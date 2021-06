Utländska kritiken: "Någon som såg Quaison?"

Rubrikämne i rött – på två ställen

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport använder flyguppvisningarnas ”Frecce Tricolori” (”Trefärgade pilarna”) som rubrik för det italienska landslaget. Tidningen menar att ”Inget landslag har så kvicka spelare som vi, och Belgien har ett åldrande försvar – de tre mittbackarna är tillsammans 101 år…”. Från Sverige-Ukraina kan noteras att GdS anser att planens bästa spelare var Emil Forsberg, 7,5 av 10 i betyg. ”Det är inget att snacka om, han är Sveriges motor”. Men Robin Quaison får omdömet ”Någon som såg honom?” och lika lågt betyg som utvisade Marcus Danielsson, 5 (se alla betyg nedan). Från mercaton rapporterar GdS att Sassuolo vill ha 40 miljoner euro för Manuel Locatelli. Siffran kan stiga om den 23-årige mittfältaren fortsätter imponera för Italien under EM, påpekar tidningen. Juventus är sedan länge intresserad, men utmanas av Arsenal och Dortmund, skiver GdS. Milan hoppas lösa Olivier Giroud gratis från Chelsea snart, men även Tiemoué Bakayoko är aktuell. Mittfältaren var utlånad till Milan 2018-2019, och kan få dra på sig den rödsvartrandiga tröjan igen om ett rimligt pris kan säkras med Chelsea.

Corriere dello Sport har fokus på en annan Sassuolospelare. ”Försök med Berardi” syftar på att både Milan och Leicester försöker locka till sig den 26-årige landslagsanfallaren. På nytt dyker också frågan om Cristiano Ronaldos framtid upp. Hans kontrakt går ut om ett år. Transferspecialisten Fabrizio Romano skriver på morgonen att portugisen inte har några planer på att förlänga. Juve väntar på besked om han stannar det kvarvarande året. CdS påpekar att PSG fortfarande är ett alternativ. Mauro Icardi och Dusan Vlahovic ses som möjlig ersättare till Cristiano Ronaldo.

ENGLAND

Daily Star ger en vink om hur magnituden på Englands seger (2-0 mot Tyskland). Vinjetten på nyhetsettan är ”Historisk souvenirupplaga”, bilden är på vilt firande fans och rubriken ”England förlorade INTE mot Tyskland”.

The Sun använder dagens mest populära tema: versioner på ”Three Lions (Football’s coming home)”. Tidningen täcker förstasidan men en omgjord låtrad, ”55 years of hurt never stopped us Raheeming!” (original: ”30 years of hurt never stopped us dreaming”). En hyllning till målskytten Raheem Sterling. Daily Mirror använder en annan omgjord rad ”It’s coming Rome” (original: ”It’s coming home”). En påminnelse om att det är Rom nästa för England, där kvartsfinalen spelas.

The Guardian har också ”It’s coming Rome”. Sterling hyllas på annat vis, som matchens lirare. Han får 8 av 10 i betyg. Det är han inte ensam om. Shaw, Rice, Maguire, Walker och Pickford får samma höga betyg. Från hemmafronten rapporterar Guardian att Rafael Benítez i dag eller i morgon kommer att presenteras som Evertons nya tränare. Parterna har kommit överens om ett treårskontrakt.

Daily Telegraph har samma uppgifter om Benítez. Tidningen uppger även att Aston Villa är mycket hoppfull om att Jack Grealish kommer att skriva på ett nytt kontrakt med klubben, trots intresse från Manchester City.

The Times påminner, liksom The Guardian, om att inga fans kommer att kunna resa från England till kvartsfinalen i Rom. Det beror på de hårda reserestriktioner Italien har för brittiska resenärer. De hade behövt sitta i karantän fem dagar. Matchen på Olympiastadion i Rom kommer att kunna ses av 18 000 åskådare och England har fått strax över 2 000 biljetter. Dessa kommer nu att säljas via ambassaden till engelsmän bosatta i Italien.

Daily Mail berättar att den tidigare Boltonspelaren Fabrice Muamba planerar att träffa Christian Eriksen ”när tiden är den rätta”. De båda ha varit i kontakt. Muamba drabbades liksom Eriksen av ett hjärtstopp mitt under en match.

SPANIEN

Marca tittar i kalendern och konstatera, ”I natt är han fri”. Lionel Messis kontrakt med Barcelona löper ut. ”Barça pressar på för en förlängning men en lösning tycks inte nära”, menar Marca, och understryker att ”Messi, världens bästa spelare är klubblös efter midnatt”.

Sport går inte med på den dramatiska beskrivningen. Under ”Messis dag” skriver den katalanska tidningen att kontraktet visserligen går ut, men att förhandlingarna går åt rätt håll och att stjärnans förlängning kommer att bli officiell om några dagar. Eller som Sport uttrycket det i en rubrik, ”Messi är fri…att förlänga”. Sport uppmärksammar också uppgifter om Barça bett spanska fotbollsförbundet att stryka Pedri från truppen till OS. Han var ett överraskande val, och Barça är rädd att 18-åringen kommer att bli alltför sliten. Pedri glänser för närvarande i EM.

Diario AS har fullt fokus på EM. ”Spanien är en jätte”, slår tidningen fast, och pekar på att ”La Roja” nu är andrahandsfavorit hos spelbolagen att vinna turneringen, bakom England. AS menar vidare att förbundskapten ”Luis Enriques val av Azpilicueta, Morata och Busquets betalat sig”. Tidningen uppger på annat håll att Kosovare Asllani,31, nu är överens om ett nytt kontrakt med Real Madrid. ”Förlängningen blir officiell inom de närmaste dagarna och, som AS källor berättar, har Asllani gått med på att sänka sina lönekrav på grund av sin vilja att fortsätta i Real Madrid”. Häromdagen stod det klart att Sofia Jakobsson lämnar klubben.



FRANKRIKE

L’Equipe synar det franska EM-fiaskot. Dels själva matchen mot Schweiz, som innehöll heta ordväxlingar mellan Pogba och förbundskapten Deschamps om hur laget skulle spela, Kingsley Coman som inte ville bli utbytt och Rabiots mamma som hamnade i bråk med Pogbas och Mbappés familjer på läktaren. När spelarnas EM-betyg summeras är det bara Benzema och Pogba som glänste. På andra sidan skalan finns Pavard, Tolisso och Koundé, alla med låga betyg. Sverige beskrivs på annat håll som ”alltför minimalistiskt” mot Ukraina. Det står i bjärt kontrast till ESPN:s Gabriele Marcotti, som skriver ”Det minimalistiska, säkerheten-först och försvara-kontra-laget vi såg i de första matcherna var som bortblåst. I dess ställe var ett lag som skrek ‘Vi har kommit så här långt, vi spelar med husets pengar, nu satsar vi’”. Högst betyg i L’Equipe får Emil Forsberg, 7 av 10, lägst får Marcus Danielsson, 3. Från hemmafronten rapporterar L’Equipe att PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi själv tagit över förhandlingarna med Kylian Mbappé om ett nytt kontrakt. Sportchefen Leonardos samtal med Mbappés representanter har gått i stå sedan länge, och stjärnanfallaren har bara ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt. Något måste hända. Al-Khelaïfi har god kontakt med Mbappés närmaste. PSG kan även tänka sig en kortare förlängning, på två-tre år.

Le Figaro pratar med förbundsordförande Noël Le Graët. Han är besviken över att Frankrike blev utslaget så tidigt och frågan är vad som händer med förbundskapten Didier Deschamps. ”Jag pratade i telefon med honom. Vi ska ge oss själva en vecka att tänka över det hela och sedan träffas igen. Han behöver tänka och jag också”, säger Le Graët, ”Vi kommer inte att ifrågasätta allt efter allt han gjort. Vi talar om någon som vunnit allt och som ledde oss till VM-titeln 2018. Jag vill se i vilken sinnesstämning han är, om hans motivation är intakt, och min också”.



TYSKLAND

Bild konstaterar på sin förstasida, ”Jogi, allt är över” (0-2 mot Tyskland). EM är över, Löws förbundskaptensera är över – och kanske är även landslagstiden över för en kvartett spelare. Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Thomas Müller och Mats Hummels misstänks alla sätta stopp. Hummels undvek att svara på frågan i går kväll. ”Jag gör det någon gång om några veckor”, svarade mittbacken. Besvikelsen var stor. Och både laginsatsen och Löw kritiseras efter uttåget. ”Ingen ambition, ingen vilja, ingen kämpaglöd”, säger tidigare landslagsspelaren Lukas Podolski.

Sport1 har Kai Havertz som största utropstecken i matchen. Han får 2 av 6 i betyg (1 är bäst). Även Bilds har Havertz som bäst med samma betyg. Både Sky och Bild har också Rüdiger, Müller och Werner som svagast i matchen med 5 i betyg.

Sky Sport uppger att André Silva är nära att bli lagkamrat med Emil Forsberg. En övergång från Eintracht Frankfurt till RB Leipzig, värd 23 miljoner euro, står för dörren. Tidigare har även Bild rapporterat att anfallarens övergång är nära förestående.



ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Nederländerna) är bara en av många utländska tidningar som lyfter frågan om Marcus Danielsson skulle haft rött kort i matchen mot Ukraina. En läsaromröstning visade på morgonen de splittrade åsikterna. 46 procent har svarat ”ja”, 54 procent ”nej”.