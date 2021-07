EM-guld kan ge röd dag i kalendern

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är tillbaka i augusti.

Daily Mirror känner att England är ”Vid kokpunkten” (”Fever Pitch” – som fotbollsboken). Det finns flera tecken på det. Röster höjs för att förbundskapten Gareth Southgate och spelarnas ska tilldelas ordnar om det blir EM-triumf. Tidningen uppger att finalhelgen väntas ge landets ekonomi en boost på tre miljarder pund – motsvarande 35 miljarder kronor – från bland annat alkohol- och matförsäljning samt betting. Många skolor och företag väntas tillåta sen ankomst på måndag efter söndagens finalkväll.

ANNONS

The Times har på sin nyhetsetta ”Southgate kan vinna en ledig dag åt landet”. Enligt uppgift överväger premiärminister Boris Johnson att skapa en röd dag i år om England vinner EM. På en fråga svarade Johnson, ”Det vore att utmana ödet – låt oss avvakta och se”. Enligt Times är den 19 juli aktuellt som datum för firandet. Det är också samma dag som Storbritannien helt släpper kvarvarande coronarestriktioner.

The Sun, liksom Daily Mail, uppger också att Johnson överväger en särskild helgdag för att fira en triumf, men snarare i augusti. The Sun tar på annat håll upp efterfrågan på finalbiljetter. 60 000 åskådare kommer att kunna se matchen på Wembley. På nätet säljs ett par biljetter för ända upp till 50 000 pund (dessa säljs endast parvis). Det motsvarar 600 000 kr. Enskilda biljetter säljs på olika sajter, som The Sun spanat in, från drygt 3 000 pund och uppåt. Uefas finalbiljettpriser är från 81 pund upp till 808 pund, beroende på kategori. Mirror har en artikel på samma ämne med rubriken ”England-Italien-biljetter säljs för 8 750 pund styck på eBay”.

ANNONS

Daily Mail har en annan vinkel kring matchbiljetter. Wembley kommer att utöka bevakningen kring arenan sedan hundratals fans lyckats ta sig in på semifinalen utan biljett. Och det trots kontrollstationer för covid-19. Men dagens största rubrik är ”Dela vår ära”. Efter framgångarna i EM planerar de engelska landslagsspelarna att donera miljontals pund till den offentliga sjukvården, NHS. Landslaget stöttade även NHS med bidrag när pandemin var som värst.

The Guardian ger i stället ordet till förbundskaptenen. ”Southgate: Jag kan inte vara stoltare över att vara en engelsman”. Den vanligen återhållsamme Southgates visar känslor. ”Att höra Wembley som den var (i semifinalen) och man vet att det var på liknande vis runtom i landet, det är en ära. För vi är ett speciellt land, vi är historiskt sett ett fantastiskt land och jag vet att jag inte kunde vara stoltare över att vara en engelsman. Jag kan inte vara stoltare över att få chansen att leda min nation i ett försök att skänka glädje i dessa tider då det varit så svårt, det är en mycket speciell känsla”, säger Southgate.

ANNONS

Goal uppger att Sergio Ramos nobbade bud från Manchester City och Arsenal innan han skrev på för PSG. Arsenal ska ha erbjudit ett tvåårskontrakt värt 15 miljoner pund om året. City ska också ha erbjudit ett tvåårskontrakt och sedan tre år med systerklubben New York City i MLS.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport placerar ett nationalsångsvrålande Italien på bild till rubriken ”Utan rädsla”. Ryggtavlor på Kane och Sterling har klippts in. Kane tar sig till synes bekymrat i håret vid åsynen av de italienska spelarna. Antonio Conte har skrivit några rader för tidningen. De sammanfattas på förstasidan med ”Italien klarar av allt, vi är de mest kompletta”. Milan har snart både en Ibra och en vice-Ibra. Zlatan Ibrahimovic väntas vara i träning om ett par veckor. Men innan dess lär Milan ha klart med hans stand-in. Olivier Giroud, 35, väntas till Milano på måndag för läkarundersökning. Milan uppges betala två miljoner euro till Chelsea. Enligt Sky Sport Italia är det en miljon direkt plus en miljon i bonusar. Giroud skriver på för två år plus ett optionsår, med en årslön på tre miljoner euro.

ANNONS

Tuttosport ger mest plats åt Romas nya tränare, som hade sin första presskonferens i går och kände sig som hemma. ”Mou, det är alltid du”. Portugisen poängterade, ”Jag har inte kommit hit för någon semester”. Mourinhos jovialiska humör ändrades en aning när hans resultat i de senaste klubbarna ifrågasattes. ”Jag är offer för mina egna framgångar, ett offer för hur folk ser på mig. Det som är en katastrof för mig är fantastiskt för andra”, säger Mourinho “Med mina tre senaste klubbar vann jag Premier League med Chelsea, tre cuper med Manchester United och tog Tottenham till ligacupfinal. Vad som anses vara en katastrof för mig är något andra tränare inte upplever under hela sin karriär. Men det är så det är. Det är mitt eget fel”.

Sky Sport Italia instämmer i att Atlético de Madrid letar en andremålvakt. Men den målvakten är enligt tv-kanalen inte Robin Olsen. Atlético har de senaste dagarna nämnts som en möjlig destination, liksom West Ham och Lille. Svensken är persona non grata i Roma, även för nye tränaren José Mourinho.

ANNONS

SPANIEN

Marca toppar med att ”Legenden fortsätter”. Diego Simeone har förlängt kontraktet med Atlético till 2024. Stannar han tiden ut har han varit i klubben i 13 säsonger. Själv sätter Simeone fyra värdeord på förlängningen: ”Stolthet. Ansvar. Utmaning. Drömmar”.

Diario AS har fokus på en annan Madridprofil som däremot valde att flytta. ”Jag är här för att vinna allt”, är dagens citatrubrik från Sergio Ramos efter klubbytet från Real Madrid till PSG.

Sport sänder ut budskap från Barcelona, ”Vi är trygga med Messi”. Både klubbpresident Joan Laporta och tränare Ronald Koeman uppges övertygade om att det blir en kontraktsförlängning trots klubbens prekära ekonomiska situation. Det ses också som svar på ligabasen Javier Tebas ord. Tebas går inte med på någon flexibilitet i lönetaket för Barça och när La Sexta frågade honom om Messi kommer att starta säsongen för klubben, svarade han, ”Jag vet inte. Om inga spelare lämnar är det omöjligt”. En som kan lämna är Philippe Coutinho. Leicester, Inter och Milan har visat intresse, skriver Sport. Ett lån är troligare än en försäljning. Men först måste brasilianarens knä testas efter skada. Om det behöver mer tid för återhämtning är det vinterfönstret som gäller.

ANNONS

ABC de Sevilla berättar att Real Betis skrivit kontrakt med en svensk, Amar Dzevlan. Den 18-årige målvakten kommer närmast från Eintracht Frankfurt, och har ett förflutet i Hammarby. Dzevlan kommer till att börja med att tillhöra ungdomslaget.

FRANKRIKE

L’Equipe är övertygad: Zinedine Zidane bidar sin tid för att ta över som Frankrikes förbundskapten. ”Zidane vägrar alla erbjudanden om att träna en klubb. Han väntar på landslaget. Det är hans nästa projekt”, slår tidningen fast. Under torsdagen kom beskedet att Didier Deschamps stannar trots misslyckandet i EM. Men kontraktet, som gäller över VM 2022, förlängs inte i nuläget. Zidane har enligt L’Equipe nobbat erbjudanden från engelska klubbar och från Gulfstaterna. På tal om blivande förbundskaptener. Det nederländska fotbollsförbundet uppgavs under torsdagen ha Louis Van Gaal som förstaval. Själv har han inte hört något från förbundet, tror sig inte få höra ifrån det men är öppen för idén. ”Om jag blir erbjuden posten en tredje gång skulle det vara otroligt. I så fall skulle jag fundera, även om jag pensionerat mig!”, säger Van Gaal till tidningen. Noterbart är att intervjun sannolikt gjorde innan uppgifterna om att han var aktuell. Van Gaal kommenterar också EM och lag som misslyckades. ”Det bästa laget ska alltid vinna, inte de bästa individerna. Jag har sagt det i 40 år!”, säger han, och nämner Nederländernas förlust mot Tjeckien, ”Nederländerna har en massa fantastiska spelare men vi såg dem inte i denna match. Man måste fråga sig varför. Det gäller också Frankrike och Portugal; i mina ögon är det inte lag utan en samling individer”. L’Equipe har en webbfråga, ”Vilket lag håller du på i EM-finalen?”. På morgonen har 69 procent av de cirka 70 000 som röstat svarat ”Italien”, 20 procent ”England” och 11 procent ”Ingen”. PSG presenterade i går Sergio Ramos, inom kort är det Gianluigi Donnarummas tur. Enligt L’Equipe var nuvarande förstamålvakten Keylor Navas ”rasande” och ”övervägde enligt vissa källor till och med att lämna”, när han fick nys om den förestående värvningen. Men costaricanen ska nu ha accepterat konkurrensen och är beredd att slåss om platsen mellan stolparna. Navas har blivit försäkrad om att inleda säsongen som nummer ett, skriver L’Equipe.

ANNONS

Foot Mercato hävdar under en ”exklusivt”-vinjett att ”Cristiano Ronaldo överväger seriöst PSG”. Samtal pågår mellan representanter från PSG och Cristiano Ronaldo om lön och kontrakt, men inget är bestämt och den 36-årige portugisen själv har ingen brådska att ta något beslut. Han påstås avvakta och se om Juventus föreslår en kontraktsförlängning. Det nuvarande går ut nästa sommar.

TYSKLAND

Allgemeine Zeitung ger förstås plats åt flytten för Robin Quaison till Saudiarabien – ”Mainz rekordmålskytt”, som tidningen påpekar. Allgemeine Zeitung har gjort gällande att den svenske landslagsanfallaren nu höjer sin årslön från 1,2 miljoner euro i Mainz till 2,2 milj euro i Al-Ettifaq. Quaison som för övrigt semestrar och fiskar med Alexander Isak efter EM (se klipp).

Bild-krönikören Torsten Rumpf har svårt att förlika sig med tanken på England som Europamästare. ”England förtjänar inte titeln!”, menar herr Umpf. Orsak? Att delar av publiken buat motståndaren nationalsång, att någon av dem använde en laserpenna mot Kasper Schmeichel och för att Raheem Sterling påstås ha filmat till sig en straff. ”England förtjänar inte EM-titeln, för det är inte längre det England som verkligen gillar ärlighet och framför allt rättvis fotboll”, avslutar herr Rumpf sitt (något bittra) resonemang.

ANNONS

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) uppger att FC Midtjylland vill ha närmare 15 miljoner euro för Jens Cajuste. Aftonbladet skrev i onsdags att FCM fått ett andra bud från Rennes på drygt tio miljoner euro. Men det budet har förkastats, skriver Ekstra Bladet.