra åt målen som gästerna gjorde då det var försvaret som svek”, skriver tidningen. Carlo Ancelottis avspända målfirande vid 5-4 är för övrigt värt ett omnämnande. Han blåser lite nonchalant på en kopp hett kaffe (klipp här).

Goal hör Tottenhamtränaren José Mourinho beklaga sig över baklängesmålen, ”Vi var det bättre laget vid 1-0, sedan var det på fem minuter: misstag, misstag, misstag – mål, mål, mål”, säger Mourinho, ”Vi kämpade oss tillbaka men det blev fler misstag. Det var som katten och råttan. Råttan var våra misstag, katten var vår jakt på att kompensera för dem”.

The Guardian radar upp fotbollsämnen. ”Tillslag i sociala medier: Instagram kommer att stänga konton som skickar rasistiska meddelanden”, är dagens största rubrik. Engelsk fotboll kraftsamlar för att större insatser ska göras. Bara på senaste tiden har Axel Tuanzebe, Anthony Martial, Marcus Rashford samt Reece och Lauren James drabbats. I går var det dags igen. Den här gången Yan Dhanda i Swansea. ”Nu får det vara nog”, skriver FA i en kommentar på Twitter. Chelseas damer kom snabbt över plumpen mot Brighton och tog en prestigeseger (3-0 mot Arsenal) efter mål av Pernille Harder (2) och Frank Kirby. ”Fran och Pernille visade sina kvaliteter, men i mina ögon var det lagets defensiv som utmärkte sig mest”, säger tränare Emma Hayes. I backlinjen spelade Magdalena Eriksson och Jonna Andersson från start. Vidare skriver Guardian att Liverpool får betala en rekordsumma för Harvey Elliott. En skiljedomstol har beslutat att Fulham ska ha 1,2 miljoner pund som kan stiga till 4,3 milj pund i olika bonusar. Det är rekord för en 16-åring, den ålder Elliott hade när han bytte klubb 2019.

The Times toppar med ”Unitedstjärna straffad för felakti immigration”. Det är nyförvärvet Amad Diallo från Atalanta som i går bötfällts med motsvarande 42 000 pund i Italien för att ha anlänt med falska papper för sex år sedan.

The Sun använder hela sin nyhetsetta åt att en bedragare festat upp miljonbelopp på Man City-stjärnan Riyad Mahrez kontokort. En grafik redogör för utsvävningarna. En tidigare polischef säger: ”Det mest häpnadsväckande är att någon kan roffa åt sig 175 000 pund utan att kontoinnehavaren märker något”.

ITALIEN

Sky Sport Italia hör Milan på nytt öppna dörrar på vid gavel för en kontraktsförlängning med Zlatan Ibrahimovic. Först var det sportchefen Paolo Maldini, nu är det vd Ivan Gazidis. ”Absolut, varför inte? Han är undantaget till alla regler, han är unik. Han har en historia med Milan, den här klubben väcker särskilt starka känslor hos honom”, säger Gazidis till tv-kanalen. Angående andra stora kontraktsförlängningar, för Hakan Calhanoglu och Gianluigi Donnarumma, så säger Gazidis, ”Vi gör allt vi kan”.

La Gazzetta dello Sport undrar om det räcker i Donnarummas fall. Under ”Pusslet Gigio” skriver tidningen att Milan erbjuder 7,5 milj euro i fem år, men målvaktens agent Mino Raiola vill se mer stålar och ett kontrakt på bara ett-två år. 21-åringens nuvarande kontrakt går ut i juni. Donnarummas kontrakt är en av dagens stora rubriker. Men den största är ”Min bästa fiende”, inspirerad av en filmtitel, som beskriver relationen mellan Juves ordförande Agnelli och Inters tränare Antonio Conte. Anklagelser har haglat efter cupsemifinalen. Conte ska vid två tillfällen ha visat fulfinger mot Juves klubbledning och förolämpningar for genom luften mellan representanter för klubbarna. Det kan bli en ny utredning från förbundet om domaren missat ordväxlingarna, likt Ibrahimovic-Lukaku. I så fall menar GdS att Conte riskerar två matchers avstängning och klubbledarna en månad.

La Repubblica noterar att Juventusfans också är upprörda. En namninsamling har startats för att Conte stjärna ska tas bort från Allianz Stadium. Stjärnor tilldelas profiler som skapat klubbhistoria. Conte var 15 år i klubben som spelare och tränare. På annat håll nämner La Repubblica att det kan bli tal om en uppgörelse i fallet Ibrahimovic-Lukaku, med en bestraffning i form av utbildning och främjande av fair play.

Corriere dello Sport tycker att ”Napoli ger upp”. Det blev respass i cupsemifinalen (1-3 mot Atalanta). Lagets första halvlek beskrivs av tidningen som ”omöjligt att kolla på”. Så illa var det. Tränare Gennaro Gattuso var i alla fall nöjd med andra halvlek. Härnäst väntar Juventus i ligan. Gattusos jobb anses i fara om hans lag inte presterar då. ”Det får du fråga klubben om”, kommenterar han.

SPANIEN

Diario Vasco frossar i utmärkande siffror för Alexander Isak under ”Isak, den snabbaste målskytten”. Han värvades till Real Sociedad för sju miljoner euro och är ett och ett halvt år senare – och trots en pågående pandemi – värd 22 miljoner euro. Men framför allt, Isak har nått upp till 24 mål snabbare än någon av klubbens stora målskyttar det senaste decenniet, på 3 610 minuters spel. Snabbare än Juanmi, Willian José och så vidare. För Antoine Griezmann tog det 8 149 minuter. Diario Vasco understryker också Isaks betydelse för spelet i övrigt och att få så unga spelare har en så bärande roll i sitt lag som den 21-årige anfallaren.

Sport gör en korrekt analys: ”Det krävs ännu en comeback”. Den kommer efter Barcelonas senaste underläge, första matchen i cupsemfinalen (0-2 mot Sevilla). Backen Samuel Umtiti ringas in som en syndabock. Han får också bara 3 av 10 i betyg.

Cadena Cope lyssnar till tränaren Ronald Koeman som beklagade sig över resultatet men också säger, ”Jag såg ett Barça som spelade bra”. Sedan tycker han att Barcelona skulle haft en straff. ”Alla har sagt till mig att det var straff, och inte bara Barça-folk, och jag måste tro dem”, säger Koeman.

Marca gnuggar händer, Sevilla är ”Halvvägs till final”. På annat håll kan man läsa att Gerard Piqué riskerar att bestraffas för att ha ifrågasatt domarnas integritet. Fotbollsförbundet har inlett en utredning sedan Barça-backen i en intervju bland annat sagt, ”Nyligen sa en tidigare domare att 85 procent av domarkåren är Real Madrid-fans. Hur skulle det vara möjligt att de inte favoriserar Real Madrid?”.

FRANKRIKE

L’Equipe skakar på huvudet åt Nantes. ”Fel vid rollbesättningen” klistras på Raymond Domenech, som fått sparken efter 46 dagar, sju matcher och noll segrar. Senast den gamle förbundskaptenen tränat ett klubblag innan Nantes var 1993. Ny tränare är Antoine Kombouaré. Han blir den 18:e tränaren på 14 år i Nantes. Den andra fotbollsrubriken på förstasidan är ”PSG oroad för Neymar”. Brasilianaren skadade sig i gårdagens cupseger (1-0 mot Caen), linkade ut från arenan, ska undersökas i dag och är ett stort frågetecken inför CL-matchen mot Barcelona på tisdag. Isak Pettersson höll nollan när Toulouse gick vidare (2-0 mot Bordeaux) men får ändå nöja sig med 5 av 10 i betyg av L’Equipe. Niclas Eliasson får samma betyg i Nîmes cupsorti (1-3 mot Nice).