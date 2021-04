Bud inom ”tio dagar” – så mycket kan Ek betala

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Telegraph uppger att Ajax tränare Erik Ten Haag finns bland kandidaterna till Tottenhams tränarpost, tillsammans med Ralf Rangnick, Gareth Southgate och Roberto Martinez. Men det är inte vad tidningen tapetserar sportettan med. Där regerar Daniel Eks intresse för att köpa Arsenal. ”Ett formellt bud väntas inom de närmaste tio dagarna”, skriver tidningen nu. Telegraph var först ut med uppgifterna om att Spotifyägaren tillsammans med Arsenallegendarena Thierry Henry, Dennis Bergkamp och Patrick Vieira vill försöka köpa klubben från den av fans hårt kritiserade Stan Kroenke. Telegraph skriver om ett bud på 1,8 miljarder pund. Forbes värderar Arsenal till två miljarder pund. Ek anses god för 3,4 miljarder pund.

The Sun uppger att budet det handlar om är högre: 2,5 miljarder pund. Enligt tidningen kan Kroenke vara beredd att sälja. Det är något The Athletics tunga namn David Ornstein är mycket tveksam till, precis som Sky Sports Kaveh Solhekol. Tveksam till Eks bud är The Charlatans frontman Tim Burgess av andra skäl. Han pekar på alla mindre artister som inte klarar att leva på den lilla ersättningen från streaming, ”ändå har ägaren råd att lägga bud på ett Premier League-lag. Det verkar inte etiskt i mina ögon”, skriver han på Twitter.

The Guardian skriver om Eks bud under rubriken ”Full stream ahead?”. Även Guardian tror på ett bud snart, ”det kan komma redan nästa vecka”. Enligt tidningen inledde Ek förfrågningar om ett möjligt övertagande i helgen. The Guardian ger ändå störst rubrik till en intervju med PSG-tränaren Mauricio Pochettino. ”Ingen trodde på oss men här är vi”, säger han efter att ha slagit ut Bayern München. I morgon vänta CL-semi mot Manchester City. Om sin brasilianska kronjuvel säger Pochettino; ”Det är så enkelt med Neymar för man behöver inte göra mycket. Han är mycket ödmjuk, lyssnar alltid och accepterar alltid instruktioner på ett mycket bra vis. Brasilianska spelare har något särskilt inom sig. De älskar att spela fotboll för det är som en dans. De spelar som de dansar. Jag spelade med Ronaldinho i PSG och nu har jag Neymar. De behöver må bra, vara lyckliga, för att prestera på topp”.

Daily Mail täcker också sportettan med Arsenalaffären. I en helt annan rubrik frågar sig tidningen, ”Hazard tillbaka för att hemsöka Chelsea?”. CL-semi mot Real Madrid väntar i kväll. Mail uppmärksammar vidare Leicesters fortsatta marsch mot en CL-plats (2-1 mot Crystal Palace) samt Eric Baillys nya kontrakt med Man United. Enligt Mail har Bailly fått garantier om speltid, vilket kan ge funderingar kring Victor Nilsson Lindelöf.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skakar på huvudet. ”Milan och Juve – Nu är ni i trubbel”. Juve fick bara oavgjort i söndags och Milan förlorade stort i går (0-3 mot Lazio). Plötsligt är Juve bara fyra, Milan bara femma – med Lazio flåsandes i nacken. De är inte de enda som är i trubbel. Det är också Zlatan Ibrahimovic. Han är fortfarande inte frisk nog att spela, i går bötfälldes han för bråket med Romelu Lukaku, Milan stoppade honom från vaccinering i Serbien (vilket Aftonbladet var först att berätta) och så ska han också granskas av Uefa för sina band till ett spelbolag. ”För närvarande verkar hotet om en avstängning liten, men Ibra befinner sig i en storm med EM som står för dörren”. GdS tror för närvarande på böter, och lägger till, ”Också därför att vad som sägs av personer i hans närhet så försöker man avsluta affären genom att sälja Zlatans andel. Så i korthet: den återuppväckta kärleken till spelaren i blått och gult lär fortsätta, och vad Zlatan sannolikt hoppas är att problemen och kontroverserna från årets första månader tar slut ”.

Corriere dello Sport konstaterar att ”Napoli och Lazio närmar sig Champions League”. Tidningen uppmärksamma också ”Chockhot mot Pirlos son”. 17-årige Nicolò Pirlo visar i sociala medier upp skärmdumpar på budskap som ”Du ska dö tillsammans med din pappa”.

La Repubblica åker med i transferkarusellen. Enligt tidningen är Gian Piero Gasperini (Atalanta) och Max Allegri (utan klubb) hetaste namn om Pirlo tvingas lämna Juve. Maurizio Sarri (utan klubb) ses redan som klar för Roma (där han enligt La Repubblica kommer att sätta Zaniolo på topp), medan Ivan Juric (Hellas Verona), Luciano Spalletti (utan klubb) och Alessio Dionisi (Empoli) är aktuella för Napoli.

SPANIEN

Mundo Deportivo möter morgonen i San Sebastian med en förstasida med Alexander Isak och armarna som vingar. ”Flyger mot Europa”, skriver MD om svensken som målskytt och Real Sociedad som vinnare (1-0 mot Eibar). Men tidningen noterar att Isak såg lite moloken ut när han byttes ut med 20 minuter kvar, ”Inte över själva bytet men därför att han visste att han kunde ha säkrat matchen innan dess”. Isak missade åtskilliga chanser att förbättra sin säsongsstatistik, som nu står på 14 fullträffar, påpekar MD.

Marca, som den spanska tidning den är, vädrar på förhand mygel. Budskapet inför Real Madrid-Chelsea är ”Fair Play, Ceferin”. Tidningen hävdar att ”alla ögon kommer att vara på domare Danny Makkelie”. Marca misstänker med andra ord att Uefa kan ha instruerat domaren att vara taskig mot Real Madrid, som ledde det misslyckade Super League-projektet. Never mind att Chelsea också var en del av det. Real Madrids tränare Zinedine Zidane skakade på huvudet på frågor om en avstängning av Real Madrid från CL. ”Det är absurt att tänka att vi inte skulle spela Champions League (nästa säsong)”, säger Zidane, ”Det snackas mycket utifrån. Det kommer att vara mycket snack, men eftersom vi inte kontrollerar det så fokuserar jag på matcherna. Men min mening är att vi alla vill se Real Madrid i Champions League”.

Sport har också med att Real Madrid kommer till match ”med frågetecken och ’fruktan’ för domaren”. Men störst plats ges åt att den katalanska tidningens underökning ger klart stöd till Barcelona som ligamästare. 87 procent tror på Barça, 5 procent på Atlético, 5 procent på Real Madrid och 3 procent på Sevilla.

Diario AS skriver att Real Madrid inte kommer att lyssna till några bud på Martin Ødegaard. Norrmannen, för närvarande på lån i Arsenal, ses som ”fundamental” inför nästa säsong. Den här säsongen har Toni Kroos och Luka Modric pressats till max. Det ska inte upprepas.

Cadena SER uppger att regeringen planerar att släppa in publik under fyra sista ligaomgångarna. Upp till 25 procents kapacitet är tänkt och inga bortafans. Senast publik fanns på spanska arenor var för nästan drygt ett år sedan, den 8 mars.

FRANKRIKE

L’Equipe gnuggar hände inför PSG-Man City i morgon. ”Två mästare, en armbrytning”, ses matchen i matchen mellan Mauricio Pochettino och Pep Guardiola. ”De båda tränarna har inte alltid haft en hjärtlig relation”, påpekar tidningen. Matchen beskrivs även som ”El Golfico”, mellan Gulfstaterna Qatar och Förenade Arabemiraten. ”Vinproducenter i Bordeaux, förenen eder”. Så skulle budskapet från Rennes ägare François Pinault kunna ha uttryckt sitt budskap om att rädda krisklubben Bordeaux. Nu är det inte proletärer han vill samla till kamp via ett öppet brev till tidningen, utan de förnämsta vinproducenterna i Bordeaux-regionen. Själv basar han också över prestigefulla vingården Château Latour. På annat håll uppger L’Equipe att EM-trupperna utökas från 23 till 26 spelare. Det ska en överväldigande majoritet av Uefas tävlingskommitté för landslag har röstat för under måndagen. Flera förbundskaptener, bland dem Janne Andersson, ha tidigare höjt rösten för en utökning.

France Football lockar i veckans nummer bland annat med en intervju med Edouard Mendy. Målvakten hängde på arbetsförmedlingen i Frankrike för några år sedan, nu håller han nollan för jämnan i Chelsea. FF: ”Du är 29 år och har nått hög nivå sent. Har du bråttom?”. Mendy: ”Nej. Alla etapper har fått mig att landa där jag är. För varje nivå har jag anpassat mig. Jag har inte bråttom, jag har inget att komma ikapp, jag är inte sen. Jag är i tid, med bra tajming”.

TYSKLAND

Bild reder ut begreppen om Julian Nagelsmanns övergång till Bayern München. Summan för värvningen av RB Leipzig-tränaren blir lägre än vad som uppgavs i går. Enligt flera tyska medier landar den på 20 miljoner euro, enligt Bild handlar det om 15 milj direkt och ytterligare fem milj euro beroende på vunna titlar. Nagelsmann blir världen dyraste tränarvärvning. Tidigare var det Chelseas värvning av André Villas-Boas från Porto för 15 milj euro 2011). Nagelsmann skriver på för fem år. Den snabba lösningen borgar också för att Hansi Flick kan släppas utan större dispyt. Nästa station för honom blir som tysk förbundskapten. Bild skriver vidare att munkavle gäller för Erling Haaland. Hans pappa Alf-Inge Håland och rådgivare Mino Raiola har rekommenderat honom att nobba alla frågor om en transfer.

Süddeutsche Zeitung tar upp RB Leipzigs förmodade ersättare till Nagelsmann, Jesse Marsch från RB Salzburg. Liksom Bild uppges han även ha blivit kontaktad av Eintracht Frankfurt. Süddeutsche Zeitung påstår även att Tottenham är intresserad.

Kicker påpekar att tyska fotbollsförbundet står på sig om att inte köpa loss en ny förbundskapten. Samtidigt har FC Bayer uppgetts vilja ha kompensation. Enligt tidningen kan en lösning bli en vänskapsmatch mellan landslaget och FC Bayern.

Sky Sport uppger att ett flertal klubbar varit i kontakt med Robert Lewandowskis agent. Anfallsstjärnan väntas dock stanna i FC Bayern.