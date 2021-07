Uppgifter: Chelsea förbereder jättebud på Haaland

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

The Sun rider på en lyckovåg. ”Probably the best feeling in the world”. (2-1 mot Danmark e förl). Det är en omisskännlig flört med en dansk öljätte, men segerruset är mer framträdande.

The Times skalar ner Haitikriser och bostadspriser till obetydliga notiser under det stora budskapet: ”England skapar historia”. Så här nära att vinna en stor titel har fotbollslandslaget inte varit på 55 år. Krönikören Matt Dickinson: ”Folket kan de närmaste dagarna fundera över om landet kommer att få moderna versioner av Geoff Hurst, Bobby Charlton och Bobby Moore som får bucklan av drottningen. Det är inte en VM-final. Men det kommer garanterat att kännas så om England skulle vinna”.

The Guardian använder dubbelbottnade ”Finally” med stora bokstäver. Det gör även Daily Mirror. ”Nu är det ett stort hinder att klara av”, säger förbundskapten Gareth Southgate. Guardians toppbetyg efter semin går till Kyle Walker, Raheem Sterling, Harry Kane, Ksper Schmeichel och Mikkel Damsgaard. Alla får 8 av 10.

Daily Mail har mest fokus på en annan spelare. Matchvinnaren. ”King Kane”. En annan rubrik är ”Harry-luja”. Tidningen samlar också supporterröster under rubriken ”’För en gång skull hade vi turen på vår sida’ – Englands fans andas ut och medger att straffen aldrig borde ha blåsts”. Från den inhemska fotbollen uppger Mail att Aston Villa förbereder ett tredje bud på Arsenals Emile Smith Rowe. Det andra budet på 20-åringen var på cirka 30 miljoner pund.

90 Min sätter en fet ”exklusivt”-stämpel på att Chelsea förbereder ett bud på Erling Haaland. Londonklubben uppges beredd att betala upp till 150 miljoner pund för norrmannen. Flera samtal ska redan ha förts med Haalands läger, med superagenten Mino Raiola i spetsen. Personliga villkor påstås inte vara något problem och den 20-årige Dortmundstjärnan är positiv till Chelsea.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycks inte bara ta sig an det engelska fotbollslandslaget utan hela den brittiska monarkin. ”Låt oss ta kronan” är stridsropet inför EM-finalen. GdS berättar också att nästan 20 miljoner (19 882 000) såg tv-sändningarna av Italiens semifinal mot Spanien på Sky och Rai. Det gör matchen till det 35:e mest sedda tv-programmet någonsin i Italien. Simone Inzaghi har nu installerats som tränare i Inter. Han fick en fråga om Chistian Eriksens framtid. ”Jag räknar med Christian. Självfallet kommer han att behöva sin tid och vi kommer att vänta på honom med öppna armar”, säger Inzaghi. En annan rubrik är ”Milan startar om med Ibra”. Lagets försäsong inleds i dag. Zlatan Ibrahimovic rehabtränar men är på plats och ses av GdS som en nyckelpjäs för Milan som pådrivare och inspiratör även när han inte spelar. Målet är att vara tillbaka i spel till premiären 21-22 augusti. ”För Ibra, som ser Milan som sin andra familj, kan det också bli en stabilare tid med tanke på att han funderar på att flytta ner sin familj”, skriver tidningen.

Corriere dello Sport ser framför sig en ”Zuppa inglese” (inglese=engelsk), en sockerkaka. Kanske menar tidningen också att det blir en munsbit för Italien, då England ”behövde domarens hjälp att nå final”. CdS har också en krönika av Ivan Zazzaroni: ”Ballon d’Or har redan en favorit: Jorginho”. Zazzaroni menar att det är mittfältarens år, med en Champions League-titel och en EM-final.

Tuttosport använder tv-tittarsiffrorna som underlag för rubriken ”Galna i er!”. Men tidningen fogar i den italienska euforin också in både bild och namn på Matteo Berrettini, som är i semifinal i Wimbledon. Det är i London det händer. Englands finalavancemang får den helt undermåliga rubriken, ”Brexit? Nej, Kane!”.

Sky Sport Italia rapporterar att Olivier Giroud till slut ser ut att bli klar för Milan. Den nye ”vice-Ibra”. Samtalen med Chelsea har återupptagits och en mindre kompensation verkar ha löst knutarna. Chelsea ville inte släppa 34-åringen gratis. Vidare uppger tv-kanalen att Lazio nu är överens med West Ham om Felipe Anderson. Londonklubben får tre miljoner euro plus 50 procent av framtida återförsäljning av 28-åringen.

Goal uppger att Napoli utmanar Atalanta om Malmö FF:s Anel Ahmedhodzic men försöker pressa ner prislappen på åtta miljoner euro. Milan finns i bakgrunden. Calciomercato nämner också de tre klubbarna och att Napoli är hetast. Här anges Ahmedhodzics prislapp till tio milj euro, och att De Laurentiis klubb vill betala fem-sex milj euro. TuttoAtalanta hävdar i sin tur under ”exklusivt” att Ajax är ute efter Ahmedhodzic, samt att hans agent Markus Rosenberg ska ha bekräftat färska kontakter.



SPANIEN

Marca lutar sig i dag mot en läsarundersökning om landslaget. Det ger en rad smårubriker. Som ”Bäst: Pedri”, ”Värst: Straffskyttet”, ”Vad fattades: En målskytt” och ”Starkast intryck: De unga talangerna”.

Diario AS tar upp landslagstråden med ”Generation Qatar”. EM visade att det finns en väg framåt, att Spanien blir att räkna med i VM. AS lägger till, ”Luis Enrique förlänger till 2024 om landslaget tar sig dit”. AS tar också upp Goals uppgifter om Real Madrid-intresse för Richarlison och The Independents uppgifter om Real Madrid-intresse för Raheem Sterling.

Sport beskriver Luis Enrique som ”Den stora vinnaren” efter EM. Framtiden för honom och det unga landslaget är ljus. Men störst rubrik på nätet på morgonen är ”Bomben!”: Luis Figo ska spela för Real Madrid mot Barcelona. Det berättar Esport3. Det är visserligen bara i legendarmatch i Israel. Men det är första gången sedan portugisen la av som han drar på sig Real Madrids tröja för att möta Barcelona. Figos kontroversiella övergång mellan klubbarna för över 20 år sedan väcker fortfarande känslor. Sport noterar att Luis Figo dessutom ska flyga tillbaka på samma plan som Barçalaget, som bland annat inkluderar Ronaldinho, Rivaldo, Saviola och Deco.

Mundo Deportivo toppar med ”Blod, svett och Messi”. Till det finns en bild på argentinarens blodstänkta fotknöl från Copa América-semin mot Colombia. Natten till söndag är det final mot Brasilien. Barças värvning av Fridolina Rolfö har varit en ”öppen hemlighet” ett tag, som MD beskriver det. Det finns också ett klipp från läkarundersökningen och kontraktsskrivandet i artikeln.

FRANKRIKE

L’Equipe döper om Englands segerskytt till ”Happy Kane”. Tidningen tycker den avgörande straffen var ”extremt enkel” och att Kasper Schmeichel var matchens lirare, 8 av 10. En helsida ägnas åt Paul Pogba. PSG vill värva honom i sommar. Det slår L’Equipe fast. Pogba själv är inte avvisande. Fransmannens pris sätts till 50-60 miljoner euro. Men för att agera måste PSG först sälja spelare. Det har prioritet just nu. I går var Sergio Ramos i Paris för läkarundersökning. Han flög hem till Spanien igen efter några timmar. Den officiella bekräftelsen på värvning väntas i dag, även om PSG redan avslöjat hans tröjnummer (4).

BeInsport berättar att det japanska spelutvecklingsföretaget Konami rivit ambassdörskontraktet med Antoine Griezmann. Anledningen är anklagelserna om rasism efter hans medverkan i ett omtalat klipp där han och Barça-polaren Ousmane Dembélé hånar hotellpersonal i Japan. Både Griezmann och Dembélé har bett om ursäkt för sitt agerande.

Ouest France skriver att Rennes tränare Bruno Genesio förväntar sig en – möjligen två – spelare innan månaden är slut. Jens Cajuste förväntas vara den spelaren. Aftonbladet uppgav i går kväll att Rennes lagt ett andra bud till FC Midtjylland, värt drygt tio miljoner euro.

TYSKLAND

Bild lyssnar till Julian Nagelsmann som haft sin första presskonferens som Bayern München-tränare efter att ha lämnat RB Leipzig. ”Beslutet gick snabbt. Samtalet med min fru tog fem och en halv minut”, säger han. Båda kommer ursprungligen från Münchenregionen. Om kontraktet: ”Jag hade inte kommit om det var ett ettårskontrakt. Det var ett skämt. Men fem år är uppskattning på förhand”. Om sin unga ålder (33 år): ”Jag är fortfarande ung men det kan vi gå vidare ifrån. Jag kommer inte att vara nedlåtande eller auktoritär, det har jag aldrig varit. Jag tror inte att det kommer att vara något problem att Manuel Neuer är några dagar äldre…”. Framtiden för Leon Goretzka och Niklas Süle är fortfarande oklar. Kontrakten går ut nästa år. ”Leon är förstås en mycket viktig spelare. Jag skulle vara glad om vi får arbeta många år tillsammans. Jag tror vi skulle ha ett utmärkt samarbete. Han är en av de farligaste mittfältarna”, säger Nagelsmann. Bild är övertygad om att Goretzka kommer att förlänga, men mer tveksam till Süle. Där är en försäljning i sommar fortfarande möjlig.

Sport1 konstaterar att Javi Martínez bytt Bayern München mot Qatar SC. 32-åringen ha nu officiellt presenterats av den qatariska klubben. Martínez spelade nio säsonger med FC Bayern. Kontraktet gick ut i sommar.



ÖVRIGT

Ekstra Bladet säger ”Tack för festen, grabbar”. Krönikören Allan Olsen skriver, ”Även om det blev en 1-2-förlust mot England så har Kasper Hjulmand och spelarna skrivit ännu ett fantastiskt kapitel i äventyrsboken som heter ’Sommaren 21’”, och fortsätter, ”Festen är slut men den var unik. En sådan där det var fri bar, dans på borden, liv och glädje hela dagen. En sådan man motvilligt går hem ifrån”. BT ger Kasper Schmeichel och Jannik Vestergard toppbetyget 6 av 6.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) toppar med att ”KNVB satsar på Van Gaal”. Efter Frank De Boers misslyckande vill det nederländska fotbollsförbundet nu ha en mer erfaren förbundskapten. Louis Van Gaal ses som förstaval att leda laget mot VM i Qatar nästa år.