Solskjaers frustration: ”Saknar motstycke”

Rubrikämne i rött.

ANNONS Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

The Times är kanske elakast. ”Bara Arsenal svek Premier League”. Tre Europafinalplatserna tas upp av engelska lag, men Gunners sköt blankt (0-0 mot Villarreal). ”Vi är förkrossade. Det är en stor smäll”, säger tränare Mikel Arteta efter missen, och Times påpekar som många andra att hans framtid är osäker.

Daily Mail ser det som ”Auba and out” för Arsenal. Hos Londonrivalen Chelsea är det ingen som deppar efter säkrad Champions League-final i onsdags. En seger i finalen kommer att ge spelarna en bonus på 11 miljoner pund att dela på, drygt 125 milj kr, uppger Mail.

Daily Mirror påpekar för Arsenal att ”EU blew it”, men Manchester United, ”EU did it” (2-3 mot Roma). Solskjaers gäng fixade en finalplats i Europa League. Det är inte den enda rubriken för United. Mirror skriver också att Unitedfans planerar nya protester i samband med den uppskjutna matchen mot Liverpool, som nu spelas den 13 maj. Som är tänkt att spelas den 13 maj, kanske är bäst att lägga till.

ANNONS

BT Sport följer upp det där med matchdatumen. Det får den annars fryntlige Ole Gunnar Solskjaer att få något mörkt i blicken. ”Det saknar motstycke. Det är beslut tagna av människor som aldrig spelat fotboll på den här nivån. Det är fysiskt omöjligt för spelarna”, säger han. Efter gårdagens match spelar United igen på söndag (Aston Villa), tisdag (Leicester) och så då torsdag (Liverpool).

Manchester Evening News hyllar David De Gea med 9 av 10 efter matchen i Rom. Mittbackarna? Not so much. Victor Nilsson Lindelöf spelade inte och verkade saknas. Hans ersättare Eric Bailly får bara 4. Harry Maguire får 5 till orden, ”Han är numera mycket bättre tillsammans med Lindelöf”.

Sky Sports hävdar att Dortmund satt en svindlande prislapp på Erling Haaland: minst 150 miljoner pund. Klubbarna som är intresserade av norrmannen: Real Madrid, Barcelona, Man United, Man City och Chelsea. Tv-kanalens nya Inside Football-program har ytterligare en uppgift om en Dortmundstjärna. Fyra klubbar sägs jaga Jadon Sancho, med Manchester United i spetsen.

ANNONS

BBC Sport lyssnar till nyheten att Ed Sheeran bli tröjsponsor till Ipswich Town, och listar fler artister som omfamnat fotbollen på samma sätt. Listan inkluderar Fontaines DC/Bohemians, Jake Bugg/Notts County, The Libertines/Margate, Super Furry Animals/Cardiff City och förstås Goldie Lookin’ Chains minnesvärda tröja för Newport County.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bjuder på en skrattande Christian Eriksen på förstasidan. Annat var det förut. ”För sex månader sedan var det en särskild situation för mig, men nu har vi vunnit en titel och jag kan bara säga att jag är glad att vara här”, säger dansken, och hoppas att detta bara är början, ”Nu kan vi fortsätta och skapa en era”. Intervjun avslutas med frågan, ”Känner du till Hamlet, den danske prinsen som söker sig själv…”. Eriksen: ”Jag känner till den, men den påminner inte om mig. Jag vet vem jag är. Både i Inter och utanför: Jag är Christian Eriksen, och det räcker gott”.

ANNONS

Corriere dello Sport ståtar med en annan intervju. Carlo Ancelotti som hyllar Romas val av José Mourinho. ”Ett mästardrag. Fansen kommer att älska honom. Mou kommer att ge entusiasm, kunskap och personlighet”, säger Ancelotti, som står både Mourinho och Roma nära. På tal om Roma. I strömmen av nya spelarnamn som mercaton kastar upp post-Mou sticker ett namn ut i dag. Både Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport uppger att Mourinho är sugen på Renato Sanches, hans 23-årige landsman, som spelar i Lille.

Tuttosport toppar med ”Zizou-Juve: Farlig Förbindelse”. Tidningen menar att Zidane efter besvikelsen i Champions League kan återvända till Juventus. ”Alternativet är jobbet som fransk förbundskapten”, lägger Tuttosport till. Vad som talar emot Juve är Zidanes höga lön. Plus att klubbpresident Andrea Agnelli egentligen vill behålla Andrea Pirlo. Andra alternativ är Max Allegri och Gennaro Gattuso.

ANNONS

SPANIEN

Goal går på tvärs med Cadena SER. Radiostationen uppgav i onsdags att allt talar för att Zinedine Zidane stannar en säsong till i Real Madrid. Men Goals spanske korrespondent Mario Cortegana hävdar att känslan hos spelarna är att Zidane lämnar till sommaren. Goal säger sig har pratat med åtskilliga av dem.

Diario AS har mer filosofiska ”Zidane funderar på det” över hela förstasidan i dag. Tidningen påpekar att Real Madrid vill att han stannar, men att Zidane har sista ordet. El Mundo har likadana uppgifter – Real Madrid vill ha honom kvar, men själva har han inte fattat något beslut. Zidane har kontrakt till 2022.

Marca hyllar Villarreals finalavancemang i Europa League (0-0 mot Arsenal). ”Fotbollen var skyldiga er detta” är en referens till hur grymt laget åkte ut mot just Arsenal i CL-semifinal 2006. Eden Hazard får sin beskärda del av utrymme. Hans ursäkt för skratten med Kurt Zouma är med. Men det är också att pappan till lagkamraten och landsmannen Thibaul Courtois, som strör salt i såren. ”Det var inte smart av Eden att göra så. Det var oprofessionellt”, säger Thierry Courtois, men lägger också till att Hazard har chansen att reparera skadan om han kan skjuta Real Madrid till ligatiteln.

ANNONS

Sport utropar, ”Till Montjuïc!”. Barcelona planerar tillsammans med kommunen för att spela hemmamatcher på Olympiastadion i samband med ombyggnationen av Camp Nou. Det denna arena, med löparbanor, som Espanyol hade som hemmaplan 1997-2009. Kapacitet är 60 000. Sport uppmärksammar också att Ansu Fati nu genomgått titthålsoperationen som blev känd för ett par dagar sedan, och därmed väntas missa EM.

FRANKRIKE

L’Equipe ser fram emot rivalmötet Lens-Lille (Derby du Nord), hyllar förre PSG-tränaren Unai Emerys EL-finalplats med Villarreal och sörjer målvakten Christophe Revault som avlidit blott 49 år gammal. Så representeras fotbollen på tidningens förstasida. L’Equipe pratar också med Riyad Mahrez, som ser Man Citys semifinalsegern som en lagseger, en arbetsseger, ”När man ser tillbaka på det, och man tittar på PSG, så är det svårt att vinna Champions League om inte hela laget försvarar”. Men han är försiktig med att peka ut stjärnorna Neymar och Mbappé. ”Nej, jag såg Neymar försvara en hel del, Mbappé också i första matchen…Vi var bättre överlag. Vi gick inte vidare bara för att två spelare skulle ha försvarat för lite”, säger Mahrez. Citys styrka denna säsong då? ”Vi är ett lag av ”toppspelare” som kan göra skillnad. Det finns ingen stjärna större än de andra”.

ANNONS

RMC Sport presenterar en spännande övergång. Marseilles Florian Thauvin, 28, med ett förflutet i Newcastle, skriver på ett femårskontrakt med mexikanska Tigres. Det är där som André-Pierre Gignac gjort sådan succé. Övergången är överenskommen men ännu inte underskriven.

TYSKLAND

Sky Sport tar på sig smokingen, häller upp bubbel i glasen och skålar för att ”Bayern München har vunnit sportens Oscar”. FC Bayern har utsetts till Årets Lag i Laureus World Sports Awards. ”Vi har det mest framgångsrika året bakom oss i vår historia. Barcelona är det enda andra lag som 2009 vunnit sex titlar”, säger klubbens vd Karl-Heinz Rummenigge, ”Denna Laureus Award är den sjunde titeln vi får för ett år vi aldrig kommer glömma”. Två andra pris gick till fotboll. Mohamed Salah fick Laureus Sporting Inspiration Award och tyska KickForMore by KickFair fick Laureus Sport for Good Award.

ANNONS

Sport1 pratar med Barcelonas målvakt Marc-André Ter Stegen som är så försiktig han bara kan kring ämnet Super League. ”Jag ger inte planerna mitt stöd men vill inte heller fördöma dem slentrianmässigt”, säger han, och menar att han inte är så insatt i ämnet. Det visar han också med att säga, ”Jag kan förstå folks missnöje, men man behöver inte storma planen för det”, vilket syftar på Man United-fansen protest mot Glazers – som hade ganska lite med Super League att göra. Barcelona är ett av få lag som vägrat ge upp Super League-planerna.