Zlatan kan bli borta längre - landslagscomeback i fara?

ITALIEN

Sky Sport Italia uppger att ”det finns en risk” att Zlatan Ibrahimovic kan bli borta från matchspel med Milan ända till mötet med Sampdoria den 3 april. Det sätter också ett frågetecken kring en eventuell landslagscomeback i Sveriges VM-kval i slutet av mars. Truppen tas ut den 16 mars. Det finns inga uppgifter om något bakslag i rehabiliteringen, snarare att det kan ta tid. Så sent som i går skrev Gazzetta dello Sport att Milan hoppades ha tillbaka Ibrahimovic till returen mot Man United den 18 mars. Sky Sport Italia pratade med sportchefen Fabio Paratici om en rad frågor. Om Cristiano Ronaldos kontrakt: ”Som tur är, så ä det fortfarande ett år kvar på Ronaldos kontrakt, så det finns tid att diskutera med honom. Det är ingen prioritet just nu”. Om Dejan Kulusevski: ”Han har en riktigt bra säsong. Han har gjort några mål, passat till några och spelat bra”, säger Paratici, ”Han utvecklas också i sin roll, och kan ta sig an olika positioner i olika taktiska system. Han har mycket kvalitet, uthållighet och fart, så han kan följa i Kevin De Bruynes fotspår. Vi vet ännu inte vad han kommer att bli i framtiden. Han kan spela som släpande forward, som ytter på mittfältet. Han är mycket internationell och mångsidig, och har egenskaper som passar i många roller. Det är så självfallet till stor hjälp för tränaren att han så mångsidig spelare till sitt förfogande”.

Corriere dello Sport tycks anse att Juventus egen portugis bar störst skuld i CL-uttåget mot portugisiskt motstånd (3-2 mot Porto). ”Svikna av Ronaldo” är den hårda domen på förstasidan. Tidningen skriver om ett ”oförlåtligt misstag” när han lät Sergio Oliveiras frispark till 2-2 slinka mellan benen. Det är ett eko av Fabio Capello, som i Sky Sport Italias studio kallade det just ”ett oförlåtligt misstag utan ursäkter”. CdS ger Cristiano Ronaldo usla betyget 4,5, sämst i Juve. I en krönika om laget skriver profilen Ivan Zazzaroni, ”Mardrömmen är tillbaka. Smärtan är outhärdlig. Här kommer den säsongsbetonade känslan: Juventus är utslaget igen”, skriver han, och avslutar med en mer generell slutsats, ”Det behövs ännu en gång reflektioner över kvaliteten på vår fotboll. Det måste följas av fakta”. Det enda italienska hoppet står nu till Atalanta, som förlorade 0-1 mot Real Madrid i första matchen.

La Gazzetta dello Sport beskriver det som ”Nattsvart Juve”. Till saken hör också att Porto spelade med en man minde från 54:e minuten och under hela förlängningen. Liksom i CdS är Cristiano Ronaldo betygssämst med 4,5 (och Federico Chiesa bäst med 8). Dejan Kulusevski, som gjorde ett kort gästspel, får 6. ”Vilken katastrof, Juve”, skriver Andrea Masala i sin krönika, ”Ännu en besvikelse i Champions League, och ju mer åren går, desto mer framstår cupen som en förbannelse”.

Corriere della Sera uppmärksammar att den italienska hovrätten slagit fast Robinhos fängelsestraff på nio år för att ha varit ledande deltagare i en gruppvåldtäkt 2013. Domstolen påpekar att den tidigare Real Madrid- och Milanspelare visade ”fullständigt förakt” mot den 23-åriga kvinna som var kraftigt alkoholpåverkad. Sista instans att överklaga domen är nu högsta domstolen. Förra året skrev Robinho på för Santos i Brasilien men klubben rev kontraktet efter en proteststorm.

ENGLAND

Daily Mail låter Robin Olsen fronta sporten av obehagliga skäl. ”Evertonmålvaktens macheteskräck” beskriver hur den svenske landslagsmålvakten och hans familj blev hotade och rånade i sitt hem.

The Sun har samma story om Olsen med ”exklusivt” stämplad på. En källa pratar om en ”vettskrämd” Robin och ”traumatiserad” familj. ”Familjen har flyttat ut och klubben har gett varje spelare egen livvakt”, säger källan. Men det Man United som sätter färg på sportettan med ”Buy” och ”Bye”. Det första står för att Bruno Fernandes vill se en sportslig satsning innan han skriver på ett nytt avtal med United. Det andra står för att Cavani är på väg bort från klubben, det bekräftar hans pappa. Samtidigt la Edinson under natten upp en bild på sig själv i Uniteds tröja till texten, ”Stolt att bära denna tröja”.

Sky Sports har mer United, men spelare in. En målvakt. Atléticos Jan Oblak är av intresse, men utköpsklausulen på 103 miljoner pund i mastigaste laget. Gianluigi Donnarumma (Milan) och Mike Maignan (Lille) är alternativ. David De Geas framtid i United är oklar.

Daily Telegraph sätter röd färg på ”Cavani-chock för United” men kan se Achraf Hakimi i både rött och blått. Både Arsenal och Chelsea uppges nämligen ute efter 22-åringen. Osäkerheten kring ägandet i Inter anses gynna Londonklubbarna.

Daily Mirror pryder sin förstasida med tyska orden ”Nein, nein, nein”. Svaret från Jürgen Klopp på frågan om han kan efterträda Jogi Löw i sommar. Men den dagen han väl säger bye, bye till Liverpool tror John Arne Riise att hans gamla lagkamrat Steven Gerrard står redo. ”När han lämnar – om ett, två, tre, fyra år – så tror jag att Stevie står på tur”, säger Riise till Mirror.

BBC Sport har inte bara med Victor Nilsson Lindelöf i Omgångens lag, som Garth Crooks som vanligt presenterar. Tv-kanalen levererar också en statistisk uppgift att suga på: Man United har inte förlorat de 16 senaste PL-matcherna som Lindelöf startat.

SPANIEN

Estadio Deportivo tar farväl. ”Haaland och hej då”, sätter ord på Sevillas uttåg ur Champions League (2-2 mot Dortmund). Tränare Julen Lopetegui uttrycker det mer dramatiskt. ”Vi rodde för allt vi kunde för att dö i land. Vi försökte ta oss vidare och jag tycker vi förtjänade att göra det. Haaland? Ja, han är en av världens bästa spelare och han straffade oss”, säger Lopetegui.

Mundo Deportivo använder Ronald Koemans ord som ett budskap. ”Ingenting är omöjligt”. Det är tankarna som ska fylla Barcelonafolket när 1-4 mot PSG ska vändas i kväll. Tidningen noterar hur nya presidenten Joan Laporta kramade om Lionel Messi innan avfärd till Paris. Laporta själv kommer att finnas på plats på Parc des Princes i kväll. Alexander Isak är by the way med och frontar Real Sociedads nya tröja – den som ska bäras i cupfinalen mot Athletic. Köerna ringlade långa utanför Anoeta för att köpa tröjan som är i begränsad upplaga. Cupfinalen spelas den 3 april i Sevilla.

Diario AS har ett annat sätt att ta sig an Barcelonas match. Med Real Madrid inslängt på ett hörn. Till ”Alla ögon på Mbappé” skriver AS att ”Fransmannen, som är i Real Madrids blickfång, satsar på Champions League efter att ha bjudit på en uppvisning mot Barcelona på Camp Nou”.

Cadena SER försöker göra något substantiellt på de återkommande ryktena kring Mbappé och Real Madrid. Enligt radiokanalen har Mbappé redan tackat nej till tre kontraktsförslag från PSG. 22-åringen är svårfångad inte bara på utan även utanför planen, till och med för PSG. Real Madrid har för närvarande inte finansiella muskler att lösa övergång och lön, menar SER, men bida sin tid.

Marca har ögonen fästa på La Liga. ”Atlético spelar för sitt försprång”. I kväll väntar Athletic. Atlético har fyra poängs försprång och en match mindre spelad än Barcelona, men också tre raka hemmamatcher utan seger.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det är dags för PSG att ”Ge igen för gammal ost” mot Barcelona. Att revanschera sig för kollapsen 2017. Laget, som på nytt är utan Neymar, har 4-1 att gå på. Kanske kan damerna fungera som inspiration. De utklassade i går Sparta Prag med 5-0. Krönikören Vincent Duluc sätter också kniven i Andrea Agnelli, som vill stöpa om Champions League-fotbollen så bara de största får vara med. ”Juve-Porto i kväll var fotbollens och Europafotbollens essens. Om Andrea Agnelli inte vill ha den längre så hoppas jag fotbollen inte vill ha Andrea Agnelli längre”, skriver Duluc.

Le Parisien har också 2017 i tankarna. Budskapet på förstasidan är tydligt: ”Krasch förbjuden”. PSG-tränaren Mauricio Pochettino stoppar undan backspegeln. ”Det som har hänt det har hänt. För oss började allt 2021. Det är den enda erfarenheten vi har med laget. Jag har inga känslor kring det förflutna”, säger han.

Foot Mercato uppger att Real Madrid nyligen gjort en förfrågan om Riyad Mahrez. Den spanska storklubben har varit intresserad av Man Citys ytter en längre tid. Men en affär anses bara möjlig om Real Madrid också lyckas sälja spelare.

TYSKLAND

Sport1 hör Erling Haaland på nytt söka sig i österled efter mål. Först var det zenpositionen. Nu är det karma. Norrmannen såg med två mål till att Dortmund gick vidare i Champions League (2-2 mot Sevilla). Det andra kom efter en straff som togs om och där han efteråt skrek till målvakten Yassine Bounou. ”Han skrek i ansiktet på mig efter den första och jag kände att det var bästa att göra mål på den andra. Jag vet inte vad han skrek, men jag skrek samma tillbaka. Kanske finns det karma här i världen”, säger Haaland. Anfallaren var förstås också lagets bästa spelare med toppbetyget 1 av 6.

Bild följer upp Jogi Löws avsked som förbundskapten efter EM med ”Klopp säger nej – Nu blir det poker om Flick”. Bilds läsare, liksom Sky Sports läsare, har Jürgen Klopp som favorit. Men Klopp säger sig som sagt inte vara intresserad. Enligt Bilds uppgifter har förbundet (DBF) ännu inte tagit något beslut men Bayern Münchens tränare Hansi Flick ses som hetast kandidat. Flicks relation till sportchefen Hasan Salihamidzic är ansträngd. Flicks kontrakt med FC Bayern är till 2023.

Sport Bild slår fast att Jérôme Boateng, 32, kommer att lämna Bayern München. Han erbjuds inte heller nytt kontrakt. Sedan filar tidningen på Dortmunds inköpslista. Alexander Isak lyser med sin frånvaro. I stället är följande spelare aktuella: i mål Peter Gulacsi (30, RB Leipzig), med alternativ i Odysseas Vlachodimos (26, Benfica). I backlinjen Maxence Lacroix (20, Wolfsburg). Kostnad minst 25 milj euro. Till mittfältet ringas Manuel Locatelli (23, Sassuolo) in. I offensiven ses Donyell Malen (22, PSV Eindhoven) som en möjlig ersättare till Jadon Sancho. Även en fri transfer av Memphis Depay (27, Lyon) lockar, men Barcelona konkurrerar.