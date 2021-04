Planen för Messi: Ett tioårskontrakt med Barça

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

TV3 tar upp tråden om Lionel Messis framtid. PSG må erbjuda hiskeliga summor men Barcelona kan ha en mer kreativ lösning: ett tioårskontrakt. Klubbpresident Joan Laporta träffade under onsdagen Lionels pappa Jorge. Ett lovande möte, uppger den katalanska tv-kanalen. Ett förslag, som Jorge är positiv till, är en långtidsslöning. Två säsonger till på Camp Nou, sedan en ambassadörsroll för klubben (medan Messi troligen spelar vidare i MLS, möjligen Inter Miami), för att slutligen återvända till Barcelona och ingå i klubborganisationen. Däremot är Barças tanke att sänka Messis spelarlön med upp till hälften. Pengar behöver frigöras för att skapa ett slagkraftigt lag, och med målet att om möjligt värva Erling Haaland. Nya diskussioner mellan parterna väntar. Ett formellt erbjudande kan inte göras förrän den ekonomiska situationen i Barça är helt klarlagd.

Mundo Deportivo och Sport, de två stora katalanska tidningarna ger på morgonen stort utrymme för TV3:s uppgifter. Men de båda tidningarna är också snarlika i sina pappersutgåvor. Det centrala ordet på förstasidorna är ”ligaledare”. För i kväll kan Barça bli det. En seger i hängmatchen mot Granada och nuvarande ligaledaren Atlético är passerad. Det är tio månader sedan Barcelona senast ledde ligan.

Diario AS har rubriken ”Messi för Mbappé närmare”. Tidningen menar att om Messi accepterar det där erbjudandet från PSG, då är det mer sannolikt att PSG släpper Kylian Mbappé till Real Madrid. Fransmannens namn dyker också upp i dagens största rubrik,om gårdagens CL-semifinal, ”Guardiola satte stopp för Neymar och Mbappé”.

ENGLAND

Daily Star sätter störst rubriker på onsdagskvällens två snackisar. ”MAHgiskt”, för Mahrez som säkrade Manchester Citys CL-semifinalseger (2-1 mot PSG). ”Jag vill ha ett vinnande lag”, för Harry Kanes frustration över uteblivna pokaler i Tottenham.

The Guardian konstaterar belåtet att ”City fick PSG:s superstjärnor att slockna”. I stället lyste Kyle Walker, Riyad Mahrez och Kevin De Bruyne allra mest i den parisiska aftonen, 8 av 10 i betyg.

Daily Mirror återanvänder de besegrade motståndarnas initialer till City-hyllningen, ”Peps Semi Gods”. Med röd exklusivstämpel kommer sedan uppgiften att Kathryn Mayorga, som anklagade Cristiano Ronaldo för en våldtäkt 2009, kräver honom på 56 miljoner pund, motsvarande 650 milj kr. På sportettan finns vidare ”Spoti-fight”. Det är Daniel Ek och bekräftelsen i CNBC i går att ett bud på Arsenal är på gång.

Daily Telegraph-profilen Henry Winter är en av flera som är tveksam till framträdandet. ”Vem tusan är det som ger råd till Ek? Om det inte bara är ett pr-trick för Spotify (en lite väl cynisk tanke) eller för att hetsa upp Arsenalfans ännu mer mot Kroenke och få honom att sälja (vilket han är fast besluten att inte göra), så måste väl Ek veta att stora klubbköp sker bakom stängda dörrar och inte i det offentliga”, skriver Winter på Twitter. I dagens tidning yttrar sig Arsène Wenger i en helt annan fråga. Han tror att nästa steg i fotbollsspelarens utveckling är hjärnan. ”Vi har sett hur allt förbättrats från fötter till huvud. Kanske är nästa steg att se vad som händer i hjärnan. Nästa steg kan vara att påskynda beslutsfattandet, kvaliteten på informationsflödet och flexibiliteten i beslutsfattandet”, säger Wenger. Från transfermarknaden rapporterar Telegraph att Chelsea är beredd att sälja Tammy Abraham men vill ha 40 miljoner pund för anfallaren. Även Olivier Giroud väntas lämna i sommar. Chelsea har ögonen på Erling Haaland eller Romelu Lukaku.

The Sun påpekar just att norrmannen lär bli för svår och att Chelsea kommer att öka ansträngningarna att värva belgaren. Prislappen för Inters anfallare lär landa på 90 miljoner pund. Lukaku spelade i Chelsea 2011-2014.

Manchester Evening News noterar att Ole Gunnar Solskjaer fick försvara ett uttalande han gjort om Roma. Efter segern mot Granada fick han en fråga om dagens semifinalmotståndare och sa, ”Jag känner dem inte och har inte sett dem spela”. Detta ska inte ha landat väl i de gulröda kvarteren i Rom. Citatet har använts på plakat från fans för att sporra laget, ”Se till så att han minns oss”. Men Solskjaer försvarar sig. ”Det var direkt efter matchen (mot Granada)”, säger han, ”Självklart har jag sett dem, men jag hade inte analyserat dem och studerat dem på djupet för att göra en analys, vilket jag kunde sagt, och var vad jag menade”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport undrar, ”Zhang, var är festen?”. Inters ägare är på plats i Italien för fösta gången på sju månader. På programmet står bland annat att arrangera ett lån på 250 miljoner euro och – med all sannolikhet – arrangera ett scudettoparty. Kring lokalkonkurrenten Milan är det mindre festligt. ”Tvivel kring Tomori” handlar om att ett köp ter sig mindre troligt. Backen har svarat för tabbar de senaste matcherna, Milans CL-spel är i fara och Chelsea vägrar pruta på de 28 miljoner euro som låneklausulen föreskriver.

Corriere dello Sport har fullt fokus på Italiens enda kvarvarande representant i Europaspelet. ”Come on, Roma”, är budskapet på engelska inför mötet med Manchester United på Old Trafford. Det hela bildsätts med den färgstarka supportermanifestationen inför lagets avresa i går (se klipp här). Tidningen uppmärksammar sedan Zlatan Ibrahimovic och hans comeback – med all sannolikhet i startelvan mot Benevento – men även djurrättsaktivisternas jakt på 39-åringen. Tidigare bland annat brittiska Peta kallat Ibrahimovic en ”eländig fegis” för hans lejonjakt. Den här gången är det Centoxcentoanimalisti som först hängt en banderoll utanför San Siro och nu lagt ut ett meddelande till honom. ”Vi ser i Zlatan, som med alla jägare, en negativ person”, men pikar också honom för Milans resultat och för att ha brutit mot coronaregler. ”Han tror han kan göra som han vill”, avslutas meddelandet.

Tuttosport har fullt fokus på tränarposten i Juventus. Under ”Casting Juve”, skriver tidningen att ”Allegri är i pole position”, om inte Andrea Pirlo löser en CL-biljett till laget. Tuttosport ser Zidane och Gattuso som alternativ, och sätter procent på de möjliga ersättarna; Allegri 50 procent, Zidane 30 procent, Gattuso 20 procent.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att PSG ha ”Ryggen mot väggen” efter gårdagens CL-besvikelse på hemmaplan (1-2 mot Man City). Krönikören Vincent Duluc försöker finna lite hopp, ”PSG säkrade inte avancemang mot varken Barcelona, Bayern München eller Manchester City på Parc des Princes, där laget redan förlorat åtta gånger den här säsongen. Det har tidigare varit på Camp Nou, och i München, som de lagt grunden till avancemang och ära. Den här gången måste det bli på Etihad. Det är fördelen med en skiftande identitet: mysteriet inger hopp”. I går var det PSG:s stjärnor som svek. Lägst betyg på planen får Kylian Mbappé, 3 av 10. Neymar får 4.

RMC Sport följer Neymar som lämnat slagfältet och satt sig vid tangentbordet med förnyat mod. ”Vi har förlorat ett slag men kriget är inte över”, skriver Neymar på Twitter, ”Jag tror på mitt lag. Jag tror på att vi är bättre än vi visade. 1 procent tur, 99 procent tro”. Marquinhos är också redo att packa uniform och hjälm, ”Vi måste ha en krigarmentalitet, vara redo att göra allt för att gå vidare. Vi får inte ha några tvivel”. Tränare Mauricio Pochettino pratade om en ”väldigt smärtsam” förlust, men liksom Neymar om tro inför returen.

TYSKLAND

TZ har en tanke om ny klubb för Emil Forsberg: Bayern München. ”Det är tveksamt om spelare som Marcel Sabitzer och Emil Forsberg kommer att vilja vara med om en omvälvning i RB Leipzig. I stället kan de som sin tränare ta nästa steg till en toppklubb, kanske FC Bayern”, skriver tidningen. Båda spelarna har bara ett år kvar på kontraktet. TZ fortsätter om svensken, ”Forsberg har tidigare i karriären kopplats samman med FC Bayern, inte minst på grund av sina starka insatser mot sin favoritmotståndare. På tio matcher mot FC Bayern har Forsberg tre mål och fyra assist. Som en stark nummer 10 skulle Forsberg kunna bidra med något annat i Bayerns spel som komplement till de blixtsnabba yttrarna”.

Sky Sport har annars en ny tränare åt Forsberg om han blir kvar i RB Leipzig: Jesse Marsch. Amerikanen, som för närvarande är tränare i RB Salzburg, har enligt tv-kanalen redan skrivit på kontrakt med RB Leipzig.

Kicker skriver att Douglas Costa gjort sitt i Bayern München. Skadan han fick i februari håller honom borta från spel resten av säsongen. Sedan återvänder 30-åringen från sitt lån till Juventus.

Sport1 uppger, liksom Bild, att Real Madrid är intresserad av Eintracht Frankfurts André Silva och att ett byte med Luka Jovic kan bli aktuellt.