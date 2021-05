Uppgifter: Isak kan bli Mourinhos plan B

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Corriere dello Sport såg en ”Blå lavin”. Napoli välde ner fån Vesuvius sluttningar, in på Diego Armando Maradona och begravde motståndet (5-1 mot Udinese). Gattusos gäng är nu uppe på andra plats i ligan. CdS uppger föresten att Alexander Isak ses som ett alternativ för Roma. Sportchefen Tiago Pinto önskar främst Andrea Belotti (Torino) till anfallet. Men plan B är André Silva (Eintracht Frankfurt) eller Isak. Svensken har redan tidigare i år uppgetts på Romas radar.

La Gazzetta dello Sport varnar ”Se upp, Milan”, för i kväll väntar Torino. Tidningen skulle också kunna ha ”Se upp, Sverige”, för skadan på Zlatan Ibrahimovic bekymrar. Många har befarat att knäskadan var värre än två matchers frånvaro, som Milan uppgett. Oron fick en skjuts i går via Aftonbladet, och Gazzetta dello Sport ha liknande besked. Enligt tidningens uppgifter väntas Ibrahimovic bli borta tre-fyra veckor. Då är Milansäsongen över. Och om nästan precis en månad, den 14 juni, har Sverige EM-premiär mot Spanien. GdS tror att viljan hos Ibrahimovic och förbundskapten Janne Andersson är för stark för att stoppa honom från sommarens fest. ”I värsta fall kommer Zlatan inte vara redo mot Spanien, men det är två matcher till efter det och sedan kanske ytterligare matcher”, påpekar tidningen. Dagens förstasida domineras av en ännu äldre spelare: ”Buffons bittra farväl”. 43-åringen lämnar Juve för en andra gång. Frasen ”ta bort störningen” som Buffon använder i en intervju läses in som ett bevis för hans missnöje med den begränsade speltiden i klubben. Buffon har inte med säkerhet lämnat för att sluta. Buffon sägs redan ha sagt nej till Atalanta, och GdS tror MLS eller Mellanöstern är alternativ. Foot Mercato har ännu ett (se under Frankrike nedan).

Il Romanista uppger att Roma har goda förhoppningar om att sälja Robin Olsen till Everton, som han är utlånad till, och hoppas få fem-sex miljoner euro för den svenske landslagsmålvakten.

Corriere della Sera fyller på med ovärderlig information: Cristiano Ronaldo har shoppat en bil till. En Ferrari Monza, en sådan som Zlatan Ibrahimovic synts i Stockholm med. Värde cirka 1,6 miljoner euro.



ENGLAND

Daily Mirror använder ”Blue Swoon” och Daily Star har ”Phew Moon”. Dagens två stora tabloidrubriker syftar båda på den klassiska Man City-sången Blue Moon och på Pep Guardiolas uttalande om att det varit ”den svåraste” ligatiteln, efter en dränerande säsong. Firandet blev i kavaj sedan grannen United sjabblat bort poängen med ett reservbetonat lag (1-2 mot Leicester). Det spontana titelfirandet utanför Citys hemmaarena var…inte så hett (se klipp här).

Manchester Evening News går dagen till ära helt i ljusblått. Men den röda halvan av stan vill också göra sig hörd. En stridslysten och transfersugen Ole Gunnar Solskjaer tar till orda. ”Om vi ska ta upp kampen med City behöver vi förstärka truppen”, säger Unitedtränaren. ”Vi vill ta nästa steg och då kan vi behöva ett par spelare till i truppen”. MEN delade för övrigt ut halvdana 5 av 10 i betyg till Anthony Elanga i hans Premier League-debut.

The Sun tar priset för tröttaste Cityhyllning, en omformulering av en vämjelig 80-talshit, ”We built this City on Rock and Goals”. Från transfermarknaden trycker Sun in att Roma är intresserad av Ben White. Det är José Mourinho som gillar Brightons mittback. Även Man United och Arsenal har visat intresse. Prislappen sätts till 45 miljoner pund.

Daily Mail hävdar att Chelsea är beredd att erbjuda Thomas Tuchel ett treårskontrakt efter säsongen. Tysken har lett Chelsea till CL- och FA-cupfinal, och har för närvarande också en CL-plats till nästa säsong. Trots att N’Golo Kanté har två år kvar på kontraktet uppges Chelsea även vilja förlänga med den 39-årige mittfältsdynamon.

Daily Telegraph sätter betyg på Cityspelarnas säsong. De är generösa. Ederson, Rúben Dias, Ilkay Gündogan och Kevin De Bruyne får alla 10 av 10. Tidningen lista även Årets damlag i WSL. I den elvan tar Magdalena Eriksson (Chelsea) plats. Telegraph hävdar vidare att Arsenal är intresserad av Moussa Dembélé. Lyonanfallaren väntas kosta 25 miljoner pund. Både Arsenal och Tottenham är intresserade av den danske backen Joachim Andersen, som spelat för nu nedflyttade Fulham men tillhör Lyon. Prislapp: ca 20 miljoner pund.

GQ har Neymar som sin cover star. I intervjun med brasilianaren får han bland annat frågan om vilken spelare han skulle vilja lira med. ”Jag skulle välja Cristiano Ronaldo. Jag har redan spelat med stora spelare som Messi och Mbappé, men inte bredvid Cristiano Ronaldo ännu”, svarar Neymar.

SPANIEN

Mundo Deportivo ser det som en ”Slutpunkt” för Barcelona. Efter gårdagens förlorade poäng (3-3 mot Levante) är titeldrömmarna över. Troligen också Ronald Koemans drömmar om ytterligare en säsong. Efter matchen fick han också frågor om framtiden. ”Tränare ifrågasätts alltid. Men efter den andra halvleken förstår jag absolut att frågor ställs”, svarade holländaren. MD-krönikören Fernando Polo skriver om ett Barça ”Utan passion, utan ledarskap och utan karaktär”. Han ser det som givet att Koeman får lämna men tycker också att en del spelare borde följa efter.

Sport sätter rubriken ”Kastar bort ligan” till en bild på Koeman, och är minst lika kritisk som Mundo Deportivo. Men Sport har också goda nyheter. ”Barça och Messi förhandlar”. Ytterligare samtal mellan Barças president Joan Laporta och Lionels pappa Jorge har hållits de senaste dagarna. Grunden till ett kontrakt är lagt men de ekonomiska ramarna får vänta till situationen i Barcelona är klarare. Sport hävdar sedan att Jorginho kan kastas in av Chelsea in i en deal för att få Miralem Pjanic.

Diario AS gnuggar händer åt att det är ”En mindre”. Barça är borta ur leken. Det står mellan Atlético de Madrid och Real Madrid nu. I kväll möter Atlético Real Sociedad.

Marca ser det som ”Final efter final”, med blickarna riktade mot Atlético match ikväll. Tidningen har ett pärlband med andra nyheter. Ferland Mendy är skadad och missar resten av säsongen med Real Madrid och eventuellt EM. Aymeric Laporte är däremot aktuell för EM men för Spanien. Sergio Ramos kontraktsförlängning med Real Madrid är i en återvändsgränd. Ingen av parterna ändrar sig.



FRANKRIKE

L’Equipe reder ut begreppen. ”Pokalen med de stora öronen” brukar Champions League ibland kallas. Den får PSG inte hålla i. Så laget får i stället slåss om ”Pokalen med de små öronen”, den franska cupen, som är dagens rubrik. Semifinal väntar mot Montpellier i kväll. PSG får tillbaka Kylian Mbappé, som väntas starta. Tidningen tittar också på förstärkningar till klubben. Enligt L’Equipe har PSG nu inlett diskussioner om Edouard Camavinga med Rennes. 18-åringens kontrakt går ut om ett år och han har nobbat en kontraktsförlängning, vilket lär göra Rennes medgörliga för en försäljning, menar L’Equipe. Real Madrid och Arsenal finns bland klubbar som tidigare visat intresse. Spelarfacket UNFP har presenterat de nominerade till Årets Ligue 1-spelare: Neymar (PSG), Memphis Depay (Lyon), Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco) och Burak Yilmaz (Lille). Målvakter är en egen kategori, varför Mike Maignan (Lille) inte finns med. I kategorin Årets franska spelare i utlandet finns Hugo Lloris (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Ferland Mendy (Real Madrid) och Ousmane Dembélé (Barça).

France Football ha en omröstning om bästa spelare. Där dominerar Yilmaz och Mbappé på Ligue 1-spelare, och Benzema och Kanté på utländska spelare. Sedan bekymrar sig tidningen över EM-tuppen. Ferland Mendy är skadad och spelar inte mer för Real Madrid den här säsongen. Frågan är om vänsterbacken hinner bli spelklar till EM-premiären mot Tyskland den 15 juni. Mendy väntas bli borta minst tre veckor.

Foot Mercato uppger att Barcelona tagit kontakt med Gianluigi Buffon. Den 43-årige målvakten meddelade i går att han lämnar Juventus. Barça påstås vara intresserade av Buffon som backup till Marc-André ter Stegen.



TYSKLAND

SportBild pratar med Bayern Münchens Oliver Kahn, blivande vd, som viftar bort uppgifterna om intresse för Erling Haaland. ”Ledsen, men den som sagt det har inte förstått situationen ännu. En värvning, som det sägs, kostar 100 miljoner euro är otänkbar för Bayern nu”, säger Kahn. På det krokas frågan på om 32-årige Robert Lewandowskis framtid. ”Robert har två år kvar på kontraktet. Ingen kan ifrågasätta hans insatser. Han har gjort 39 mål så här långt! Bara av den anledningen behöver vi inte tänka på Haaland nu. Lewandowski kan hålla den här nivån några år till”, menar Kahn. RB Leipzigs vd Oliver Mintzlaff pratar om samtalen med Kahn om övergångssumman för Julian Nagelsmann. ”I början var jag vid nordpolen och han vid sydpolen. Till slut träffades vi vid nordpolen”, säger han.

Bild skriver att Emil Forsberg skriver under sitt nya kontrakt till 2025 med RB Leipzig i dag. Det ligger i linje med gårdagens uppgifter. I morgon spelar RB Leipzig cupfinal mot Dortmund. Om just Dortmund uppger Bild att både Bayer Leverkusen och Eintracht Frankfurt är intresserade av Edin Terzic. Terzic är Dortmunds interimtränare och annars tänkt att kliva tillbaka i rollen som assisterande tränare när Marco Rose anländer till klubben i sommar.