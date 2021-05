Real Sociedad tror på nytt Isak-kontrakt innan EM

Rubrikämne i rött.

ANNONS Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



SPANIEN

Diario AS reagerar på gårdagens presentation av EM-truppen. ”Varken Sergio Ramos eller Real Madrid”. Att inte en enda Real Madrid-spelare är med väcker reaktioner. En del synnerligen beska. AS:s chefredaktör Tomás Roncero på Twitter: ”Luis Enrique har visat sitt sanna jag. Inte en enda spelare från Real Madrid till EM. Han har dumpat lagkaptenen Sergio Ramos och Nachos. En abnormitet. Man kan inte ta ut en trupp genom att låta sig styras av vad man personligen gillar och ogillar. Spanien borde vara bättre än så”. I en webbomröstning på AS svarar 72 procent av läsarna ”nej” på frågan om de tycker trupputtagningen är rätt. Noterbart är också att Luis Enrique nobbade möjligheten att ta ut 26 spelare, och bara har med 24.

ANNONS

Mundo Depotivo kallar truppen för en ”EM-bomb”, och är noga med att understryka att Barcelona – till skillnad från nollade Real Madrid – har med tre spelare (Sergio Busquets, Pedri och Jordi Alba). San Sebastian-redaktionen fortsätter suga på Real Sociedads Europa League-karamellen, som Alexander Isak fixade med sitt avslutande ligamål. Målet är värt minst 12 miljoner euro och kan bli värt mycket mer, påpekar MD. Samtidigt skriver tidningen att kontraktsdiskussioner med Isak fortsätter, att ”det finns optimism i klubben om möjligheten att förlänga innan EM och höja utköpsklausulen från nuvarande 70 miljoner euro”.

Rac1 uppger att Barcelonas president Joan Laporta i dag kommer att träffa tränare Ronald Koeman och hans agent. ”Alla scenarier är möjliga – från att han fortsätter till att han får sparken”, menar radiokanalen.

ANNONS

Sport skriver också om ett nära förestående och avgörande möte mellan Laporta och Koeman. Men dagens största rubrik är ”Värvad!”. Det är Sergio Agüero. Han väntas bli presenterad av Barcelona på söndag, dagen efter att Manchester City spelat Champions League-final.

Cadena Cope låter Luis Suárez dela ut några örfilar till sin gamla klubb Barcelona igen. Främst är det till förre klubbpresidenten Bartomeu, men även till Koeman. ”Man fattar när man inte längre är till nytta i en klubb. Koeman sa först att han inte räknade med mig, sedan ’om det inte löser sig så räknar jag med dig’. Jag upptäckte att han inte hade någon personlighet”, säger Suárez. Fast han hoppas ändå kompisen Lionel Messi blir kvar i Barça: ”Som vän och fotbollssupporter skulle jag vara glad om Messi förlängde med tanke på allt han gjort för klubben”.

ANNONS



ENGLAND

Daily Mirror pressar fram ”Eur in a sweat”. För Englands förbundskapten Gareth Southgate svettas över EM-truppen. Han har valt en bruttotrupp på 30 spelare i dag, som presenteras i dag. Det beror på frågetecken kring skadade spelare (bland annat väntas Hary Maguire och Jordan Henderson finnas med) men också veckans Europa League- och Champions League-finaler med stor engelsk medverkan. Truppen trimmas sedan till 26 spelare före den 1 juni.

The Sun bygger sin sportetta på att Harry Kane frontade Tottenhams nya hemmatröja vid lanseringen i går. En markering från Londonklubben om att den inte har några planer på att släppa stjärnan, menar tidningen. The Sun har mer Spurs: ”Exklusivt: Poch chock”. Enligt tidningen är Tottenhams ordförande Daniel Levy sugen på att locka tillbaka Mauricio Pochettino och funderar på att försöka övertyga honom att lämna PSG i sommar. Även The Independent uppger att Spurs har sådana funderingar, och dessutom att Pochettino kan vara öppen för idén. Fler tränaruppgifter: Bruno Lage, ex-Benfica, har anlänt till England för att diskutera ett kontrakt med Wolverhampton.

ANNONS

Daily Telegraph nickar instämmande om Lage. Men vad tidningen drar på i dag är en intervju med Marcus Rashford. Han tror på det talangfulla Englands chanser att vinna EM – ”Vi har en bra chans” – och pratar om att han hitta rätt balans. ”Om min generation av spelare inte vinner något, så kommer det att hänga över oss långt efter det att vi slutat”, lägger han till. På tal om engelska landslagsspelare. Telegraph rapporterar att Ole Gunnar Solskjaer har Jadon Sancho som topprioritet i sommar, även om en del Man United-spelare önskar Jack Grealish.

Manchester Evening News skriver att Man United planerar att behålla Anthony Elanga kring a-lagstruppen nästa säsong – om inte ett mycket attraktivt lån dyker upp. Elanga, som är med i truppen till Europa League-finalen, kommer tillsammans med Shola Shoretire och Hannibal Mejbri att få slåss om en ordinarie plats i laget under de närmaste åren, skriver MEN.

ANNONS

Sky Sports uppger att sex klubbar försöker värva Gini Wijnaldum, som lämnar Liverpool i sommar. Två av dem är Bayern München och Barcelona. Den 30-årige mittfältarens kontrakt går ut nästa månad.

Daily Mail lyssnar till en intervju med Arsenals Héctor Bellerín som medger att han vände sig till alkoholen under sin skadefyllda tid 2019. ”Jag började dricka och så, och alla vet att det inte är vad en fotbollsspelare förväntas säga, men det är sanningen”, säger Bellerín, ”Vi har våra problem med psykisk ohälsa. Och när fotbollen, som i princip är vår identitet, tas ifrån oss blir det svårt för oss”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har dagens fetaste rubrik i ”Milan – Maignan är klar”. I dag väntas läkarundersökning för den 25-årige Lillemålvakten som skriver på för tre år och kostar 15 miljoner euro. Dags för en bromance med Zlatan Ibrahimovic att blomma igen. Som ung i PSG stod han upp mot svensken. Efter att ha blivit kallad ”skitmålvakt” av den svenske stjärnan på en träning, gav Maignan igen med att kalla Ibra för ”skitanfallare”. Zlatan gillade det och berömde senare Maignans inställning. ”Jag gillade honom (Ibrahimovic) redan innan, men det fick mig att älska honom”, berättade Maignan i en intervju med France Football häromåret. Tillbaka till nutid. Vad händer då med Gianluigi Donnarumma? Milan har tröttnat på förhandlingarna som målvakten ryckt på axlarna åt. Troligen lämnar nu Donnarumma för Juventus. GdS presenterar också sin Topp 100 över Serie A-spelare denna säsong, baserat på snittbetyg men också betydelse för laget. Dessutom innehåller listan spelare fån alla lag. Etta är Romelu Lukaku (inter). På pallen finns sedan Franck Kessié (Milan) och Cristiano Ronaldo (Juventus). Ibrahimovic är sjua. Några fler svenska finns inte med på listan.

ANNONS

Corriere dello Sport ser ett ”Genombrott med Conceiçao”. Portotränaren Sergio Conceiçao ser ut att bli nästa portugis att ta över en storklubb i Italien efter José Mourinho i Roma. Napoli har lagt ett tvåårskontrakt värt två miljoner euro/år på bordet. Conceiçao kan anlända till Italien redan i morgon för att träffa klubbpresident Aurelio De Laurentiis. Samtidigt är Napolis tidigare tränare Gennaro Gattuso nära Lazio. Ett tvåårskontrakt med ett optionsår ligger redo. I morgon ska Lazios president Claudio Lotito träffa nuvarande tränaren Simone Inzaghi. Här kommer dagens historielektion: Det är på dagen 60 år sedan Juventus värvade Rune Börjesson från Örgryte (se tidningsklipp här). Han spelade aldrig i den vitsvartrandiga tröjan, däremot för Palermo.

Sky Sport Italia uppmärksammar några Juvestjärnors Instamgrainlägg. Dels Dejan Kulusevski om att ”det har varit frustrerande”. Dels Cristiano Ronaldo som med kryptiska ord också summerade säsongen. Portugisen anser sig ha fullbordat sina plane i och med cupguldet i år. Tillsammans med tidigare titlar i Italien har han ”nått ett mål jag satte upp för mig själv redan första dagen som jag kom till Italien”, skriver han. En del tidningar tolkar det som en hint om att en flytt kan vara nära förestående.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasidan med intervju med Karim Benzema. Han berättar att han träffade förbundskapten Didier Deschamps ansikte mot ansikte och att de båda pratade ut, typ Janne Andersson/Zlatan Ibrahimovic. Benzema: ”Det gjorde oss gott att prata, att diskutera. Jag har alltid haft en bra relation till honom, och efter tre minuter var allt som förr, även om det gått fem år”. Han får också frågor om en annan tränare, om han tror Zinedine Zidane stannar i Real Madrid. ”Jag kan inte se honom lämna. Han kommer inte att lämna, ni kommer att få se. Men om han lämnar, så gör han det…men för närvarande kan jag inte se ett Real Madrid utan Zidane”, säger Benzema. L’Equipe uppger att Nice är nära att värva Jean-Clair Todibo från Barcelona. En affär på cirka 8,5 milj euro. Backen har varit utlånad till Nice under säsongen som gått.

ANNONS

RMC Sport pratar med nyblivna ligamästarna Lilles tränare Christophe Galtier. Han drar till sig intresse. Exempelvis Lyon och Nice, påpekar RMC Sport. ”Jag har inte fattat några beslut. Det finns intresse, inte bara från Lyon och Nice. Napoli? Bland flera andra”, säger han. På frågan om han vill träna utomlands, svarar Galtier, ”Jag gillar Frankrike”.

TYSKLAND

Express noterar att Sebastian Andersson även missade måndagens träning och tror inte på spel för svensken i Kölns första kvalmatch för överlevnad i Bundesliga mot Holstein Kiel på onsdag. Tränare Fridhelm Funkel försöker hålla hoppets låga vid liv. ”Jag vill inte helt utesluta det. Historien visar att det tar längre tid, men ibland blir det plötsliga förändringar och det känns bättre”, säger han. Ett slutgiltigt beslut tas i samband med träning i dag.

ANNONS

Allgemeine Zeitung är inte längre lika övertygad om att Robin Quaison lämnar Mainz. Tidningen menar att han på senare tid gett signaler om att han kan tänka sig att förlänga. Inget besked väntas innan EM.

Bild berätta att Kingsley Coman vill dubbla sin lön i Bayern München till 16-17 miljoner euro/år. Hans nuvarande kontrakt går ut 2023. Han har också anlitat Pini Zahavi – i artikeln kallad ”piraya-rådgivaren” – för att sondera terrängen i England. På annat håll har Bild roat sig med att ta ut Årets elva i Bundesliga. Den saknar svenska inslag (se den här).

Sky Sport uppger att Ibrahim Konatés övergång från RB Leipzig till Liverpool är ”klar till 98 procent”. 21-åringens utköpsklausul uppges vara cirka 30 miljoner euro. Men enligt Leipziger Volkszeitung, som också tror på en snar övergång, är klausulen snarare på 40 miljoner euro.

ANNONS



ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) sätter nya mästarlaget Bröndby på bild till rubriken ”Äntligen”. 16 års väntan är över. Tidningen placerar sedan in laget i en fiktiv guldbuss. Där tillhör Simon Hedlund spelarna som får ”vip-plats”, den finaste platsen i bussen. ”Svensken är kanske det bästa exemplet på hur man kan utvecklas från stor egoist till extrem lagspelare”, skriver Ekstra Bladet i sitt omdöme, och lägger till att det var en ”Storslagen säsong av springfenomenet”. Oskar Fallenius får nöja sig med en ståplats, speltiden är ännu för begränsad.

Championat (Ryssland) uppger att Zenit är ute efter Hakan Calhanoglu. Den 27-årige mittfältaren har ett utgående kontrakt med Milan och har ännu inte kommit överens om en förlängning. Tidigare har Al Duhail i Qatar påståtts locka med ett lukrativt kontrakt. Sport-Express noterar att Spartak Moskva, med Jordan Larsson, fått ny tränare: Rui Vitória. Portugisen får enligt S-E totalt 3,5 miljoner euro om året. Kontraktet är över två år. Tidigare Romatränaren Paulo Fonseca var också aktuell men ville ha 5,5 milj euro/år.