Real Madrid jagar anfallare – men inte Cristiano Ronaldo

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



SPANIEN

Mundo Deportivo möter morgonen i San Sebastian med orden ”Vilken bakslag!”. Bollen gick inte Real Sociedads väg (0-1 mot Granada). ”En av de sämsta matcherna under Imanol”, skriver MD. Alexander Isak undgår inte kritik. Tvärtom. ”Oroande”, stämplas svensken med. ”Hans inspiration var redan oroande, nu också hans närvaro. Han försökte ta emot till vänster, men bidrog inte med någonting”, skriver tidningen. Isak byttes ut efter en dryg timmes spel.

Sport är uppskruvad inför kvällen. ”Nu gäller det i ligan!”, lyder budskapet, ”Om Barça vinner mot Huesca i kväll är man bara fyra poäng bakom Atlético”. En notering är redan klar. I kväll tangerar Lionel Messi Xavis rekord för antal matcher för klubben: 767.

Marca ser ett Real Madrid som ”Följer planen” kring anfallsförstärkningar. ”Cristiano Ronaldos eventuella återkomst förändrar inte transfermål”, påpekar tidningen, men lägger också till, ”Klubben behöver balansera ekonomin för att göra en sommarvärvning av Erling Haaland eller Kylian Mbappé möjlig”. Marca summerar: ”Real Madrid kommer orubbligt att fortsätta med att prioritera unga talanger och i nuläget funderar klubben inte på att återvända till det förflutna, hur ljuvligt det än må ha varit”.

Diario AS har samma tema men annan vinkel under ”Den okände Cristiano”. AS fortsätter, ”Real Madrid är intresserad av ta tillbaka Cristiano Ronaldo i sommar. Han representerar en enklare och snabbare lösning än Erling Haaland eller Kylian Mbappé, och Juve är beredd att släppa honom. Fast hans lön, som enligt uppgift är 36 miljoner euro, kan vara ett hinder”. Trots ett stort derby når ”Jakobsson regerar i huvudstaden” inte förstasidan. Men Real Madrid vann hur som helst (1-0 mot Atlético), och AS lyfter på nytt svenskans kontraktssituation. Både Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani (ej med i går) intresserar andra klubbar, har utgående kontrakt men Real Madrid-bossen Florentino Pérez har ännu inte skridit till verket med något lukrativt kontrakt. Situationerna kallas ”Ramos-fall”, som en liknelse med att Pérez inte heller fått till något avtal med nyckelspelaren Sergio Ramos.

Estadio Deportivo konstaterar att Sevilla är bäst i stan (1-0 mot Real Betis). Tidningen noterar också att svenska damlandslagets förbundskapten Peter Gerhardsson var i stan. Han spanade in Julia Kalernäs, som fick spela sista halvtimmen för Sevilla (0-0 mot EDF Logroño).



ENGLAND

The Times vaskar citat i den aldrig sinande strömmen från José Mourinho. I dag samlas de under ”Mourinho skruvar upp hettan mot ’trött domare’”. Det var så han såg på Michael Oliver efter Tottenhams derbyförlust (1-2 mot Arsenal). ”Spelare bli trötta, tränare blir trötta, kanske även domare blir trötta”, menar Mourinho, som hade svårt att smälta Arsenals straff, ”Om någon är av annan åsikt, så måste det vara ett stort Arsenalfan med årskort”.

The Guardian väljer samma huvudperson med en annan måltavla. ”Saknad i strid – Mourinho pekar anklagande finger på spelarna”. Portugisen sa att ”spelare gömde sig”, att de ”inte visade sig, inte satte press, inte passade och rörde sig”, men underströk att han inte syftade på några enskilda spelare. På sportettan finns även ”Hammarslag – Dawsons självmål ger Man United segern” (1-0 mot West Ham). Victor Nilsson Lindelöf får tumme upp för sin insats.

Daily Mail uppmärksammar att United inför den förestående nyckelveckan kan boostas av upp till fem comebacker. Paul Pogba, Edinson Cavani, Anthony Martial, Donny van de Beek och David de Gea kan alla bli tillgängliga. United har på torsdag retur i Uefacupen mot Milan och på söndag kvartsfinal i FA-cupen mot Leicester.

Daily Telegraph skriver att Liverpool kommer att betala 12 miljoner pund till Wolves i sommar för transfern av Diogo Jota. Avtalet, som totalt är värt upp till 45 milj pund, slöts med covid 19-effekter i åtanke. Det förband bara Liverpool att betala 4 milj pund vid övergången och ytterligare en milj pund i vintras. Resten betalas över tid. Både Sam Kerr och Frank Kirby får 9 av 10 i betyg sedan Chelseas damer vunnit ligacupfinalen (6-0 mot Bristol City). De svarade för fem av målen. Magdalena Eriksson får 7 och Jonna Andersson 6.

The Sun hävdar att Roy Keane, firad expert på Sky Sports, vill ta över tränarposten i Celtic. Hans senaste tränarroll var som assisterande hos Nottingham Forest 2019. Keane har tidigare var tillfrågad av Celtic men då tackat nej. Han ha hållit på Celtic sedan barnsben och avslutade sin spelarkarriär i klubben 2006.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skålar, ”Cin-cINTER”. Det gjorde också spelarna på planen med låtsasglas efter ännu ett steg mot ligatiteln (2-1 mot Inter). Det var åttonde raka segern. Samtidigt åkte rivalen Milan på stryk (0-1 mot Napoli) och tränare Stefano Pioli beklagade sig över skadade spelare, där Zlatan Ibrahimovic är en. En annan svensk får däremot uppmärksamhet för sina insatser på planen. Mattias Svanberg var matchens lirare när Bologna vann (3-1 mot Sampdoria). ”Fjärde målet – och det kunde varit två – och en assist: En innermittfältare som vet när det är rätt läge att attackera. Mycket mogen”, är tidningen omdöme och betyget 7,5 av 10. Albin Ekdal hos de besegrade motståndarna får 6,5.

Corriere dello Sport ser också Svanberg som bäst och har rubriken ”Svanberg show” på sina betyg. Även här får svensken 7,5 med slutordet ”Applåder”. När tränare Sinisa Mihajlovic får frågan om Svanberg är oumbärlig, svarade han så här: ”När man inte har Cristiano Ronaldo eller Messi så är alla oumbärliga, likväl som alla kan hamna på bänken. Det är upp till dem att visa att de förtjänat sin plats”. Själv menar Svanberg att han gör sin hittills bästa säsong. ”Om man kollar på nummer och så är det så, men jag känner också att jag har spelat mer och haft en lite större och viktigare roll i hela laget”, säger han till Fotbollssöndag Europa. Även Corriere dello Sport har på förstasidan bilden med de skålande Interspelarna och dagens största rubrik i, ”Scudetton är serverad”.

Tuttosport kommer replik Cristiano Ronaldo: ”Håll tyst allihop”. Han sa inte så ordagrant men efter CL-kritiken svarade han med hattrick i Juventus seger (3-1 mot Cagliari). Efter matchen uppmärksammade han Pelé och sitt målrekord (770 mål) på Instagram. Pelé å sin sida skrev han också, ”Grattis till att ha slagit mitt målrekord i officiella matcher. Det enda jag beklagar är att jag inte är där och kan ge dig en kram”.



FRANKRIKE

RMC Sport ta grepp på nyheterna som överskuggade PSG:s oväntade förlust (1-2 mot Nantes): inbrottet hos Ángel Di María samt hos Marquinhos föräldrar. Di María fick dramatiskt avbryta matchen för att ansluta till sin familj, som var i huset under inbrottet. Inbrottet beskrivs som ”våldsamt”. Även inbrottet hos Marquinhos föräldrar, som bor i samma område som Di María, beskrivs som ”allvarligt”. Föräldrarna ska ha hållits fångna medan det pågick.

L’Equipe lyssnar till PSG-tränaren Mauricio Pochettino efter matchen. Det blev knappast någon hårtork efter förlusten. ”Det har inträffat händelser utanför sporten som ni känner till. För spelarna handlar det om mer än fotboll, man får beakta det”, säger Pochettino. L’Equipe påminner om att PSG-spelare de senaste åren varit hårt drabbade av inbrott. Senast var det Mauro Icardi, och innan dess bland annat Eric Choupo-Moting, Thiago Silva, Daniel Alves och Laywin Kurzawa. Själva matchresultatet beskrivs på förstasidan som ”En present till Lille”, som nu leder ligan med tre poäng före PSG och Lyon.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung prisar Emil Forsberg. ”Bäst i RB Leipzig och inte bara för sitt mål”, skriver tidningen och ger honom 2 av 6 i betyg (1 är bäst). Men vad hjälpte det? Det blev två tappade poäng i jakten på Bayern München (1-1 mot Eintracht Frankfurt). ”Jag är lite besviken med en poäng. Vi spelade bra, hade många bra chanser och borde gjort mer än ett mål, men det där sista saknades”, konstaterar Forsberg.

Kicker har också Forsberg som bäste spelare i RB Leipzig (2,5), men varken han eller någon annan svensk tar sig in i tidningens Omgångens lag. På annat håll uppmärksammas i liten stil att Fridolina Rolfö blev målskytt för Wolfsburg (2-0 mot Leverkusen). Även Rebecka Blomqvist spelade från start. Huvudfokus i dagens nummer är en intervju med Oliver Kahn, som kommer att ersätta Karl-Heinz Rummenigge som Bayern Münchens vd. Han stöder Financial Fair Play med eftertryck, ”Alla som är intresserade av att fotbollen återhämtar sig bör prata för att FFP används strikt och med ännu mer stringens”. Kahn får också frågan om uppgifterna om att förbundet vill ha Hansi Flick som förbundskapten. ”Jag är avslappnad eftersom Hansi Flick har kontrakt till 2023”, säger Kahn.

Bild menar att det inte är så enkelt. Flick tilltala av förbundskaptensjobbet, men kommer inte att ta beslut om att stanna i FC Bayern beroende på det. Det är relationen med sportchefen Hasan Salihamidzic som ”är mycket mer försämrad än vad som tidigare varit känd”, som Bild uttrycker det.