Efter storklubbarnas intresse - Svanberg ”tävlar” om att bli såld

ITALIEN

Corriere dello Sport är bitter efter Atalantas förlust (0-1 mot Real Madrid). En tidig utvisning följdes av ett sent avgörande. ”Strör salt i såren”, menar CdS på förstasidan. Över ett uppslag inne i tidningen finns rubriken ”För många motståndare för Atalanta”. Dit räknas nämligen också domare Tobias Stieler, som plockade fram det röda kortet till hemmalagets Remo Freuler redan efter 18 minuter. ”Självmord för sporten”, rasar Atalantatränaren Gasperini, ”Vissa domare borde ha ett annat yrke”. Dagens näst största rubrik är ”Vilken prövning, Dybala”. Juventusstjärnan ska ha flugit till Barcelona för att träffa en specialist för problemen med ett knä. Inne i tidningen synar CdS läget bland de unga talangerna på Bolognas mittfält. En av Mattias Svanberg, Nicolas Dominguez och Jerdy Schouten lär säljas till sommaren för att dra in pengar. ”I det avseendet är det troligaste Svanberg, som redan följs av Milan och klubbar i Premier League och Bundesliga”, skriver tidningen, och påpekar att Bologna betalade fyra miljoner euro och ”klubbledningen skulle därför knappast säga nej till ett bud på 20 milj euro”. I en sidoartikel uppmärksammas Mattias sambo Alice Magnusson. Hon flyttade till Italien för ett år sedan, spelar också för Bologna, men i Serie C. Där har hon gjort sju mål och siktar uppåt. ”Jag vill spela på en hög nivå. Drömmen är att spela i en större italiensk klubb, men också i England”, säger Magnusson.

Lecce Prima har fler svenska par i samma klubb. Ida Bengtsson spelar med Lecces damer och John Björkengren med herrarna. Björkegren har fått starta de tre senaste matcherna. ”Jag känner mer självförtroende”, säger mittfältaren på en presskonferens (video här), ”Tidigare var jag inte så nöjd med mina insatser men de här tre matcherna har jag visat mitt rätta jag”. Leccee ligger på sjunde plats i Serie B men han har målet högre satt, ”Drömmen är att spela i Serie A med Lecce”.

La Gazzetta dello Sport toppar också tidningen med Atalantas ilska, ”Rosenasande”. I kväll spelar Milan, då handlar det om Europa League. Röda Stjärnan står för motståndet och Zlatan Ibrahimovic sitter på bänken (Rafael Leão spelar på topp). Svensken startar i stället mot Roma på söndag. Men inte en dag går utan att temat San Remo-festivalen lyfts. Tränare Stefano Pioli är lugn. ”Han missar några träningar men han kommer att vara med på matcherna. Om det finns en mästare som klarar av pressen så det han. Den här situationen kommer att motivera honom ytterligare att hjälpa laget”, menar Pioli. Övriga italienska lag i EL-spel i kväll: Napoli-Granada och Roma-Braga.

ENGLAND

The Sun fångar upp Gabriel Jesus målgest, fingrarna formade som en telefonlur vid örat. ”Ring efter hjälp” följs av ”Kan någon stoppa Man City?” och ”19 i rad…och Agüero är tillbaka” (2-0 mot Mönchengladbach).

Daily Mirror menar att City har ”Målet i sikte”, att lyfta CL-bucklan. Men Pep Guardiola ser inte laget som favorit. ”När jag ser Bayern München upplever jag inte oss som favoriter”, säger han. Det var mer engelsk glädje i Europaspelet. I Europa League vann Tottenhamöverlägset (4-0 mot Wolfsberger). Rubrkk: ”Dele och Bale skickar ett budskap till Mourinho: Vi är tillbaka”. Framför allt Dele Alli med ett cykelsparksmål och två assist. ”Målet var vackert men för mig betyder målpassen och det hårda arbetet mer, och gör mig riktigt, riktigt glad”, säger Mourinho.

The Guardian tar upp en mörkare sida av fotbollen. Arsenals Granit Xhaka berättar om påhoppen i sociala medier inte bara på honom utan också hans familj. ”Jag önskar jag kunde träffa människorna som skriver dessa saker, och fråga dem ansikte mot ansikte, ’Varför skriver du sånt här?’”, säger Xhaka, och lyfter det allmänna problemet ”Det är inte acceptabelt. Vi måste vara vaksamma på detta, prata om det mycket, för jag tror man dödar fotbollen om folk kan tala om spelare och deras familjer på det här viset”.

Watford Observer ser Ken Sema som en av de bästa spelarna i Watfords seger (3-2 mot Blackburn). ”Gjorde ett fint mål och såg farlig ut hela matchen”, skriver tidningen, och ger svensken 7 av 10 i betyg. Watford ligger trea i Championship, just efter Brentford, som också vann i går och där Saman Ghoddos var en av målskyttarna (3-0 mot Sheff Wed).

SPANIEN

Marca justerar ordet ”tremendo” (ung. kolossal) till ”Tremendy”, efter Real Madrids något oväntade matchvinnare Ferland Mendy (1-0 mot Atalanta). Den franske vänsterbacken är också enda spelare som når toppbetyget 3 stjärnor av 3. Jobspost för Real Madrid: Casemiro drog på sig ett gult kort och är avstängd till returen.

Mundo Deportivo konstaterar att Real Sociedad är ute efter ”Ett värdigt farväl till Europa” i returen mot Man United. Efter 0-4 är det redan game over. Ändå har MD Alexander Isak i den förmodade startelvan. Men det är inte me övertygelse. ”Det återstår att se om Imanol (tränaren, min anm) vilar heta Isak och Oyarzabal, utan vilka Real Sociedad inte kan vinna: sex matcher, ingen seger”, skriver MD. Den texten är långt in i tidningen. På förstasidan gnuggar MD händer över att ”Det är mål – Det är titelfajt”. Så är känslan i den katalanska tidningen efter gårdagens seger (3-0 mot Elche). Barça är nu fem poäng efter Atlético, som också har en match mindre spelad.

Sport konstaterar snarare att ”Messi kan dra vagnen”. Argentinaren låg på nytt bakom segern med två mål. ”Messi. Alltid Messi. Bara Messi”, skriver krönikören Lluís Mascaró, ”Tre viktiga poäng men känslan är fortsatt dålig”. Liksom flera andra tidningar noterar Sport ett fint litet ögonblick efter slutsignalen. Elches målvakt Edgar Badia fick Lionel Messis tröja men blev själv så tydligt överraskad när argentinaren bad om hans, som han sedan snabbt slet av sig (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar ”Big Ferland”. Det är Ferland Mendy, som avgjorde för Real Madrid med sitt allra första Champions League mål. På tal om 1-0-segrar. I franska ligan tog pånyttfödda Nîmes mot Lorient lagets tredje raka seger. Niclas Eliasson spelade från start och får ett medelbetyg i laget, 6 av 10. På annat håll är Nantes nya tränare Antoine Kombouaré är intervjuad. ”Jag kommer inte att ge Kita (klubbpresident, min anm) möjlighet att sparka mig”, är citatrubriken. Lycka till.

RMC Sport rapporterar att elva personer dömts till sex månaders villkorligt fängelse efter supporterupploppen vid Marseilles träningsanläggning i slutet av januari. En fick också tre månaders fängelse på grund av tidigare villkorlig dom. Två åtalade friades.

Le Parisien lockar med ett sidospår ”Han twittar 03.53 på nätterna”. Neymars livsstil spökar igen. Hans nattvanor sägs reta PSG-fans. Enligt tidningen är Neymar, för närvarande skadad, besatt av brasilianska Big Brother, som han ser live om nätter och sedan skriver om i sociala medier.

TYSKLAND

Sport1 hör Christoph Kramer analysera Mönchengladbachs svårigheter i gårdagens CL-förlust (0-2 mot Man City). ”När man får anstränga så mycket för att vinna bollen och motståndaren tvingar dig att springa hela tiden, då är pulsen hög när man väl har bollen. Då är man inne i en slags ond cirkel”, säger Kramer, som fick känna på den upplevelsen till skillnad från Oscar Wendt som satt på bänken.

Kicker tror däremot att Wendt får spela i helgen, mot RB Leipzig på lördag. Annars är listan på svenskar som inte kan spela fortsatt lång: Emil Forsberg (RB Leipzig), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Robin Quaison (Mainz) och långtidsskadade Sebastian Andersson (Köln). På tal om svenskar. Sebastian Ohlsson (St Pauli) är med i Omgångens lag för 2. Bundesliga. Det går också bra för lagkamraten och lånet Eric Smith, lagets ”nummer 6”. Så pass bra att Kicker tror att St Pauli kommer att utlösa utköpsklausulen med Gent som anges till 600 000 euro. Tidningen rubrik: ”Stabil och prisvärd – Smith garanterar segrar”.

Bild har samma uppgift om prislappen för Smith, och är inne på en liknande linje om framtiden. ”Erics betydelse, inte bara för hans fysik, är tydlig för alla som följt oss efter vinteruppehållet”, säger tränare Timo Schultz, som kallar honom för ”quaterback”. Med Smith har St Pauli klättrat till säkrare mark i tabellen. ”Ju snarare vi har sportslig klarhet, desto snabbare kan vi börja planera för nästa säsong. Då kommer vi att ta oss en rejäl funderare om Eric stannar. Vi är glada för att den möjligheten finns”, säger sportchefen Andreas Bornemann.



ÖVRIGT

O Globo (Brasilien) och ESPN meddelar på morgonen att Liverpoolmålvakten Alisson Becker drabbats av en familjetragedi. Hans pappa José Becker, 57, har omkommit i en drunkningsolycka. José rapporterades saknad efter att ha simmat i en sjö nära en semesterbostad i Brasilien. Hans kropp påträffades senare av räddningspersonal.

RTV Noord (Nederländerna) noterar att Gabriel Gudmundsson utgick skadad, troligen med en muskelskada, när Groningen spelade 0-0 mot Feyenoord. Han var fram till dess en av lagets bästa spelare, enligt rapporter. AIK-förvärvet Paulos Abraham gjorde ett inhopp.

Tass (Ryssland) rapporterar att Uefa kommer att fatta beslut om publik på sommarens EM-matcher den 7 april. Det säger Alexei Sorokin, som sitter med i organisationskommittén för EM, till nyhetsbyrån. Fyra alternativ övervägs: full kapacitet, 50-100 procent, 20-30 procent samt inga åskådare alls.