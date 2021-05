Uppgifter: City är favorit att värva Kane

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mirror täcker förstasidan med orden ”Harry up and sell me”. Det är gårdagskvällen bomb att Harry Kane vill lämna Tottenham i sommar. Manchester United, Manchester City och Chelsea ringas in som främsta intressenter. Prislappen sätts till 100 miljoner pund.

The Sun nöjer sig inte med en bomb. Det är en ”H-bomb” (vätebomb). Tidningen nöjer sig inte heller med 100 miljoner pund. Snarare 150 miljoner pund. Man City pekas ut som favorit till landslagsanfallaren. På tal om prislappar. Arsenal och Liverpool sägs ute efter Brightons Yves Bissouma, men sydkustklubben vill ha 40 miljoner pund.

The Times lägger till ytterligare en klubb i jakten på Kane. Jo, United, City och Chelsea har alla uttryckt ett intresse till Kanes rådgivare, men det har också Barcelona, menar Times. 27-åringens önskan anses dock främst vara att stanna i Premier League.

Daily Telegraph menar att United och City ligger bäst till för Kane. Tottenham lär inte sälja till Londonrivalen Chelsea. Om nu ordförande Daniel Levy, ökänd som hård förhandlare, alls går med på att sälja klubbens största stjärna. Det tror exempelvis inte The Athletics profil David Ornstein (se klipp här). Kane har inte heller lämnat in en konkret begäran om att lämna Spurs, men anser sig ha rätt till en flytt efter att ha gått med på att stanna förra sommaren.

Daily Mail tar upp Man Uniteds damsatsning. Klubben var länge utan damlag och fick stark kritik. Nu finns ett etablerat lag, men tränare Casey Stone och flera spelare lämnar i sommar. Misslyckandet att nå CL men också bristande träningsfaciliteter ligger bakom Stones avhopp. Damerna har under året fått träna på herrarnas anläggning, men exempelvis gymmet de får använda är i ett tält och närmaste toalett är tio minuter från träningsplanen. Mail skriver på annat håll att Leicester officiellt bett Chelsea om ursäkt efter Daniel Amarteys FA-cupfirande. Ex-djurgårdaren kastade Chelseavimpeln, som laget fått innan avspark, i omklädningsrumsgolvet (se klipp här).

The Guardian tar också upp Chelsea och Leicester men med sikte på kvällens ligamöte. En viktigare match än FA-cupfinalen för Chelseatränaren Thomas Tuchel. ”Min uppgift var: ’Gör allt för att nå topp fyra’. Min uppgift var inte: ’Gör allt för att vinna FA-cupen’. För hur stor FA-cupen än är ger den inte Champions League nästa säsong. Det är en topp-fyra-placering som gör det”, säger han.

ITALIEN

Tuttomercatoweb uppger att Bologna och Sassuolo är ute efter Aimar Sher i Hammarby. Sassuolo har tidigare i år nämnts bland klubbar som scoutat 18-åringen. Hammarby har velat förlänga kontraktet, som sträcker sig till 2022.

La Gazzetta dello Sport se vägen klarna för Zinedine Zidane till Juventus. Real Madrid påstås erbjuda Max Allegri ett tvåårskontrakt värt tio miljoner euro om året, med option på ett tredje år. ”Den gamla damen vill Zidane, som måste säga till Florentino Pérez att han lämnar”, skriver GdS. Tidningen tar också upp gårdagens uppmärksammade bilder på hur Cristiano Ronaldo i skydd av mörkret flyttar hela sin bilarmada med portugisisk lastbil (se klipp här). En indikation på en flytt? GdS tror det inte. Enligt grannar till portugisen har sådant skett tidigare år före sommaren. Och Tuttosport skriver: ”Sanningen är den att han har 24 bilar som han flyttar mellan Italien och Portugal”. Nu flyttade han sju av dem. Gazzetta dello Sport påpekar oavsett att Cristiano Ronaldos framtid är oklar. På tal om Juve och Cristiano Ronaldo: vem ska spela bredvid honom i cupfinalen mot Atalanta? Corriere dello Sport radar upp tre kandidater: Paolo Dybala, Dejan Kulusevski och Álvaro Morata. Gazzetta dello Sport nämner dem också men tror på Dybala.

Corriere dello Sport har andra uppgifter – men mindre precisa – om Max Allegri. ”Juve eller Napoli – Allegri bestämmer”, är dagens största rubrik. Här finns även citatet, ”Jag stannar för att vinna”. Det är från förbundskapten Roberto Mancini som i går förlängde kontraktet till 2026. Tidningen noterar vidare att storsatsande Monza är på väg ut ur playoff till Serie A. Det blev 0-3 mot Citadella. Venezia vann sin match mot Lecce med 1-0. John Björkengren startade för Lecce.

Sky Sport Italia har ett namn för bänken till Juventus damlag. Enligt tv-kanalen är Joe Montemurro, ex-Arsenal, aktuell att ta över klubben där Linda Sembrant och Lina Hurtig spelar.

SPANIEN

Diario AS menar att Real Madrid väljer mellan två esättare till Zinedine Zidane. ”Allegri eller Raúl – det stora beslutet”. Samtal ha först med Raúl, ungdomslagstränaren, som vill bygga upp laget på just unga spelare och rensa ut en del gamla elefanter.

Marca toppar med ”Talet som förändrade titelstriden”. Diego Simeone ska ha inspirerat sitt Atlético till vändningen mot Osasuna genom att betona kalla huvuden. Men tillbaka till tränarrockader. Xavi anlände till Barcelona i går för semester, och dementerade ryktena om samtal med Barça. ”Jag vet ingenting. Jag är här på semester”, svarade Xavi, som enligt rykten hade 22 kollin med sig.

Cadena Cope köper inte dementin. ”Verkligheten är en annan”, uppger radiokanalen, som hävdar att Xavi är den utvalda av klubbpresident Joan Laporta. Enligt SER vill också Lionel Messi ha Xavi som tränare. I går uppgav Rac1 att det var ”99 procents sannolikhet” att Ronald Koeman får lämna.

Sport trumpeterar ut att ”Xavi är här”, med bild från flygplatsen. Tidningen är inte lika bergsäker på att Koeman tvingas bort, men liksom ARA i förrgår, noterar tidningen att samtal pågår med Xavi.

Cadena SER-journalisten Sique Rodríguez Gairí går emot. Xavi är inte tilltänkt som tränare ännu. Inte förrän längre fram. Nu behövs någon som kan bygga upp laget, säger han.

FRANKRIKE

L’Equipe tar sikte på ligaavgörandet på söndag. ”Destination Fara”, står för Lilles besök i Angers. ”Med en poängs försprång till PSG är en seger nästan ett måste”, skriver tidningen. Vidare uppger L’Equipe att vanligen så konservative franske förbundskaptenen Didier Deschamps de senaste dagarna övervägt att plocka in Karim Benzema till EM-truppen. Real Madrid-anfallaren har inte fått dra på sig landslagströjan sedan ”sexvideoskandalen” 2015. I kväll presenteras den franska EM-truppen. Från transfermarknaden: Aston Villa har tagit kontakt med rådgivare till Mehdi Zerkane, offensiv mittfältare i Bordeuaux. PL-klubben har följt 21-åringen i flera månader. Juventus uppgavs häromdagen ha intresse för Fridolina Rolfö, men enligt L’Equipe är den svenska landslagsspelaren på vippen att skriva på för Lyon. Rolfö gjorde redan i början av året klart att hon lämnar Wolfsburg efter säsongen. Hennes rådgivare vill inte bekräfta något avtal med Lyon för L’Equipe. Lyon är också nära att värva nederländska landslagsspelaren Daniëlle van de Donk.

Le Parisien uppger att Julian Draxler, som skrev på nytt treårskontrakt med PSG i går, är småskadad och kan missa onsdagens cupfinal. Tidningen skriver vidare att PSG överklagat avstängningarna på Neymar och Marquinhos, i hopp om att få dem spelklara till cupfinalen.

France Football har i veckans nummer fokus på att det är hela havet stormar kring tränarstolarna i Ligue 1. Men här finns också en del spelarnytt. Dortmund är redo att betala 25 miljoner euro för Lilles Jonathan Ikoné, som ses som en ersättare när/om Jadon Sancho lämnar. Nya Dortmundtränaren Marco Rose är ett fan av 23-åringen. Tidningen ger också en bakgrund till varför Marseille inte bara beslutat sig för lämna Mickaël Cuisances köpoption outnyttjad, utan också petat honom. Bayern München-lånet ses, enligt France Footballs källor, som alltför självisk på träningarna.

TYSKLAND

Sport1 bjuder på en intervju med Arsenals tyska landslagsmålvakt Bernd Leno. Han får frågan om vilka fotbollsspelare som är inbjudna till hans bröllop. Leno: ”Bara Julian Brandt och Danny da Costa”. Sport1: ”Inte (klubbkompisen) Pierre-Emerick Aubameyang?”. Leno: ”Auba skulle stjäla all uppmärksamhet för han hade kommit i en glitterkostym. Det hade blivit ett problem (skratt)”. Han får också frågan om EM, om Tyskland tillhör favoriterna. Leno: ”Vi är inga storfavoriter, men om vi kan bygga på glädjen är allt möjligt. Liksom Frankrike och Belgien ha vi ett topplag. Ingen tysk fotbollsspelare spelar EM med förhoppning om att nå EM-kvartsfinal”.

Sky Sport rapporterar att Hertha Berlin är beredd att släppa Matheus Cunha för 30 miljoner euro. Monaco, Napoli, Atalanta och Leeds är alla intresserade av den 21-årige brasilianske anfallaren. Eintracht Frankfurt är på väg att värva Randal Kolo Muani fån Nantes. Övergångssumman väntas landa på fem milj euro och den 22-årige anfallaren skriver på för fem år.

ÖVRIGT

Irish Times (Irland) välkomnar en ny spelare i den gröna landslagströjan: Ryan Johansson. För ett år sedan sa Sevillatalangen så här till Expressen: ”Mitt mål och dröm är att spela VM med Sverige”. Men nu har 20-åringen, enligt Irish Times, till slut fått igenom en ”transfer” till Irland. Johansson har representerat Sverige, Irland och Luxemburg som ungdomsspelare, och är nu aktuell för Irlands U21-matcher i slutet av månaden.