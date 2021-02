Rekordhållarna hyllar Isak: ”En av ligans bästa”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

SPANIEN

Diario Vasco ger Alexander Isak än mer uppmärksamhet. Med sitt hattrick senast tangerade 21-åringen klubbrekordet på mål i sex ligamatcher i rad som John Aldridge och Darko Kovacevic har. De får nu kommentera svensken. ”Jag gillar hans rörelser och farten han har. Han är en av ligans bästa anfallare men kan växa ytterligare”, säger Kovacevic. ”Isak är en spelare med många strängar på sin lyra och som kan göra mål på många sätt; i farten, med huvudet, bra skott…”, säger Aldridge, ”Det bästa med honom är att det finns så mycket att utveckla; lagspel, avslut, taktik…Jag hoppas Real Sociedad får behålla honom länge för han är en härlig anfallare och det vore bra för klubben”.

ANNONS

Marca ger Girouds cykelspark förstasidan. Efter Atléticos förlust (0-1 mot Chelsea) konstaterar tidningen med stora bokstäver att ”De måste vända”. Obviously. En handfull Chelseaspelare når upp till betyget två stjärnor av tre, ingen i Atlético. Inför kvällens Atalanta-Real Madrid fick Toni Kroos också frågan vem han skulle välja mellan Madridaktuella Haaland och Mbappé på topp svarade han bara, ”Benzema”. Fast fransmannen saknas i alla fall i kväll, liksom åtta andra spelare, bland dem Sergio Ramos.

Mundo Deportivo ger som alla katalanska tidningar Barças jättevärvning störst utrymme. Men den är till basketlaget. Pau Gasol. Till fotbollslaget är det magra tillrop i stället. ”Vi kan”, lyder budskapet på förstasidan från tränare Ronald Koeman. Och så använder han ett fullt översättligt ordspråk. ”För att kratsa kastanjerna ur elden behöver vi de erfarna spelarna”, det vill säga de måste hjälpa till att lösa situationen. Laget möter i kväll Elche. Allt annat än tre poäng är ett monumentalt fiasko. Barça ligger fyra, åtta poäng efter Atlético.

ANNONS

ENGLAND

Daily Mirror sätter ny text till Chelsea-klassikern ”Blue is the Colour”. Nu är det ”Flew is the Colour”, för den flygande, cykelsparkande Olivier Giroud (1-0 mot Atlético). Rubriken lyfter kanske inte lika bra. Tränare Thomas Tuchel prisar sin 34-årige fransman, ”Det är en spelare som tränar som en 20-åring, som är seriös och till glädje”.

Daily Mail snappar upp BT Sport-experternas negativa omdömen om Londonklubbens motstånd. ”Det här speglar också hur svag La Liga är för närvarande”, säger Rio Ferdinand. ”Om det är det bästa från La Liga så har det förändrats”, fyller Joe Cole i. Sedan ger sig Mail in bland målvaktsrykten kring Tottenham. I går kväll skrev Sky Sports att Tottenham och Dortmund leder jakten på Man Uniteds Dean Henderson. Nu uppger Mail att Tottenham ringat in Nick Pope i Burnley som förstaalternativ om Hugo Lloris lämnar i sommar. 28-åringen värderas till cirka 30 miljoner pund.

The Guardian hör Tottenhams tränare José Mourinho tonar ner snacket om kris och konflikter i klubben, och spår ett lyckligt slut. ”Jag tror vi kommer att bli bättre och att jag kommer att vara i Tottenhams historieböcker av goda skäl och inte dåliga skäl”, säger Mourinho. Han reflekterar också över sin egen förändring. ”Tack gode gud att jag inte är den manager jag var. Då hade jag inte varit så lugn och säker och haft sådan kontroll över mina känslor”.

ANNONS

Daily Telegraph har med bilder på hur Evertons blivande hemmaarena kommer att se ut. I går fick klubben byggplanerna godkända. Den ligger vid hamnen och kommer att ta in 52 888 åskådare. Förhoppningen är att ta arenan i bruk inför säsongen 2024/2025.

The Sun är aldrig främmande för att rödstämpla artiklar ”exklusivt”. I dag finns bland annat att Juventus, Inter och Roma är intresserade av Juan Mata. 32-åringens kontrakt med Man United går ut i sommar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vägrar släppa Zlatan Ibrahimovic och San Remo-festivalen. Tvärtom ökar trycket. De senaste dagarnas kritik (se tisdagens Headlines under Gazzetta dello Sport) fylls på med ”Obegrpligt”, från byäldste Silvio Berlusconi, om svensken inte också får vila. Men det som fångar ögat på förstasidan är ett fotomontage med Ibrahimovic på scen, med mikrofon i handen, sjungandes – och rubriken ”Se upp för falska toner”. Programmet är i alla fall spikat. I går hade han också möte med tränaren Stefano Pioli. Ibrahimovic kommer att medverka på scen fyra av fem kvällar under San Remo-festivalen. Han kommer att träna tre dagar på Rivieran (oklart var) med en tränare och en sjukgymnast från Milan (se hela programmet här). Svenska landslaget dyker också på ett hörn i tankarna kring Ibrahimovics späckade program. ”Nu kommer höjdpunkten på säsongen och Milan ska slåss om scudetton och Champions League-plats. Zlatan mål är inte enkelt, och han kan vara tillbaka i landslaget i slutet av mars. Är San Remo-festivalen värt allt detta? De nästkommande resultaten ger svar”, skriver Gazzetta dello Sport.

ANNONS

Corriere dello Sport har en uppmaning från Röda Stjärnans tränare Dejan Stankovic till Ibrahimovic: ”Att fortsätt, att inte sluta inte spela, det är så många som beundrar honom och ser sig själva i honom. Han är ett föredöme för de som älskar sporten”. Han har också en avrådan till Ibra. Att sjunga med Sinisa Mihajlovic på San Remo-festivalen. ”Han sjunger riktigt illa. Verkligen falskt”, varnar Stankovic, ser ändå fram emot att se duon på galan, ”(skratt) Jag tänker inte missa det för allt i världen. Live eller inspelat!”. På torsdag möter Stankovics lag Milan igen. Och kanske Ibrahimovic igen. ”Efter matchen i Belgrad gav jag honom en kyss på kinden och en kram i omklädningsrummet. Jag hoppas på detsamma i Milano. Ibra är nummer ett”, säger Stankovic. På förstasidan tar annars tisdagskvällens Champions League störst utrymme. ”Lazio blackout”, tornar upp dig. Det var ”misstag och rädsla” som låg bakom storförlusten (1-4 mot Bayern München). Matchens lirare var Leroy Sané (7,5/10).

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe har en belåten Jean-Michel Aulas på förstasidan. Lyons president ser sitt lag slåss om ligatiteln. Om titeldrömmen besannas svarar dagens citatrubrik: ”Det vore ett roligt sätt att räcka lång näsa” (åt klubbarna med utländskt kapital). Franska fotbollsförbundet hoppas kunna ta in åskådare på VM-kvalet mot Ukraina den 24 mars. Matchens spelas på Stade de France med plats för 80 000. ”Jag hoppas vi kan få ta in minst 30 procent som ett test”, säger förbundsordförande Noël Le Graët.

Le Parisien synar alla röda kort i Ligue 1. Den här säsongen är snittet 2,6 per omgång. Det kan jämföras med 2 för La Liga, 1,8 för Serie A samt 1,3 för Bundesliga och Premier League. En huvudförklaring anses det tuffa spelet vara, även domarnas petighet nämns. Olympique de Marseille är värsta syndare med åtta röda kort på 26 omgångar.

TYSKLAND

Sky Sport samlar röster efter Bayern Münchens senaste CL-triumf (4-1 mot Lazio). Många handlar om rekordunga målskytten Jamal Musiala, 17. ”Han var oerhört glad att spela i dag. Vi försökte alla få honom att spela så fritt som möjligt och inte oroa sig för mycket”, säger Leon Goretzka.

ANNONS

Bild ger Musiala, liksom fem andra Bayernspelare, 2 av 6 i tidningens spelarbetyg (1 är högst). På fredag fyller han 18 år och väntas skiva ett kontrakt med FC Bayern värt fem miljoner euro/år fram till, troligen, 2026. Det pågår sedan en kamp mellan England och Tyskland vilket landslags han ska välja, men Bild skriver nu att ”allt pekar på att Musiala väljer Tyskland”. Även TZ uppger att Musiala valt Tyskland. På annat håll uppmärksammas att oron växer i Köln för knäskadade Sebastian Andersson. Den 29-årige anfallaren spelade senast i mitten av december, enligt Bild väntas han tillbaka först i april och att den svenske landslagsanfallaren missar resten av säsongen kan inte heller avskrivas. I juni är det EM. Dortmund gör till slut som andra storklubbar: skaffar ett damlag. Från och med nästa säsong kommer ett damlag att försöka spela sig upp genom seriesystemet från regional liga.

RB Online låter Oscar Wendt svara på frågan om Manchester Citys svit på 18 raka segrar. ”De är bra”, lyder det uttömmande svar. Det är svårt att ifrågasätta. Mönchengladbachs vänsterback är lite mer beskrivande vid andra tillfällen i intervjun. ”Vi har möjligheten att möta världens kanske bästa lag för närvarande. Det är vad vi vill. Det är vad vi tränar för”, säger 35-åringen, som är lagets äldsta spelare.