Efter samtalet med Allegri: ”Satsar på Kulusevski”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är tillbaka i augusti.



ITALIEN

Tuttosport plockar upp bilden som Paolo Dybala lagt ut på sig själv och Juventuslegendaren Alessandro Del Piero. Den tolkas av fans som ett tecken på att en kontraktsförlängning är på gång. Den tolkningen gör också Tuttosport. ”Förlängningen” är dagens huvudrubrik. Fast skadorna fortsätter att ställa till det för argentinaren. En muskelskada håller honom borta en vecka och han missar försäsongspremiären mot Cesena på lördag. Dybala ses också som viktig av nya tränaren Max Allegri. Liksom Dejan Kulusevski. Det avslöjar Michele Placido, känd skådespelare (huvudrollen i tv-deckaren ”Bläckfisken”) och regissör, som via sin fru känner familjen Allegri och nyligen var på gemensam middag. Tuttosport: ”När du talade med Allegri, vilket intryck fick du av det nya Juve?”. Placido: ”Jag tror han kommer att satsa mycket på Dybala, och även på Kulusevski. Han talade mycket högt om svensken för mig, han ser honom som på internationell nivå, och gillar hans fantasi och fysiska förmåga”.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport har en Milan Skriniar som biter sig fast i Intertröjan på bild. Tröjan har ny design, nytt klubbmärke, ny sponsor. Men stället där Skriniars tänder hugger in är vid scudettoskölden. ”Ingen kan ta den ifrån dig”, lyder dagens rubrik. Skriniar säger också, ”Vi är italienska mästare, nu är det upp till de andra att jaga oss”. Han får också frågan om ögonblicket när lagkamraten Christian Eriksen fick hjärtstopp under EM. ”Jag såg det i direktsändning på tv och jag var så rädd. Jag mådde illa ända till vi fick positivt besked via team chatten. Chris är en guldkille, han är ung och han är en mästare. Vi väntar på honom på planen. Men viktigast är att han mår bra nu”, säger Skriniar. På annat håll skriver GdS att Milans tränare Stefano Pioli kan testa 4-4-2 och 4-3-1-2, för att få med Zlatan Ibrahimovic och Olivier Giroud på planen samtidigt. 4-2-3-1 är annars grundmodellen. På tal om Milan. Det noteras att Brahim Diaz färgat håret i Milans färger. Hälften rött, hälften svart. Det var ett löfte till lagkamraten Theo Hernandez om Milan lyckades kvalificera sig till Champions League.

ANNONS

Corriere dello Sport slår fast att det är ”Bara Juve för Locatelli”. Han vill inte till Arsenal. Antingen stannar han i Sassuolo eller flyttar till Turin. Sassuolo vill ha 40 milj euro (plus ytterligare fem milj euro i bonusar). Det är tio miljoner mer än Juve vill betala. CdS ger rubrikplats även för Luciano Spalletti. Den nye Napolitränaren fick svara på frågor från fansen. Bland annat om Kalidou Koulibaly, som utländska klubbar på nytt ycke i. ”Jag är beredd att kedja fast mig någonstans för att få behålla honom”, svarade Spalletti.

ENGLAND

The Sun sätter ”exklusivt” på uppgiften att Manchester United är intresserad av Leon Goretzka. Det hade SportBild i onsdags. Skillnaden är att The Sun tycks se Bayern München-spelaren som en möjlig ersättare om Paul Pogba lämnar i sommar, medan SportBild uppgav att United erbjudit ett förslag till nästa sommar, då Goretzkas kontrakt går ut. Tyska uppgifter gör fortsatt gällande att 26-åringen vill förlänga med FC Bayern.

ANNONS

The Times skriver att Arsenal fått två bud nobbade på målvakten Aaron Ramsdale. Sheffield United vill ha 32 miljoner pund för 23-åringen, som ingick i den engelska EM-truppen.

Manchester Evening News använder ”exklusiv”-stämpeln för att berätta att Donny van de Beek är fast besluten att göra sig ett namn på Old Trafford. Trots en första säsong som bänknötare och intresse från andra klubbar, vill 24-åringen stanna.

Daily Mail påstår att Aston Villa vill ha Leon Bailey från Bayer Leverkusen. Prislappen lär vara 25-30 miljoner pund. Något bud är ännu inte lagt på den 23-årige jamaicanska landslagsyttern.

The Guardian drar mest på sin egen uppgift från i går om att internationella olympiska kommittén, IOK, gett direktiv om att inte visa knäböjande mot rasism på sina digitala plattformar under OS. Det illustreras av bild på knäböjande spelare under Sverige-USA. Från den matchen (3-0 till Sverige) är annars rubriken ”We got our asses kicked”. Ett citat från amerikanska stjärnan Megan Rapinoe.

ANNONS

SPANIEN

Marca pryder förstasidan med ett standardmässigt ”Det är en dröm att bära den vita tröjan”. Ett uttalande från David Alaba sedan han presenterats i Real Madrid i går. Mer intressant är kanske att Alaba tar tröja nummer 4. Sergio Ramos nummer. ”De erbjöd mig numret. Jag tror inte det fanns något annat. Jag vet vad numret betyder för klubben och det motiverar mig. Det representerar styrka och ledarskap”, säger Alaba, ”Jag har inte kommit hit för att jämföra mig med andra. Jag är David Alaba och kommer fortsätta vara David Alaba, fortsätta vara mig själv”. Det hindrar inte Marca från att använda den bedrövliga rubriken ”Den svarte Sergio Ramos” (”El Sergio Ramos negro”) i en analys av David Alaba. Tiderna förändras men inte Marca. Tidningen var också en av dem som tidigare kallat Alexander Isak för ”Den svarte Ibra” (”El Ibra negro”).

ANNONS

Diario AS toppar också med Alaba, ”Jag hade gillat spela med Ramos”. AS skriver på annat håll att Real Madrid erbjudit Chelsea att köpa tillbaka Eden Hazard. Real Madrid köpte belgaren för drygt 100 milj euro. Efter två misslyckade säsonger är Real Madrid beredd att släppa honom för 60 milj euro men en affär verkar enligt AS inte trolig med tanke på både pris och Chelseas behov.

El Confidencial skriver att Raphaël Varane kommer att dubbla sin lön vid en flytt till Manchester United. Parterna har redan sagts vara överens. Förhandlingar pågår med Real Madrid, som hoppas håva in 50-60 miljoner euro på den 28-årige backen.

Sport njuter av en ”Målfest i premiären”. Ronald Koemans unga Barça vann enkelt (4-0 mot Nàstic). Mundo Deportivo använder ”O’Rey Manaj”. Det betyder både ”Kung Manaj” och syftar på spelarens hela namn, Rey Manaj. Anfallaren gjorde ett hattrick. Han får också högsta spelarbetyget i Sport, 9 av 10. Riqui Puig, Yusuf Demir och Moussa Ndiaye får 8. Från a-laget startad Neto, Dest, Piqué, Umtiti, Pjanic, Riqui Puig och Sergi Roberto.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe lyfter Antoine Griezmanns situation igen. Förutom till Atlético de Madrid så erbjöd Barcelona honom också till Juventus, Manchester City och Tottenham. Men L’Equipe skriver att Griezmann själv bara ser framför sig en återkomst i Atlético. Där gäller en lägre lön än han har nu. Barça har vägrat att kompensera för resten. ”Antoine är inte beredd att acceptera vilka villkor som helst för en flytt bara för att Barcelona befinner sig i en svår situation”, påpekar en källa i spelarens närhet till L’Equipe. Det finns i det övriga flödet en notis om att nyförvärvet Sergio Ramos visat upp ett nytt set med PSG-benskydd på Instagram. Alla med honom själv avbildad. På ett par lyfter han CL-bucklan i PSG-tröja, på ett har han Napoleonhatt och gör militärhälsning.

Le Parisien såg ett ungt PSG slå Augsburg med 2-1 i en träningsmatch på onsdag kväll. PSG kunde ha fått ihop en elva av spelare som inte var med, som fortfarande är på semester: Donnarumma, Marquinhos, Kimpembe, Danilo, Paredes, Wijnaldum, Verratti, Di Maria, Sarabia, Mbappé och Neymar. Dessutom saknades nyförvärven Achraf Hakimi (corona)och Sergio Ramos (inte redo). Ungdomarna Xavi Simons och Ismaël Gharbi imponerade i går. Draxler och ett självmål säkrade segern.

ANNONS

TYSKLAND

Kicker har siktet inställt på helgens premiär i Zweite Bundesliga och i synnerhet stormötet Schalke-Hamburg, som spelas redan i morgon. För Werder Bremen väntar Hannover på lördag men räkna inte med Ludwig Augustinsson. Han är just tillbaka och gör sin första träning i dag under nye tränaren Markus Anfang. Och han vill vidare. Augustinssons öppna uttalanden om att spela högre upp har enligt Kicker inte uppskattats av alla inom Bremen, men klubben ser också en chans att dra in välbehövliga pengar. Oavsett finns i nuläget inga bud på den svenske vänsterbacken, rapporterar tidningen. Klubben vill sitta ner med Augustinsson i veckan. ”Vi är beredda att sälja, men då måste samtliga parter få något av det”, säger Clemens Fritz i klubbledningen. Augustinsson har ett år kvar på kontraktet. Transfermarkt värderar honom till tio miljoner euro.

ANNONS

Bild skriver att Odilon Kossounou i Club Brügge bara är en läkarundersökning från att bli klar för Bayer Leverkusen. Det innebär också kassaklirr hos ex-klubben Hammarby. Expressen har tidigare berättat att den förväntade affären på 300 miljoner kronor ger Hammarby 15-20 milj kr. Enligt Bild landar övergångssumman för Kossounou något lägre, på motsvarande 250 milj kr.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) uppger att det nederländska fotbollsförbundet, KNVB, är överens med Louis Van Gaal om att ta över landslaget med VM i Qatar som mål. Det blir tredje gången Van Gaal är nederländsk förbundskapten. Han ersätter Frank de Boer som fick sparken efter EM-misslyckandet.

ESPN (USA) räknar på Inter Miamis usla form. Efter 0-5 mot New England i natt har David Beckhams klubb förlorat sex raka matcher och bara gjort ett mål på 540 minuter. Stjärnglansen har flagnat.

ANNONS

Sport-Express (Ryssland) tar farväl av Carl Starfelt som lämnat Rubin Kazan för Celtic i utbyte mot fem miljoner euro – och en tatardans (se klipp nedan).