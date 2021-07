Guidetti får ny chans – ”en viktig pusselbit”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

El Correo synar framtidsutsikter för John Guidetti. Svensken svarade för ett mål och en assist i helgens träningsmatch för Alavés (5-2 mot SD Amorbieta) och sportchefen Sergio Fernández beskriver ”Super” – som han kallas i omklädningsrummet – som ”en viktig pusselbit” för tränare Javi Calleja. El Correo påpekar att Alavés utan lycka försökt göra sig kvitt Guidetti i de senaste transferfönstren. Ingen klubb vill ta i svenskens höga lön, som från början var 1,2 miljoner euro netto, och som med en ökning på 100 000 per säsong nu är uppe i 1,5 milj euro. Någon köpande klubb är inte troligare i sommar, även om Alavés är redo att förhandla ner utköpsklausulen på tio miljoner euro rejält. Kontraktet går ut om ett år. Gryende form under Calleja är därför välkommen. Guidetti och Lucas Pérez är i dagsläget förstaval i anfallet. El Correo menar att ”den gemensamma utmaningen, för spelaren och för klubben, är att hitta en användbar forward igen”, den Guidetti som spelade för Alavés under första halvåret, skriver El Correo. Tidningen avslutar: ”Det är Guidettis sista chans att tvätta bort den dåliga smaken i munnen han lämnat på Mendizorroza (Alavés arena, min anm) de senaste säsongerna”.

Cadena SER lyfter uppgifter från katalanska tidningen ARA och nyhetsbyrån EFE. Barcelona hade långt gångna förhandlingar med H&M som klädsponsor. Men på grund av det svenska bolagets förhållningssätt mot tvångsarbete i Kina drog sig klubben ur. Barça vill undvika en konflikt med den kinesiska marknaden. Barça hävdar officiellt att en klädsponsor för närvarande är lågprioriterad. Ett avtal hade inneburit cirka tre miljoner euro om året, uppger EFE.

Marca drar på att ”Bara en överenskommelse mellan klubbarna saknas”, sedan är Raphaël Varane en Man United-spelare (och rival till Victor Nilsson Lindelöf). Enligt transferexperten Fabrizio Romano har också 28-åringen och hans agent meddelat Real Madrid att han vill till United, men avvaktar att klubbarna kommer överens. Varane har gett grönt ljus till Uniteds kontraktsförslag. Enligt transferexperten Nicolò Schira sträcker sig kontraktet till 2026 och är värt 12 milj euro om året.

Diario AS konstaterar att det blir ”Ännu en sommar till ’low cost”. Bara 21 av de senaste 60 La Liga-värvningarna har varit köp. David Alaba, Eric Garcia, Memphis Depay, Marcos Paulo, Marko Dmitrovic och Carlos Bacca är några av alla fria transfers inför kommande säsong.

Sport har ett budskap från Barças nyförvärv, ”Depay: Jag har kommit för att vinna titlar”. På onsdag gör nederländaren sin första träning med klubben. Vidare konstaterar Sport, liksom ARA, att bytet Saúl Ñíguez-Antoine Griezmann förefaller ett avslutat kapitel. I stället letar Barça nya köpare. Premier League är fokus, med Chelsea och Man United som möjliga intressenter, men även Juventus ses som ett alternativ. Men Sport konstaterar också att Griezmann nu är ”ett riktigt problem som måste lösas”. Martin Braithwaite är på gång till Wolverhampton.

ENGLAND

The Times får med en fotbollspuff på sportettan. Det är inte lätt i dessa dagar av OS- och Lewis Hamilton-rubriker. ”Henderson i kontraktstvivel”. Samtalen mellan Liverpool och Jordan Henderson, som inleddes före EM, har inte kommit någon vart. Det uppger bland annat Times och The Athletic. Hendersons nuvarande kontrakt sträcker sig till 2023.

Daily Mirror toppar sporten med Henderson. Tidningen menar att ”Jordan vill ha ett passande avtal annars lämna han i sommar”. Mirror påpekar att tränare Jürgen Klopp är mycket angelägen om att Henderson. Tidningen var också först ut sent i går kväll med att en 31-årig Premier League-spelare gripits för sexualbrott mot barn och att hans klubb tills vidare stängt av honom.

Football London var först med att berätta att Tottenham närmar sig Atalantas målvakt Pierluigi Gollini, 26. Men det är inte den enda spelaren från Bergamoklubben. Spurs är också i långt gångna förhandlingar om backen Cristian Romero, 23.

The Athletic lanserar ett nytt namn i Chelseas anfallsjakt. Klubben har stångat sig blodig i jakten på storspelare som Erling Haaland och Romelu Lukaku. The Athletic pekar på ett mer blygsammare alternativ: Sasa Kalajdzic. Tränare Thomas Tuchels sägs gilla Stuttgartanfallaren. Danny Ings i Southhampton är ett annat namn. Till mittfältet har Declan Rice varit spelaren med stjärnstatus som Chelsea kopplats ihop med. Men enligt The Athletic vill West Ham ha 100 miljoner euro, och Chelsea ser nu Monacos Aurélien Tchouaméni, 21, som ett intressant och billigare alternativ.

The Sun hävdar på tema Chelsea att Callum Hudson Odoi bestämt sig för att stanna i klubben. Därmed skulle han inte ingå i ett byte med Bayern Münchens Kingsley Coman – ett försök som enligt tyska Sky oavsett är dömt att misslyckas.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker Zlatan Ibrahimovic förtjänar en förstasida igen. ”Ibra har djävulskt bråttom” (som i Milans smeknamn, ”Djävulen”). Tidningen berättar att ”lejonet är hungrigt, så hungrigt att han kan ses på träningsanläggningen även när tränaren gett hela laget ledigt”. Ibrahimovic väntas tillbaka i löpträning om sju-tio dagar, i den gemensamma träningen första veckan i augusti och målet är redan nu glasklart: Serie A-premiären mot Sampdoria den 23 augusti. GdS uppmärksammar på annat håll efterspelet på Elseid Hysajs övergång till Lazio. Han sjöng under initieringen ”Bella Ciao” (se klipp här). Sången har historiska band till partisanerna som slogs mot Mussolini. Klippet har väckt ilska bland den grupp av ultras som klänger sig fast vid fascismen. Några av dem konfronterade Hysaj och flera andra Laziospelare samt tränare Maurizio Sarri utanför ett hotell. Hysaj förklarade att han tagit sången från Netflix-serien ”La casa del papel”. Det hjälpte inte. På en bro hängdes senare en banderoll upp med orden ”Hysaj är en mask, Lazio är fascistiskt”. Lazio har i ett officiellt uttalande försvarat Hysaj.

Corriere dello Sport ser det som ”Inzaghi mot alla”. Det är mästarlag Inter som han tagit över som ska hålla stången mot Allegris Juventus, Mourinhos Roma, Sarris Lazio, Piolis Milan, Spallettis Napoli och Gasperinis Atalanta. Alla tränana trängs på förstasidan. Där finns också Nicolò Zaniolo med. Eller rättare sagt hans ex Sara. ”Zanioli, svara mig, jag ska föda ditt barn”, är citatrubriken till bild på Saras gravidmage. Här lämnas privatliv minsann inte utanför.

Tuttosport jublar över ”Fri väg” för Juventus att värva Manuel Locatelli. Radu Dragusin, som är en del i affären, har kommit överens med Sassuolo, som också hittat Locatellis ersättare: Sandi Lovric i Lugano. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport uppger i dag att Miralem Pjanic också är aktuell för en comeback i Juve.

FRANKRIKE

L’Equipe summerar transferläget i Ligue 1-klubbarna. I sommarfönstret ligger Lille på plus 42,6 milj euro, sett till köp och försäljning I anda ändan av skalan är PSG på minus 69 miljoner euro. Klubben är inte färdig heller. L’Equipe understryker intresset för Paul Pogba. Sedan flera veckor tillbaka är klubben i kontakt med Pogbas agent Mino Raiola. Med ett år kvar på kontraktet förväntas Pogbas prislapp vara ca 50 milj euro. PSG hoppas sälja spelare för minst 100 milj euro i sommarfönstret. ”Men problemet att sälja spelare underlättas inte av de saftiga spelarlönerna i PSG som få andra klubbar varken kan eller vill ta över”, skriver L’Equipe. PSG tar gärna emot bud på Sergio Rico, Alphonse Areola, Laywin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Rafinha och Pablo Sarabia. I artikeln om Lille dyker Robin Olsen upp. Svenskens namn har inte alls diskuterats lika flitigt i fransk som italiensk press. Jo, Lille är intresserad, men överväger också att i stället ge chansen till Léo Jardim, som är tillbaka från lån i Boavista. L’Equipe lyfter på annat håll ett stort fransk namn utomlands: Antoine Griezmann. Barcelona ska ha närmat sig Juventus i hopp om ett byte. Med vilken spelare är oklart, men det kan röra sig om Paolo Dybala, skriver tidningen. Griezmann är beredd att sänka sin lön (cirka 16 milj euro netto) vid en flytt till annan klubb men är ute efter viss kompensation av Barça.

RMC Sport berättade i går att Newcastle och Brentford är intresserade av Jens Cajuste. Radiokanalen förtydligar också Rennes intresse. Det senaste budet ska ha varit på elva miljoner euro och FC Midtjylland kräver minst 14 milj euro. Parterna har med andra ord närmat sig en aning men inte tillräckligt. Rennes kan inte höja sitt bud utan att sälja spelare. Därför är det för närvarande stiltje. Rennes president Nicolas Holveck bekräftar intresse men också att klubbens prioritet är annat. ”Cajuste är mer av en nummer 8 eller nummer 10, och för närvarande är prioritet en mer defensiv profil. Diskussioner har inletts, men för närvarande fokuserar vi våra försök på en nummer 6”, säger Holveck till RMC Sport. Teun Koopmeiners i AZ finns i blickfånget. För Rennes stora stjärna Eduardo Camavinga, vars kontrakt går ut nästa sommar, håller Holveck alla dörrar öppna. ”En av våra prioriteter är att minska truppen. Åtta-nio spelare kommer att lämna”, säger Holveck, ”I Eduardos fall är allt öppet, såväl att han lämnar som att han förlänger. Det är det stora ärendet. Han kommer inte att lämna gratis”.

TYSKLAND

Bild kan belåtet sätta rubriken ”Ibrahimovic tränar med Julian Nagelsmann”. Det är förstås inte Zlatan som kickar boll i Bayern München utan en namne (ej släkt). Blott 15-årige Arijon Ibrahimovic, en stor talang som offensiv mittfältare, har för första gången deltagit i FC Bayerns a-lagsträning. En redan färdig tysk stjärna är i spanska storklubbars sökljus. Enligt Bild är Real Madrid, Atlético de Madrid och Barcelona intresserade av Mattias Ginter. Den 27-årige backens kontrakt med Mönchengladbach går ut nästa sommar. Prislappen antas vara cirka 20 miljoner euro.

Sky Sport synar Bayern Münchens intresse för Barcelonas högerbackar. Jodå, Sergiño Dest, Emerson Royal och Sergi Roberto finns alla med i bilden, men huvudkandidaten Dest är med all sannolikhet inte möjlig. Ett annat alternativ till högerbacken är enligt Sky Mert Müldür. Den 22-årige turken spelar för Sassuolo. Även Arsenal och spanska klubbar är intresserade av Müldür.

ÖVRIGT

O Jogo (Portugal) basunerar ut att ”Grujic är tillbaka”. Liverpools serbiske mittfältare anlände till Portugal i privatplan i går kväll. Han var utlånad till Porto föregående säsong och skriver nu på till 2026, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Fox Sports (USA) upptäcker udda detaljer sedan Gabriel Heinze fått sparken från Atlanta United redan efter ett halvår. Hans hårda stil hade skapat en spricka med truppen. Bland annat begränsade hans team hur mycket vatten spelarna fick dricka under försäsongen, så till den grad att klubbläkare fick ingripa. Heinze vägrade också att ge spelarna lediga dagar de var berättigade till, och krävde att de alltid skulle vara tillgängliga via telefon och även kunna komma till träningsanläggningen med kort varsel.