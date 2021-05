Gazzettan: Kulusevskis firande - hyschade han Gasperini?

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport viker förstasidan åt cupmästarna: ”Juve sätter igång festen” (2-1 mot Atalanta). Och något av festfixare var Dejan Kulusevski, med ett mål och en assist. Italienska medier staplar superlativ för svensken som något oväntat fick en startplats. GdS kallar honom ”perfekt” och skriver att ”efter några svåra veckor gjorde han sin bästa insats för året”. Han utses till bäst i laget med 7,5 av 10. Corriere dello Sport har honom också som bäst på planen med 8 av 10. Gazzettan noterar sedan Kulusevskis målfirande, ”Ett finger framför munnen – ett kontroversiellt firande, kanske riktat mot Gasperini”. Kanske riktat mot tvivlarna. GdS tar upp gårdagens uppgift om ett erbjudande till Hakan Calhanoglu värt åtta miljoner euro i fyra år från Al Duhail i Qatar. Men Milan ändra inte på sitt erbjudande om en förlängning värt fyra milj euro om året, menar GdS.

Corriere dello Sport trycker på ”Pirlo, två titlar”. Supercupen och nu italienska cupen. Ökar det chanserna att han får stanna? ”Jag vill stanna i Juventus, självklart, det är vad jag är här för”, säger Pirlo själv, ”Det är klubben som får bestämma”. En annan vars framtid är oklar är Gianluigi Buffon. Klart är att han lämnar Juventus efter cuptriumfen, och att den 43-årige målvakten inte planerar att lägga av. ”Jag analyserar de erbjudanden jag fått, om jag hittar någon som är galnare än jag med ett intressant projekt, då går jag på det”, säger Buffon. Första gången han lyfte Coppa Italia med Juve var 1999. Då spelade han med Enrico Chiesa. I går gjorde Buffon det med hans son, Federico. Roma tycks närma sig ett försök med Nemanja Matic. Corriere dello Sport skriver i dag att den 32-årige Man United-mittfältaren är ”prioritet” för José Mourinho, och Gazzetta dello Sport att Matic ”tilltalar allt mer”.

SPANIEN

Sport ser en ”Slakt i omklädningsrummet”. Upp till 14 spelare kan lämna Barcelona. De finns alla på förstasidan med bild. Bara åtta spelare ses som oantastliga, som inte till försäljning under några omständigheter: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Pedri, De Jong, Ansu, Ilaix och förstås Messi. Men det är också spelare på väg in. ”Överenskommelse helt klar med Kun”, förkunnar att Barça är nu överens med Sergio Agüero, 32, om ett tvåårskontrakt. Lönen kommer att vara fem miljoner euro om året, betydligt lägre än i Manchester City, understryker Sport.

Diari ARA ser på Barças anfallsalternativ till bredare. Förutom Agüero och Memphis Depay finns – Alexander Isak. Den katalanska tidningen påpekar att hans utköpsklausul visserligen är 70 miljoner euro men att Real Sociedad skulle kunna släppa honom för 40 milj euro. ARA skriver sedan att ”Isak ha erbjudanden från Premier League (Tottenham och Manchester United) och Serie A (Roma), och även erbjudande om att förlänga med Real Sociedad, men skulle se positivt på att ta ett kvalitetssteg i La Liga”, vilket Barça då anses vara.

Marca lockar med att ”Ronaldo spelar för Real Madrid”. Det står för att Real Madrid hoppas att Ronaldo, nu president i Real Valladolid, ska ge sin gamla klubb och sina gamla vänner Florentino Pérez och Zinedine Zidane en gåva. Real Valladolid möter i sista omgången Atlético de Madrid, som leder ligan. En seger skulle ge Real Madrid chansen att knipa titeln och även rädda Real Valladolid kvar.

Diario AS menar att det franska skattesystemet kan spela Real Madrid i händerna i jakten på Kylian Mbappé. 22-åringen får inga skattelättnader i hemlandet som Neymar får, vilket betyder att PSG skulle behöva investera mer i Mbappé för att de båda stjärnorna ska kunna få ut samma lön. AS påpekar också på förstasidan att ”Mbappés knyter inte samman sin framtid med Zidanes i Real Madrid”. Han skulle välkomna flytten oavsett.

Cadena SER hävdar i stället att Real Madrid inte gett upp planerna på att värva Erling Haaland i sommar. Real Madrid sägs beredd att erbjuda Luka Jovic, Dani Ceballos, Brahim Díaz och Take Kubo som möjlig del i ett avtal med Dortmund.



ENGLAND

Daily Mirror nickar gillande. ”NAT’s the way to do it”, sätter ord på Nat Phillips huvudroll i Liverpools viktiga seger i jakten på en Champions League-plats (3-0 mot Burnley). Det må gälla ligaspel men tränare Jürgen Klopp ser det hela i cuptermer. ”Det här var en semifinal. Vi var tvungna att vinna och gjorde det. Inget är klart ännu, men vi förbättrade vår position en aning, och nu är finalen kvar”. Det är mötet med Crystal Palace.

The Sun påtalar att Burnley har fler bekymmer än en överkörning av Liverpool. En körning av Ashley Barnes. Anfallaren ska ha gripits i förra veckan för att ha kört alkoholpåverkad.

The Guardian konstaterar att det är ”Fördel Liverpool” i CL-platsjakten och följer sedan upp en annan jakt: den på Harry Kane. Manchester City planerar nu samtal med Tottenham om en möjlig affär. Tottenham, med klubbordförande Daniel Levy, lär streta emot. City tycks ensam på scenen. Man Uniteds intresse ”har svalnat”, Tottenham vill inte sälja till Chelsea och Kane vill helst stanna i England och helst flytta till City.

Sky Sports plockar med Levys kommentarer om klubben i matchprogrammet till den senaste besvikelsen, gårdagens förlust (1-2 mot Aston Villa). Levy skyller arenaprojektet och pandemin för att klubben hamnat lite ur kurs. ”Jag upplever det som att vi tappade fokus på nyckelprioriteringar och vad som är vårt verkliga DNA”, skriver han, men lovar att Tottenham ska vara ”ambitiöst” och att nästa tränare ska reflektera klubbens ”frejdiga, offensiva och underhållande” fotboll.

Daily Telegraph har rubriken ”Kane vinkar farväl till fansen och Levy attackerar Mourinho”. För matchen ses som en möjlig slutpunkt för Kane på hemmaarenan och Levys ord tolkas som en illa dold sågning av fotbollen under den tidigare tränaren. I Telegraph kan man även läsa att Man United är intresserad av Danny Ings samt att Leicester är nära att värva Boubakary Soumaré och överväger Ryan Bertrand. Enligt transferexperten Fabrizio Romano kommer övergångssumman för Soumaré till Lille att landa på 23 miljoner euro, inklusive bonusar. Den 22-årige mittfältaren är redan överens med Leicester om ett femårskontrakt.

Football London noterar att Arsenal förstärkt med – Leo Messo, inte Leo Messi. Och Leo Messo är tio år gammal. Han beskrivs som ett ”underbarn” och kommer närmast från West Ham.



FRANKRIKE

L’Equipe ser PSG:s cuptriumf (2-0 mot Monaco) som ”Signerad Mbappé”. Anfallsstjärnan svarade för ett mål och en assist, och får toppbetyget 8 av 10. Rubriken ”Mbappé, en oas i en öken”, sammanfattar hans insats i en annars föga underhållande tillställning. Monacos tränare Niko Kovac: ”I mina ögon är Mbappé för närvarande världens bästa spelare”. L’Equipe noterar också att förbundet släppt landslagets officiella EM-låt, av kände rapparen (och fotbolls- och Liverpoolsupportern) Youssopha.

Le Parisien har också strålkastarljusen på Kylian Mbappé men lyssnar till hans reaktion på gårdagens besked att Karim Benzema är tillbaka i landslaget. ”Jag är mycket glad. Jag har alltid sagt att jag vill spela med stora spelare. Det finns inte många som honom i världen”, säger Mbappé. Även Frankrike president Emmanuel Macron kommenterade EM-truppen. ”Jag tror han (Deschamps) gjorde rätt val. Jag ser den allmänna entusiasmen, och är mycket glad för de utvalda”, säger Macron om truppen, ”Karim Benzema är ytterligare en möjlighet för Frankrike, det är jag övertygad om. Om det är förbundskaptenens val så tror jag också han är övertygad. På samma gång bidrar han med kvalitet som spelare men också med erfarenhet och förmåga att vara en del av kollektivet”.

TYSKLAND

Bild lyssnar till Hasan Cetinkaya, agent till Emil Forsberg. Han bekräftar att nya tränaren Jesse Marschs samtal med Forsberg var betydelsefulla för att 29-åringen förlängde kontraktet. ”Emil känner sig mycket tillfreds med rollen han är tänkt att spela. Han har gjort mycket mål nu även om han spelade i fel position. Nästa säsong kommer han att spela där han är bäst. Under Jesse Marsch kommer han att explodera!”, säger Cetinkaya. Det nya kontraktet löper till 2025, och det ger inte utrymme för att Forsberg lämnar i förtid. ”Nej, det finns inga utköpsklausuler eller något sådant, det kan jag bekräfta”, säger Cetinkaya. Bild menar att en presentationsvideo från förbundet kan ha avslöjat Jogi Löws tänkta startuppställning på en taktkitavla. Det blir med en fyrbackslinje och med bland annat Leon Goretzka och Thomas Müller med, men utan Ilkay Gündogan (se elvan här).

Sky Sport ger inte mycket för onsdagens uppgifter om att Hansi Flick kan ta över Barcelona. Enligt tv-kanalens uppgifter är det ”oerhört osannolikt” att Flick skulle avstå att ta över som förbundskapten efter Löw. Ett officiellt besked väntas inom kort.