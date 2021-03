Svanberg: ”Ska fråga Zlatan, ’Varför kom du inte till Bologna?’”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport varnar, ”Gigio på väg bort”. Tidningen menar att ”Milan och Gigio Donnarumma har fastnat i en flaskhals”, förhandlingarna har avstannat och om 98 dagar går kontraktet ut. Ett kontraktsförslag på åtta miljoner euro har inte fått något svar från målvaktens agent Mino Raiola, som enligt GdS förhalar förhandlingarna. Tidningen skriver sedan om plan B. Det är Juan Musso (Udinese) och Pierluigi Gollini (Atalanta), samt Mike Maignan (Lille) som L’Equipes berättade om i går. Minns att Maignan var en skyddsling till Zlatan Ibrahimovic i PSG. Zlatans namn dyker även upp i ett samtal med Mattias Svanberg och hans sambo Alice Magnusson, som båda spelar i Bolognas tröja. GdS: ”I Sverige, finns det någon spelare som Ibra, bland herrar eller damer?”. AM: ”Ibra är Ibra, men jag säger Kosovare Asllani, hon är verkligen bra”. MS: ”Det finns ingen som Ibra. Nu när jag har honom här med landslaget ska jag fråga, ’Varför kom du inte till Bologna? Du hade trivts’. Det var synd”. GdS: ”Om Mattias hamnar i en stor klubb som Milan eller Inter, ber ni om att flytta dit tillsammans?”. AM: ”Jag följer Mattias oavsett, så som jag gjorde hit, sedan får man hoppas de har ett damlag. Det hade förstås varit kul att spela i ett lag på hög nivå”. MS: ”Jag hoppas vi kan flytta ihop, ja. Men det är ingen brådska”. Av intervjun framgår också väsentligheter som att i ”Casa Svanberg” – som också är rubrik – är det Alice som fixar Ikea-möblerna och att det är nej till sex före match. GdS fortsätter på annat håll följa utvecklingen i Juventus. Många spelare går en oviss framtid till mötes, men sex stycken är enligt tidningen ”intoccabili”, oåtkomliga för andra klubbar. Dessa är Chiesa, De Ligt, Arthur, Cuadrado, Danilo och Dejan Kulusevski.

ANNONS

Tuttosport toppar med ett av namnen: ”De Ligt, lagkapten!”. Tidningen skriver sedan att om Chiellini lämnar klubben efter säsongen, då kommer nederländaren att ta över kaptensbindeln. Liksom i alla andra sporttidningar ges också gott om utrymme till Cesare Prandellis farväl till Fiorentina och fotbollen. På onsdag morgon bekräftar Fiorentina att Beppe Iachini tar över. Tuttosport visar även att statistik sällan ger hela bilden. Enligt en sammanställning över poängsnitt är Andrea Pirlo den tredje bästa Serie A-tränaren sedan 1994/1995, tillsammans med Max Allegri (i snitt 2,04 poäng). I topp är Antonio Conte (2,26) och tvåa är José Mourinho (2,18).

ENGLAND

Daily Mirror ropar ut ”Bale no Mour”. Ett förkortat budskap av att Gareth Bale säger att han lär lämna José Mourinho och Tottenham efter säsongen – även om han är en persona non grata i Zidanes gäng (se Cadena SER under Spanien). Bale har ett år kvar på det lukrativa kontraktet med Real Madrid.

ANNONS

The Guardian täcker sportettan med Frank Worthingtons bortgång, men skjuter också in lite vetenskapliga framsteg som berör fotbollen. Forskning visar att hjärnskakning kan upptäckas via salivet. I framtiden väntas därför resultat om en spelare ådragit sig en hjärnskakning kunna slås fast vid sidlinjen. Inom elitrugby och –fotboll kan tester börja redan nästa år.

Liverpool Echo-krönikören och ex-Evertonspelaren Michael Ball verkar tycka att Robin Olsen gjort sitt i Everton efter säsongen. Ett köp blir inte nödvändigt, tredjemålvakten João Virgínia har redan visat att han duger som andremålvakt bakom Jordan Pickford, menar Ball. ”Om Ancelotti genom João kan spara viktiga pengar på att inte köpa en backupmålvakt, så borde det rimligen vara vägen han väljer”, skriver Ball. Tidigare har Daily Mail hävdat att Olsen väntas lämna i sommar som en följd av inbrottet hos familjen.

ANNONS

The Sun tar temperaturen på Chelsea med Magdalena Eriksson inför CL-kvartsfinalen mot Wolfsburg i dag. Samtalet glider också över på det nya rekordstora tv-avtalet för WSL. Hon tror det kan locka ännu fler stjärnor till den engelska ligan. ”Jag kan bara tala ur svensk synvinkel. Jag vet många svenska spelare prata om England som förstaval eftersom det finns så många lag att välja emellan och ligan är så bra. Den här sortens tv-avtal förstärker den bilden”, säger Eriksson.

ESPN har också med Eriksson. Hon är bästa svenska med en 34:e plats på deras rankning över världens 50 bästa spelare. Kosovare Asllani är på 47:e plats. Listan toppas av Sam Mewis, Man City och USA.

🚨 "Al BARÇA le GUSTA ISAK" 🚨 La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/CKQogitshr ANNONS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2021

SPANIEN

El Chiringuito TV hävdade i natt att Barcelonas intresse för Alexander Isak fått en skjuts (se klipp ovan). Real Sociedad-svensken ska ha imponerat på Ronald Koeman i helgens match trots att Barça vann med hela 6-1. Mundo Deportivo utsåg för övrigt Isak till bäste spelare i San Sebastian-laget.

Marca toppar med Ferran Torres inför Spaniens VM-kvalmatch mot Grekland. Radio Marca har även en intervju med U21-landslagsspelaren Brahim Díaz. Han spelar i Milan och då dyker ofrånkomligen en svensks namn upp. ”Kopplingen med Zlatan Ibrahimovic är fenomenal. Han kräver max av dig och får ut det bästa ur dig. Att ha honom i omklädningsrummet är en ära”, säger Brahim Díaz. Men tillbaka till papperstidningen. Det som drar blickar till sig är en uppdatering på Cristiano Ronaldo. Marca slår fast att portugisen lämnar Juventus om bara Real Madrid kallar.

ANNONS

Cadena Cope har pratat med den portugisiska journalisten Nuno Luz, som kan Cristiano Ronaldo på sina fem fingrar, intygar detsamma. Han säger att besvikelse är stor över att Juventus åkt ut mot Lyon och Porto, att laget inte har kapacitet att slåss om CL-titeln.

Diario AS banar också vägen för en potentiell återkomst. Enligt tidningen är Juventus beredd att släppa Cristiano Ronaldo till rätt pris, trots att Turinklubben insisterat att han stannar. Det priset är enligt AS 25 miljoner euro. Mer från transfermarknaden. Enligt AS är Bayern München i långt gångna förhandlingar med Lucas Vázquez om ett kontrakt. Den 29-årige mittfältaren har varit utlånad till klubben den här säsongen men hans kontrakt med Real Madrid går ut till sommaren. På förstasidan blickar en klassisk anfallstrio ut: BBC – Benzema, Bale och Cristiano Ronaldo. Rubrik: ”Tillbaka till framtiden”. De tre skulle kunna återförenas i Real Madrid, efter ryktena om Cristiano Ronaldo och Bales uttalande om att återvända. Men AS konstaterar ”BBC kan återuppstå men Haaland och Mbappé är klubbens prioritet”.

ANNONS

Cadena SER-profilen Jesús Gallego menar att Bale kan strykas – även om han återvänder. Real Madrid har räknat med att walesaren skulle återvända, men det innebär inte att han kommer att spela med laget under sitt sista kontraktsår. Enligt Gallego blir det kalla handen redan på träningsanläggningen Valdebebas om Zinedine Zidane är kvar. Real Madrid uppges beredd att betala upp till 80 procent av hans lön vid en utlåning. Det var för övrigt också SER som under tisdagen uppgav att Harry Kane är en outsider i Real Madrids anfallsjakt, om inga framgångar nås med Mbappé eller Haaland. Vidare följer SER upp uppgifterna om att Ronaldo Koeman blir kvar ett år till i Barça. Enligt radiokanalen är det inget som bekräftats för Koeman.

Sport ropar ut ”Klar” för Eric Garcia, 20. Backen, som har ett utgående kontrakt med Man City, kommer att skriva på för fem år med Barcelona. Avtalet kommer att bli klart i april.

ANNONS



FRANKRIKE

L’Equipe ger en storslagen inramning till Frankrikes start på VM-kvalet i kväll (mot Ukraina). ”Världen tillhör dem”, kommer som en påminnelse med VM-bucklan i en central roll på förstasidan. Noterbart är att Adrien Rabiot väntas starta på mittfältet med Kanté, Pogba och Mbappé. Längst fram är Griezmann och Giroud.

RMC Sport bjuder på en intervju med kultspelaren André-Pierre Gignac, som blivit ett med Monterrey i Mexiko. Historien kunde varit en annan. Sommaren 2010 hade han bud från Valencia, Liverpool och Marseille. ”Valencia skickade ett plan med jamón ibérico (skinka). Det lockar”, säger den välkänt matglade Gignac. Men han motstod frestelsen. Det stod sedan mellan Liverpool och OM. Valet var enkelt. Han sa till sin agent, ”Du kan riva kontraktsförslaget från Liverpool. Jag ska till OM”. Om han någon gång ångrat det? ”Nej, aldrig i livet! Jag uppfyllde en dröm. Jag uppfyllde nästan hela min familjs dröm”, säger den nu 35-årige anfallaren, som håller dörren för att återvända en dag, men i så fall inte som spelare. ”Träna OM? Varför inte. Jag har ambitionen att bli tränare”, säger Gignac.

ANNONS



TYSKLAND

SportBuzzer skriver att seriefinalen RB Leipzig-Bayern München den 3 april kan vara i fara. Orsaken är den skenande coronasituationen. Berlins borgmästare Michael Müller har också bekräftat att samtal om att skjuta upp hela omgången den 3-4 april pågår. För bara ett par dagar sedan talades att RB Leipzig-Bayern München kunde bli en pilotmatch med publik (999 åskådare).

Bild uppger att Dortmund gett sig i kampen med Mönchengladbach om Paoks talang Christos Tzolis, 19. Det riskerar att infektera situationen med tränare Marco Roses stundande övergång från Mönchengladbach till Dortmund. Tzolis värderas till 15 miljoner euro.