Bologna sätter prislapp på Mattias Svanberg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver inte ”Panzer Inter” (”Tanks-Inter”) av någon slump. Det hämtas från Karl-Heinz Rummenigges smeknamn. Den gamle Interprofilen och nuvarande vd:n i Bayern München hyllar i en intervju bland annat Antonio Conte, ”Man kan se hur laget förändrats under hans två år”. Zlatan Ibrahimovic får också gott om utrymme. Gazzetta dello Sport tillhör de italienska medier som starkt tror på en comeback för 39-åringen mot Manchester United på torsdag och även på en comeback i den svenska landslagstruppen i dag. Milan är okej med det trots extra börda efter skada. ”Milan är glad om Zlatan är glad”, menar GdS, som ser en symbios som naturlig väg framåt. ”Milan är redo att förnya kontraktet och det vore naturligt om Ibra tänker sig att åka till EM med Sverige”, skriver tidningen. Dejan Kulusevski uppmärksammas som en av spelarna i den ”Magnifika kvartetten”. Fyra starkt offensiva spelare, som mot Cagliari senast; Cristiano Ronaldo och Álvaro Morata längst fram, flankerade av Federico Chiesa och Kulusevski. Svensken ses som en ”hörnsten” i kvartetten, nu när han hamnar i en mer naturlig roll och inte längst fram.

Corriere dello Sport ser ”Juve som anti-Inter”. Efter CL-debaclet kan Juventus lägga allt fokus på att jaga Conte & Co. Liksom Gazzetta dello Sport ger Corriere dello Sport Ibrahimovic en dryg sida under parollen ”Ibras upplopp – vill spela med Milan och Sverige”. Och det pronto, det vill säga för Milan mot Man United respektive för Sverige i VM-kvalet. Mattias Svanberg får en ännu större artikel. Där kallas han både ”Bolognas skatt” och ”Mr 25 miljoner euro”. Det sistnämnda är prislappen som Bologna uppges ha satt på svensken, alltså drygt en kvarts miljard kr. Svanberg kallas ”en komplett mittfältare” av CdS. Han var matchens lirare mot Sampdoria i söndags enligt en enig presskår. Bologna är beredd att sälja till den som bjuder högst i sommar. Tidigare har Milan uppgetts intresserad.

Tuttosport följer först och främst Cristiano Ronaldo. I dag med ”Ronaldometern säger Juve”. Turintidningen kommer fram till att det är 75 procents chans att han stannar i klubben, 25 procents chans att han lämnar. I så fall för Real Madrid, PSG, Man United eller Sporting. Icardi (PSG) och Pogba (United) skulle kunna användas som motvikt i en deal, menar Tuttosport.

ENGLAND

Daily Mirror slår på stora trumman. ”Exclusive: I’m Don here”. Den som är ”don” är Donny van de Beek och vad han fått nog av det är Manchester United. Holländaren vill enligt Mirror lämna klubben redan efter en säsong. 23-åringen har fått liten speltid av Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester Evening News tar upp spelare som Solskjaer är desto mer intresserad av. Enligt MEN är norrmannen och nya sportchefen John Murtough överens om att Erling Haaland är topprioritet bland anfallare i sommar. 20-åringen ses som en ideal långsiktig ersättare till Romelu Lukaku.

Daily Mail drar på ”Exklusivt: Aubameyangs ilska efter derbypetningen”. Lagkaptenen deltog inte i nedjoggningen med de andra avbytarna efter segern mot Tottenham, uppgav redan The Athletic i går. Mail påpekar att Aubameyang har flera disciplinära förseelser på sitt konto innan den sena ankomsten i söndags. Även om han är populär i laget, så uppges flera tunga namn var okej med att Arteta satte ner foten. Mer Arsenal. Mail uppger att klubben undersöker möjligheterna att behålla Martin Ødegaard. Det kan antingen vara som köp eller lån en andra säsong. Samtal med Real Madrid väntar i slutet av säsongen.

The Times kan konstatera att Patricio i Wolves blev huvudperson trots att Diogo Jota avgjorde mot sin gamla klubb (1-0 till Liverpool). ”Wolves drabbas av ny allvarlig huvudskada”, är dagens stora matchrubrik. I november var det Raúl Jiménez som fick en allvarlig huvudskada, nu var det lagets målvakt som kolliderade. Patricio rapporterades sent på måndag kväll vara okej. Krönikören Henry Winter menar att det var en olycka många befarat med avvaktande offside. Daily Mails Martin Samuel är av samma åsikt.

The Guardian hör Pep Guardiola sätta Oleksandr Zintjenko på plats. Den unge ukrainaren haussade Man Citys chanser att slåss om fyra titlar. ”Jag är äldre än Zintjenko, har mer erfarenhet och håller inte med”, säger Guardiola, ”Det enda han behöver tänka på är att försöka spela bra och gå vidare. Det är den enda vägen. Fyra titlar är en utopi”. Frilansaren Fabrizio Romano skriver för övrigt på morgonen att Malmö FF ännu inte fått några konkreta bud på Anel Ahmedhodzic från Chelsea eller Man United. Långt gångna samtal pågår med Atalanta.



SPANIEN

Marca ser Sergio Ramos comeback som att ”Real Madrids klubbmärke” är tillbaka. Det täcker förstasidan. Men på tisdag morgon är det en nyhet av motsatt slag som täcker nätsidan. Eden Hazard är skadad igen och riskerar en ny operation för de återkommande fotproblemen. Det är fotledsproblemen som också anses orsaka muskelskador. I nuläget uppges Hazard välja operation. Om det blir operation missar han resten av säsongen och även EM är i fara, skriver Marca.

Diario AS konstaterar att Real Madrid tar sig an Atalanta i kväll ”Med gamla gardet”. Modric. Sergio Ramos. Benzema. Kroos. Klockan 21 ska de leda Real Madrid till kvartsfinal. AS notera att förbundskapten Luis Enrique har fyra debutanter i VM-kvaltruppen; Pedri, Robert Sanchez, Bryan Gil och Pedro Porro. Sverige spelare i samma VM-kvalgrupp men möter Spanien först i höst. Lagen möts också i EM i sommar.

Mundo Deportivo inleder en katalansk Lionel Messi-orgie. ”Alltid Messi”, jublar tidningen efter måndagens seger (4-1 mot Huesca). Argentinaren gjorde två mål och tangerade Xavis rekord på 767 matcher för klubben. ”Han är den störste spelaren i Barças historia och tack gode gud att han fortfarande är hos oss”, säger tränare Ronald Koeman.

Sport tar fasta på att laget är ”I väg!”, på jakt efter ett Atlético som nu bara är fyra poäng framför i ligatabellen. Men Messi får sin beskärda del av hyllningarna. 10 av 10 i betyg och en krönika med rubriken ”Messi fortsätter att nå himmelska höjder varje match”.



FRANKRIKE

L’Equipe möter läsarna med en förstasida som redan provocerat i sociala medier. ”Gentlemen rånade” kommer med en teckning som spekulativt visar rånare som lämnar en bostad. Det handlar förstås om händelserna i söndags kväll, då de båda PSG-spelarna Ángel Di Marías och Marquinhos familjer drabbades. Det finns få spår efter förövarna, skriver L’Equipe, som uppger att rånarna kom över smycken och klockor hos Di María till ett värde av 500 000 euro, drygt fem miljoner kr. Argentinaren avstod tisdagens träning för att vara med sin chockade familj. L’Equipe uppger även att PSG fattat beslut om att förstärka säkerheten kring spelarnas hem. DI María ska redan ha haft extra säkerhetsvakt av oro efter inbrottet som drabbade familjen 2015, under tiden i Manchester United.

Le Parisien beskriver på nyhetsettan inbrotten som ”Fotbollsstjärnornas gissel”. Men tidningen påpekar också att PSG, trots flera tidigare fall, är sämre rustat än exempelvis Olympique de Marseille. I PSG är det upp till spelarna att ordna med säkerhetsvakter, klubben tillhandahåller kontakter om så önskas. När OM värvar spelare får de välja mellan ”godkända” hus, som är kraftigt säkerhetsförstärkta. Varje spelare har ett eget larmnummer till klubben, och klubben tillhandahåller i de flesta fall vakter om kvällarna när det är match. Spelarnas adresser är kodade internt, post bör skickas till träningsanläggningen och både spelare och familjer påminns regelbundet om säkerhetsåtgärder.

France Football bjuder bland annat på en intervju med Mattéo Guendouzi. Den bångstyrige Arsenalspelaren är på lån till Hertha Berlin. ”Jag har en stark karaktär, ja, men inte en dålig karaktär”, påpekar han. Han är öppen till att återvända till Arsenal, där det skar sig med tränare Mikel Arteta. ”Självklart. Jag tillhör Arsenal en säsong till”, säger 21-åringen. Tidningen har en räcka med transferuppgifter också. Juventus är beredd att släppa Paulo Dybala, och Chelsea och Tottenham påstås beredda att betala 50-55 miljoner euro. Häromdagen uppgav Sky i Tyskland att Dortmund är intresserad av Maxence Lacroix, 20-årig back. Det stämmer, menar FF, och uppger att Wolfsburg skulle acceptera ett bud på cirka 30 miljoner euro. Inter Miami, som David Beckham är delägare i, vill förstärka med Marcelo från Real Madrid. 32-åringen har kontrakt till 2022.

TYSKLAND

DPA får svar med eftertryck när Hansi Flicks framtid diskuteras. ”Vi vore galna att släppa vår tränare i förtid”, säger Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge till nyhetsbyrån. Trots att Flick sägs vara förbundets favorit att efterträda Jogi Löw har det inga planer på att närma sig en tränare under kontrakt längre än till i sommar. Flicks sträcker sig till 2023. ”Jag tycker förbundets beslut är seriöst och korrekt”, säger Rummenigge. Däremot har det under en veckas tid ryktats om en växande spricka mellan Flick och Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic, vilket skulle tigga en sorti.

Sky Sport skriver att Dayot Upamecano riskerar att missa RB Leipzigs stormöte med Bayern München den 3 april. Stjärnbacken blir borta 10-14 dagar på grund av skada, bekräftar RB Leipzig.

Bild försöker å sin sida måla upp ett skräckscenario för FC Bayern. Coronakarantän kan stoppa Robert Lewandowski från spel i samma match. Det skulle i dagsläget kunna ske enligt regionala karantänsregler i Bayern om Lewandowski medverkar i Polens match mot England. Även David Alaba (Österrike spelar i Skottland) och Alphonse Davies (Kanada spelar på Caymanöarna) skulle kunna drabbas.

ÖVRIGT

Boston Globe (USA) uppger att New England Revolution värvat Arnor Ingvi Traustason från Malmö FF. Tidningen hänvisar till MLS-källor. Övergångssumman är oklar, men enligt Fotbollskanalens uppgifter för några dagar sedan rör det sig om tre-fyra milj kronor.