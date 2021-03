Avbräck för supertalangen – även Sverigematchen i fara

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Diario AS konstaterar att Spaniens VM-resa startar mot Grekland i kväll, ”Noll kilometer på vägen till Qatar”. Tidningen uppmärksammar också oroande nyheter för Barcelona och för landslaget. Ansu Fati, häromdagen rankad som världens största talang, ser ut att behöva en ny knäoperation. Det uppger både Catalunya Radiò och Cadena SER. Det skulle i så fall sätta punkt för säsongen, och både EM och OS är i fara. I EM väntar för övrigt match mot Sverige den 14 juni.

Sport har en Barçaspelare som redan verkar få säga hej då till resten av säsongen. Tidningen har konsulterat en specialist om Philippe Coutinhos ingrepp i knäet, och det lär i bästa fall ta minst två månader innan brasilianaren ens kan träna. Därav rubriken ”Coutinho och Fati borta resten av säsongen” på förstasida. Som plåster på såren för Barçafansen finns stora rubriken ”Wijnaldum och Depay mycket nära”. De väntas båda skriva på treårskontrakt och kommer på fri transfer.

ABC hävdar att Kylian Mbappé gett Real Madrid ett ultimatum: antingen köper klubben honom i sommar eller så väljer han ett annat alternativ. Enligt ABC har fransmannen sagt till familjen att ett beslut måste komma i år. Han vill inte lämna gratis nästa sommar. Alternativen anges till tre: Real Madrid, en engelsk klubb eller förlänga med PSG.

Cadena Cope uppger att det blir nobben för Cristiano Ronaldo. Portugisen har enligt flera källor uppgetts pigg på en återkomst i Real Madrid, men känslorna är inte ömsesidiga. Enligt Cope vill Real Madrid satsa ungt i stället (läs: Mbappé eller Haaland).

Mundo Deportivo ger hela förstasidan åt Barça-damernas stora CL-triumf (3-0 mot Man City).

ENGLAND

The Guardian kommer med ett kärleksbudskap i tuffa tider under ”Redo för romans”. Avsändare är förbundskapten Gareth Southgate, mottagare är det engelska folket. ”Underhållning är lika viktigt som att vinna, och vi känner ett ansvar för det”, säger Southgate inför mötet med världens lägst rankade nation, San Marino. ”Över tid har vi försökt ta avstamp i de tider då det var pappersflygplan på arenorna, och även om vi inte alltid träffat rätt har avsikten alltid varit att underhålla. Vi vet vilken betydelse stora engelska landslagskvällar har”, säger han. ”All you need is love”, sjunger folket.

The Times dumpar romantiken för den krassa verkligheten. ”Southgate kommer att begränsa Kanes speltid” under de närmaste VM-kvaldagarna. José Mourinho lär vara nöjd, anfallaren inte lika mycket. ”Om jag låtit Harry ta beslutet hade han spelat varje minut”, säger Southgate, ”Så kommer det inte att bli. Men det är fantastiskt ha en lagkapten som vill spela varje minut i varje match”.

Daily Mail drar hellre på sina exklusiva uppgifter. En är att Manchester City och Liverpool kommer att medverka i ett pilotprojekt mot demens. Spelarna kommer att ha specialtandskydd med chip under träningar för att mäta effekten av nickar. En annan uppgift är att planen är upp till 8 000 åskådare på ligacupfinalen Tottenham-Man City den 25 april. Matchens som ett testevenemang. Huvuddelen av biljetterna kommer att vara till sjukvårdspersonal och boende i närområdet. En tredje uppgift är att PL-klubbarna ska få 5 000 pund i böter för varje tröjbyte efter match. En klubb ha redan straffats två gånger. Tröjbyten strider mot gällande coronaprotokoll.

The Sun har en uppföljning på onsdagens besked att Nicky Butt lämnar Man Uniteds ledarstab. Enligt The Sun är Butt aktuell för en återförening med Wayne Rooney i Derby. Rollen som U23-tränare är ledig.

Liverpool Echo uppger att Everton ännu inte tagit något beslut om att köpa Robin Olsen eller ej. Klubben kommer i stället att fortsätta att utvärdera den svenska landslagsmålvakten under resten av lånesejouren och först därefter att ta ett beslut. Tredjemålvakten João Virgínia har imponerat när han fått chansen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trycker dit ”CR7 skickar ut svartvit rök”. Det populära uttrycket från påvetillsättningar får en nyans av Turin och står för att Cristiano Ronaldo ”Stannar i Juve men vill ha förstärkningar”. Laget behöver bli mer slagkraftigt, anser portugisen, som ska ha ett möte med klubbledningen i slutet av säsongen. På annan plats kan man läsa att Lazio har sorg. Den 19-årige mittfältaren Daniel Guerini, som spelar för Primavera-laget, har omkommit i en bilolycka. GdS uppmärksammar också frågan som Spaniens förbundskapten Luis Enrique fick om Zlatan Ibrahimovic. ”Det är fortfarande en stor spelare, som trots sin ålder fortfarande är mycket skicklig, det har han visat i Serie A”, säger Luis Enrique, som har matcher mot Sverige framför sig både i EM och i VM-kvalet. ”Han kommer säkert att ställa till svårigheter för oss men vi har tid att utvärdera honom”

Tuttosport slår fast, ”Framåt med Pirlo och CR7”. Det är ett svar från Pavel Nedved i klubbledningen: ”Andrea och Cristiano blir kvar till 100 procent”. Att såren från VM-playoffiaskot mot Sverige 2017 ännu inte läkt framgår också. Dagens största landslagsrubrik är ”Aldrig mer ett Sverige till!”. Det följs av ett citat från Chiellini, ”Ingen vill återuppleva den bitterheten”. I dag inleder Italien sin färd mot VM med kvalmatch mot Nordirland.

Tuttomercatoweb vidarebefordrar ord från Regginas sportchef Massimo Taibi. Tidigare har Vasalund nämnts som intresserad av Nikola Vasic men det är fler klubbar. ”Det finns två-tre svenska Serie B-klubbar (fin beskrivningen av Superettan, min anm) som följer Vasic, snart kommer vit rök (fint alternativ till ”grönt ljus”, min anm)”, säger Taibi.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Vägen är lång” efter Frankrikes bleka inledning på VM-kvalet (1-1 mot Ukraina). ”Jag är förstås besviken”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Lägst spelarbetyg? Kylian Mbappé. Stjärnan får 3 av 10. ”Han vet att han inte gjorde någon bra match”, säger Deschamps.

Le Parisien kan konstatera att en olycka sällan kommer ensam. Först drog brasilianska stjärnan Luana korsbanden på träning före match. Sedan förlorade PSG:s damer en prestigefylld CL-kvartsfinal (0-1 mot Lyon). ”En grym förlust”, använder Le Parisien som rubrik. Den kan användas i båda fallen.

ÖVRIGT

Bild (Tyskland) pratar med landslagsspelaren Antonio Rüdiger, som prisar Ilkay Gündogan. ”Han är den bästa tyska spelaren för närvarande”, säger Chelseabacken. Tyskland möter i kväll Island, och Bild har båda spelarna i den troliga startelvan. Tidningen uppger på annat håll att Eric Maxim Choupo-Motings udda resa i toppfotbollen fortsätter. Tidningen skriver att Bayern München planerar att förlänga kontraktet med den 32-årige anfallaren till nästa sommar. Han accepterar sin roll som backup och är mycket populär i omklädningsrummet. Ungefär samma omdöme han fick i PSG dit han smått osannolikt tog steget från Stoke City som 29-åring.

TV2 (Norge) har lugnande besked till landslagsfans och Arsenalfans. Martin Ødegaard fick i Norges segermatch (3-0 mot Gibraltar) bytas ut efter att ha vridit till foten. ”Jag hoppas det lägger sig på en-två dagar även om det är lite smärtsamt”, säger Ødegaard, och tror sig vara spelklar till lördagens match mot Turkiet. Matchen fick annars mest uppmärksamhet för Norges markering mot VM i Qatar och efterspelet.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har ett enda ord att säga efter fiaskot i VM-kvalpremiären (2-4 mot Turkiet): ”Skamligt”. Förbundskapten Frank De Boer om resultatet: ”Vi hatar det, men jag behöver inte stå här med tårar i ögonen för det, eller hur? Vi måste bli bättre. Förhoppningsvis tappar vi inga fler poäng nu”. Ingen nederländsk spelare får högre än 5,5 av 10 i betyg, och Donyell Malen får nöja sig med 4.