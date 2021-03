Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Mirror lockar med ”Exklusivt: Roman går in haart” – på att värva Haaland, alltså. Chelseas ägare Roman Abramovitj kommer att leda klubbens försök att sno åt sig norrmannen framför rivalerna, trots dåliga relationer. Londonklubben svor att inte göra fler affärer med agenten Mino Raiola sedan ett köp av Romelu Lukaku gått om intet 2017, skriver Mirror.

The Sun har mer Chelsea men i form av en ”Werning!”. Det är en putslustig tolkning av att tränare Tuchels vill se fler mål – varnar – anfallarna. ”Läs en bok!”, var en annan uppmaning från Tuchel till de som spekulerade om Werners framtid. Med ”Lika enkelt som KDB” så sveper tidningen förbi Manchester Citys CL-avancemang (2-0 mot Mönchengladbach). Dagens mest iögonfallande rubrik är annars ”Exklusivt: Liverpools spelare hatar nya träningsanläggningen som kostade 50 miljoner pund”. Orsak? ”Det är blåsigt. Väldigt blåsigt”, skriver Sun om anläggningen i Kirkby (se presentationsklipp från anläggningen). Spelarna längtar tillbaka till klassiska Melwood. The Sun noterar också att under de 13 matcher som Liverpool spelat sedan flytten till Kirkby är facit på Anfield riktigt dåligt: fyra segrar, två oavgjorda och sju förluster på Anfield.

ANNONS

The Times ger störst utrymme åt ”Chockval av ny ledare för spelarfacket”, PFA. Den som ersätter Gordon Taylor är schweizaren Maheta Molango, 38, jurist och tidigare vd i Real Mallorca. Han har ett blygsamt förflutet som spelare i England, med meriter från Brighton, Lincoln och Oldham.

Daily Telegraph uppger att Manchester United kastar lystna blickar på Pedro Gonçalves. Han har gjort 15 mål på 22 matcher för Sporting. Pedro Gonçalves har jämförts med Bruno Fernandes. 22-åringens utköpsklausul är på 60 miljoner euro. Telegraph ser honom också som ett billigare alternativ till Jadon Sancho.

ITALIEN

Sky Sport Italia konstaterar att det är tumme upp för Zlatan Ibrahimovic. Uttagen i landslaget och tillbaka i den kollektiva träningen med Milan i går. Därmed lär det bli spel mot Manchester United på torsdag. Troligen börjar 39-åringen på bänken.

La Gazzetta dello Sport är inne på liknande linje. ”Ibra kan börja på bänken och sedan hoppa in – det är för närvarande det mest troliga scenariot – eller så placerar han sig med ett av sina dramatiska drag mitt bland de engelska tröjorna från minut nummer ett. Att instruera från sidan av planen kan vara effektivt men att guida laget på planen är en helt annan sak”, skriver GdS. På förstasidan är störst fokus på Juventus ombyggnation. Tre nya pjäser ringas in: Robin Gosens (Atalanta, ca 40 milj euro), Manuel Locatelli (Sassuolo, ca 40 milj euro) och Arkadiusz Milik (Napoli, ca 12 milj euro). GdS skissar sedan på ett framtidslag med de tre spelarna. Plats ges åt Dejan Kulusevski på innermittfältet. Krönikören Andrea Masala summerar Atalantas respass (1-3 mot Real Madrid) och Juves misslyckande med: ”Hej då, Atalanta – Italiensk flopp”. Inga italienska lag är kvar i CL:s kvartsfinaler.

ANNONS

Corriere dello Sport suckar av samma anledning, ”Vi får stanna hemma”. Ibrahimovics comeback i landslaget ges ännu större utrymme i CdS än i GdS. Här finns en målande krönika av Giancarlo Dotto. ”Okej. Jag ger mig. Ibra är gud. Av det följer att gud är svensk (om han vore vid liv hade Ingmar Bergman gjort en film där Zlatan spelade schack med döden, och som han givetvis vunnit, schack matt i sju drag)”, inleds krönikan. Senare kan man läsa: ”Det finns inget som är för mycket för Ibra. För någon som tillägnar återstoden av livet till att sätta samman en myt om sig själv som han kallar öde. Han var en strålande, överbetald legosoldat, lika delar skrytsam som magisk, av slaviskt blod och med en vikings bark. I dag är han helt enkelt någon som genom att bestämma över sin värld bestämmer över världen. I stora drag en definition av gud. Med sitt ansikte som en rovfågel, leende som en hyena, näbb som en sparvhök, väsande som en kobra och blick som en lucifer, så har han alltid framstått som på gränsen mellan ett mytologiskt djur och en hednisk gudomlighet”.

Calciomercato påstår att Barcelona är beredd att byta Antoine Griezmann mot Paolo Dybala i Juventus. Ett hinder för en deal anses vara Griezmanns höga lön.

ANNONS

SPANIEN

Marca känner positiva vibbar. Real Madrid visade upp ”Mästares hunger” (3-1 mot Atalanta). Och ålder är inget hinder. Comebackande Sergio Ramos, 34, gjorde mål. Luka Modric, 35, var matchens lirare. ”Ingen ska bedömas efter ålder”, säger Sergio Ramos. ”Modric är 35 år men det märks inte på planen”, säger tränare Zinedine Zidane. ”Jag känner mig som 27 år (skratt)”, säger Modric själv.

Diario AS njuter också av segerns sötma med ”En smak av mästare”. På bild är Sergio Ramos och Lucas Vázquez med sin märkliga målgest. ”Det är något vi tänkte ut tillsammans i dag (läs: i går). Efter att vi ätit, så drack vi en kopp kaffe och tänkte att så ska vi göra om någon av oss gör mål: coffee time!”, berättar Lucas Vázquez (cringe). Vidare uppger AS att både Barcelona och Real Madrid jagar Ibrahima Konaté, RB Leipzigs 21-årige back. Prislappen anges till 25-30 milj euro.

Mundo Deportivo viftar bort Real Madrids avancemang med buttra ”Atalanta gjorde inte mycket motstånd” och ”Real Madrid vinner efter gåva från målvakt och straff”. Dagens stora rubrik är i stället ”Guinness Messi”, som ett katalanskt alternativt till Guinness rekordbok. Messi är Barças rekordman med flest matcher (767), flest spelminuter (62 375), flest mål (661) och flest titlar (34).

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe gnuggar händer åt cupspel, men inte Champions League. Här är det franska cupen som gäller. ”Det kommer att räknas dubbelt”, lyder parollen inför stormötet PSG-Lille i kväll. Ligatvåan och ligaettan möts också i just ligan den 3 april. Neymar missar även kvällens match men kan vara tillbaka mot Lyon på söndag. Zlatan Ibrahimovic och hans landslagscomeback får nästan en helsida. Den följs också av en omröstning. ”Gör Sverige rätt som kallar in Zlatan Ibrahimovic i landslaget igen?”. Två av tre (64 procent) tycker det.

Le Parisien påpekar att det fortfarande är ett skakat PSG-lag som kommer till spel efter rånen hos Di María och Marquinhos familjer. ”Alla är påverkade, inte bara de två drabbade”, säger en källa nära omklädningsrummet. Särskilt Di María uppges chockad. Det är osäkert om de båda kommer till spel i kväll.

TYSKLAND

SportBild rapporterar om ett ”högljutt bråk” nyligen mellan Bayern Münchens tränare Hansi Flick och sportchef Hasan Salihamidzic. Tidningen har en längre tid rapporterat om att Hansi och Hasan inte drar jämt. ”Relationen mellan de två alfahannarna verkar bli sämre och sämre”, menar SportBild. För övrigt uppges RB Leipzig vilja ha tio miljoner euro för att släppa Julian Nagelsmann, Salihamidzics favvo.

ANNONS

Kicker samlar andra typer av röster efter Mönchengladbachs CL-uttåg (0-2 mot Manchester City). De är fulla av beundran mot sina banemän. ”Motståndaren var stark som en björn, det är bara att erkänna”, säger tränare Marco Rose. ”Vi spelade mot ett av världens bästa lag. Kanske var de en storlek för stora”, säger Lars Stindl.

Süddeutsche Zeitung pratar med Bayern Münchens Niklas Süle, som inte känner sig med bekväm med kritiken. Senast var det klubbens vd Karl-Heinz Rummenigge som i tv sa att ett misstag av Süle låg bakom ett av Eintracht Frankfurts mål. ”Det här är ingen attack mot honom, det vill jag vara tydlig med, men jag ser saken annorlunda i detta fall. Att bli utpekad för ett sådant mål, oavsett från vem, bekymrar mig”, säger Süle, ”När jag gör en dålig match, som mot Mönchengladbach och får kritik, då är jag den förste att säga: ’Helt rätt’. Men jag behöver inte ta på mig skulden för allt och låta det vara okommenterat”. Süles framtid i FC Bayern är fortsatt oviss. Kontraktet går ut 2022.