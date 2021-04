Pérez bisarra påstående: ”40 fans som protesterade”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Cadena SER gav i natt ordet till Real Madrids president Florentino Pérez. Han vägrar ge upp sitt skötebarn Super League. ”Man kan säga att projektet är på standby”. Han menar att det fortfarande finns ett bindande kontrakt med de tolv klubbarna, och vände sig sedan mot den aggressiva kritiken mot projektet. Dessutom pekar han på att ”En kampanj inleddes, man kan säga manipulerades”. Efter det kommer kanske också det mest häpnadsväckande påståendet från Pérez. Bilderna på de, enligt BBC, uppskattningsvis tusen Chelseafans som protesterade på tisdagskvällen när Super League föll samman spreds i medier över hela världen. ”Det var ett 40-tal fans som var där, och om ni vill kan jag tala om för er vilka som tog dem dit”, säger Pérez, som insinuerar att protesten var orkestrerad. SER undrar vem som fick dit Chelseafansen. ”Samma som fick Cádiz-spelarna att bära t-shirts i dag”, säger Pérez, och syftar på t-shirts som Real Madrids motståndare bar med budskap mot Super League, ”Sådant här var vanligt för 50 år sedan. Men nu måste vi föregå med gott exempel”.

Marca har med ett annat citat från Pérez på förstasidan, ”Jag är ledsen och besviken”. Tidningen ger också uppmärksamhet till hans svar på en värvning av Kylian Mbappé. ”Ingen kommer att skjuta sig om Mbappé inte kommer i sommar”, säger Pérez, och svarar sedan på en mer generell fråga om stora värvningar framöver. ”Utan Super League är jag säker på att det inte kommer att vara stora värvningar. Det är omöjligt om det inte strömmar in pengar”. Men dagens största rubrik är ”Med Karim är allt enkelt”. Benzema låg bakom Real Madrids seger (3-0 mot Cádiz).

Diario AS toppar med ”Allsmäktige Benzema”. Inte lika kul för damerna. Trots ett mål av Kosovare Asllani blev det tung cupförlust (1-2 mot Madrid CFF). Tidningen skriver också om en ”kontrovers när domaren inte gav Asllani ett andra gult kort efter en armbåge på Sara Tui”. Och så är det bekräftat att Spaniens EM-matcher i Bilbao flyttas. Ny spelort är Sevilla. Det är alltså där Sverige spelar sin EM-premiär den 14 juni.

Sport tycker det är dags för Barça att ”Vinna denna Superliga”, det vill säga La Liga. Målet är att vinna säsongens resterande matcher. Sedan har tidningen en ”bomb” till värvning på damsidan. Landslagsspelaren Irene Paredes lämnar PSG för Barça. Den 29-åriga mittbacken uppges redan ha genomgått läkarundersökning och skrivit på kontrakt.



ENGLAND

Daily Mail känner en ”Motreaktion!”. Representanter för de sex tidigare utbrytarklubbarna petas från nyckelpositioner i beslutande organ inom Premier League. Det ligger i linje med att de 14 andra klubbarna i Premier League enligt Sky Sports hellre vill att individer än klubbar bestraffas. Vidare berättar Mail att de sex klubbarna förlorade åtta miljoner pund var i köpta aktieandelar i Super League. Ambitionen var bland annat att skapa Super League även i Sydamerika och Asien.

The Times påpekar också med stora bokstäver att ”Ligan tar tillbaka makten från Big Six”. Flera klubbägare talade också för döva öron när de framförde ursäkter för att de frestades av Super League. ”Ilska mot John W Henrys ’krokodiltårar’”, speglar svar från Liverpoolfansen. Krönikören Henry Winter påpekar, ”Lama ursäkter räcker inte för att reparera ägarnas rykte”.

The Sun gör det till en fråga om nationell identitet med ”United Snakes of America”, som syftar på Henry (Liverpool), Glazer (Man United) och Kroenke (Arsenal). Medan Super League rasade ihop ser The Sun en ”British Super League” växa fram. Big Six vill att Celtic och Rangers blir en del av Premier League. Den här gången skulle de få stöd av Fifa, Uefa och den brittiska regeringen, menar The Sun. Frågan om att ta in de skotska jättarna i den engelska ligan har varit på tapeten åtskilliga gånger genom åren. Tidningen har sedan ”Exklusivt: Bruno Fernandes vill skriva nytt Man United-kontrakt…men bara om Paul Pogba gör detsamma”.

The Guardian ger förutom regnet av klubbägarursäkter även utrymme till två matchresultat på vägen mot ligatitlar. För herrarna ”Rodris segermål håller Man City på kurs” (2-1 mot Aston Villa). För damerna ”Chelsea har ligabucklan inom räckhåll efter oavgjort mot titelrival” (2-2 mot Man City).



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beskriver Juventus president som ”Gåtan Agnelli”. Det fortsätter med ”Han är isolerad i både Italien och Europa. Hans framtid som ledare av Juve är mer tveksam än någonsin”. Även i Inter och Milan har Super League-fiaskot skapat spänningar i klubbledningen. Tillbaka till fotbollen. ”Inter +10” syftar på att ligaledaren drygade ut sitt försprång trots bara oavgjort (1-1 mot Spezia). Ligatvåan Milan åkte på stryk (1-2 mot Sassuolo). ”Utan Ibra saknades cynismen efter Calhanoglus mål”, menar GdS. Zlatan Ibrahimovic missade matchen på grund av en skada och är ett frågetecken även till matchen mot Lazio på måndag. ”Zlatan hade en känning i vaden. Vi hoppas han återhämtat sig, men det är säkert”, säger tränare Stefano Pioli. Dejan Kulusevski gjode ett inhopp i Juves segermatch (3-1 mot Parma) och får godkänt betyg, 6 av 10. Mattias Svanberg var stjärnan för Bologna senast men blek i går (1-1 mot Torino). Han får 5,5 i betyg.

Corriere dello Sport toppar med att ”Det andra Juve vinner”. Det kan syfta på att Juve har olika ansikten men likväl på kontrasten med satsningen på Super League.



FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Monaco och PSG – det är jämnt”. Det skiljer bara ett poäng i ligan och både Monaco (2-0 mot Lyon) och PSG (5-0 mot Angers) blev i går semifinalklara i cupen. Klarast lysande stjärna för kvällen var lite oväntat Mauro Icardi. Ett hattrick och 8 av 10 i betyg. L’Equipe uppger på annat håll att enligt tidningens information är Uefa ute efter att straffa några av ledarna bakom Super League. Andrea Agnelli (Juventus) och Ed Woodward (Man United) nämns i synnerhet. Däremot lutar det åt att de tolv klubbarna inte drabbas av någon tung bestraffning.

RMC Sport hör Uefa-basen Aleksander Cerefin rikta in sig på Real Madrids president Florentin Pérez. ”Han vill ha en president som lyder honom, som lyssnar till honom och gör som han vill, medan jag försöker göra vad jag tror är bra för europeisk och världsfotboll”, säger Ceferin i en intervju med en slovensk tidning. Han talar både om förlåtelse och fast hand kring de tolv Super League-klubbarna, men lämnar samtidigt ett litet frågetecken kring CL-semifinalen Real Madrid-Chelsea. ”Nyckel är att säsongen redan är igång och tv skulle kräva oss på skadestånd om semifinalen inte spelas. Så det är en elativt liten möjlighet att matchen nästa vecka inte spelas. Men det kommer att vara annorlunda i framtiden”, säger han.

TYSKLAND

SportBuzzer lockar med ”Emil Forsberg vill stanna i RB Leipzig”. Svensken fick fråga kring just det och svarade, ”Javisst, jag har varit i RB Leipzig i sex år. Men vi snackar fotboll, allt kan hända”. Några kontraktssamtal har ännu inte inletts. Kontraktet går ut nästa sommar. Sedan tidigare Forsberg gjort klart att han inte går in i ett sista kontraktsår.

Bild följer upp David Alabas förmodade övergång till Real Madrid. Den spanska klubben, som enligt klubbpresident Florentino Pérez får leva på bröd och vatten, betalar backen 20-30 miljoner euro i signeringsbonus och 12 miljoner euro netto i lön om året i fem år, enligt Bild.

Sport1 höjer ett varningens finger om övergången för Alaba. Tv-kanalen menar att den fortfarande inte är helt klar och att Barcelona fortfarande lurar i vassen.

Kicker synar Super League under rubriken ”Spöket är (tillfälligt) borta”. Ingen svensk är med i Omgångens lag för Bundesliga efter veckoomgången, men Branimir Hrgota (Greuther Fürth) är det för 2. Bundesliga.