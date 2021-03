Efter ny uppvisning - Karlsson liknas vid Overmars och Robben

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



BLANDAT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) låter Jesper Karlsson ta stort utrymme efter AZ:s seger (2-0 mot PSV Eindhoven). Han gjorde ett mål, en assist och är matchens lirare. Inte nog med det. AD utser Karlsson till Omgångens lirare, han får det högsta individuella betyget av alla ligans spelare, 8 av 10. De Telegraaf hör tränare Pascal Jansen prisa svensken efter sitt mål. ”Han gjorde likadant två gånger mot VVV, att han skär in från kanten och slår in den i närmaste hörn. Det är lite som Marc Overmars brukade göra, och Arjen Robben efter honom”, säger Jansen. Nu väntar landslagsuppdrag med Sverige. ”Sedan får man se till så att han får båda fötterna på jorden igen”, säger Jansen, ”Det är stort för honom, särskilt nu när han får träffa sin idol Zlatan Ibrahimovic”. Karlsson håller med. ”Jag har följt honom (Zlatan) sedan jag var liten. Han är otrolig. Han är en av världens bästa spelare”, säger 22-åringen till ESPN.

ANNONS

Record (Mexico) rapporterar citat från LAFC-anfallaren Carlos Vela. Han saknar stadskampen med Zlatan Ibrahimovic 2019 – som han ser sig som vinnae i. ”I slutändan kräver spel mot toppspelare mer av än själv. Jag var tvungen att vara på topp mot honom (Zlatan), slå honom. Jag tror jag vann alla priser vi slogs om och det gjorde mig gott. I år måste vi leta nya mål och nya rivaler”, säger Vela till ESPN.

ENGLAND

Daily Mail skildra Man Uniteds FA Cup-sorti i två rubriker (1-3 mot Leicester). Det är ”På tomgång”, eftersom tränare Ole Gunnar Solskjaer skylld på slitna spelare. Det är också ”Nacho Man”, som täcker fotbollsbilagan, ett smeknamn på formstarke Leicesteranfallaren Kelechi Ịheanachọ. I FA-cupsemifinal möts Leicester-Southampton och Chelsea-Man City.

Manchester Evening News låter Victor Nilsson Lindelöf komma undan med godkända 6 av 10 i betyg. Ingen i United får höge än så. Fred får 1.

Daily Telegraph påpekar att brasilianarens svaga insats drog på sig mer än bara dåliga betyg. ”Fred rasistiskt förolämpad efter Uniteds uttåg” är dagens största sportrubrik. Fred är den senaste i en lång rad fall där fotbollsspelaren utsatts för rasistiska tillmälen i social medier. Bara i United har Anthony Martial, Axel Tuanzebe, Marcus Rashford och Lauren James råkat ut för det under säsongen. I ligaspelet vann Tottenham (2-0 mot Aston Villa). ”Jag är nöjd med attityden och segern men ledsen att det krävdes en sådan tung förlust för att få en sådan här reaktion”, säger José Mourinho, som fortfarande känner smärtan av debaclet mot Dinamo Zagreb i veckan.

ANNONS

The Times ger gott om utrymme åt att damligan, WSl, skrivit ett saftigt avtal med Sky Sports och BBC. Enligt Times är treårskontraktet värt åtta miljoner pund om året, det vill säga totalt 24 milj pund, motsvarande 280 milj kr.

The Sun hävdar att Evertons förstemålvakt Jordan Pickford väntas bli borta sex veckor. Det kan ge Robin Olsen ytterligare matchning inför EM. Svensken missade dock FA-cupmötet med Man City i lördags på grund av skada. João Virgínia imponerade i målet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar sin slutsats. ”Ibra laddar om Milan” (3-2 mot Fiorentina). ”Den sedvanligt karismatiska närvaron för att hålla laget flytande”, skriver GdS om Zlatan Ibrahimovic och ger honom 7 av 10. Förutom de vanliga klyschorna om Benjamin Button så kastade 39-åringen på nytt lystna blickar på scudetton. Den här gången fick han medhåll från tränare Stefano Pioli. ”Ibra ha rätt som pratar om scudetton, för vi har varit där uppe större delen av säsongen och är inte så långt efter”, säger han. GdS menar däremot att det är ”Farväl till drömmen om scudetton” för Juventus och ”Problem för Pirlo” efter gårdagens oväntade förlust (0-1 mot Benevento). Dejan Kulusevski få 5,5 i betyg, relativt högt efter lagets svaga insats.

ANNONS

Corriere dello Sport skakar på huvudet åt de regerande mästarna, ”Juve, det är att ge upp”. För även CdS ser förlusten som spiken i kistan för klubbens ambitioner att försvara ligatiteln. Tidningen lyssnar även till klubbens sportchef Fabio Paratici som inte ha några planer på att släppa lagets fixstjärna. ”Vi har Cristiano Ronaldo, han är bäst i världen och vi håller hårt i honom”, säger Paratici.

Tuttosport blickar med dysterhet framåt mot Turinderbyt. ”Pirlo och Torino – derby för att rädda sig”. Pirlo behöver rädda sin framtid som Juventustränare, Torino behöver rädda sin Serie A-status. Den 3 april är det dags.

SPANIEN

Mundo Deportivo möter morgonen i San Sebastian med dystra beskedet ”Golvade”. Det är ingen överdrift att det var just det Real Sociedad blev (1-6 mot Barcelona). Men bäst i ett utspelat La Real tycker MD att Alexander Isak var. ”Han var den som kunde störa Barça, den ende”, menar tidningen.

Sport fortsätter däremot fira en ”Festival” efter utskåpningen i San Sebastian. Lionel Messi, Frenkie De Jong och Sergiño Dest belönas alla med 9 av 10. ”Spelarna gav mig en fin födelsedagspresent”, säger den belåtne tränaren Ronald Koeman, som fyllde 58 år på söndagen. Sports krönikör Lluís Mascaró skriver: ”Barça växer. Och entusiasmerar. Laget är på väg mot en dubbel som verkade vara en chimär i september men som Koemans mirakel nu kan göra möjligt”.

ANNONS

Marca menar att ”Tio finaler återstår!”, det vill säga tio omgångar i titelfajten. Bilden är på Jan Oblak som gjorde en straffräddning när Atlético de Madrid kom undan med blotta förskräckelsen (1-0 mot Alavés). Därmed är Atlético fortsatt fyra poäng före Barça och sex poäng före Real Madrid. Marca, liksom Diario AS, uppger på annat håll att Erling Haaland tappat tålamodet med Dortmund och vill vidare. Real Madrid är förstås norrmannens önskade destination enligt Madridtidningarna. Marca berättar även att norska landslaget har stängt ute den spanska pressen. Det norska landslaget befinner sig i Marbella en veckas tid, och vill freda Erling Haaland och Martin Ødegaard, som ständigt är föremål för spekulationer i spanska medier.

FRANKRIKE

L’Equipe hämtar inspiration i Edith Piaf med ”La vie en rose” för det rosaklädda PSG som hade en champagneafton. Dels blev det seger i det egna toppmötet (4-2 mot Lyon), dels tappade rivalen Lille oväntat poäng (1-1 mot Nîmes). Niclas Eliasson spelade från start för Nîmes men får ganska beskedliga 6 av 10 i betyg.

RMC Sport lyssnar till matchens lirare för PSG, Kylian Mbappé. Han nådde upp till 100 Ligue 1-mål som den yngste spelaren någonsin. ”Det är en ny etapp i min karriär, ett nytt steg mot historien. Vägen framåt fortsätter”, säger 22-åringen.

ANNONS

Téléfoot uppger att Zinedine Zidane är fast besluten att stanna i Real Madrid till kontraktets slut 2022.

TYSKLAND

Sport Buzzer uppger att toppmötet RB Leipzig-Bayern München blir ett test med publik. 999 åskådare kommer att släppas in på matchen den 3 april. Ytterligare information väntas under måndagen. Siffran tycks vara högst medveten. På lördagen släpptes 777 åskådare in i ett liknande test på Hansa-Hallescher i division 3.

Kicker har inga svenska namn med i Omgångens elva, som annars innehåller många välbekanta namn. Lag: Ortega (Bielefeld) – Lainer (Mönchengladbach), Lienhart (Freiburg), Elvedi (Mönchengladbach), Günter (Freiburg) – Schlager (Wolfsburg) – Sané (FC Bayern), Müller (FC Bayern), Gnabry (FC Bayern) – Lewandowski (FC Bayern), Haaland (Dortmund).

Bild uppger att förbundet (DFB) tittar på interna lösningar till förbundskaptensjobbet sedan Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge i Welt am Sonntag med eftertryck sagt nej till att släppa Hansi Flick. Det betyder ingen Ralph Rangnick eller Lothar Matthäus. I stället är U21-förbundskaptenen Stefan Kuntz eller Jogi Löws assisterande tränare Marcus Sorg aktuella, skriver Bild.