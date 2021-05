Tyska medier: Forsbergs nya kontrakt klart

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Kicker ger tyngd och ny information åt tidigare uppgifter om att Emil Forsberg är på väg att förlänga med RB Leipzig. Enligt tidningen väntas 29-åringen skriva på innan cupfinalen mot Dortmund på torsdag.

Bild har sent på måndagskvällen samma information om Forsberg, men fler detaljer. Kontraktet är till minst 2025. Då har Forsberg varit i klubben tio år. Enligt Bild har nye tränaren Jesse Marsch slagits hårt för honom. Marsch ska ha ringt svensken flera gånger och gjort klart att han ser honom som en viktig spelare. ”Forsberg uppskattade det mycket”, påpekar Bild. På annat håll uppmärksammar tidningen att säsongens speedkula inte längre är Erling Haaland eller Alphonse Davies. Nederländske mittbacken Jeremiah St Juste, 24, i Mainz uppnådde i helgens match mot Eintracht Frankfurt 36,10 km/h. Mer från Bild: Förbundskapten Jogi Löw är på väg att återkalla Thomas Müller till landslaget. Han har redan kontaktat 31-åringen. Manchester United vill få till en övergång för Dortmunds Jadon Sancho innan EM börjar den 11 juni. Bild tror det kommer att hända och sätter prislappen till 90 miljoner euro.

Sky Sport, liksom franska RMC Sport, uppger att Lille är ute efter målvakten Alexander Nübel. Den franska ligaledaren ska gett Bayern München ett låneerbjudande över två år. Även Monaco är intresserad av 24-åringen.

ENGLAND

Daily Mirror visar att Champions League-finalen är storpolitik. Tidningen som nästan på daglig basis häcklar premiärminister Boris Johnson, täcker sportettan med ”Boris blockerar Wembley way”, paradgatan till arenan. Det är hans fel att England håller på att gå miste om Manchester City-Chelsea på Wembley, eftersom regeringen hittills inte velat lyfta på coronarestriktioner för Uefa-sällskapet. Daily Star, med samma profil som Mirror, använder ”Clown and out”, med Johnson utklädd till clown som brukligt är i tabloiderna.

Daily Telegraph säger ”Farväl Fulham” (0-2 mot Burnley), som åker ur Premier League, men tidningen har också sin egen take på CL-finalen. ”Exklusivt: VIP-bråk kan stoppa Wembleys bud”. Undantag från karantänsregler för nödvändig personal har fått grönt ljus, men Uefa vill ha fler VIP:s. Det vill inte England. Nya diskussioner väntar i dag.

The Times, som haft fingret på pulsen i frågan ett tag, konstaterar att den ”Helengelska finalen är på väg till Portugal”. Lissabon eller Porto. Nationen, som också hade finalspelet i CL förra året, finns på Storbritanniens gröna lista, vilket gör att de upp till 12 000 engelska fans som förväntas, kan resa obehindrat. Istanbul, som skulle haft finalen den 29 maj, finns numera på den röda listan. Det innebär karantän för att komma tillbaka till England.

The Sun är mest Manchester United. Det är ”Försvar” för att United förstärkt säkerhet utanför Old Trafford med stängsel. Det är ”Anfall” för att United förstärkt anfallet med Edinson Cavani även nästa säsong. Sedan hävdar The Sun att skadade lagkaptenen Harry Maguire väntas missa de fyra sista ligamatcherna, och lär gå en kamp mot klockan för att bli spelklar till Europa League-finalen den 26 maj.

Manchester Evening News uppger att Anthony Elanga kan vara aktuell för spel i matcherna mot Leicester (i kväll) och/eller Liverpool (torsdag). Svensken är en av tre unga spelare som tränat med a-laget och han spelade inte för U23-laget i går. United är inne i en extremt matchtät fas – fyra matcher på en vecka – och väntas stuva om rejält i laget.

iSport hävdar att Man Uniteds intresse för Jadon Sancho svalnat sedan Cavani förlängt med klubben. Uppgifterna står i kontrast med Bild i dag (se under Tyskland ovan) och även vad Sky Sports expert Gary Neville tror.

Sky Sports, ja. Just Gary Neville samt Jamie Carragher fick under måndagskvällen plocka ut Årets lag i Premie League. Nevilles XI:a: Mendy – Walker, Dias, Maguire, Shaw –De Bruyne, Gündogan, Fernandes – Foden, Kane, Rashford. Carraghers XI:a: Martinez – Coufal, Stones, Dias, Shaw – De Bruyne, Kanté, Fernandes – Foden, Kane, Son.

ITALIEN

Tuttosport skickar ut ett stort ”SOS Juve”. Det är mycket som gått snett för Turinlaget. Det är förbundsordförande Gravina som hotar med att kasta ut klubben från Serie A om den inte avbryter Super League-planerna. Det är tränare Andrea Pirlo som misslyckas men får stanna säsongen ut. Det är 80 miljoner euro som den ekonomiskt pressade klubben kan vinka farväl till om det inte blir Champions League.

La Gazzetta dello Sport höjer siffran: det handlar om arrivederci till 90 miljoner euro. Tidningen fyller på med att det råder ”hög spänning” mellan sportchefen Fabio Paratici och vicepresidenten Pavel Nedved. Och sedan menar Gazzetta dello Sport att Max Allegri och Zinedine Zidane är i pole position att ersätta Pirlo efter säsongen. La Repubblica har samma två namn. Men dagens största rubrik i GdS är ”Milans belöning är Gigio”. Segern mot Juventus förde de rödsvarta närmare en CL-plats nästa säsong. Därmed är det troligt att Ginaluigi Donnarumma väljer att förlänga. Inte nog med det. CL-spel bäddar också för en värvning av Fikayo Tomori (28 milj euro), en förlängning av lånet av Brahim Diaz och ett försök att värva ”vice-Ibra” Dusan Vlahovic (ca 60 milj euro). Men vad händer med den riktige Ibra? Risk finns för att Zlatan Ibrahimovic spelat klart för säsongen, men tidningen förväntar sig att han finns med i den svenska EM-truppen. Brasklappen är den magnetröntgen som genomförs på hans skadade knä i dag. Att Emil Roback förlängt med Milan får också en liten notis. GdS tar sedan upp att Inters ägare Steven Chang i går hade möte med spelarna om spara in två månadslöner, värt ungefär 25 miljoner euro. En del i att dra åt svångremmen i klubben. Eller ”Inter på diet”, som GdS uttrycker det på förstasidan. Hur som helst, spelarguppen tänker säga nej, antingen via en delegation ledd av Handanovic eller individuellt. Däremot är spelarna öppna för att skjuta upp lönerna. Tränare Antonio Conte har också satt krav för framtiden. Han vill stanna i ett vinnande Inter, inte ett Inter som skalar ner på ambitioner.

Corriere dello Sport har med ”Juventus mardröm” och ”Zhang-Inter: ett bortkastat försök att skära i kostnaderna”. Sedan tar CdS även upp att ”Salernitana är i Serie A – men Lotito måste sälja”. Han är redan klubbpresident i Lazio. Lotito ha nu 30 dagar på sig att sälja Salernitana, som säkrade uppflyttningen i går (3-0 mot Pescara).

SPANIEN

Diario AS har liksom övrig Madridpress inga som helst planer på att låta vad som ses som en oförrätt passera – handsituationen på Militão. Tvärtom. Problematiken utvidgas. ”Mano Negra”, den ”svarta handen”, är dagens stora rubrik. ”Real Madrid anser sig förfördelade i sina tre senaste oavgjorda matcherna”, skriver AS. För att få en bild av nivån kan man iaktta tidningens chefredaktör Tomás Roncero, som i natt gick loss fullständigt i showen på El Chiringito TV. ”Det är tydligt att La Liga är fixad”, skriker han, ”Man vill inte att Real Madrid vinner”.

Marca försöker rättfärdiga Real Madrids ilska med att uppmärksamma handsproblemet i ett större perspektiv. ”Av de fem största ligorna i Europa så har La Liga störst andel straffar som döms för hands”, skriver tidningen. Samtidigt uppger Marca att Atlético är ”föbluffad” över Real Madrids klagomål och ser det som ett försök från grannklubben att sätta press på domarna inför ligaavgörandet. Atlético toppar tabellen, två poäng före Real Madrid och Barcelona. Tre omgångar återstår.

Mundo Deportivo vill sätta press på Atlético men inte genom domarna. ”Vinna och sätta press”, är dagens budskap inför Barcelonas match mot Levante. Samtidigt hoppas Ronald Koeman fortsätta. ”Jag ser mig själv som tränare även nästa säsong”, säger han.

Sport väljer ett annat Koeman-citat, ”Om någon kan bestämma min framtid så är det Laporta”. Men liksom MD har också Sport en seger i kväll i tankarna. Redaktionen, fansen och Braçaspelarna hoppas kunna ”Somna som ligaledare”. Det är dagens huvudrubrik. Atlético spelar mot Real Sociedad först i morgon.

Rac1 uppger att Barças klubbpresident Joan Laporta inte kan förstå varför Ronald Koeman inte ger Riqui Puig mer speltid. Laporta ser Puig som en fanbärare för ungdomsakademin, La Masia.

FRANKRIKE

L’Equipe använder sig av ett gammalt Tintin-omslag, ”Coke en stock” (”Koks i lasten”), och gör om det till ”Coaches en stock”. Tidningen kommer fram till att ”Mer än hälften av Ligue 1-klubbarna väntas byta tränare efter säsongen”. Vidare uppmärksammar L’Equipe att Kylian Mbappé finns med på bruttolistan till landslaget i OS. 22-åringen har också tidigare uttryckt stort intresse för OS. Men L’Equipe är tveksam. Det är bara elva dagar mellan EM och OS. PSG är inte heller tvungen att släppa honom till OS-spel. Apropå PSG så skriver tidningen att säsongen är över för Marco Verratti. Den italienska landslagsmittfältaren väntas bli borta tre veckor. ”Även om hans medverkan i EM inte är äventyrad, så är den grumlig”, menar L’Equipe.

Canal+ pratar med Sadio Mané. Liverpoolstjärnan glömmer gärna 2020/2021. ”Den här säsongen är den värsta i min karriär, det är bara att medge”, säger han, ”Om du ställer frågan (vad som inte fungerar) i dag så har svårt att svara, jag vet inte varför. Jag har alltid försökt vara positiv, vare sig det går bra eller dåligt. Jag ifrågasätter mig själv hela tiden”, säger Mané. Kollektivet Liverpool har haft en rejäl dipp den här säsongen. Men Mané har också sett om sina problem. ”Jag gjorde till och med tester, äter jag bra eller har allt förändrats. Men allt var okej. Man måste bara acceptera att i livet så finns det toppar och dalar. Jag kommer fortsätta att arbeta hårt, och kanske bli det bättre med tiden”.

Le 10 Sport bidrar med en del rykten. Arsenal sägs jobba hårt i kulisserna för att locka Edouard Camavinga till klubben. Tidigare har bland annat PSG och Real Madrid uppgetts intresserade av 18-åringen. Lens drömmer om Olivier Giroud, som stoppats in i frysboxen hos Chelsea igen. Lens har varit i kontakt med den 34-årige anfallaren. Även Fenerbahçe sägs intresserad.

RMC Sport skriver att Leicester är nära att värva Boubakary Soumaré från Lille. Diskussioner pågår om den 22-årige mittfältaren, som väntas kosta cirka 25 miljoner euro. Soumaré uppges redan ha gett tummen upp till affären.

ÖVRIGT

Championat (Ryssland) lyssnar till Spartak Moskvas matchvinnare Jordan Larsson (2-1 mot Chimki). ”Jag gillar verkligen de här matcherna när något står på spel”, säger han. Med en omgång kvar ligger Spartak på andra plats, på en CL-kvalplats. Han fick också svara på rykten om Dortmunds intresse. ”Det har inte varit någon kontakt med Dortmund. Jag är en Spartakspelare och så länge jag är här kommer jag att ge 100 procent”, svarar Larsson.