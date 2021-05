Nike bröt med Neymar efter sexanklagelser

Rubrikämne i rött.

USA

Wall Street Journal skriver att Nike avslutade sitt sponsoravtal med Neymar förra året sedan PSG-stjärnan vägrat samarbeta i en undersökning företaget gjorde sedan en anställd anklagat den brasilianska stjärnan för sexuella övergrepp. Folha har samma uppgifter. Händelsen inträffade 2016. Neymar förnekar anklagelserna och menar att kontraktet avslutades av kommersiella skäl. På fredagsmorgonen bekräftar Nike uppgifterna i WSJ för AFP, samt lägger till att ”undersökningen inte gav avgörande bevis”.

New York Times uppger att Uefa funderar på att spela CL-semifinaler och final på samma plats, likt nödlösningen förra året. Det skulle innebära en ”finalvecka” med bara två avgörande semifinalmatcher och så finalen.

ENGLAND

Daily Telegraph är nästan bara fotboll. Här finns uppgiften om att Man United erbjuder Ole Gunnar Solskjaer ett nytt treårskontrakt. Här finns uppgifterna om Tottenhams samtal med Mauricio Pochettino om en återkomst – men också att Antonio Conte är ett alternativ och att Zinedine Zidane kan bli det. Och här finns en intervju med Chelseas Timo Werner. ”Det var en period när jag höll på att bli galen för att jag missade så mycket”, medger han, men ser bara framåt.

Daily Mail upplyser Werner & Co om att de i alla fall slipper nästa säsongs psykedeliska hemmatröja i Champions League-finalen på lördag. Den användes redan i FA-cupfinalen och i damernas CL-final. Båda förlustmatcher. Enligt Mail är det av just vidskepliga skäl som den nu hängs tillbaka. Men Mails dragplåster i dag är en annan story med ”exklusiv”-stämpel: Manchester City är beredd att betala 100 miljoner pund för Jack Grealish. Aston Villa-stjärnan skulle då bli den dyraste engelske spelaren någonsin.

Daily Mirror inleder dagens De Gea-bashing. Tränarnas papper med instruktioner till Man United-målvakten om Villarreals straffsparksläggare har läckt ut. Men han följde dem inte alla. Hade han gjort det hade han slängt sig rätt och fixat segern, menar Mirror.

Daily Star konstaterar att ”The Hend is nigh” för De Gea. För nästa säsong kommer Dean Henderson att vara Uniteds nummer ett.

The Sun hävdar att De Gea kan flytta. Manchester United planerar ett bud på Atléticos målvakt Jan Oblak i sommar. Prislappen sätts till cirka 70 miljoner pund – och som en del i dealen kan De Gea kastas in. The Sun upplyser också med braskande rubriker att Jesse Lingard fått sin dyrbara klocka stulen ur sitt skåp i omklädningsrummet – mitt under match. Den stals ur hans skåp under West Hams säsongsavslutningen mot Everton den 9 maj. Ärendet är polisanmält.

The Times skriver att automatiserad offsideteknologi planerar att införas i Premier League inom två år. Redan nästa säsong kommer den att testas hos Liverpool, Chelsea, Man United och Man City. Den ska omedelbart upptäcka offside, är utvecklad av Hawk-Eye och kommer att ersätta VAR:s omdiskuterade offsidelinjer.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med onsdagens två tunga tränaruppgifter: ”Juve tar det till Max och Inter snor åt sig Inzaghi”. För Max Allegri: Fyraårskontrakt värt 8,5 milj euro om året. För Simone Inzaghi: Tvåårskontrakt värt fyra milj euro om året. GdS ser Allegri som goda nyheter för Dejan Kulusevski. Det gör för övrigt också Tuttosport, som ser svensken som tillhörande det unga garde Allegri vill satsa på. Gazzetta dello Sport har mellanrubriken ”Allegri gillar Morata och Kulu”. För tidningen ser framför sig en snarlik startelva som i säsongsavslutningen mot Bologna. Den startelva som också saknade Cristiano Ronaldo. Just det ämnet kommer i en annan rubrik: ”Allegri puttar Cristiano Ronaldo längre bort från Juve, nu är målet PSG”. Den nye tränaren är inte i portugisens smak. I går kom uppgifter om att Cristiano redan sagt till lagkamrater att han vill lämna Juve. GdS håller PSG som troligaste adress om det blir en flytt. På tal om adresser. Sassuolo kan vara ett alternativ för Andrea Pirlo, Juventus snart ex-tränare. Vad det gäller Inter skriver tidningen, ”En ordinarie spelare bort direkt: Hakimi troligare än Lautaru”.

Corriere dello Sport har också de två stora tränartillsättningarna i Juventus och Inter i fokus. Men det finns en annan sida av Inzaghi-myntet. ”Simone smet i gryningen”, är en stor rubrik inne i tidningen. Hans förre president i Lazio, Claudio Lotito, är frustrerad över den plötsliga utvecklingen. ”Jag är besviken på ett personligt plan. Han ändrade sig från i går (läs: onsdag) till i morse. Kontraktet var klart, jag hade redan skrivit under”, säger Lotito. Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic ses som en möjlig ersättare.

Sky Sport Italia rapporterar att Roma försöker lägga vantarna på Arsenals mittfältare Granit Xhaka. Han är José Mourinhos val. Londonklubben vill ha 25 miljoner euro, Roma vill betala 10-12 milj euro plus bonusar.

SPANIEN

El Mundo uppger, med hänvisning till sina källor, att Real Madrids klubbledning vill ha en erfaren tränare som ersättare till Zinedine Zidane. Det utesluter Raúl. Antonio Conte och Mauricio Pochettino ses därför som främsta kandidater.

Diario AS pryder förstasidan med bilder på fyra kandidater: Conte, Pochettino, Rául men också Xabi Alonso. ”Pochettino är den som tilltalar mest som arvtagare till fransmannen”, skriver tidningen.

Marca tror också på samma kvartett som alternativ och låter läsarna tycka till i en omfattande webbomröstning. På fredagsmorgonen var den jämn, med Raúl i knapp ledning. På förstasidan finns bilder på Zidane med pokaler, och påpekandet ”Ingen brådska att hitta hans arvtagare”. Marca har även en artikel om att ligaguldet inte förändrar något för Saúl. Han vill byta klubb. Juventus vill ha honom, men hans höga nettolön på sju miljoner euro ses som ett problem. Även Manchester United, PSG och Bayern München är vaksamma.

La Razón luskar i periferin av Zidanes avsked. Han har nu vid tre tillfällen (två som tränare) lämnat Real Madrid med ett år kvar på kontraktet. Han här därmed också avsagt sig sammanlagt 42 miljoner euro i lön. Friheten har ett pris som Zidane är beredd att betala, konstaterar La Razón.

TV3, den katalanska tv-kanalen, uppger att Barcelona nu lämnat ett kontraktsförslag till Lionel Messi. Därmed har klubben inte inväntat resultatet av den granskning av klubben räkenskaper som klubbpresident Joan Laporta beordrade när han tog över. Samtal mellan parterna har pågått en tid.

Sport ställer sig skeptisk till uppgifterna från TV3, och menar att ett konkret kontraktsförslag ännu inte finns. Men dagens förstasida tillhör tränaren. ”Koeman kommer inte att avgå”, lyder budskapet. Han fortsätter planera för nästa säsong medan klubbledningen kollar på alternativ.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Zinedine Zidane förstasidan till orden ”Han kommer tillbaka”. Fransmannen tänker inte vila på lagrarna. Inget drama föregick hans avsked, men han är trött på en del inom klubbledningen. Fast han planerar inte att ta en paus, enligt L’Equipe. ”Han är trött på Real Madrid men inte på att träna”, säger källa nära Zidane till tidningen. På annat håll avvisar källor nära Mauricio Pochettino uppgifter om att det funnits någon kontakt med Tottenham. Tidningen är också tveksam till att han skulle lämna PSG och påpekar att ägarna skulle kräva en rejäl hacka för att släppa Pochettino. Tottenhams ordförande Daniel Levy är känd för att hålla hårt i plånboken.

Foot Mercato hävdar att PSG är nära en överenskommelse med Theo Hernandez, bara detaljer återstår. Den franska storklubben ska också ha varit i kontakt med Milan med ett muntligt bud. Italienarna sägs vilja ha 40 miljoner euro för den 23-årige vänsterbacken.

RMC Sport uppger att Olympique de Lyon förlorat kampen om Christophe Galtier, som är nära Nice, men nu har Peter Bosz som topprioritet. Nederländarna tränade senast Bayer Leverkusen.

TYSKLAND

Sport1 hävdar att både Chelsea och Tottenham är ute efter Jonas Hoffman i Mönchengladbach. Prislappen för den 28-årige yttern väntas ligga på 15 miljoner euro.

Sky Sport uppger att Mark Van Bommel kommer att presenteras som ny tränare i Wolfsburg ”inom de närmaste dagarna”. Van Bommel var senast klubbtränare för PSV Eindhoven.

Kicker har en intervju med Miroslav Klose som berättar varför han inte följer med Hansi Flick från Bayern München till landslaget eller tagit något annat uppdrag. Han ha tryckt på pausknappen ”För cirka tre veckor sedan fick jag plötsligt väldigt ont i benet. Jag uppsökte vår läkare eftersom smärtan bara blev värre. Först trodde jag att det var en nerv som kommit i kläm eller något sådant. Diagnosen var något av chock för mig, jag hade två blodproppar i mitt ben”, säger Klose. Nu behandlas han, måste hålla sig lugn och får inte vara ute på fotbollsplanen. ”Jag insåg att jag inte kan inleda min professionella tränarkarriär så. Antingen får det vara fullt ut eller ingenting. Det stod klart för mig att hälsan går först”, påpekar han.