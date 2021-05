Roy Keane: "Det är bara början"

Rubrikämne i rött.

ANNONS Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Mail är som väntat mest indignerad över supporterprotesterna som stoppade Manchester United-Liverpool. ”Anarki på Old Trafford” åtföljs av en bild på en supporter som visar fingret, uppgiften att en polisman fick en ”skräcksår” i ansiktet efter att ha träffats av en flaska och att polis tvingades använda våld för att upplösa folkhopen. ”Någon kunde blivit dödad”, beklagade sig Sky Sports expert Graeme Souness sedan saker kastats mot tv-studio.

Sky Sports andra experter ser på händelserna ur ett större perspektiv. Som Roy Keane. ”De (fansen) har kommit till en brytpunkt, och känt ’nu får det vara nog’”, säger den forne Unitedspelaren, och tror på en fortsättning: ”Förhoppningsvis kommer Man Uniteds ägare att tänka, ’De här fansen menar allvar’, och att mer kommer. Det här är bara början för Unitedfans, det lovar jag”.

ANNONS

Daily Mirror spelar på klubbnamnet med ”MUtiny” (”myteri”). Tidningen trycker på att United riskerar poängavdrag, pekar på förbundsregler, men lägger också till att Premier Leagues regler inte ger stöd för det då det var ett polisiärt beslut. En förbundsutredning väntar oavsett. Böter är rimligt. En del supportrar som trängde in på arenan har sannolikt också långa avstängningar att vänta. Mirror ger också utrymme till bilderna på Unitedspelare på hotellet som tittar ut på händelserna vid Old Trafford.

Daily Telegraph drar på ”Revolterande fans stormar Old Trafford”. Personal påstås ha tvingats låsa in sig på arenan. ”Det här skulle vara en fredlig protest”, säger en medlem i supporterorganisationen Manchester Uniteds Supporters Trust, ”Den togs över av bråkstakar”. Krönikören Jason Burt är upprörd. ”Skamliga Manchester United-fans och en försumlig klubb drog vanära över fotbollen”, menar han. Telegraph ger som de flesta tidningar märkligt nog inget utrymme på sportettan åt att ett engelskt damlag nått Champions League-final (Chelsea-Bayern München 4-1). Men artikel finns det. Betyg likaså. Magdalena Eriksson får 7 av 10, Hanna Glas får 6. Högst betyg får Sarah Zadrazil, 9, som med en kanon satte Bayerns kvittering.

ANNONS

The Times toppar sin fotbollsbilaga The Game med ”Dagen då Uniteds ilska mot ägaren blev våldsam”. Liksom på Sky kommer här en mer nyanserade röste till tals. Lustigt nog är det Henry Winter, som sällan sticker ut men nu undrar ”Vem är de riktiga vandalerna?”, och pekar på ägarfamiljen Glazers. Tidningen trycker också in Tottenhams seger (4-0 mot Sheffield United). ”Jag tycker det känns som att vi tar ett steg i rätt riktning och spelar mer på Tottenhams vis”, säger hattrickskytten Gaterh Bale, och en pik åt Mourinhos håll kan skönjas, ”Som jag sagt tidigare behövde jag bara få några matcher i rad, och det får jag nu, så jag är glad, och när jag är glad spelar jag vanligen bra”.

The Sun uppger att Leicester hoppas landa Boubakary Soumaré från Lille för 35 miljoner pund. Tidigare har bland annat Newcastle, West Ham, Tottenham och Manchester United visat intresse för den 22-årige mittfältaren.

ANNONS



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger som sig bör hela förstasidan åt det nyblivna italienska mästarlaget. ”Galna i Inter” tar avstamp i firandet på Piazza del Duomo, med 30 000 pers, och centrala namn som Zhang, Conte och Lukaku får egna rubriker. ”Förra året var bra men detta är mitt bästa år i karriären”, säger belgaren, som firade med att som andra fans åka omkring i bil i stan med Interflagga och sjunga. Inte lämnar väl han Inter? Efter 23 sidor svartblått när tidningen fram till grannklubben Milan. Där är det mer spänt. Målvakten Gianluigi Donnarumma lämnade enligt uppgift ett möte med ultras i lördags i tårar. De krävde att han inte står mot Juventus på söndag om han inte skrivit på ett nytt kontrakt till dess. Milans sportchef Paolo Maldini är tydlig. ”Det är viktigt att kraftfullt understryka att ingen utanför Milan bestämmer vem som spelar eller vem som förlänger”, säger han, ”Alla kontraktsförhandlingar är lagda på is från och med nu till säsongens slut”. Cristiano Ronaldo vann matchen åt Juve (2-1 mot Udinese), men Dejan Kulusevski gjorde ingen glad med sitt inhopp, menar GdS. ”Visade varken prov på styrka eller teknik”, skriver GdS och ger honom 5 av 10 i betyg. Mattias Svanberg får samma låga betyg i Bolognas match (3-3 mot Fiorentina).

ANNONS

Corriere dello Sport väljer att beskriva Inters titel med stora rubriken ”Zhang, mästare!”. Sportchefen Marotta lägger klubbens 19:e titel till handlingar och siktar framåt, ”Nu ska vi jaga vår andra stjärna” (en för var tionde titel).

La Repubblica bidrar med ett citat. Det kommer från engagerade Interprofilen och tidigare ägaren Massimo Moratti, som beskriver känslan efter den här titeln. ”Att se saker genom att ta ett steg tillbaka gör det hela än ljuvare, kanske mer äkta, mer vackert. Det är som konstkritiker lär ut: det rätta avståndet är hemligheten till att förstå en målning”.



SPANIEN

Mundo Deportivo ger uttryck för att delad glädje är dubbel glädje. Det är ”Giganter” för Barcelonas damer som nått Champions League-final (2-1 mot PSG). Det är ”Ger inte upp” för Barcelonas herrar som fortfarande är med i fajten om ligatiteln (3-2 mot Valencia). Gerard Piqué: ”Vi fortsätter slåss, nu tänker vi bara på Atlético”, som både är ligaledare och Barças nästa motståndare (lördag)

ANNONS

Sport spinner också över damernas finalplats och åt att herrarna är ”Mycket levande” i titelstriden. En sidoartikel är att segerorganisatören ”Lionel Messi närmars sig Robert Lewandowski i kampen om Guldskon”. Men avståndet är fortfarande stort. Lewandowski har 72 poäng (36 mål) och Messi har 56 poäng (28 mål).

Marca tittar i spelkalendern och ser ”En fantastisk vecka”. I dag: Sevilla-Athletic. Tisdag: Man City-PSG. Onsdag: Chelsea-Real Madrid. Torsdag: Arsenal-Villarreal. Lördag: Barcelona-Atlético. Söndag: Real Madrid-Sevilla. Det är matcherna som presenteras på förstasidan. Sedan har tidningen hyfsat goda nyheter inför Real Madrids CL-retur mot Chelsea. Sergio Ramos och Ferland Mendy är tillbaka i träning och väntas kunna spela. Federico Valverde hoppas i dag på ett andra negativt covidtest, vilket skulle göra honom spelklar. Raphaël Varane som utgick skadat senast har ett test i dag. Marcelo som eventuellt måste valarbeta på tisdag, åker antingen med laget samma dag eller senare med privatplan.

ANNONS

Diario AS ser ”Hazard på listan för London”. Tidningen menar att han efter sin övertygande comeback mot Osasuna är aktuell för en startplats mot sin gamla klubb Chelsea.



FRANKRIKE

RMC Sport följer upp storbråket som avslutade Lyon segermatch (3-2 mot Monaco). De röda korten haglade och Lyontränaren Rudi Garcia pekar ett anklagande finger på motståndaren. ”Provokationerna kom från hemmalaget (Monaco), dessutom från unga spelare, inte startspelare. Vi gjorde ingenting, vi gav inte igen”, säger han. Lyons klubbpresident Jean-Michel Aulas instämmer, ”Det fanns ingen anledning att attackera oss” (se klipp från incidenten).

L’Equipe skriver om ”Rasande galenskap”, som både inbegriper den galna toppmatchen och raseriet i slutet av den. Sammanlagt fem röda kort delades ut, fyra av dem efter slutsignal. Matchens lirare var Memphis Depay med ett mål, en assist och 8 av 10 i betyg. Tidningen tar också notis om Neymars stridslystnad. Efter förlusten mot Man City i första CL-semin skrev han på Twitter att ”Vi har förlorat slaget men inte kriget”. Retoriken fortsätter inför returen. ”Jag kommer att stå i första led. Jag kommer att vara första soldat att ge mig ut i strid för laget”, säger han i en intervju, ”Jag ska göra allt för att vi ska gå vidare, om jag så ska dö på kuppen”. PSG hoppas ha tillbaka Kylian Mbappé till onsdagens match. Det blir Mbappé eller Icardi på topp, menar L’Equipe.

ANNONS



TYSKLAND

Kicker påminner Dayot Upemacano om vitsord han fick av Emil Forsberg. Svensken kallade honom ”en best som ingen vill spela emot”. Upamecano: ”(skrattar) Det är en stor komplimang, och betyder mycket när det kommer från en spelare som Emil. Han är en legendar i Leipzig. Han har varit här sedan Zweite Bundesliga. Han hjälpte till att forma den här klubben”, svarar Upamecano, som i sommar lämnar RB Leipzig för Bayern München.

Sport 1 uppger att Dortmund intern satt en prislapp på Jadon Sancho. Mellan 85 och 90 miljoner euro vill klubben ha för 21-åringen. Förra sommaren var prislappen 120 milj euro, men pandemin har haft sina effekter. Tv-kanalen pratar också med Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke som tar lugnt på agenten Mino Raiola som håller upp Erling Haaland i skyltfönstret. ”Erling kommer att vara en Dortmundspelare även nästa säsong. Han gör inget fel och ger allt. Sättet han firade på från läktaren visar hur mycket han identifierar med laget”, säger Watzke. Raiola sa i helgen att ”alla 14 storklubbar vill ha Haaland”.