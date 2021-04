Juventus nobbar storklubbar - Kulusevski stannar

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Calciomercato uppger att Manchester United ”under de senaste veckorna” förhört sig om Dejan Kulusevski men Juventus vill inte släppa svensken. United är inte enda storklubb som gått på pumpen. I Juventibus berättar Telelombardia-journalisten Luca Momblano, ”Bayern München har gjort en förfrågan om Kulusevski, men det finns ingen öppning från Juventus sida”.

La Gazzetta dello Sport ser mörka moln över Milan under ”Piolis fem omgångar”. Under de avslutande ligaomgångarna han måste rädda Milans Champions League-spel nästa säsong – och även rädda sitt jobb. Pioli stå högt i kurs men inte ens han sitter säkert om Milan scudetto-race slutar med att laget till och med missar CL och många miljoner. Zlatan Ibrahimovic, tillbaka mot Benevento på lördag, spelar en central roll i att föra den kantrande skutan i hamn, menar GdS. CL uppmärksammar också ett annat problem: Gianluigi Donnarumma. Just Champions League styr målvaktsstjärnan i valet mellan Milan och Juventus, menar Sky Sport, och GdS säger inte emot.

Corriere dello Sport slår sig för sitt italienska bröst., ”Superligan, det är vi”. Tidningen pekar på den spännande upplösningen bakom Inter. ”Napolis och Lazios comebacker har ställt Juventus och Milan mot väggen”, skriver tidningen.



ENGLAND

The Guardian använder ”The Real Deal” för att beskriva Chelseas prestation i CL-semifinalen i går kväll (1-1 mot Real Madrid) – där Christian Pulisic, N’Golo Kanté, tillsammans med Karim Benzema, glänste mest i regnet (alla 8 av 10). Men rubriken skulle också kunna passa för Daniel Ek & Co:s försök att köpa Arsenal. Guardian skriver att Ek är ”opåverkad” av att ägarfamiljen Kroenke i går helt avvisade tankar på att sälja klubben, och Eks planer på ett bud – kanske redan nästa vecka, som tidningen uttrycker det – ligger fast.

Daily Telegraph håller helt med. Kroenkes utspel spelar ingen roll. Planerna på ett bud värt 1,8 miljoner pund inom tio dagar är fortfarande aktuellt, men Telegraph lägger till att ”svensken är redo för en process som kan vara i upp till sex månader”. Samtidigt ökar trycket från fansen på Kroenke. Nya protester planeras.

Daily Star säger ”Yanks a lot” till Chelseas amerikanska målgörare Pulisic, men har också ytterligare stöd till Ek. ”Arsène Wenger säger att han kan gå med i Thierry Henrys och Daniel Eks försök att ta över Arsenal”, lyder rubriken. Citaten är lite försiktigare. ”Personligen, eftersom jag är en fotbollsmänniska, gillar jag tanken på att gama Arsenalspelare är med och tar över och ger råd”, säger Wenger i BeIN Sport (se nedan), och håller dörren öppen utan att lova någonting. ”Jag kommer alltid att stödja Arsenal. Om jag kan hjälpa Arsenal så gör jag det. Det är mitt svar”.

Daily Mirror hävdar att Ryan Giggs är ”chockad” över att i sista stund ha blivit petad från en plats i Premier League Hall of Fame. Den gick i stället till Thierry Henry, som tillsammans med Alan Shearer blev första spelare som valdes in. Giggs åtalades förra veckan för våld mot två kvinnor. Han är inte heller med på nomineringslistan på 23 spelare för nästkommande sex namn som ska röstas in.

Daily Mail levererar ett par uppgifter. Leicesters tränare Brendan Rodgers har nobbat Tottenham. Liverpool planerar fortsatt att värva Ibrahim Konaté från RB Leipzig, trots klubbens senaste illröda siffror.

The Sun skriver att Pierre-Emerick Aubameyang är redo att spela för Arsenal i EL-semifinalen mot Villarreal på torsdag, trots att han fortfarande känner av sviterna från malaria.

Sky Sport knyter ihop säcken med att slänga in en liten statistisk uppgift. Real Madrid och Chelsea har nu möts fyra gånger i historien och Chelsea har ännu inte förlorat någon gång. Sky: ”Spanjorerna har aldrig mött ett lag så många gånger utan att vinna”.



SPANIEN

Marca är trots allt nöjd. ”Ett oavgjort resultat som håller drömmen vid liv”, summeras Real Madrids CL-semifinal (1-1 mot Chelsea). Tidningen får också krypa till korset efter gårdagens genanta försök att ifrågasätta Uefa och domarens integritet över hela förstasidan. Domare ”Makkelie var oklanderlig”, medger Marca. N’Golo Kanté är den enda spelare som når upp till toppbetyget tre stjärnor av tre. Men Marca uppmärksammar också Karim Benzema, med en pik till den franska förbundskaptenen. ”Deschamps, förbrytelsen mot Benzema måste få ett slut”, skriver tidningen i en rubrik, och lägger till, ”Den franske förbundskaptenen berövar oss chansen att få se honom i ännu en stor turnering i sommar”.

Diario AS sätter också den franske anfallaren i fokus i dagens huvudrubrik, ”Benzema är hoppet”. Jorge Valdano, tidigare spelare, tränare och vd i Real Madrid, har en annan. ”’Real Madrid överlevde’ – det borde vara huvudrubrik”, sa han i tv på slutsignalen.

Mundo Deportivo lägger allt krut på ”PSG:s offensiv” – försöket att värva Lionel Messi med ett gigantiskt bud som argentinska TNT Sport berättade om i går kväll. Inne i tidningen följs Memphis Depays framtid upp. Den ligger i alla fall inte i Lyon, där kontraktet går ut i sommar. Juventus pressar på för att få till stånd en deal, men enligt MD föredrar nederländaren Barça.

Cadena Cope spelar på nostalgins strängar med Pep Guardiola. ”Jag minns att vi såg klipp med Neymar och kände att han var Santos kung. Spelarna bara gapade”, berättar Guardiola, ”Om Neymar hade stannat i Barcelona så hade de vunnit två-tre CL-bucklor till. Neymar, Messi och Luis Suárez var världens bästa anfallstrio”.

Sport tillägnar passande nog hela förstasidan åt just Neymar. ”Nycklarna till operation Neymar” handlar ännu en gång om Barcelona och brasilianaren. Punkt 1: ”Spelaren fördröjer sin förlängning i hopp om Barça”, påstår tidningen, som insisterar på att Neymars alla uttalanden om att stanna är ett dubbelspel. Punkt 2: Presidentskiftet till Joan Laporta underlättar förhandlingar med PSG. Punkt 3: Barça har gjort klart att det är nu eller aldrig. Punkt 4: En värvning av Neymar skulle hjälpa till att övertyga Messi att stanna.

El Chiringito TV fyller i med att Laporta är nära att säkra ett sponsoravtal värt 500 miljoner euro, som skulle ligga till grund för att värva Neymar och behålla Messi.



FRANKRIKE

Le Parisien blickar mot himlen, mot ”Stjärnornas afton”, PSG-Manchester City. Supermånar intresserar tidningen precis lika lite som Super League. ”Super League är död. Länge leve superligan. För varför skulle man återuppfinna det som redan finns?”, menar Le Parisien i en ledare. Enligt Le Parisien är Marquinhos redo för spel, och den förmodade laguppställningen därmed Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé.

L’Equipe har precis samma uppställning. Tidningen pryder förstasidan med välbekanta ansikten och skriver, ”De båda lagens offensiva kraft bäddar för en stor föreställning”. Vidare uppger tidningen att ”vinuppropet” (se Headlines i går, under L’Equipe) får gehör. François Pinault, Rennes president men också ägaren av vingården Château Latour, har uppmanat sina vinproducerande vänner att tillsammans rädda krisklubben Bordeaux. Nu har Bernard Magrez, med flera välkända vingårdar i Bordeauxdistriktet, anslutit sig till uppropet.



TYSKLAND

SportBild har fokus på det nya Bayern München med Julian Nagelsmann i spetsen. Robert Lewandowski är först ut av klubbens stjärnor att välkomna den nya tränaren. ”Han lyckas alltid lyfta lag till en nivå man inte förväntar sig. Nagelsmanns lag prestera oftast över sin nivå, över summan av kvaliteten på de enskilda spelarna”, säger Lewandowski. SportBild påpekar att Nagelsmann var första stora värvningen som nya Bayernbasen Oliver Kahn låg bakom. Vidare uppger tidningen att Stuttgarts Gregor Kobel kan bli Dortmunds nummer ett nästa säsong. Målvakten väntas kosta minst 15 miljoner euro.

Bild följer upp nya FC Bayern. Under Nagelsmann kommer det troligen att vara ett mer flexibelt spelsystem, inte bara dagens 4-2-3-1. En möjlig uppställning, med nyförvärvet Dayot Upamecano, syns på länken här. På tal om nyförvärv. Även Nagelsmann lär sikta högt på transfermarknaden men kan inte räkna med storvärvningar i sommar, skriver Bild. Vem kan då Emil Forsberg få som ny tränare i RB Leipzig – om han blir kvar? Enligt Bild är någon i trion Oliver Glasner (Wolfsburg), Jesse Marsch (RB Salzburg) och Pellegrino Matarazzo (Stuttgart) aktuell.

Sky Sport har exakt samma namn. Tv-kanalen nämner dock att Glasner under det senaste dygnet växt fram som favorit. Hans utköpsklausul är fyra-fem miljoner euro. I detta Bundesligas hela havet stormar kastar nu Wolfsburg, enligt WAZ, lystna blickar på Dortmunds interimtränare Edin Terzic, om Glasner lämnar.