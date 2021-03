Viktor Claesson: ”Skamligt att förlora med sådana siffror”

Rubrikämne i rött.

MatchTV (Ryssland) pratar med Viktor Claesson som inte skräder orden efter Krasnodars storförlust (1-6 mot Spartak). ”Det är skamligt att förlora med sådana siffror”, säger svensken, ”Vi förväntade oss inte det här. Vi kom till Moskva för att vinna. Jag har aldrig upplev ett sådant här resultat”. Förlusten uppges vara den största någonsin för Krasnodar i ligaspelet. Spartaks tvåmålsskytt Jordan Larsson var däremot belåten. ”Det var en härlig match. I dag visade laget karaktär”, säger han.

The Scotsman (Skottland) fångar på nyhetsettan upp ilska i kölvattnet på Rangers titelfirande. Inte för att Filip Helander & Co gjorde bort sig. Men Skottlands ledare Nicola Sturgeon kallar bilderna på supportermassorna som samlades för firande för ”upprörande och skamligt”. Se klipp här.



ENGLAND

The Guardian ser och hör hur ”City blev tystade”. De må vara bäst i England, kanske i Europa, ja, hela världen, men hemma i Manchester är Peps gäng det inte (0-2 mot Man United). City ha fortfarande elva poängs försprång. ”I fotboll kan allt hända”, svarar Guardiola på Uniteds chanser att komma ikapp, men säger också, ”Våra motståndare behöver vinna alla deras matcher och vi förlora fyra, fem”. Victor Nilsson Lindelöf får tumme upp för sin insats. Han var inte enda svenska att njuta av en nolla bakåt. Zecira Musovic höll tätt bakåt i sin debut för Chelsea (2-0 mot West Ham). Att hon dessutom visade vem som bestämmer i en duell fick applåder från Chelseafans (se klipp här).

The Sun har mer goda nyheter åt United. Klubben uppges nära ett nytt huvudsponsoravtal värt 70 miljoner pund om året. Ett mjukvaruföretag sägs vara nära att ersätta Chevrolet, vars avtal med United går ut i december.

Daily Telegraph uppmärksammar som alla andra att ”Citys segersvit tog slut”. Tidningen uppger vidare att Chelsea tänker erbjuda Andreas Christensen nytt kontrakt, men har alla störst rubrik i ”Kris för Klopps ’mentalitetsdvärgar’”. Liverpool inkasserade sjätte raka ligaförlusten på Anfield (0-1 mot Fulham). Det fick Sky Sports-experten och Liverpoolprofilen Jamie Carragher att minnas Jürgen Klopps ord om sitt lag. ”Liverpool gjorde så ofta sena mål i matcher vid den här tidpunkten förra säsongen, även året innan när de jagade Man City. Han (Klopp) kallade med rätta sitt lag för ’mentalitetsjättar’ och de förtjänade den stämpeln. Men just nu är de snarare ’mentalitetsdvärgar’”, säger Carragher. Telegraphs krönikör Oliver Brown menar att ”Jürgen Klopp bör inte längre vara oberörbar – Liverpools fall är hans ansvar”.

The Times gör rubrik på ”Klopp: Min lägsta punkt”. Liverpooltränaren fick frågan om detta var hans lågvattenmärke som tränare. ”Jag skulle vilja säga nej, men det är det”, medgav han, ”Det är inget problem. Jag behöver inte alltid ha det bra. Det här är ett extremt lag. Vi var extremt framgångsrika och nu har vi också en extrem situation, men vi kommer att kriga oss ur den”.

Daily Mail tar upp att Declan Rice sägs värderas till 100 miljoner pund av West Hams klubbledning. Det tycker tränare David Moyes inte räcker. ”Om ägarna tycker att han är värd 100 miljoner pund, så håller jag inte alls med om det”, säger Moyes, ”Han är värd mycket mer än 100 miljoner pund. Jag tittar på en del utländska spelare som anlänt och som inte haft i närheten av den effekt Declan Rice skulle ha. De skulle inte kunna knyta Declan Rices skosnören”. En pik till Kai Havertz månne?

“Come fa Fra Martino in svedese?”@Ibra_official canta Fra Martino in svedese a #CTCF con @fabfazio 👏🏼 pic.twitter.com/3iPqwMP3eB — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 7, 2021

ITALIEN

Rai 3-programmet ”Che tempo che fa” lyssnar till Zlatan Ibrahimovic. Sånginsatsen i San Remo har tydligen inte avskräckt. Här gör han ”Broder Jakob”. Det låter som förväntat (se klipp ovan). Och så pratar Ibrahimovic om sin kärlek till Milan, att han stannar om Milan vill och sin fadersroll, ”att vara borta från laget en dag är som att vara borta från mina barn en dag”.

Sky Sport Italia-intervjun med tränare Stefano Pioli visar att de är synkade. Efter segern i går (2-0 mot Hellas Verona) tog Pioli upp Ibrahimovics närvaro på matchen trots skadan. ”Han är vår flockledare”, säger Pioli, ”Vi träffade honom inför matchen och han togs emot med stor värme, han peppade oss och gav oss råd, som stora mästare gör”.

La Gazzetta dello Sport skriver om ”Ett djävulskt Milan”, som är tillbaka bara tre poäng bakom Inter. Lokalkonkurrenten kan dryga ut till sex poäng igen i kväll. Inter möter ligafemman Atalanta. Juventus ligger trea men har annat att tänka på nu. Retur mot Porto i Champions League. Den här gången tycks en bänkplats vara reserverad åt Dejan Kulusevski. I anfallet väntas Álvaro Morata starta tillsammans med Cristiano Ronaldo. Svenskbetyg från gårdagens Serie A-spel: Mattias Svanberg (Bologna) 6 och Albin Ekdal (Sampdoria) 5,5. I Serie B får John Björkengren fina 7 men så blev det också storseger för Lecce (4-0 mot Reggiana).

Tuttosport blickar också framåt mot Juventus matcher – och med Kulusevskis ersättare som en av centralgestalterna i CL-mötet: ”Morata ostoppbar – Jag ska ta er till kvartsfinal”. Men här finns för ovanlighetens skull också en blänkare om damlaget, efter storseger i toppmöte (4-0 mot Milan). Lina Hurtig var en av målskyttarna.

SPANIEN

Rac1 tar direkt tag i frågan om Lionel Messis framtid med Barcelonas nyvalda president Joan Laporta. ”Efter att jag hälsat på de anställda ska jag ringa Messi. Om jag kan övertyga honom att stanna? Det kommer att hänga på honom. Jag kommer att göra vad jag kan med klubbens ekonomiska förutsättningar att få honom att stanna”, säger Laporta till den katalanska radiokanalen.

Sport noterar förutom Laportas stora seger – en ”Laportazo” – också att Lionel Messi röstade för första gången. Möjligen ett gott omen. ”Att Messi, den bäste spelaren någonsin, kom och röstade, är ett exempel på vad jag sagt under min kampanj: att Leo älskar Barça”, sade Laporta under sitt segertal. Sedan riktade han in sig på mer närliggande uppgifter, returen mot PSG (1-4), ”Låt oss resa till Paris och se om vi kan göra en comeback!”.

Mundo Deportivo – med Venussymbol som ”o” kvinnodagen till ära – konstaterar att Alexander Isak var ”symptomatisk” på Real Sociedads bekymmer i går: missarna. Trots 25 skott blev det knapp seger (1-0 mot Levante). ”Isak reflekterade La Real. Två stora lägen, ensam med Cárdenas, som han slösade bort”, skriver MD.

Marca synar Madridderbyt, vars resultat rimligen också bidrog till spirande optimism i Barcelona. Real Madrid fick till en sen kvittering (1-1 mot Atlético) och Marca delar ut toppbetyget tre stjärnor av tre till två spelare: Llorente i Atlético och Casemiro i Real Madrid. Barça ses nu plötsligt procentuellt som favorit att vinna La Liga, skriver Marca. Vidare noterar tidningen att Kosovare Asllani saknades när Real Madrids damer vann (4-1 mot Espanyol). Hon bekräftar på Instagram Stories att hon har en muskelskada. Sofia Jakobsson spelade första timmen. Hedvig Lindahl höll nollan när Atlético vann (4-0 mot Real Betis).



FRANKRIKE

L’Equipe summerar Olympique de Marseilles insats som ”Amatörmässig”. Laget åkte ur cupen mot ett division 4-lag (1-2 mot Canet Roussillon). ”Det är skamligt. Det finns inga ord. Vi var skit och vi får stå till svars för det”, säger OM-backen Boubacar Kamara. På tisdag eftermiddag presenteras klubbens nye tränare Jorge Sampaoli. ”Han har jobb att göra”, skriver L’Equipe i ett understatement som heter duga.

Canal+ hittar stöd för den eldfängde argentinaren från en excentriske landsman, Marcelo Bielsa. ”Min åsikt spelar ingen roll, hans erfarenhet talar för sig själv”, säger han om Sampaoli. Leedstränaren Bielsa får också svara på skillnaden att träna i England. ”Jag har inte anpassat mitt spel till Premier League. För mig finns bara ett sätt att spela fotboll på”, replikerar han.

Foot Mercato sprider uppgifter från Qatar: Lionel Messi uppges ha köpt ett hus. För några dagar sedan rapporterade spanska El Chiringito TV att argentinaren letade hus i Paris. Det har en längre tid florerat rykten om PSG:s intresse för Messi. Uppgifterna dyker också upp lagom till returen mellan PSG och Barcelona.

TYSKLAND

Weser-Kurier lyssnar till en besviken Ludwig Augustinsson efter Bremens tappade poäng (1-1 mot Köln). ”Det var skönt för mig att vara tillbaka efter två matcher, men vi ville mer i dag, vi ville vinna. Det blev en poäng till slut men det lyfter oss inte bort från nedflyttningsstriden”, säger han.

Kicker ger Augustinsson 3,5 i betyg (skala 1-6, där 1 är bäst). Med det är han en av de minst dåliga i Bremen. Joakim Nilsson i Arminia Bielefeld, även där blev det oavgjort (0-0 mot Union Berlin). Det var nye tränaren Frank Kramers debut. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag, som ser ut så här: Horn (Köln) – Tah (Leverkusen), Ginter (Mönchengladbach), Upamecano (RB Leipzig) – Kampl (RB Leipzig), Goretzka (FC Bayern) – Sané (FC Bayern), Baumgartner (Hoffenheim), Nkunku (RB Leipzig) – Lewandowski (FC Bayern), Haaland (Dortmund). Dagens nummer har ”spökmatcher” som tema. Det är nu ett år sedan corona tömde fotbollsläktarna.