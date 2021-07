Jack Grealish: "Vi är skrämmande bra"

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mirror skickar en varning till EM-rivalerna. ”Vi är så bra att det är skrämmande”. Det är Jack Grealish som beskriver den engelska offensiven. ”Vi har sex spelare som kan spela på båda sidor om Harry (Kane) och som skulle kunna spela för de flesta klubbar i världen. Jag själv, Jadon (Sancho), Marcus (Rashford), Raheem (Sterling), Phil Foden och Bukayo (Saka). Det är nästan skrämmande så bra vi sex är. Det är inte skrytsamt att säga så, bara sanningen”, menar Grealish.

The Sun plockar upp ett annat Grealish-citat. Aston Villa-profilen förväntar sig tufft motstånd från Ukraina, inte minst med tanke på att det är just England de möter. ”Vi går aldrig in i en match och tror att vi bara ska spela av matchen. Folk är nog ute efter att slå oss också för vilka vi är”, säger Grealish. Av det, och att spelplatsen är Rom, skapar Sun rubriken ”They all want a pizza of us” (från ”They all want a piece of us”). Tidningen ojar sig sedan över valet av Felix Brych som domare, ”Åh nej! Domaren är tysk”. Från transfermarknaden: The Sun uppger att Arsenal får tung konkurrens om Ben White. Everton har gjort klart för Brighton att klubben är beredd att betala 50 miljoner pund för backen. Daily Mail ha samma uppgift. The Sun uppger också att Manchester United är ute efter en anfallare och har ringat in Evertons landslagsspelare Dominic Calvert-Lewin.

Manchester Evening News har mer dåliga nyheter för Victor Nilsson Lindelöf. Man United är inte bara ute efter att förstärka laget med en mittback i sommarfönstret utan med två, skriver MEN. Ryktena om Raphaël Varane tilltar men även Pau Torres fortsätter att vara av intresse. Eric Bailly skulle kunna användas som del i ett avtal med Villarreal.

Daily Telegraph berättade i går att Declan Rice tackat nej till två kontraktsförslag från West Ham. Han håller dörren öppen för anda klubbar (läs: Man United och Chelsea). Telegraph uppger vidare att Tottenhams nya tränare Nuno Espirito Santo blivit försäkrad om att Harry Kane inte säljs utan hans välsignelse. Kane själv väntas däremot på nytt ta upp sin önskan om en flytt med klubbordförande Daniel Levy efter EM.

TalkSport har José Mourinho i studion. Han delar ut en känga till världsmästarnas sorti ur EM. ”Frankrike får skylla sig själva. När jag såg hur de firade det tredje målet gillade jag det inte. Det kändes som att de redan firade i Eiffeltornet, dansade här, dansade där. De dansade med 20 minuter kvar att spela. Matchen var inte slut”, säger Mourinho.

The Guardian skriver att Premier League väntas få klartecken till fulla läktare när säsongen startar i augusti. Regeringen planerar att ta bort krav på munskydd och social distansering från och med den 19 juli.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter det italienska hjärtat banka inför kvällens kvartsfinal mot Belgien. En lagbild på landslaget sätts mot en l en gigantisk italiensk flagga och rubriken ”Vi är Italien”. Chiellini och Chiesa väntas starta. Det ger följande startelva: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne. Längre in i tidningen finns rubriken ”München är vårt”. För av de 14 500 åskådare som får lov att se matchen på plats väntas cirka 10 000 vara italienare, uppger GdS.

Corriere dello Sport utlovar att ”Vi är med er”, det italienska folket med landslaget. Tidningen har samma förväntade italienska startelva som Gazzetta dello Sport. Här finns också Juventus svar på ryktena om Cristiano Ronaldos framtid. Han stannar. ”Det har inte funnits några signaler från Cristiano Ronaldo om en flytt, och inte från Juve heller”, försäkrar nya sportchefen Federico Cherubini. Lika stor uppmärksamhet drar knappast Stéphanie Öhrström till sig. Men nu är hon klar för Lazio. Den 34-årige målvakten är en av Serie A-nykomlingens sex nyförvärv som presenterats samtidigt. Öhrström lämnade förra veckan Fiorentina efter fyra säsonger. I marginalen kan noteras att José Mourinho i eftermiddag anländer till Italien för att ta över Roma. Han skrev på för sin nya klubb i maj.

Sky Sport Italia rapporterar om Milan, dels att Sandro Tonali nu är nära en definitiv övergång från Brescia, efter fjolårssäsongens lån. Dels att Jens-Petter Hauge kan vara på väg bort. Eintracht Frankfurt förhandlar om norrmannen.



SPANIEN

Marca sluter ögonen. ”Vi drömmer”. Om ett seger mot Schweiz i kväll. Tidningen påpekar att Jordi Alba väntas ta tillbaka sin startplats i den spanska elvan. På förstasidan finns också ”PSR”. Det är en sammanslagning av PSG och initialerna i Sergio Ramos. Marca ser avtalet som klart, även om L’Equipe i dag drar i bromsen.

Cadena SER frågar förbundskapten Luis Enrique om han sett något lag som är bättre än Spanien i EM. Svaret är kort: ”Nej”. Det ger rubriken ”Luis Enrique: ’Det finns inget lag som är bättre än Spanien i detta EM’”.

Sport har ett liknande anslag som Marca, ”De vill drömma”. Om en semifinalplats. Sport lägger till, ”Luis Enrique planerar få förändringar i statelvan och är optimistisk: ’Vi är imponerande’”. Ovanför landslaget finns den dagliga rubriken om Barcelonas fixstjärna. ”Nyckelmöte om Messis förlängning i dag”. Det mötet är inte mellan Barça och Messi utan mellan Barças president Joan Laporta och La Ligas president Javier Tebas. Laporta behöver snacka sig till justering i Barças lönetak för att kunna gå vidare i förhandlingarna med Messi.

Mundo Deportivo i San Sebastian möter morgonen med ”Isak 2026”. Det är gårdagens glädjebesked till Real Sociedad-fans om kontraktsförlängningen med Alexander Isak. En detalj: liksom Diario Vasco sätter MD den nya utköpsklausulen till 90 miljoner euro, och inte 100 milj euro som AS uppgav i går. Även AS har nu korrigerat i sin artikel.



FRANKRIKE

L’Equipe kommer med en par klargörande. Jo, PSG är nära Sergio Ramos, men nej, någon överenskommelse finns ännu inte. Jo, Raphaël Varane är i samtal med Manchester United, men nej, nära någon överenskommelse är parterna inte. Varane överväger sin framtid och PSG ser den franske landslagsbacken som ett alternativ om Ramos-avtalet inte går i lås. Chelsea har också visst intresse för Varane men inte så aktiv för närvarande.

Le Parisien uppger att Sergio Ramos förväntade ankomst väcker känslor i PSG:s omklädningsrum. Och inte bara positiva. ”Vissa spelare har till och med blivit arga”, Presnel Kimpembe är inte den mest nöjda över nyheten om ett möjligt avtal”, skriver Le Parisien. Tidningen tittar också på PSG:s hela transferfönstret. Värvningen av Georginio Wijnaldum, samt de förväntade värvningarna av Sergio Ramos, Achraf Hakimi och Gianluigi Donnarumma sätter ytterligare tryck på försäljningar. Klubben har planerat för försäljningar på ungefär 200 miljoner euro. I de planerna ingår inte Kylian Mbappé. Sportchefen Leonardo måste därför se till att pressa ut så mycket pengar som möjligt för spelare som Pablo Sarabia, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Abdou Diallo och Layvin Kurzawa.

TYSKLAND

Bild lockar på nyhetsettan med att ”Nu får fansen säga sitt” om den tyska EM-insatsen. I undersökningen anser 37 procent att förbundskapten Jogi Löw bär störst skuld till sortin, 27,4 procent röstar på spelarna. 63 procent anser att Löw borde ha slutat innan EM. Den spelare som var störst besvikelse är Leroy Sané, 22 procent, och Thomas Müller, 17 procent. Bäst var Robin Gosens, 15,5 procent, Joshua Kimmich, 12,7 procent, och Leon Goretzka, 11 procent. Bild uppger sedan att Dortmund är ute efter två spelare med sina Jadon Sancho-pengar. Donyell Malen (PSV Eindhoven) ses som den direkta ersättaren och kostar cirka 30 miljoner euro. Dortmund vill också värva Marcel Halstenberg för åtta milj euro, men RB Leipzig vill ha 12 milj euro och köpet är också avhängigt att RB Leipzig lyckas värva Maxence Lacroix från Wolfsburg.

Sport1 följer upp Manchester Uniteds intresse för Goretzka. Enligt tv-kanalen ses han som ersättare till Paul Pogba, som United räknar med att sälja. Goretzkas primära intention är att stanna i Bayern München men han är ännu inte överens med klubben om ett nytt kontrakt. Nya diskussioner planeras.

Allgemeine Zeitung pratar med Mainz sportchef Christian Heidel som gett upp Robin Quaison, vars kontrakt gick ut i går. ”Vi tror att han är inställd på flytt. Vi har bestämt oss för att släppa Robin nu”, säger Heidel. Två ytterligare skäl nämns. Quaisons lönekrav ”passar inte in” med Mainz planer på att sänka löner. Dessutom ska truppen bantas. Nyligen ryktades Quaison nära ett avtal med Al-Ettifaq Club i Saudiarabien.



ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) tror att Kevin De Bruyne finns med i Belgiens startelva mot Italien i kväll. Däremot väntas Eden Hazard inte vara redo. De båda har varit skadade sedan åttondelsfinalen. Den förväntade elvan i kväll: Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard – De Bruyne, Lukaku, Carrasco.

Blick (Schweiz) följer upp ”supersupportern” Luca Loutenbach. Det är den 28-årige supportern som blev en viral succé, sedan hans förtvivlan iförd schweiziske tröja förbytts till galet vrål med bar överkropp i slutminuterna mot Frankrike. Nu står erbjudanden som spön i backen. Swiss Air lovade honom gratis resa till kvällens match i Sankt Petersburg. Loutenbach tackade ja. Red Bull skickar dryck med honom. Schweiziska turistbyrån har erbjudit honom en lugnande weekend efter all stress. Folkhälsomyndigheten vill ha honom med i en kampanj för coronavaccinering.