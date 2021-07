Luis Enrique hyllar Pedri: "Inte ens Iniesta har gjort det"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.



SPANIEN

Marca följer bokstavligt det spanska uttåget ur EM (1-1 mot Italien, 3-5 e str). På bild finns ryggtavlorna på förbundskapten Luis Enrique och målvakten Unai Simón. Rubriken som följer dem: ”Med den ära”. Tidningen understryker att Spanien var det spelmässigt bättre laget och att det ”återvänder hem med huvudet högt”. Förbundskapten Luis Enrique instämmer: ”Efter en nio år lång ökenvandring är Spanien tillbaka. Laget var fantastiskt. Jag ger det nio av tio i betyg”. Han applåderar sina spelare. Särskilt en. ”Såg ni vilket EM som en 18-årig kille som heter Pedri gjorde? Inte ens Andrés Iniesta har gjort det. Jag har inte sett en 18-åring göra liknande i VM, EM eller OS, det är bortanför all logik”, säger Luis Enrique. Tilläggas kan att Luis Enrique så sent som i mars uttryckte en önskan om att Pedri och Iniesta inte skulle jämföras.

Diario AS placerar ett italienskt uttryck över hela förstasidan. ”Porca miseria” (ung ”Jäkla skit”). AS menar att ”Spanien förtjänade att vara i final men föll på straffar”. AS ger en artikel till den stenhårda kritiken från ex-domaren och SVT-experten Jonas Eriksson av Uefas domarval, via Instagram. Rubrik: ”Eriksson fördömer korruptionen i valet av EM-domare”. Tillbaka till förstasidan. En annan rubrik där är ”Messi har nyckeln till Mbappé”. Tidningen menar att Real Madrid tror att om PSG lyckas värva Messi så kan de norpa Mbappé från PSG.

Sport tycker det var ett ”Orättvist farväl” för Spanien. Både Pedri och Dani Olmo får 9 av 10 i betyg för insatsen i går. Lägst betyg får Unai Simón, Koke, Ferran Torres och Gerard Moreno, alla 5.

Mundo Deportivo konstaterar att det är ”Finito”. Långt in i tidningen uppmärksammas att Barça nu offentliggjort Ingrid Engen som nyförvärv. MD lägger till att Fridolina Rolfö snart lär följa efter.

ENGLAND

The Sun är The Sun och då får man en macka med dansk bacon i engelska flaggans mönster, samt rubriken ”Bring home the bacon, lads” (här typ: fixa biffen, grabbar). Inne i tidningen finns samma bild med rubriken ”We’re having you for breakfast”. Som ett litet tillägg kan man läsa, ”Italian next on the menu”.

Daily Mail lämnar kulinariska upplevelser därhän och går rakt på sak. Bild på Harry Kane och rubriken ”Inget kan stoppa mig nu”. På en fråga om han bli stoppad när han är på topp, svarade Kane: ”Ärligt talat, troligen inte. När jag är på topp känns det som jag kan göra mål eller passa till mål mot vem som helst. Min spelförståelse om vad som behöver göras för att inte bara hjälpa mig själv utan hela laget, är nog den bästa under min karriär hittills”.

Daily Telegraph ser engelska lejon som är ”Redo att ryta”. Det stora frågan i startelvan är om Jadon Sancho, Buakyo Saka eller Phil Foden startar till höger i anfallet. Telegraph har hur som helst låtit sina skribenter ta ut laget. De flesta vill se 4-2-3-1, några 3-4-3.

The Independent uppmärksammar Kasper Schmeichel pik från tisdagens presskonferens som blivit viral. Den danske målvakten fick en fråga om Danmark kan stoppa ”It’s coming home”, Englands mantra sedan 1996. ”Har den någonsin varit hemma? Har ni någonsin vunnit?”, svarade Schmeichel med ett leende. Reporter: ”1966 var den hemma”. Schmeichel, fortfarande leende: ”Men det var väl VM”. Se klippet här.

The Times har José Mourinho som krönikör. Han menar att publiken kan spela en viktig roll för England. ”Om jag var förbundskapten skulle jag inte vilja att folk kom bara för att njuta av matchen utan för att fajtas. För att fajtas för laget från läktaren”, skriver Mourinho. Inte en sekund ska vara tyst. Inte ens om det går dåligt. ”I Real Madrid brukade vi säga att den värsta känslan är frustrationens tystnad från läktarna”. Mourinho ser Englands spelare som bättre med kommer med ett råd till målvakten. ”Jag tycker att Jordan Pickford behöver lugna sig lite. Mot Ukraina gjorde han ett par misstag i fokus och koncentration. Han behöver inte chansa, spela utanför målet”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har ”Fest” sedan Italien säkrat en EM-finalplats (1-1 mot Spanien, 5-3 e str). Tidningen beskriver både ett ”lidande” och ett ”heroiskt Italien” som till slut stod som segrare. Donnarumma får starka 8 av 10. ”Han var matchens lirare och är EM:s bästa målvakt”. Bänken i PSG nästa. Men först final. Kanske också ett firande över att ”It’s coming Rome”. Det var passningen till engelsmän som syntes på flera supporterbanderoller. På hemmaplan inleder Milan i morgon försäsongen. På plats kommer Zlatan Ibrahimovic, som i går postade semesterbilder, att finnas. Han fortsätter sin rehabträning vid sidan av gruppen. Samtidigt förhandlar Milan om nytt kontrakt med nyckelspelaren Franck Kessie, en nyckelspelare. Mittfältaren vill ha sex milj euro om året, Milan kan tänka sig att sträcka sig till fyra, men måste höja ytterligare, menar GdS. Kessies kontrakt går ut nästa sommar.

Corriere dello Sport utbrister, ”Gud är italiensk”. I en krönika skriver Ivan Zazzaroni att ”Den här gången fick vi hjälp från ovan. För de andra spelade bättre”. Fast bäst på planen tycker CdS att två italienare var, Donnarumma och Di Lorenzo, båda få 7,5. Atlético de Madrid letar en backup till Jan Oblak och har gjort en förfrågan om Robin Olsen. Det uppger transferjournalisten Nicolò Schira. Nyligen rapporterades West Ham, Lille och Real Sociedad intresserade av den svenske landslagsmålvakten. Olsen är ute ur bilden hos Roma men har kontrakt till 2023.

Sky Sport Italia samlar röster efter semifinaltiumfen. Federico Chiesa: ”Det är den bästa kvällen i min karriär”. Leonardo Bonucci: ”Det var den svåraste matchen jag någonsin spelat. Det var en smärtsam seger men därför desto vackrare. Nu ska vi återhämta oss för vi är bara centimeter ifrån att bli legendarer”.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasidan med den italienska ”Lyckan” i EM. Annars är det mycket silly season. Efter PSG:s värvning av Achraf Hakimi i går väntas Sergio Ramos bli presenterad i dag. Tidningen uppmärksammar också Eduardo Camavingas framtid. Rennes har ännu inte fått några bud. Manchester United anses hetast i jakten, men PSG, Chelsea, Real Madrid och även Bayern München finns med i bilden. Prislappen för 18-åringen, med ett år kvar på kontraktet, väntas landa på cirka 40 miljoner euro. Det har ryktats flitigt om att Jens Cajuste kan bli hans ersättare.

Le 10 Sport hävdar att Arsenal lagt ett bud på Lyons Houssem Aouar. Samtal pågår. Londonklubben har länge varit intresserad av den 23-årige mittfältaren. Lyon väntas vilja ha 20-25 miljoner euro för Aouar.



TYSKLAND

SportBild hävdar att Dortmund har två RB Leipzig-spelare i sikte. Sedan tidigare är det intresset för Marcel Halstenberg känt. Men SportBild skriver att klubben även är ute efter Marcel Sabitzer. Den 27-årige österrikaren väntas få lämna RB Leipzig för 20 milj euro i sommar. Han har ett år kvar på kontraktet.

Kicker förmedlar glädjebeskedet att Bundesligaarenor från premiären får släppa in 50 procent av kapaciteten, men max 25 000 åskådare. Coronanivån i regionen kan dock påverka. Därför får Bayern München bara släppa in 20 000 åskådare, 35 procent av kapaciteten. Här är Bilds lista för samtliga klubbar.



ÖVRIGT

Milliyet (Turkiet) följer upp uppgifterna om Ludwig Augustinsson och Galatasaray. Enligt tidningen vill Werder Bremen ha sex miljoner euro. I går rapporterade andra turkiska medier att Galatasaray är beredd att betala 3.5 milj euro. Samtidigt ryktas den turkiska klubben leda jakten på en annan vänsterback, Ezgjan Alioski, som lämnar Leeds United.

Ekstra Bladet (Danmark) gör kvällens EM-semifinal till ett avsnitt av den brittiske deckaren Barnaby. Det får namnet, ”Mysteriet på Wembley: Vem dödade de engelska fotbollslejonen?”. Ekstra Bladet radar sedan upp ”misstänkta” danska spelare. Allan Olsen skriver en saftig tabloidkrönika, ”Nutidens vikingatåg”. Den osar av krigsretorik. Som ”Danmark har rest till England terroriserat och invånarna sedan år 793 så ännu ett vikingatåg är väl inte omöjligt”. Det följs i sin tur av ”Nu är det Dagen D i London. Dessvärre inte med tiotusentals man men med thrillergaranti”. BT uppger att Eintracht Frankfurt köpt Jesper Lindstrøm från Bröndby för sju miljoner euro. 21-åringen blir klubbens största försäljning sedan Daniel Agger 2006.