Pirlo hyllar Kulusevski: "Nutiden och framtiden"

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser att ”Inter laddar om”. Ett lån på 275 miljoner euro till ägarna Suning gör livet lite lättare, men svångrem gäller fortsatt för klubben. Nästa steg för Inters president Steven Zhang är att övertyga Antonio Conte om att fortsätta. Annars är det mycket om cupmästaren Juventus. Målvakten Gianluigi Buffon kan nästa säsong stå mellan stolparna i Monza, skriver GdS. Den storsatsande Serie B-klubben föll i går i kvalet till Serie A (sammanlagt 2-3 mot Citadella) men hoppas locka 43-åringen till en ny utmaning. Även MLS ses som ett alternativ för Buffon. GdS tror att hela Juves startelva i cupfinalen, bortsett från avstängde Bentancur, också startar i viktiga säsongsavslutningen mot Bologna. Det innebär i så fall att Dejan Kulusevski på nytt startar bredvid Cristiano Ronaldo (fast ”bredvid” är en sanning med modifikation, då Kulusevski jobbar längre ned i planen), framför alternativ som Paolo Dybala och Álvaro Morata.

Corriere dello Sport har som andra uppslag i dag rubriken ”Dejan & Fedes Juve – Framtiden är redan här”. Cupfinalen visade att Dejan Kulusevski och Federico Chiesa är redo att ta över. ”Chiesa och Kulusevski är, tillsammans med De Ligt, pelarna i en trupp som håller på att ta farväl av Buffon och Chiellini”, skriver CdS. Tränare Andrea Pirlo: ”Dejan och Federico är unga och jättebra, med utrymme för att bli ännu bättre. De är nutiden och framtiden i denna trupp; de är intelligenta, har viljan att bli bättre och är ambitiösa. Detta ska vara en startpunkt: jag har gett dem förtroende i viktiga matcher och de har återbetalat mig med denna insats”. Pirlo själv är grunden till största rubrik på förstasidan: ”Pirlo satsar allt”. Trots cuptriumfen så behövs en Champions League-plats ”för att övertyga Agnelli”, som CdS uttrycker det. I skuggorna lurar Zidane och Allegri.

ENGLAND

Daily Mirror ger honom störst utrymme igen. Harry Kane. Nu för att han talat ut om sin vilja att flytta. Nu för att lagkompisar uppges ”chockade” över hans beslut att prata öppet om en flytt. Man City ses fortsatt allmänt som den mest sannolika destinationen om bopålar flyttas.

Daily Telegraph skriver med stora bokstäver att ”Kane uppmanar Levy att låta honom få lämna Tottenham för 100 miljoner pund”. Kanes utspel är ett sätt att pressa Tottenhams ordförande. ”Harry Kane har visat att han är beredd att göra vad som krävs för att få till sin flytt”, skriver krönikören Sam Wallace. På annat håll uppger Telegraph att Man City planerar att erbjuda Raheem Sterling ett nytt kontrakt i sommar, trots att han har två år kvar på det nuvarande och trots att han fallit ur startelvan.

The Sun uppger att Tottenham inte gett upp Brendan Rodgers. Leicestertränaren har varit avvisande, men Spurs kommer att göra en ny invit om Leicester inte lyckas ta en Champions League-plats i helgen, skriver tidningen.

Daily Mail skriver att det finns förhoppningar om en EM-final inför fulla läktare på Wembley, 90 000 åskådare. För närvarande planerar England för 45 000 för semifinal och final, uppger Mail. Men det finns förhoppningar om att kunna fördröja ett slutgiltigt besked om finalkapacitet i avvaktan på coronaregler helt hävs i England. Det skulle kunna bana vägen för fulla läktare. Finalen spelas den 11 juli.

The Guardian uppmärksammar en Uefarapport om transfers. Den visar att engelska klubbar stod för sammanlagt 43 procent av den globala köpesumman för spelare förra sommaren. Totalt minskade spenderat med 39 procent förra sommaren jämför med sommaren dessförinnan. Skillnaden var ännu större i det senaste vinterfönstret, 56 procent. Uefa varnar för att transfersummor och löner ”måste ner på en acceptabel nivå” för att fotbollen ska må bra.

SPANIEN

Diario AS tar sikte på helgens ligaavgörande med ”Två kaptener, en dröm”. Det är Atléticos Koke och Real Madrids Sergio Ramos. Koke vill vinna första titeln med kaptensbindeln, Sergio Ramos kan spela sin sista match med Real Madrid. På tal om Real Madrid. Enligt AS är Kylian Mbappé intresserad av en flytt till klubben oavsett om Zinedine Zidane är kvar i klubben eller ej. På dagens förstasida finns vidare uppgiften att superagenten Mino Raiola erbjudit Barcelona Gianluigi Donnarumma, som fortfarande kan lämna Milan gratis i sommar. Det skulle kunna bana vägen för en försäljning av Marc-André ter Stegen, menar AS.

Sport hävdar att ”Griezmann är ett alternativ för Juventus”. Enligt den katalanska tidningen ser Juve fransmannen som backup om Cristiano Ronaldo försvinner. Juve önskar sig Griezmann i ett byte eller lån, men 30-åringen vill själv helst stanna i Barça, menar Sport.

Diario Vasco hade i går en intervju med Alexander Isak, där svensken betonade att ”jag tar allt med ro”, apropå flyttryktena. De fortsätter hur som helst. Liksom Diari ARA i går understryker ESPN:s Barça-korre Moisés Llorens att den katalanska klubbens intresse för Isak är högst levande. Barça kommer inte att nöja sig med Sergio Agüero utan vill också ha en ung, framtidsanfallare. Isak och Darwin Nuñez (Benfica) är de två främsta alternativen.



FRANKRIKE

L’Equipe drar stort på sin intervju med Memphis Depay. ”Det här har varit mitt hem”, är citatrubriken inför nederländarens sista match med Lyon efter fyra och en halv säsonger. Ny klubbadress är oklar. ”Jag är fri så förhandlingar lär inte vara så svåra, till och med min mamma skulle klara av det!”, säger Depay, som nyligen bröt med sin agent, ”Jag vill visa mina kvaliteter i en så stor klubb som möjligt, i en så stor liga som möjligt. Jag är beredd att ta nästa steg”. Det har länge snackats om Barcelona. ”De har visat intresse men det har andra klubbar också”, säger han, och får en följdfråga på om det hänger på Koeman: ”Det är en fråga för dem, inte för mig”.

Le Parisien uppger att det råder delade meningar inom familjen Messi om framtiden. Medan Lionel ändrat sig och är villig att fortsätta i Barcelona, finns andra inom familjen, bland annat hans pappa, som trycker på för en flytt till PSG. Lionel är fortfarande osäker på den sportsliga satsningen i Barça. I PSG skulle Messi få en lägre lön än vad han haft hos Barça men fortfarande högre än vad den spanska klubben erbjuder honom framöver. Lionel har inte bråttom att fatta ett beslut och avvecklar utvecklingen. Hans kontrakt med Barça går ut sista juni.



TYSKLAND

Sport1 uppger att Bayern München är i kontakt med Georginio Wijnaldums rådgivare. Det har skett sedan rådgivaren Humphry Nijman gett klartecken om att intresse finns. Samtalen ska gå framåt, uppger Sport1. Den 30-årige mittfältarens kontrakt med Liverpool går ut i sommar.

Bild skriver vidare att Bayern München är ute efter Aston Villa mittfältstalang Carney Chukwuemeka. Det är klubben inte ensam om. Dortmund, Manchester United, Manchester City, PSG och Barcelona är alla intresserade av 17-åringen. Chukwuemeka har två år kvar på kontraktet med Villa men vill pröva vingarna i sommar.

ÖVRIGT

Tass (Ryssland) rapporterar att utländska supportrar som ska se EM-matcher i Ryssland och kan visa negativt coronatest, inte kommer att behöva visum. Det bekräftar organisationskommittén för nyhetsbyrån. Sverige spelar två gruppspelsmatcher i Sankt Petersburg, mot Slovakien den 18 juni och mot Polen den 23 juni.

El Tiempo (Colombia) drar stort på Conembols besked i natt, svensk tid: Colombia fråntas sitt värdskap för Copa América, som börjar den 11 juni. Värdskapet skulle delats med Argentina. Colombia ville skjuta fram turneringen till november på grund av oroligheterna i landet. Matcherna i Colombia kommer nu att spelas i Argentina i stället.