Jättehyllning i Spanien efter hattricksuccé - Isak fick Pelés smeknamn

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



SPANIEN

Mundo Deportivo klistrar i San Sebastian-upplagan en jublande Alexander Isak över hela förstasidan. ”’O Rei’ Isak”, kallas han. Alltså ”Kungen” på portugisiska. ”O Rei” förknippas i fotbollssammanhang främst med Pelé (ibland har andra, som Eusébio och som Neymar, beskrivits som det). Efter sitt hattrick för Real Sociedad i går (4-0 mot Alavés) är Isak givetvis matchens lirare i MD – både ”himmelsk” och ”ostoppbar”. Diario Vasco delar ut sällsynta 6 av 6 i betyg, ”Ett historiskt betyg för ett historiskt rekord”. Isak har nu gjort mål i sex ligamatcher i rad, ett tangerat klubbrekord. Han hyllas av tränaren. Han är själv belåten med utdelningen. Mundo Deportivos huvudupplaga är mindre munter. ”Oförlåtligt”, är ordet tidningen väljer att stämpla på Barcelonas tappade poäng (1-1 mot Cádiz). ”Jag är mycket besviken, kanske mer besviken nu än i tisdags (mot PSG, min anm)”, säger tränare Ronald Koeman.

ANNONS

Sport har precis samma omdöme tryckt på sin förstasida som MD, ”Oförlåtligt”. Krönikören Lluís Mascaró skriver: ”Man kan förlora mot Sevilla i cupen, man kan förlora mot PSG i Champions League, men man kan inte spela oavgjort mot Cádiz när man har chansen att återta en plats i kampen om ligatiteln”. Mascaró avskriver i stort sett titeldrömmar den här säsongen, och avslutar: ”Barças nedgång är lika oåterkallelig som smärtsam”.

Marca undrar också om det är, ”Farväl även till ligan?”. På väg ut ur cuperna och fortfarande åtta poäng bakom Atlético. Tidningen vänder också blicken till lagets storstjärna. ”Messis förhoppningar om en ’Last dance’ nästan borta”. Namnet är hämtad från den uppmärksammade dokumentären om Michael Jordan men Marca påtalar att en sista storslagen avslutning – likt NBA-titeln för Jordan – nu ser ut att kunna skrivas av.



ENGLAND

Daily Telegraph toppar med ”City närmar sig världsrekord inför häpen Guardiola”. Efter söndagens seger (1-0 mot Arsenal) har Manchester City 18 raka segrar, alla turneringar inräknade, och världsrekordet uppges vara 24 matcher. Tränare Pep Guardiola tonar rekordsnacket men fascineras över sitt lag. ”Jag är överraskad och imponerad. När alla andra lag i den här världen lider, alla tappar poäng, så är vi helt jämna de senaste två månaderna”, säger han.

ANNONS

Daily Mirror pockar på uppmärksamhet. City inte är enda lag i Manchester med ligatitel i sikte. United ”Har en chans” Det är beskedet från Solskjaer & Co efter att ha hakat på med en seger (3-1 mot Newcastle). Tio poäng skiljer mellan ettan och tvåan.

Manchester Evening News tycker ändå Uniteds insats lämnar mycket i övrigt att önska. Till exempel lyckades inte mittbacksparet Harry Maguire och Victor Nilsson Lindelöf den här gången heller imponera tillsammans. Maguire får bara 4 av 10 i betyg. ”Maguires kaptenskredd blir bara mer och mer tvivelaktig”, skriver MEN. Lindelöf får i alla fall 6. ”Newcastle hade övertaget mot Lindelöf från början och han fick ingen hjälp från Maguire. Visade större lugn än Maguire”. Chronicle delar i sina Newcastlebetyg ut blott 4 till Emil Krafth.

iNews ger störst rubrik till ett Londonderby. Men inte till vinnarna West Ham (2-1 mot Tottenham) eller Jesse Lingardinho. I stället är det: ”Jag är fortfarande relevant, påpekar Mourinho efter senaste segern”. På presskonferens fick han frågan om började ifrågasätta sig själv efter Tottenhams svaga resultat. Då svarade portugisen: ”Nej, inte alls, noll. Ibland är resultaten en konsekvens av många olika fotbollsanledningar. Mina och min tränarstabs metoder är inte sämre än någon annan i världen”.

ANNONS

Daily Mail fångar upp Sky Sports-experten Jamie Redknapps ord om West Ham. Han menar att tomma läktare gynnat laget den här säsongen. ”Det talas mycket om publikens betydelse och helt klart har lag som Liverpool påverkats. Med West Ham har jag alltid känt att deras publik kan vara deras bästa vän eller värsta fiende”, säger Redknapp, ”Det kan argumenteras för att spelarna nu lirar med större frihet. Publiken skriker inte om de slår bort en boll – och det sagt utan att ringakta fansen”.

The Times levererar dagens statistiska inspel, ”Joe Biden är dåliga nyheter för Liverpool”. Sedan den nya amerikanske presidenten svors in för en månad sedan har Liverpool redan förlorat dubbelt så många hemmamatcher (fyra) som under hela Donald Trumps presidenttid (två på fyra år).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport imponeras av ”Inters superkrafter”. På bild målskyttarna och derbykungarna Lautaro Martínez och Romelu Lukaku (3-0 mot Milan). Zlatan Ibrahimovic pekas ut som Milans bästa spelare, men det säger mer om Milans än Zlatans insats. Ibrahimovic får 6 av 10 i betyg. ”Han är farlig och oersättlig. Det är brådskande att hitta hans arvtagare”, menar GdS. I samband med sitt mål pekade Lukaku på sig själv och skrek, ”I’m the fucking best! Io, Io! Te l’ho detto cazzo” (”Jag är bäst. Jag, jag! Jag sa ju det för fan”). ”Det var ett budskap till världen i allmänhet, men Ibrahimovic i synnerhet”, påpekar Gazzetta dello Sport. Förlusten skapar också frågetecken kring Ibrahimovic. Tidningen menar att 39-åringen nu kan bli aktuell för returen mot Röda Stjärnan på torsdag (krampen väntas inte vara något större problem) samt att hans medverkan på San Remo-festivalen (2-6 mars) kommer att följas med mer granskande blickar. Som krönikören Andrea Di Caro skriver på annat håll, ”Det här är ögonblick när stora ledare behövs: Ibra. Han kunde inte ha förutspått hur säsongen skulle utforma sig vid denna tidpunkt, men hans närvaro på San Remo-festivalen ljuder nu verkligen av dissonans”.

ANNONS

Corriere dello Sport ser ett Inter som ”Spurtar mot scudetton”. Liksom i GdS ringas Ibrahimovic som bäst i ett överkört Milan (6/10). Tidningen tar också upp andra bekymmer från derbyt. Upp till 10 000 fans till klubbarna fanns utanför. Social distansering var inte temat för dagen. En annan matchrubrik är ”Napoli tystat”. Inte bara det att det blev stryk (2-4 mot Atalanta), klubbpresident De Laurentiis har också gett order om att tills vidare nobba medier. I dag spelar Juventus mot Crotone. Både Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport uppger att Dejan Kulusevski får chansen igen bredvid Cristiano Ronaldo, trots den bleka insats mot Porto i förra veckan.

Tuttosport konstaterar också att Inter svarade för en ”Styrkedemonstration” och att de nu ”Hänger på Ronaldo” för Juve.

FRANKRIKE

L’Equipe tittar häpet på PSG. Fem dagar efter utspelningen i Barcelona blev det platt fall på hemmaplan (0-2 mot Monaco). Lagets sjätte ligaförlust för säsongen. ”Ligue 1 är något helt annat”, konstaterar tidningen. Kylian Mbappé personifierar förändringen från Camp Nou. Där fick han 9 av 10 i betyg. Nu får han 2. PSG är nu trea i ligan, fyra poäng efter Lille. Monaco är ytterligare två poäng bakom, men Monacotränare Niko Kovac vill inte höra talas om någon titelstrid. ”Vi är inte på samma nivå som Lille, Lyon och PSG”, menar tysken. På tal om betyg, inhopparen Niclas Eliasson fick 6 i Nîmes segermatch (2-0 mot Bordeaux).

ANNONS

Europe1 pratar med svenska Olympique de Marseille-legendaren Roger Magnusson. Fansens uppror berör honom. Han får fråga om han vill att klubbledningen upprättar en dialog. ”Ja, absolut. Fansen har alltid stått bakom Olympique de Marseille, de är oerhört viktiga, säger Magnusson till radiokanalen, ”Situationen gör mig ledsen, man pratar till och med om bråken här i Sverige”.

RMC Sport har i alla fall en ny tränare att presentera. OM är helt överens med Jorge Sampaoli om ett kontrakt till 2023. Argentinaren kan anlända redan nästa helg. Under tiden har interimtränaren Nasser Larguet fått OM på rätt köl efter André Villas-Boas avhopp. Larguet kan fortfarande leda laget mot Lyon på söndag.



TYSKLAND

Sky Sport hör Michael Sabitzer gnugga händer efter RB Leipzigs seger (3-0 mot Hertha Berlin). Plötsligt är det bara två poäng upp till Bayern München. Sabitzer tror det är de två lagen som gör upp om titeln. ”Ja, vi slåss om titeln. Vi har rört oss lite ifrån trean, fyran och femman, det är en duell, men det går inte bara att snacka. Det gäller att fajtas om det varje vecka, annars tvingas jag säga något annat nästa vecka och alla kan skratta åt mig”, säger Sabitzer. Emil Forsberg var inte redo för matchen i går.

ANNONS

Kicker pryder förstasidan med ”Magiska Eintracht”, Bundesligas hetaste lag. Men tidningen lockar även med intervjuer. Som Timo Werner. Landslagsanfallaren medger att det varit tufft i Chelsea. Efter en fin start uteblev målen. Den engelska pressen gick hårt åt honom. ”Självklart märkte jag att man i en sådan torka inte direkt ses som en superanfallare”, säger han, ”Jag togs ner på jorden”. Kicker pratar även med ryktenas man Florian Neuhaus. Real Madrid, Tottenham och inte minst Bayern München sägs intresserade av den 23-årige Mönchengladbachmittfältaren. ”Jag har höga ambitioner och något saknas. Jag vill vinna titlar, det är min drivkraft”, säger Neuhaus. Det betyder inte nödvändigtvis en flytt. ”Jag spelar för Borussia och vi har stora mål för säsongen. Jag kan inte svara på vad som händer till sommaren, men jag är avslappnad om framtiden. Borussia är en klubb jag kan fortsätta utvecklas i”, säger Neuhaus. Vidare tror Kicker, liksom Bild, att Niklas Süle får chansen igen som högerback även mot Lazio i Benjamin Pavards frånvaro.

ANNONS

Sport1 har mer om frånvaro i FC Bayern. Thomas Müller, som testade positivt för corona i samband med klubblags-VM, väntas tillbaka först till matchen mot Dortmund den 6 mars.



ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) har minsann inte missat utgången av Milanoderbyt. Att danske Christian Eriksen & Co stal strålkastarljuset från Zlatan Ibrahimovic ger dagens rubrik: ”Zlatist”. Ouch.