Uppgifter: Lewandowski är Man Citys plan B

ENGLAND

Daily Mail signalerar att Silly Season är topp på agendan igen efter EM. Dagens största rubrik är ”Exklusivt: Vi vill ha Lew”. ”Vi”, det är Manchester City, ”Lew” det är Robert Lewandowski. Enligt tidningens uppgifter ser Pep & Co Bayern Münchens anfallsstjärna som Plan B om värvningen av Harry Kane inte går i lås.

Daily Mirror kasta sig också ut i transferdjungeln. ”Exklusivt: Chelsea satsning på Erling Haaland stoppar klubbar från Tammy Abraham”. Chelsea påstås vilja ha utrymme för att inkludera Tammy Abraham i ett försök att värva Haaland från Dortmund. Därför ska klubbar intresserade av Abraham – i synnerhet West Ham och Aston Villa – ha blivit informerade om att försök att låna eller köpa den engelske anfallaren får dröja.

Daily Telegraph understryker att Manchester United är intresserad av Eduardo Camavinga men tror att den 18-årige mittfältaren är inställd på en flytt till Spanien inom det närmaste året. Och för United är jakten på en ny mittback prioriterad. Raphaël Varane toppar fortsatt önskelistan men United går försiktigt fram. Samtidigt beskrivs Kieran Trippier angelägen om att United ska lägga ett nytt bud på honom. Atléticos högerback vill tillbaka till England i sommar. Två andra PL-klubbar är enligt Telegraph intresserade men Trippier vill helst till United.

BBC Two:s undersökande program Newsnight tar grepp på rasismen i sociala medier mot Rashford, Saka och Sancho. The Center for Countering Digital Hate hittade 105 instagramkonton som gjort sig skyldiga till rasistiska påhopp mot spelarna under timmarna efter EM-finalen. 59 konton var av allt att döma utländska och bara 5 från Storbritannien (32 konton fanns inte tillräcklig information om, 9 konton är inte längre aktiva). Det ligger i linje med siffror från Kick It Out, som arbetar mot rasism inom fotbollen. Enligt organisationen är överlag 70 procent av de rasistiska påhoppen på engelska spelare i sociala medier från utlandet.

The Sun hänger ut den 25-årige Englandssupporter som synts i virala klipp både snortandes kokain och med en bengal i rumpan. Han ska även ha druckit 20 burkar cider och varit en av de 2 500 fans som tog sig in på Wembley utan biljett. ”Jag är inte ångerfull”, säger han. The Sun uppger vidare under sin ”exklusivt”-vinjett att West Ham använder en del av den lön som frigjorts genom Felipe Andersons farväl till att erbjuda landslagsstjärnan Declan Rice ett nytt kontrakt.

Metro tar fasta på två andra snackisar i går i efterspelet av EM. Jadon Sanchos svar på rasismpåhoppen, ”Hatet vinner aldrig”, samt uppgifterna från polisen att ”Finalen kunde ha tvingats avbrytas”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport välkomnar nya Juventus under Allegri med ”Damen, ni är redan på Max”. I går inleddes försäsongen och ”fansen vill ha Champions League men första prioritet förblir ligan”. Det nya spelschemat får stort utrymme (alla omgångar här), liksom förstås mercaton. Milan har klart med fortsatt lån – utan köpoption – av Brahim Diaz från Real Madrid, och i dag anländer Olivier Giroud för att skriva på. Giroud och Zlatan Ibrahimovic alltså. Tillsammans 75 år i höst. ”Vi har ett par unga killar på topp…”, sa sportchefen Paolo Maldini skämtsamt. Men en ung anfallare är på gång. Kaio Jorge, 19, i Santos toppar önskelistan. GdS uppger vidare att Tottenham knackar på Fiorentinas dörr om Dusan Vlahovic. 40 miljoner euro är erbjudet, men Fiorentina öppnar inte dörren för mindre än 60 milj euro. Vlahovic ses som en möjlig ersättare till Harry Kane. Blir den engelske anfallaren såld lär Tottenham knacka ännu hårdare på Fiorentinas dörr och med mer pengar i handen. Det är Gazzettans slutsats.

Corriere dello Sport bläddrar i spelkalendern och fastnar vid ”Sarri-Mou i sjätte omgången”, alltså Romderbyt Lazio-Roma. Tidningen synar också situationen kring Napolibacken Kalidou Koulibaly, som varje sommar ryktas på väg bort. Den här sommaren uppges prislappen ha sjunkit till 50 miljoner euro. Men varken Man United eller Man City vill matcha det priset. City och Liverpool sägs beredda att betala 35-40 milj euro för 29-åringen. Enligt Calciomercato är Napolis prislapp 60 milj euro och Everton beredd att betala 35 milj euro. CdS har också i förbifarten med ännu en svensk damövergång, Marija Banusic byter Roma mot Serie A-nykomlingen Pomigliano Calcio.

Sky Sport Italia uppmärksammar att Uefa presenterat listan över EM:s snyggaste mål. Patrik Schick skott från halva plan i Tjeckien-Skottland har röstats fram som snyggast. Tvåa är Paul Pogba (Frankrike-Schweiz) och trea Luka Modric (Kroatien-Skottland). I Fotbollskanalens omröstning för ett par dagar sedan blev Pogbas mål etta.

SPANIEN

Cadena Cope sätter kött på benen kring bytet Antoine Griezmann mot Saúl Ñíguez. Bytet har fått grönt ljus av både spelarna. Saúl har velat lämna Atlético de Madrid sedan i maj. Griezmann är på semester, väntar på samtal från Barça, vill tillbaka till Atlético och är inte intresserad av att återvända till träning med Barça. Inga ytterligare spelare är enligt Cope aktuella i bytet (något Mundo Deportivo hävdat) och Atlético betalar inga ytterligare pengar (Barça vill ha 15 milj euro, enligt Sport) . För Barça innebär bytet enligt Cope minskade löneutgifter med cirka 12miljoner euro brutto per säsong, samt avskrivningar på 60-70 milj euro.

Marca har Griezmann och Saúl på förstasidan under rubriken ”La Ligas stora byte”. Tidningen lägger till att ”bytet kommer att ändra planerna för båda klubbarna”. Marca påminner om att rena byten inte tillåts. I stället handlar det om att spelar köps för samma pris. La Liga kommer att granska prissättningen. Marca uppmärksammar också ”Maradona Cup”, matchen mellan de färska kontinentmästarna Italien och Argentina. Diskussioner pågår mellan Uefa och Conembol. Matchen skulle spelas på Stadio Diego Armando Maradona i Neapel. Det är oklart om det kommer att bli ett återkommande evenemang.

Diario AS har flera artiklar om Real Madrid. Klubben redovisar en vinst på 874 000 euro för 2020/2021, men också 300 miljoner euro i förlorade intäkter som en effekt av pandemin. Sedan är det artiklar om de senaste läckta ljudupptagningarna med klubbpresident Florentino Pérez, där han beskriver Cristiano Ronaldo som ”korkad”. Tidigare har även hårda ord om Iker Casillas och Raúl uppdagats. Men dagens förstasida tillägnas Lionel Messi och hans nya femårskontrakt med Barça.

Sport och Mundo Deportivo klär också förstasidorna med Messis kontraktsförlängning och lönesänkning. En kuriosa är den höga utköpsklausulen för 34-åringen. Enligt Sport är den på 350 milj euro, medan en annan katalansk sporttidning, L’Esportiu, sätter den till hela 600 milj euro.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Barça är redo att släppa Griezmann”. Att det är första gången klubben menar allvar med det. Ett byte med Saúl är enligt spanska uppgifter nära förestående. ”Det är något mellan klubbarna”, säger en anonym källa nära fransmannen, ”Om Barça vill göra sig av med Antoine kommer klubben att meddela oss det när en överenskommelse finns (med en annan klubb). Just nu har vi ingen åsikt i ämnet då klubben inte meddelat oss något”. Det tror L’Equipe sker inom några dagar. Tidningen noterar att PSG vann sin första träningsmatch, 4-0 mot Le Mans. 17-årige Ismaël Gharbi glänste och gjorde ett mål, på pass från nyförvärvet Achraf Hakimi.

RMC Sport tar upp ett sidospår kring gårdagens nyförvärv Gianluigi Donnarumma. Många noterade det udda tröjnumret, 50. Målvakten hade 99 i Milan men ”fantasinummer” tillåts inte i Ligue 1. Enligt reglerna är 1, 16 och 30 målvaktsnummer. Men Navas har redan nummer 1, Rico 16 och Letellier 40. Radiokanalen tror därmed att PSG fått göra ett undantag för 50. Noterbart är att PSG har ytterligare fyra professionella målvakter; Areola, Bulka, Franchi och Innocent.

Le Parisien har för övrigt framfört teorin att Donnarumma står i ligan och Navas i Champions League. I dag skriver Le Parisien att Galatasaray är i samtal med PSG om vänsterbacken Laywin Kurzawa. I förra veckan uppgav turkiska källor att Galatasaray försökt köpa Ludwig Augustinsson men ännu inte kommit överens om övergångssumman med Werder Bremen.

Foot Mercato ha en liknande story, där en svensk spelare möjligen konkurreras ut. I alla fall uppger sajten att Rennes, som försöker värva Jens Cajuste, lagt ett bud på en annan mittfältare Teun Koopmeiners, 23, i AZ. Även Atalanta uppges intresserad. Försöket att värva Koopmeiners kan också ske parallellt med Cajuste. Rennes kan behöva ersätta både Steven N’Zonzi och Eduardo Camavinga.

TYSKLAND

Kicker fortsätter presentera sin rankinglista för Bundesliga, den här gången med de tre kategorierna av offensiva positioner. Erling Haaland och Robert Lewandowski är de enda som ses placeras i ”Världsklass”, båda i kategorin anfallare. Bland yttrar finns Emil Forsberg med i tredje kategori, sammanlagt klassad som sjua i Bundesliga. ”I Leipzig har han ofta använts som en falsk nia med varierande resultat. I EM kom han från kanten och visade med fyra mål vilken stark fotbollsspelare han är, med öga för mål. Det är därför han hamnar på den här positionen i rankingen”, skriver Kicker. Ett annat svensk namn dyker upp i dagens nummer men av annan anledning. Sebastian Andersson var efter alla knäbekymmer på onsdagen med i den kollektiva träningen med Köln och följer med på lagets träningsläger. Men Kicker lägger till att ”fjolårssäsongens problembarn” ännu inte klarar av två intensiva pass per dag, samt att Köln fortsatt sonderar transfermarknaden efter en ny anfallare.

Bild tar upp två viktiga Bundesligabeskeden från onsdagens möte med DFL, Deutsche Fussball Liga. Bortafans kommer att tillåtas på arenorna från och med tredje omgången. Fem byten kommer att fortsätta den kommande säsongen i de två högsta divisionerna. Övrigt: Greuther Fürth förlorade sin andra raka träningsmatch och utan att göra mål (0-1 mot Würzburger Kickers). Branimir Hrgota spelade första halvlek.