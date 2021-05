Efter knäskadan: "Zlatans SOS till USA"

Rubrikämne i rött.

ANNONS Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en ”Conte på knock”. Inters tränare drog på sig boxningshandskarna för en lekfull uppgörelse med Lautaro Martínez efter en dispyt, men GdS använder också bilden för att illustrera kampen med Juventus. ”På två år har han tagit igen 39 poäng på de vitsvarta”, skriver GdS. På lördas möter Contes nyblivna mästare Andra Pirlos detroniserade mästare. GdS påpekar, ”Pirlo, det är för sent nu. Du borde ha inspirerats av din vän Antonio tidigare”. Och när Pirlos gärning summeras tas Dejan Kulusevski upp med, ”Det förväntades mer men han fick aldrig någon given position”. GdS tror inte heller på någon flytt för Cristiano Ronaldo. Dels har trummandet om PSG, Real Madrid och Manchester United tystnat. Dels finns lönemässiga och skattetekniska skäl att stanna i Juventus. Mamma Dolores Aveiros lockrop om Sporting får gå ohörda. På annat håll skriver Gazzetta dello Sport om ”Ibras SOS till USA”.



ANNONS

Zlatan Ibrahimovic

ANNONS

har varit i kontakt med läkaren Freddie Fu, som opererade hans högerknä 2017 (skada nu i vänster knä). ”Det var av allt att döma en vanlig konsultation men det står klart att Zlatan inte kommer att sätta foten på en italiensk fotbollsplan den här säsongen. Det återstår att försöka rädda EM”. I förra veckan skrev GdS att premiären kan vara i riskzonen, och nämner i dag i förbigående att ”i detta nu kan även EM vara i fara. Sverige kommer, även om en del skulle ogilla det, att kalla honom oavsett om han bara kan gå, och räkna med hans karisma och matcherna efter premiären. Men frågan är: Kommer allt att var så enkelt? Och vad tycker Milan om denna mystiska skada? ”. Knäskadan benämns som ”mystisk” eftersom det ”finns ingen diagnos, inget officiellt uttalande och än mindre en prognos”. Oron för Ibrahimovics skadeproblematik spiller över även på nästa säsong. Gazzetta dello Sport trycker åter på att Milan har garderat sig i kontraktet, värt sju miljoner euro, mot om svensken inte kan spela så mycket.

Tuttosport drar störst på att ”Mou lockar Buffon!”. Uppgifterna dök upp i går, att Roma och Atalanta är ute efter 43-åringen som meddelat att han lämnar Juventus. Tidigare spekulationer har gjort gällande att MLS eller Gulfstaterna var alternativ.

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken är hyfsat långsökt. På bild Liverpools Firmino som målfirar med finger bakom örat (4-2 mot Man United). ”Big ears” kallas CL-bucklan. Liverpool närmar sig nu en Champions League-plats – så det är ”Ear we go”.

Goal uppmärksammar att Firminos petade anfallskompis Sadio Mané inte var nöjd. Efter slutsignalen nobbade han en handslag med Jürgen Klopp, som tittade långt efter honom. Men Liverpooltränaren tonade ned situationen. ”Det är inga problem. Jag tog ett sent beslut på träningen i går (läs: i onsdags) att satsa på Diogo Jota. Vanligen hade jag förklarat beslutet men det fanns ingen tid till det. Allt är bra”, försäkrar Klopp efter matchen.

ANNONS

Manchester Evening News har inte många vackra ord att säga om Unitedspelarna. Victor Nilsson Lindelöf är inget undantag. Han får 4 av 10. ”Misslyckades med att ta initiativet i Harry Maguires frånvaro och felade i passningsspelet. Liverpools tempo skapade problem för honom precis som man kunde förvänta”, skriver MEN. Lindelöf var dock bästa mittback i United. Eric Bailly får 3.

Daily Mail lyssnar till Sky Sports expert Roy Keane som menar att United ”inte är i närheten av att vara tillräckligt bra för att slåss om en ligatitel”. Keane anser att laget ”troligen behöver fyra-fem nya spelare för att tävla med Man City”. Mail skriver också om torsdagens besked från portugisiska myndigheter: Chelsea och Man City fans – de har fått 12 000 biljetter att dela på – får inte vistas mer än 24 timmar i Porto för CL-finalen och stanna i en bubbla. Men Uefa är nöjd. Alla deras vip-are kan gå på match, vilket inte varit fallet på Wembley.

ANNONS

Daily Telegraph hämtar inspiration ur den inledande raden i ”You’ll never walk alone”. Rubrik: ”Liverpool walk through the storm”. Stormen i går var inte Unitedspelarna på arenan utan de protesterande fansen utanför. Krönikören Oliver Brown menar att ”Uniteddemonstranterna skadar sitt lag mycket mer än Glazers”. Telegraph uppger på annat håll Marcelo Bielsa är nära att skriva på ett nytt kontrakt med Leeds United. Den hemlighetsfulle argentinaren, som har ett utgående kontrakt, har varit tyst om sina framtidsplaner.

The Sun skriver att Dortmund är intresserad av Jesse Lingard, och att Manchester United kan använda honom som lockbete för att få till stånd en Jadon Sancho-affär. Lingard har briljerat på lån i West Ham. The Sun hävdar vidare att Thomas Tuchel kommer att få tillgång till 150 miljoner pund att handla spelare för till Chelsea.

ANNONS

SPANIEN

El País noterar också att regeringen öppnar upp för 16 000 åskådare på La Cartuja i Sevilla under EM, arenan där Sverige spelar sin premiär mot Spanien den 14 juni. Det är ungefär 25 procent av arenans kapacitet. Hälsoprotokollet för fans kommer att slås fast inom de närmaste veckorna, men kommer att vara detsamma som för andra offentliga evenemang i landet, sa inrikesminister Fernando Grande-Marlaska. Han klargjorde inte om utländska fans kommer att tillåtas, skriver El País.

Diario AS formulerar det som att ”Real Madrid ger inte upp” och låter Luka Modric fronta segern (4-1 mot Granada). Marca använder i stället ”Ungdomarna vill också vinna ligan”, och låter Miguel och Marvin fronta dagens etta. Båda tidningarna är överens om att Real Madrid ”fortsätter att sätta press på Atlético”. Två poäng skiljer. Vidare skriver Marca att Barcelona har en överenskommelse med Memphis Depay. Men den gäller bara om Ronald Koeman, som länge varit ute efter sin landsman, blir kvar som tränare.

ANNONS

Sport påminner på sin förstasida om att Barcelona också ska ha kommit överens med Sergio Agüero. Men störst rubrik är att Koeman och klubbpresident Juan Laporta i går träffades ”Öga mot öga” för att diskutera säsongen. Det är ännu oklart om Koeman blir kvar.

Mundo Deportivo skriver om en ”Revolution” i Barça. Att upp till 14 spelare kan lämna klubben. Som Coutinho, Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Junior, Neto och Matheus. MD tar även upp skadan på Alexander Isak. Det ska röra sig om baksida i vänster lår. Frågetecken finns för nästa match mot Real Valladolid, och MD spekulerar även oroligt i ett Real Sociedad utan sin store målskytt även i den avslutande ligamatchen mot Osasuna. Några besked finns ännu inte.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om en ”Lyxig final” i franska cupen, sedan PSG i går fått sällskap av Monaco och en saga fick ett slut (5-1 mot Rumilly Vallières). Veteranen Cesc Fàbregas låg bakom segern med ett mål och två assist. Han får 8 av 10 i betyg. På tal om finalen. Neymar ser ut att missa den på grund av gula kort. Förbundets disciplinkommitté väntas ta beslut i dag. ”Jag spelar fem minuter, gör en tackling och får direkt ett gult kort. Tack så mycket för att jag blir stoppad från finalen. Jag tror det är personligt”, skrev Neymar bittert på Instagram i onsdags kväll.

ANNONS

Foot Mercato uppge att det är ett kontrakt på tre år – två plus ett – som PSG erbjuder Sergio Ramos. Förhandlingarna med Real Madrid är i en återvändsgränd, som Marca uttryckte det häromdagen, då Ramos spanska klubb bara erbjuder ett år och den 35-årige mittbacken vill ha två år. Enligt Foot Mercato erbjuder PSG även högre lön än Real Madrid.



TYSKLAND

Leipziger Volksblad fångar upp besvikelsen i RB Leipzig efter cupfinalförlusten (1-4 mot Dortmund). ”Så här direkt efter matchen känns det vidrigt, riktigt illa. Jag vet inte om vi var så mycket sämre (än dem)”, säger Marcel Sabitzer. Emil Forsberg, som hoppade in efter en timme, får medelbetyget 3 av 6. ”Gav energi men ingen vändpunkt”, skriver LVZ. Tre Dortmundspelare får toppbetyget 1: Marco Reus samt tvåmålsskyttarna Jadon Sancho och Erling Haaland.

ANNONS

Bild pratar med gamle storspelaren Mehmet Scholl som jämför Haaland med en av norrmannens idoler, Zlatan Ibrahimovic. ”Haaland är inte bara en raket. Jag brukar kalla honom för ett lokomotiv. Han har även skickligheten att desarmera sina motståndare utan att göra något regelvidrigt och sedan avsluta med klass. Det är unikt. Den som senaste hade det var Zlatan”, säger Scholl. Bild skriver att både Juventus och Barcelona visat intresse för avgående Bayern München-tränaren Hansi Flick. Även flera förbund vill anställa honom som förbundskapten, men det tyska landslaget är Flicks prioritet. Han vill lyssna på alla erbjudanden innan han fattar något beslut.