Lindelöf avfärdas igen: "Måste bli Bailly nu"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ENGLAND

Daily Star inspireras av Mourinhos smeknamn och ger hans landsman i Manchester United, Bruno Fernandes, ett eget: ”BRUtal One”. På nytt låg 26-åringen bakom en seger (4-0 mot Real Sociedad). Tränare Ole Gunnar Solskjaer myste över lagets insats, ”X-faktorn var tillbaka”.

Manchester Evening News profilerade Unitedkrönikör Samuel Luckhurst är helt klart lättad över att Harry Maguires partner för dagen inte var Victor Nilsson Lindelöf. ”Det var redan uppenbart för de flesta men Maguire är så mycket bättre med Bailly bredvid sig, och Uniteds försvar är bättre med Bailly”, skriver Luckhurst på Twitter, ”Det måste bli ett mittlås med Bailly-Maguire resten av säsongen (om skador tillåter)”. Sky Sport-experten Gary Neville var inne på ett liknande tema häromdagen, att Maguire och Lindelöf inte passar ihop.

ANNONS

The Times delar ut 9 av 10 i betyg till Bruno Fernandes. Matchens ende svensk, Alexander Isak i Real Sociedad, får hyfsade 6. Från sportettan är det ett annat ansikte som för en gång skull skiner. Tottenhams Gareth Bale ler i kapp med rubriken ”Han spelar, han gör mål…” (4-1 mot Wolfsberger). Men den mest framträdande rubriken är ”Zaha: Jag slutar knäböja”. Crystal Palace-stjärnan säger, ”Jag tycker det är förödmjukande att knäböja. När jag växte upp så lärde mina föräldrar mig att i alla lägen vara stolt över att vara svart och jag tycker vi ska stå upp för det. Meningen med det hela (att knäböja, min anm) håller på vattnas ut och det är något vi bara gör nu. Det räcker inte. Jag tänker inte knäböja”, säger Zaha. I höstas slutade QPR knäböja på liknande grunder.

The Sun ändrar Lionel Messis namn till ”Lionel Lessi”. Anledning? Manchester City påstås ha presenterat ett nytt femårskontrakt till argentinaren värt 430 miljoner. Det tidigare erbjudandet, för ett halvår sedan, var värt 600 milj pund. Det nya budet skulle alltså vara 170 miljoner pund lägre, motsvarande ca två miljarder kr. Tanken är att Messi, 33, ska spela två år i City, med ett optionsår, därefter i systerklubben New York City FC.

ANNONS

ITALIEN

Corriere dello Sport är dyster. ”Bara Fonseca kan le”. Hans Roma vann i Europa League (2-0 mot Braga), men för de andra italienska lagen gick det tungt. Milan fick nöja sig med oavgjort (2-2 mot Röda Stjärnan). Napoli åkte på stryk (0-2 mot Granada). Tränare Gennaro Gattuso beklagade sig över skadeläget. ”Vad är det för mening med att gå vidare om vi inte har någon som kan spela?”, säger Gattuso, men ville inte skylla förlusten på manfallet. CdS berättar inne i tidningen att Zlatan Ibrahimovic under en av kvällarna på San Remo-festivalen får sällskap på scen av sin gode vän och Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic. En duett är aktuell.

La Gazzetta dello Sport uppmärksammar på tal om Ibrahimovic en väggmålning av gatukonstnären Tvboy. Han har tagit den ilskna scenen mellan Lukaku och Ibrahimovic huvud-mot-huvud och gjort den till en målning där spelarna i stället kyssar varandra (se klipp här). Nyligen uppmärksammades en annan väggmålning av de båda antagonisterna utanför San Siro (se bild här). Gårdagens rödsvarta insats mot Röda Stjärnan förklaras över ett uppslag under rubriken ”Milan har redan tankarna på derbyt”. Serieledaren Inter väntar på söndag. Ibras ersättare Mario Mandzukic imponerade inte. ”Riktigt dålig, nästan hemsk”, skriver GdS.

ANNONS

Tuttosport tar sig an situationen i Juventus efter Champions League-förlusten. ”Juve ställs till svars”. Det fortsätter med: ”Klubben är rasande på laget efter förödmjukelsen mot Porto. Skuld läggs på Bentancur och på kollektiv koncentrationsbrist. Pirlo kommer att ruska om i laget, men efter Bonucci förlorar han också Chiellini i minst två veckor. Chiesa var enda utropstecken”.

SPANIEN

Mundo Deportivo nöjer sig med ett enda ord. ”Mardröm”. Mer behöver kanske inte sägas om Real Sociedads EL-match (0-4 mot Manchester United). Om Alexander Isak skriver tidningen, ”Han inledde med att surfa på sin våg, skapa oreda tillsammans med Januzaj, men sedan bleknade han”. Isak fortsätter att ha en nolla i kolumnen över mål i europeiskt cupspel. Krönikören Germán Mellero menar att Real Sociedad råkat ut för ett ”Farligt skeppsbrott”. Han bekymrar sig för stukat självförtroende. ”En sådan här 0-4-match sätter spår”, varnar Mellero.

Sport täcker förstasidan med ”Elva miljoner euro för Luis Suárez”. Så mycket, alltså 110 milj kr, kan Barcelona trots allt få in på anfallarens flytt till Atlético genom olika klausuler. Sport förklarar: ”Barça har redan erhållit fem milj euro så här långt, det blir två milj euro för antal spelade matcher och två milj euro till om Atlético går till kvartsfinal i Champions League. Om anfallaren väljer att fortsätta i Atlético nästa säsong triggas resterande betalning”. Tidningen lyssnar också på tidigare Barça-stjärnan Rivaldo, som tror Lionel Messi gjort sitt i klubben. ”Smällen på Camp Nou (mot PSG) blir med all sannolikhet Messis sista Champions League-match på Camp Nou. Barça kan inte ge honom hopp om att vinna en viktig titel”, säger Rivaldo, ”Hans framtid ligger i PSG, än mer så efter deras uppvisning på Camp Nou. Hos dem har han chansen att vinna titlar”.

ANNONS

Diario AS skapar en sakral stämning på förstasidan med en tron med kungakrona i en kyrka. ”Attacken på tronen” syftar på att Lionel Messi och Christiano Ronaldo utmanas av Kylian Mbappés och Erling Haalands framfart i Champions League. AS skriver vidare, ”Real Madrid har dem båda på sin agenda, men norrmannen är det mer genomförbara alternativet” samt ”Barcelonas situation avlägsnar dem från ett budkrig”. AS firar också damlandslagets EM-plats. Det säkrades med en rejäl utskåpning: 13-0 mot Azerbajdzjan.

Cadena Cope har Kepa Arrizabalaga vid mikrofonen. Han bedyrar att han vill stanna på Stamford Bridge, trots att han ses som andremålvakt. ”Jag har inte övervägt att lämna Chelsea. Jag vill stanna här”, säger han. Trots att han understryker att han inte hade några problem med Frank Lampard så verkar chanserna under Thomas Tuchel ha satt ljus på tillvaron i London. ”På en lyckoskala från 0-10 skulle jag säga att jag är 7,5 i dag. Tidigare var det lite lägre av fotbollsmässiga skäl”, säger han. Arrizabalaga har stått de två senaste matcherna, men Tuchel sa efter den senaste att Edouard Mendy fortfarande är nummer ett.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Grusade förhoppningar” för Lille efter tung förlust i första EL-mötet (1-2 mot Ajax). Lille ledde fram till 87:e minuten. ”Vi gjorde en icke-match”, säger tränare Christophe Galtier. ”Själva förlusten är inte besvikelsen, det är framträdandet”.

RMC Sport fortsätter diskutera Kylian Mbappés framtid. Förre landslagsspelaren Jérôme Rothen tror fransmannens framtid i PSG hänger på ambitioner som inte bara är kopplad till klubbnamn. ”Mbappé är inte ledare i PSG och kommer inte att vara det så länge Neymar är kvar. Han vet att han står i skuggan precis som Neymar med Messi i Barcelona”, menar Rothen. RMC snappar vidare upp PSG-tränaren Mauricio Pochettinos ord om Mbappés fortsättning. ”PSG kan erbjuda Mbappé alla verktyg för att han ska bli nöjd”, säger han till Catalunya Radio, ”Jag tror det är en fråga som snart kommer att klarna”.

Le Parisien lyfter fram Moise Kean som PSG:s bästa nyförvärv den här säsongen. Men om han blir kvar i klubben är oklart. Den 20-årige anfallaren är i klubben på lån från Everton, och några kontakter om en fortsättning är enligt Le Parisien ännu inte tagna.

ANNONS



TYSKLAND

Kicker lyssnar till tysk besvikelse i Europa League. Först i Hoffenheim (3-3 mot Molde). ”Jag är mycket, mycket arg”, säger tränaren Sebastian Hoeness efter 25-9 i skott och tappad 3-1 ledning. Sedan i Leverkusen (3-4 mot Young Boys). ”Vi visade att det går att spela ännu sämre”, säger tränare Peter Bosz med hänvisning också till en svag insats mot Mainz senast.

Sport1 lyfter fram en bild som blivit viral. Mitt under Hoffenheims match, som spelades i Vila-real i Spanien, syns ett pizzabud bakom reklamskyltarna med två pizzor. Vem som beställt pizza mitt under matchen är oklart.

Bild lanserar ännu ett Tuchel-vill-ha-spelare-i-Bundesliga-rykte. Den här gången uppges Chelsea ha varit i kontakt med rådgivare till Jonas Hofmann, 28, högermittfältare i Mönchengladbach. Tidigare har Londonklubben bland annat kopplats ihop med Niklas Süle, David Alaba, Jérôme Boateng och Dayot Upamecano.

Weser Kurier meddelar att Ludwig Augustinsson även missade torsdagens träning med Werder Bremen. Han tränade individuellt med två andra spelare. Därmed ses Augustinssons medverkan mot Hoffenheim på söndag som ett frågetecken.

ANNONS



ÖVRIGT

Sport-Express (Ryssland) hör Marcus Berg föröka ingjuta mod efter EL-förlusten (2-3 mot Dinamo Zagreb). ”Det är inte över ännu”, säger svensken, ”Vi gjorde många misstag, men jag tror det går att fixa. Vi kommer att förbereda oss bättre till returen och försöka vinna i Kroatien”. Berg och Viktor Claesson gjorde Krasnodars mål (se målen här). Även Kristoffer Olsson spelade från start. Krasnodar är det enda ryska lag som är kvar i det europeiska cupspelet.