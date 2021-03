Sergio Ramos: "Haaland lättare än Mbappé"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Diario AS, liksom Marca, täcks av citat bredvid bild på Real Madrid-stjärnan Sergio Ramos. Det största citatet på AS är ”Jag kan spela i fem år till”. Det, liksom många fler, är hämtade från en intervju med internetprofilen Ibai Llanos. Haaland eller Mbappé till Real Madrid? ”Med tanke på omständigheterna kanske det skulle vara aningen lättare med Haaland”, säger han, och pekar på den ekonomiska tröskeln för att nå Mbappé. ”Jag tror inte det vore dumt för Real Madrid att förstärka med en nummer 9 som Haaland. Han skulle kanske ge oss lite av vad vi saknar med sin längd, snabbhet och sina mål”. Messi i Real Madrid? ”Om jag skulle acceptera honom i Real Madrid? 100 procent. Jag skulle till och med låta honom bo hos mig (skratt)”. Spela för Barcelona? ”Inte en chans. Inte för 50 miljoner euro om året. Inte för 70 miljoner euro. Vissa saker kan pengar inte köpa”. Tidigare under dagen hade Sergio Ramos också svarat på en fråga om Zlatan Ibrahimovic från Fotbollskanalen, ”För mig är han en av de bästa”.

Antena 3 snappar upp kuriositeter från Ibai Llanos intervjun med Sergio Ramos. ”Jag drack ingen alkohol förrän jag var 23 år. Malibu med ananas var min favorit”, säger han. På frågan om märkligaste lagkamrat svarar Sergio Ramos, ”Julien Faubert skulle utan tvekan ta det priset”. Det var Real Madrids högst oväntade lån från West Ham 2009, ökänd också för att han påstods ha somnat på avbytarbänken. ”Kanske berodde det på fransmäns jetlag”, skojade Sergio Ramos.

Cadena SER följer upp med Sergio Ramos kontraktssituation. Enligt radiokanalen har 34-åringen ett förslag på ett år med pandemireducerad lön. Han utesluter det inte, om inte något mer intressant dyker upp från en annan klubb. Sedan uppge SER att nya Barça-presidenten Joan Laportas favoritkandidat till tränarposten är Julian Nagelsmann. Laporta sägs uppskatta Ronald Koeman men ser honom som den tidigare presidenten Josep Maria Bartomeus man, enligt SER.

Mundo Deportivo tycker Sergio Ramos hit och Sergio Ramos dit. Han får nöja sig med en lite puff på förstasidan. Här är det Barcelona och ”Värvningsobjekt” som gäller. De radas upp. Sergio Agüero, Erling Haaland, David Alaba, Eric Garcia och Memphis Depay. MD förklarar: ”De nya alternativ Barça har på bordet är en mix av kvalitet och ekonomiskt möjliga val. Den stora drömmen är Haaland, som kan köpas för 110 miljoner euro”.

ENGLAND

The Sun tycker det blev en ”Unhappy Hending” för Manchester United (1-1 mot Milan). ”Dean Hendersons första stora tabbe i kampen om förstapositionen” låg bakom en kvittering på tilläggstid. Kvällens högsta betyg går till nyförvärvet, inhopparen och målskytten Amad Diallo, 8 av 10. En annan som prisas är Eric Bailly, som spelade i stället för Victor Nilsson Lindelöf. Jämförelser görs på nytt. ”Det är bära eller brista som gäller (för Bailly, min anm) resten av säsongen, med rykten om att United letar en ny mittback. Bör ges chansen före Lindelöf mot bakgrund av denna match”, skriver The Sun.

Daily Telegraph väljer det ljusare United-perspektivet på Milanmatchen, ”Solskjaer uppdagar ännu en diamant”, med bild på Diallo. Och så tar tidningen fasta på José Mourinhos ord om gårdagens tvåmålsskytt Harry Kane (2-0 mot Dinamo Zagreb). Det tycks inte vara någon fara med anfallaren trots skadekänning. Han lär spela derbyt mot Arsenal i helgen. Londonrivalen vann också i går (3-1 mot Olympiakos). ”Jag har känt mig hemma här sedan dag ett”, säger lånespelaren Martin Ødegaard som gjorde sitt första mål för klubben. Något som kittlar inför framtiden.

Daily Mail paketerar det engelska EL-spelet i en puff men ger allra störst rubrik åt ”Exklusivt: Agüeros vånda”. Man City-anfallaren uppges ”alltmer desillusionerad” över den begränsade speltid han fått, särskilt de senaste veckorna när han varit helt frisk. Det har enligt Mail fått Agüero att tro att Man City redan fattat beslut om att släppa honom. 32-åringens kontrakt går ut i sommar.

The Guardian får komma med på ett hörn här, eftersom transferspecialisten Fabrizio Romano frilansar åt tidningen. I natt skrev Romano att RB Leipzig säkrat en ny anfallare. Brian Brobbey, 19, från Ajax skriver på som fri transfer. Parterna är överens.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser matchen på Old Trafford som ett styrkebesked: ”Europa-Milan är tillbaka” (1-1 mot Man United). Tidningen understryker att Milan ”dominerade i Manchester utan sex ordinarie spelare men ändå riskerade att knockas” – innan Kjaer slog till på tilläggstid. Det är också dansken som ses som matchens lirare med 7,5 av 10 i betyg. På det följer ”Roma – det är Italian League”. Mål av italienska trion Pellegrini, El Shaarawy och Mancini säkrade en storseger (3-0 mot Sjachtar).

Corriere dello Sport håller med Gazzetta dello Sport, det var ett ”Stort Milan”, som i gamla goda dar. På tal om Milan. CdS uppmärksammar även en intervju med sportchefen Paolo Maldini i franska månadsmagasinet So Foot. Han öser som vanligt beröm över Zlatan Ibrahimovic. ”Det finns spelare som lämnar starkare avtryck efter sig än andra, Zlatan är en sådan”, säger Maldini, som ser honom som en ”enorm resurs”, för att i nästa andetag lägga till, ”Ingen spelare är större än klubben, det gäller alla”.

Tuttomercatoweb lyfter på luren och Jesper Blomqvist svarar. Den tidigare Italienprofilen får bland annat uttala sig om Ibrahimovics landslagscomeback. ”Jag kan inte dynamiken i omklädningsrummet, men om Andersson bestämt sig för att återkalla honom så har det förstås clearats. I så fall kommer Zlatan att bli en stor förstärkning, det skulle han vara för alla lag. Sverige klarade sig bra utan honom, det är bara att se på VM, men jag tror Zlatan ha återfunnit sin passion för landslaget och det är bra för honom: det blir ett fint äktenskap”, säger Blomqvist.

FRANKRIKE

L’Equipe tar ännu ett grepp på ett ”Tronskifte” bland väldens bästa spelare. Lionel Messi och Cristiano Ronaldo är borta från CL-kvartsfinalerna, Erling Haaland och Kylian Mbappé är kvar. ”Argentinaren och portugisen som delat på elva av de tolv senaste Ballon d’Or lämnar fältet fritt för de nya pretendenterna”, menar L’Equipe. På annat håll skriver tidningen att PSG-tränaren Mauricio Pochettino bett sportchefen Leonardo om att få behålla Julian Daxler och därmed förlänga kontraktet. Han uppskattar tyskens mångsidighet och teknik, inte minst vid omställningar. Draxler har tidigare ryktats bort och hans kontrakt går ut i sommar.

RMC Sport pratar med just Leonardo, men kring andra ämnen. Om Mbappés kontraktssituation: ”Det finns i dagsläget inget att oroa sig för”. Om Di Marías kontraktsförlängning: ”Vi ska träffas inom de närmaste dagarna för att komma överens. Just nu finns inget påskrivet”. Om ryktena kring Cristiano Ronaldo: ”Alla stora spelare kopplas ihop med PSG. Det är något man får värdesätta. Vi är fortfarande i en position att tala med stora spelare som skulle ha lust att komma. Men för närvarande pågår inga förhandlingar med nya spelare”. Kritiken mot Neymars livsstil: ”Om någon ifrågasätter honom i dag kommer jag att försvara honom. Det finns inget att säga. Jag uppmanar även till att han visas större respekt”.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) uppger att Sven-Göran Eriksson vill bli tränare för Aberdeen. Den svenske veteranen kan också tänka sig en roll som sportchef, skriver Daily Record. Aberdeen ligger fyra i den skotska ligan. Tidningen bereder plats för en annan svensk på förstasidan. Ordspråket ”Saved by the bell” blir ”Saved by the Hel”, som en hyllning till Filip Helander. Svensken gjorde Rangers kvitteringsmål i gårdagens Europa League-match (1-1 mot Salvia Prag) och inkasserar 8 av 10 i betyg. Även på Glasgow Times hamnar Helander med namn och bild på förstasidan.

Sportbuzzer (Tyskland) förmedlar trista besked för Dortmund. Och för England. Jadon Sancho kommer inte tillbaka från skada förrän i april. ”Vi förväntar oss inte att han är tillbaka innan landslagsuppehållet”, säger tränare Edin Terzic. Enligt Sportbuzzer missar Sancho därmed ligamatcherna mot Hertha och Köln, samt VM-kvalmatcherna mot San Marino, Albanien och Polen.