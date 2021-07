Ballon d’Or: ”Jorginho utmanar Messi”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport såg inte bara lyckliga italienare på måndagens parad. Tidningen hörde också ”applåder från utlandet”. Då blir rubriken, ”Världen gillar Italien”. Som en kontrast till de spanska tidningarna som redan ser Messi lyfta Ballon d’Or (se Marca och Sport nedan), så har GdS rubriken ”Jorginho utmanar Messi om Ballon d’Or”. Corriere dello Sport har i dag en liknande artikel om Copa América-vinnaren Messi som utmanas av CL- och EM-vinnaren Jorginho. En utmanare till duon, menar Gazzetta dello Sport, kan bli Gianluigi Donnarumma. Målvakten är också den spelare som får högst turneringsbetyg i truppen, 9,5 av 10. Jorginho, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini och Leonardo Spinazzola får alla 9. Förbundskapten Roberto Mancini? 10. Precis som efter finalen. Från mercaton rapporterar GdS att Inter går all-in på Denzel Dumfries. PSV Eindhoven vill ha 20 milj euro. Så mycket vill inte Inter betala. Everton, som har större ekonomiska muskler att spänna, vill också ha Dumfries. Hector Bellerín blir lättare. Han vill lämna Arsenal, som kanske kan tänka sig lån med köpoption.

Corriere dello Sport tar fast på ”Det bästa Italien”, också till bilderna från gårdagens parad. Och så förklarar Gianluigi Donnarumma sitt avmätta firande efter att ha räddat den avgörande straffen. ”Jag firade inte för jag förstod inte att vi vunnit”, medger han förläget för Sky Sport Italia. ”Jag tittade på domaren för att se att allt var okej, sedan vände jag mig om och såg mina lagkamrater komma springande mot mig och efter det förstod jag ingenting alls längre!”, säger Donnarumma och skattar. Corriere dello Sport noterar sedan att nästan 21 miljoner tittare (20 604 000) såg finalen, som visades på Rai och Sky.



ENGLAND

Daily Mirror ger efterspelet på EM-finalen sin fulla uppmärksamhet. ”Kane säger till rasistiska fans: Vi vill inte veta av er”. Budskapet levererades av lagkaptenen under måndagen sedan straffsumpande lagkamrater förolämpats i sociala medier. Förbundskapten Gareth Southgate kallade hatet ”oförlåtligt”. Marcus Rashford markerar i sociala medier: ”Jag kan ta hur mycket kritik som helst för mitt fotbollsspelande, min straff var inte bra nog, det borde varit mål, men jag kommer aldrig att be om ursäkt för den jag är och var jag kommer ifrån”.

Metro lyfter andra reaktioner från spelarlägret. ”Engelsk stjärna fördömer Patel”. På Twitter anklagar Tyrone Mings inrikesminister Priti Patel för hyckleri och för att hon ”hällt bränsle på lågorna” när hon tidigare fnyst åt knäböjande och nu försöker fördöma rasism.

The Times ger plats för två fotbollsämnen på nyhetsettan. Dels kärleksbombningen av väggmålningen av Marcus Rashford som hade vandaliserats under natten till måndag. Dels uppgiften att ministrar väntas kräva att de stora sociala medieplattformarna ge information som leder fram till att de som rasistiskt förolämpade de engelska landslagsspelarna kan straffas. På sporten tar tidningen också upp att spelarfamiljer hamnade mitt i kaoset på Wembley när fans utan biljett stormade grindarna.

Daily Telegraph påpekar att scenerna vid Wembley kan få allvarliga konsekvenser för Storbritanniens och Irlands chanser att få VM 2030. Tidigare ansågs ansökan ha haft ett försprång på Spanien/Portugal.

The Guardian toppar sporten med ”’Jag behöver vila’ – Southgate undviker diskussioner om ett nytt kontrakt efter Qatar”. Southgate vill inte prata framtid. ”Det är inte en lämplig tidpunkt att tänka på något ännu”, säger Southgate, ”Vi behöver först kvalificera oss till VM. Jag behöver dra mig tillbaka, se matchen igen, reflektera över hela turneringen. Jag behöver vila”.

The Sun tar fram den röda ”Exklusivt”-stämpeln till ”It’s thank you and GOOD KNIGHT”. För det är inte bara vila. Det är också adlande som väntar Southgate. Enligt tidningen kommer Southgate vid årsskiftet att bli Sir Gareth Southgate för sina insatser även om det inte räckte hela vägen fram i sommar. Långt bortanför fotbollens finrum befinner sig Sverigebekantingen Ravel Morrison. Han är utan klubb men Wayne Rooney ger nu 28-åringen chansen att träna med Derby County. The Sun uppger vidare att Jadon Sancho kommer att ha sin läkarundersökning hos Man United denna vecka.

Talksport pratar Englands straffläggning med José Mourinho. Han instämmer i Roy Keanes kritik i ITV om att andra spelare borde avlastat Bukayo Saka. ”I den här situationen, var höll Raheem Sterling hus? John Stones? Luke Shaw? Varför var inte Jordan Henderson eller Kyle Walker kvar på planen? Det är väldigt svårt för Marcus Rashford och Jadon Sancho att komma in och ta en straff efter att han rört bollen en gång. Men att lägga nationens öde på Sakas axlar…det tycker jag är för mycket”, säger Mourinho.

Reuters talar med stora återförsäljaren Sports Direct om landslagsprylar. Det har inte oväntat varit en boom. Men försäljningen av dessa prylar har också fyrdubblats jämfört med VM 2018. Mest populära namn på landslagströjan? Jack Grealish. Därefter kom Harry Kane.

The Athletic berättar att Arsenal lånar ut William Saliba till Marseille. Det är backens tredje utlåning sedan Londonklubben köpte honom för två år sedan. Lånet saknar köpoption.

SPANIEN

Marca drar på en intervju med Getafes tränare Michel. ”Jag kan känna igen mig i Morata”, säger Michel, som minns hur det var att vara i fokus med det spanska landslaget. Raphaël Varane ryktas aktuell för Manchester United, men Marca har ett annat fokus på förstasidan: ”Varane kan gå Mbappés väg”. Med det menar tidningen att backen kan spela ut sitt Real Madrid-kontrakt, som gäller till nästa sommar. Här finns också en rubrik för Atléticos storköp, ”De Paul värvad!”.

Diario AS pratar med Marco Asensio som bedyrar att han är på topp inför OS och även att han inte har några planer på att lämna Real Madrid i sommar. Tidningen uppmärksammar även ARA:s uppgifter: Barcelona kan förlänga med Ronaldo Koeman (och Henrik Larsson?). Klubbpresident Joan Laporta, som tidigare varit tveksam till nederländaren, funderar på att ge honom ett nytt kontrakt i oktober – om allt flyter på som det ska. Koemans nuvarande kontrakt går ut nästa sommar.

Sport tar sig till Barcelonas omklädningsrum. Där står klubbpresidenten. ”Laporta ber dem att vinna”, är dagens huvudrubrik. ”Ni vet att Barça måste slåss om titlar, så därför: vinnarmentalitet, laganda och förstås ärligt spel”, sa Laporta, som också försäkrade att Messis nya kontrakt är på gång. En annan rubrik på förstasidan är ”Messi, favorit att vinna Ballon d’Or”. Marca håller med efter att ha gått igenom möjliga rivaler om det åtråvärda priset. ”Ärligt talat är svårt att se någon våga ta Ballon d’Or ifrån honom”, skriver Marca. Sport skriver även om en känslig övergång. Real Madrid värvar Jaume Jardí, 19, från ärkerivalen Barcelonas akademi. AS bekräftar uppgifterna, och påpekar att det är en fri transfer. Jardí kommer att spela för Raúls ungdomslag.

ABC uppger att Karim Benzema är på väg att förlänga kontraktet med Real Madrid till 2024, med en löneökning. 33-åringens nuvarande kontrakt går ut nästa sommar.

FRANKRIKE

L’Equipe välkomnar ”En maestro i Ligue 1”. Gianluigi Donnarummas femårskontrakt med PSG väntas presenteras i veckan. Han anländer till klubben vid månadsskiftet. L’Equipe påpekar att Donnarumma nobbade möjligheten att bli utlånad till Roma eftersom att han inte vill spela för en annan klubb i Serie A, och får nu slåss om platsen mellan stolparna i PSG med Keylor Navas. 63 procent av tidningens läsare tror att Donnarumma kommer att vinna duellen om platsen som förstemålvakt. Vidare rapporterar L’Equipe att Bordeaux väntas klara sig undan en tvångsdegradering, Gérard Lopez övertagande har fått grönt ljus.

Le Parisien har en rad uppdateringar kring PSG. Sergio Ramos gjorde första träningen med klubben i går, Mitchel Bakker har skrivit på för Bayer Leverkusen, Kays Ruiz-Atil ha skrivit på för Barça, Sakina Karchaoui och Amanda llestedt är nu officiellt PSG-spelare.

TYSKLAND

Bild följer upp ytterligare ett avbräck för Bayern München i backlinjen. Klubben bekräftade på måndagen att Alphonso Davies är fotledsskadad. Enligt Bild blir kanadensaren borta en månad. Därmed riskerar FC Bayern att få klara sig utan både Davies och knäskadade Lucas Hernández i ligapremiären mot Mönchengladbach den 13 augusti. Bild vill vidare ge sken av att ha ett öra allra högst upp i Chelseas hierarki. Tidningen påstår att Roman Abramovitj är beredd att satsa stort i jakten på Erling Haaland. Men för att finansiera köpet hänger Londonklubben också en ”Till försäljning”-skylt om halsen på Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi och Tammy Abraham, hävdar Bild.

Sky Sport menar att Chelseas jakt på Haaland i sommar är en ”Mission Impossible”. Det skvallras om bud på 175 miljoner euro. Men ett svindlande bud på norrmannen räcker inte. Haalands agent Mino Raiola vill, enligt Skys uppgifter, ha minst lika svindlande 40 miljoner euro arvode vid en affär. Samtidigt roade sig Dortmunds sportchef Michael Zorc efter en fråga om varför Haaland inte var på fystesterna inför kommande säsong i går. ”Han är redan i England…”, svarade Zorc med en blinkning.

ÖVRIGT

The National (Skottland) slår till med ännu en förstasida med Roberto Mancini. ”Gör Roberto ’The Bruce’ till hedersmedborgare i Skottland”. Anledningen är tjänster han gjort nationen genom att stoppa England från EM-pokalen. Tidningen har nu skickat ett brev till Storbritanniens premiärminister Boris Johnson om förslaget. The Nationals förstasida inför finalen, med den italienske förbundskapten som Mel Gibson i Braveheart, blev viral. I dag har The National en bild med Mancini på planet med EM-bucklan och ett nummer av just den tidningen liggande bredvid sig.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) konstaterar på sportettan att ”Det här kommer att sätta djupa spår”. Feyenoords lagkapten Steven Berghuis har gjort en ”förbjuden” övergång från till ärkerivalen Ajax, och fansen rasar. Arga meddelanden, tröjbrännande och så vidare. ”Feyenoordfans känner sig förrådda”, förklarar Remco Ravenhorst, ordförande för supportergruppen De Feijenoorder.