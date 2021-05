Scholes kritik: ”Smärtar inte United att förlora”

Rubrikämne i rött.

ANNONS Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Telegraph känner Manchester ”Uniteds förtvivlan”. Europa League-titeln gled klubben ur händerna efter ett straffmaraton (1-1 mot Villarreal, 11-12 e str). Victor Nilsson Lindelöf tillhör bottengänget som får 5 av 10 i betyg, och det är ungefär detsamma i andra tidningar. ”United känns som en klubb som är fången i sin egen historia snarare än inspirerad. Och substansen i Solskjaers revolution är fortfarande oklar”, skriver krönikören Oliver Brown.

BT Sport ger mikrofonen till Paul Scholes. Den gamle Unitedprofilen är besviken. ”Överlag har det varit framsteg. Det jag är orolig för är…gör det verkligen ont hos dem att förlora? Det har nästan blivit något de accepterar”, säger Scholes, och fortsätter sedan, ”För en del spelare smärtar det inte. Bruno Fernandes, Edinson Cavani, de gillar det inte. För dem gör det verkligen ont. Men för andra verkar det acceptabelt. Även från tränaren. United har nästan blivit en trevlig klubb, som folk gillar”. BT Sport ställer frågan till Solskjaer om han ser tillbaka på säsongen som framgångsrik. ”Nej, det är inte en framgångsrik säsong, marginalerna är små. Ibland kan en spark utmärka om en säsong varit bra eller inte”, svarar United-tränaren. Han tycker United gjort framsteg, men understryker, ”Pokaler räknas, det är vad som betyder något i denna klubb”.

ANNONS

The Times uppger att Uefa överväger att skrota bortamålsregeln i Champions League och Europa League. Regeln om att bortamål ska avgöra om lagen gjort lika mål har funnits sedan 1965. Ämnet ska behandlas vid ett Uefamöte i Porto på fredag.

The Independent skjuter ner Harry Kanes tankar om en försäljning för 100 miljoner pund, som han på uppstuds föreslog i ett samtal med Gary Neville i Sky Sports. ”Ett flertal källor uppger att Tottenhams ordförande Daniel Levy vill ha minst 200 miljoner pund för att ens överväga det”, skriver The Independent. Ett alternativ kan vara 100 miljoner pund plus en ”stor” spelare, menar en del bedömare. Chelsea, Man City och Man United är fortsatt intresserade men inte i någon desperat jakt på 28-åringen.

The Guardian berättar om ett möjligt byte av stora dimensioner inom damfotbollen. Nikita Parris kan ansluta till Arsenal från Lyon medan Vivianne Miedema går i motsatt riktning. Arsenal uppges oavsett om bytet går igenom fast besluten att värva Parris.

ANNONS

Evening Standard noterar en boost för Chelsea inför Champions League-finalen på lördag. Tidigare skadade Edouard Mendy och N’Golo Kanté var tillbaka i träning under onsdagen och kan bli aktuella för spel.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en ”Maxspurt” mellan de två senaste mästarlagen för att få Allegri. För efter Antonio Contes avsked hakar nu Inter på i jakten på Allegri men Juventus är favorit. Juve vill ha klart det senast fredag. Inter uppges ha Paulo Fonseca och Sinisa Mihajlovic som plan B. Juventus uppges ha som plan B att behålla nuvarande tränaren Andrea Pirlo. Allegri och Real Madrid då? Enligt GdS tackade Allegri i går Real Madrid för visat intresse men vill inte vänta längre. Tillbaka till Inter. Spelarförsäljningar är att vänta. Enligt GdS kan PSG vara beredd att betala 50 miljoner euro för Achraf Hakimi. Ett alternativ är 30 milj euro plus en spelare, eventuellt Leandro Paredes. Även Bayern München lockas av Hakimi. Mourinhos Roma uppges intresserad av Milan Skriniar. Mourinho sägs också vilja ha RB Leipzigs mittfältare Marcel Sabitzer. Mer från tränarkarusellen: Luciano Spalletti är nära att skriva på för två år med Napoli. Simone Inzaghi förlänger med Lazio till 2024.

ANNONS

Corriere dello Sport ser också ett ”Juve mot Inter för Max”. Men CdS menar att det för Juve står mellan Allegri och Zinedine Zidane. Liksom andra italienska sporttidningar notiser om att böterna för Zlatan Ibrahimovic och bekräftelsen på att Gianluigi Donnarumma lämnar Milan.

Tuttosport fyller på med Turinfokus. Juve är fortfarande är intresserad av Donnarumma men måste lösa situationen med Wojciech Szczesny. Tidningen menar att Allegri är nära men varnar också för Inter.

SPANIEN

Marca solar sig i Villarreals glans. ”Det är inte gult – det är guld!”, skiner från förstasidan efter Europa League-finalen (1-1 mot Man United, 12-11 e str). Men annars är det Real Madrid som avhandlas. Den franska trikoloren halas. ”Zidane lämnar och Mbappé allt längre bort”. Uppgifterna om Zidane dök upp sent på onsdag kväll. Marca menar att separationen varit på gång sedan januari. Uppgifterna om Mbappé som Marca nämner är helt enkelt att PSG sagt nej. Nu är det i stället Erling Haaland som gäller för Real Madrid i sommarfönstret.

ANNONS

Diario AS, som också pryder förstasidan med Villarreals ”Heroiska mästare”, har mer om Zidane. Enligt tidningen meddelade fransmannen sitt beslut att lämna Real Madrid till både klubbledning och spelare under onsdagen. Samma uppgifter har Cadena Cope. Beslutet är slutgiltigt. Liksom Marca så ser AS Max Allegri, Raúl och, sedan i går, Antonio Conte som möjliga ersättare. AS pekar ut Allegri som den utvalde och att förhandlingarna intensifieras. Men italienska uppgifter gör gällande att Allegri är borta ur bilden (se under Gazzetta dello Sport).

Sport lockar med ”Laporta drömmer om Pep” i stora bokstäver, för att i nästa andetag skriva att Barça-presidenten ”vet att det är omöjligt”. Laporta har bett Ronaldo Koeman om två veckor för att kolla alternativ, men Sport menar att nederländaren mycket väl kan bli kvar en säsong till.

ANNONS

Mundo Deportivo har samma budskap, att ”Guardiola är den önskade”. Tidningen ger till och med uppgiften vinjetten ”Top Secret”. Och enligt MD är det inte alls omöjligt att Man City-tränaren kan återvända – ”om inte i sommar så nästa sommar”. Det är planen.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar det ”Det otroliga nattmötet” som Villarreal vann i Gdansk. Men det betyder också att Monaco inte kvalificerar sig direkt till CL:s gruppspel nästa säsong utan måste spela en kvalomgång. Såpan kring Olympique de Lyon fortsätter. Efter avgående tränaren Rudi Garcias salva mot sportchefen Juninho (se onsdagens Headlines), svarar nu brasilianaren. ”Han (Garcia) gillar att höra sig själv snacka. Han hade älskat om han kunde se sig själv göra det”, säger Juninho, som inte känner sig förrådd. ”Man blir förråd av vänner, vi stod inte varandra nära”. Juninho pikar också Garcias tränargärning, ”Rudi var bara stark med de yngsta spelarna. Man måste också vara stark mot de starka”. Samtidigt har Lyon kommit överens Christophe Galtier, Lilles guldtränare, om ett kontrakt. Fast han vill tänka över det. Nice sägs fortfarande vara favorit.

ANNONS

BeIN Sport noterar att en domstol i Montpellier dömt Olympiakos-anfallaren Youssef El-Arabi, 34, till ett års fängelse. Tillsammans med två bröder och en svåger ska han ha misshandlat två pojkar, 13 och 16 år, som kastat glasflaskor mot en balkong där han befann sig med sin familj. El-Arabi har tidigare bland annat spelat för Granada och Caen, och har nästan 50 landskamper för Marocko på meritlistan.

TYSKLAND

Express konstaterar att Sebastian Andersson fick hoppa in sista halvtimmen men inte kunde rädda Köln i första kvalmatchen (0-1 mot Holstein Kiel). Mittfältaren och lagkaptenen Jonas Hector var den som användes på topp från start. Han var kanske också den som var mest besviken. Intervjuare: ”Hur känns det inombords, känns det tomt?”. Hector: ”Alltid dessa skitfrågor om ’tomhet’. Jag vet att det är ditt jobb, ni är bra på det, att ställa skitfrågor. Jag känner mig inte tom. Jag är besviken för att vi förlorade”. Returen på lördag avgör om Köln bli kvar i Bundesliga eller ej.

ANNONS

Sport1 pratar med Timo Werner som inte ångrar flytten till Chelsea, även om han fått utstå mycket kritik under säsongen. ”Jag har ändå varit inblandad i 27 mål – 12 mål och 15 assist. Det är inte så illa”, säger Werner. Han känner däremot att han inte haft flyt. ”Jag fick sex-sju mål bortdömda för att jag var en centimeter offside”, menar han, ”Nästa säsong börjar jag från noll igen, jag kommer fortsätta att jobba hårt och kanske kommer fotbollsgudarna att vara lite snällare mot mig”.

ÖVRIGT

Prezeglad Sportowy (Polen) konstaterar att bekymmersrynkorna är djupa hos Sveriges EM-motståndare efter Arkadiusz Miliks skada. I dag undersöks han hos en specialist i Spanien. Det finns ett stort tomrum i anfallet. ”Vi har Lewandowski och…ett stort problem”, säger Artur Wichniarek, tidigare landslagsanfallaren och numera expert på Polsat Sport. Sedan tidigare är Krzysztof Piatek borta från EM. Sverige möter Polen i den avslutande gruppspelsmatchen den 26 juni.