Uppgifter: Släpper Kane - fritt fram för City

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är tillbaka i augusti.



ENGLAND

The Sun sopar förstasidan ren från det dagliga utbudet av sjaskiga vardagsnyheter. I dag är det bara ”You Kane Go” som gäller. Tidningen hävdar att Tottenhams ordförande Daniel Levy nu är beredd att släppa Harry Kane. Det ska han ha meddelat anfallaren och hans representanter i slutet av förra veckan. Därmed är det bäddat för en övergång till Manchester City värd sammanlagt 160 miljoner pund, ca två miljarder kronor. ”Harry är lycklig. Han ville aldrig lämna som ovänner”, säger en källa inom klubben till The Sun. Lönen i City påstås bli 400 000 pund i veckan. Men City är inte färdig med Kane. Klubben är beredd att investera totalt 225 miljoner pund på Kane och Aston Villas landslagsmittfältare Jack Grealish, hävdar The Sun.

Daily Mirror håller sig till den röda halvan av Manchester. ”Paul Says Goodbye” står som initialerna indikerar för Pogba till PSG. Fransmannen ska ha tackat nej till ett nytt kontrakt med United värt 50 miljoner pund (350 000 pund/vecka). Med bara ett år kvar på det nuvarande kontraktet (250 000 pund/vecka) menar Mirror att en försäljning i sommar står på schemat. L’Equipe har tidigare rapporterat att PSG är intresserad, och beredd att betala motsvarande 43 milj pund.

Manchester Evening News ser fem möjliga ersättare om Pogba lämnar Man United: Edouard Camavinga (Rennes), Declan Rice (West Ham), Saúl Ñíguez (Atlético), Pedri (Barcelona) eller…fylla på underifrån från Unitedtruppen.

The Guardian-medarbetaren Fabrizio Romano skriver att Tottenham nu är överens med Cristian Romero om ett kontrakt. Atalantas stjärnback väntas kosta minst 55 miljoner euro. Gazzetta dello Sport tror Spurs bud på 50 milj euro (40+10) kan räcka. Guardian uppmärksammar även att Arsenals damer värvat danska landslagsbacken Simone Boye från Bayern München. 29-åringen har tidigare spelat under nya Arsenaltränaren Jonas Eidevall i FC Rosengård.

Daily Mail skriver att Liverpool leder rejset efter Newcastles 16-åriga jättetalang Bobby Clark. Bayern München, Tottenham, Chelsea, Man United och Man City har alla visat intresse.

Daily Telegraph hör fotbollsförbundets vd Mark Bullingham skylla på fansen för kaoset i samband med EM-finalen. Han beskriver det som att ”tusentals laglösa bråkstakar” attackerade Wembley. Förbundet (FA) menar att den inte kunde göra något för att förebygga situationen med tanke på omfattningen av attacken. Med en stor rubrik i Telegraph prisas en Arsenalförlängning. ”Nya avtalet visar att Emile Smith Rowe utan tvekan är en nyckelspelare för Arsenal”. 20-åringen har fått ta över tröja nummer 10.

BBC Sport berättar att klassiska spelet Football Manager till slut är på väg att lansera damlag. De kommer inte att släppas som separat spel utan integreras i det nuvarande. Exakt när damlag kommer att finnas tillgängliga är inte klart, men det blir inte redan till kommande säsong. Sports Interactive, som ligger bakom spelet, kommer även att bli en sponsor till Leicester City Women.

ITALIEN

Il Fatto Quottidiano bjuder på en läsvärd intervju med Milans tränare Stefano Pioli. Han får bland annat frågan om hur stor hjälp Zlatan Ibrahimovic varit. ”Mycket. Han ett föredöme i allt han tar sig för”, säger Pioli, ”Han förväntar sig det allra bästa av både sig själv och andra. Zlatan och Simon (Kjaer) har förändrat laget inte bara tekniskt utan också – och framför allt – på ett moraliskt plan. Om du har djup vid sidan av plan har du det också på planen. Och då ’smittar’ man också – i positiv mening – hela gruppen runt omkring sig”.

Corriere dello Sport ger sig i kast med ”Jordskalvet Ronaldo”. På söndag är han tillbaka i Turin. Men CdS tror det kan vara temporärt. Tidningen ser framför sig ”Hypotesen: Mbappé till Real Madrid drar CR7 mot Paris och Icardi till Juve”. På förstasidan finns också att Serie A-arenorna fått grönt ljus för en kapacitet på 50 procent men då krävs också ett ”grönt pass”, ett så kallat vaccinpass från EU.

La Gazzetta dello Sport tillägnar OS precis hela förstasidan – och en stor del av tidningen. När fotbollen tittar fram så är det med ett välbekant ansikte. José Mourinhos. Att han anlänt till Rom märks. GdS skriver att Roma inte släppt in något mål, knappt några skott, på de tre försäsongsmatcherna med den nye tränaren. Förra året släppte Roma in 58 mål i ligan. Ett tydligt tecken på förbättringar, menar GdS, men det har också varit på bekostnad av en offensiv som varit trubbig. Juventus har lagt ett nytt bud på bordet för Manuel Locatelli. Fem miljoner euro för lån, ytterligare 20 miljoner euro 2023 samt sju miljoner euro i bonusar. Det betyder sammanlagt 32 milj euro. Det når fortfarande inte upp till de 40 milj euro Sassuolo kräver, men Juve har också bakat in en vidareförsäljningsklausul på 25 procent i förslaget.

SPANIEN

Mundo Deportivo pryder förstasidan med Memphis Depay, som nu är presenterad i Barcelona. ”Jag uppfyller en dröm”, är orden han sätter på sin flytt. Den 27-årige anfallaren bedyrar också att det blivit Barça oavsett om landsmannen Ronald Koeman blivit kvar som tränare eller ej. MD förmedlar även att Barça förlängt kontraktet med Alejandro Balde, 17, till 2024. Den nya utköpsklausulen är hela 500 miljoner euro.

Sport dra också stort på Depay på förstasidan. Tidningar har även en uppdatering om Ansu Fatis comeback efter knäskada. Den unge stjärnan väntas tillbaka i lagträning om tre veckor och kan bli aktuell för spel mot Granada den 19 september. På förstasidan kan man också läsa att Chelsea och Man City lurar på Ilaix Moriba. 18-åringen uppges missnöjd efter att ha hamnat på Koemans svarta lista då han inte velat förlänga. Sport hänvisar till Manchester Evening News som i sin tur hänvisar till spanska ryktesfabriken Fichajes.

Cadena SER uppmärksammar Barças president Joan Laporta som tog till orda i samband med Depays presentation. Han håller dörren öppen för en flytt för Antoine Griezmann, och visade samtidigt att Barça generellt inte befinner sig något avundsvärt förhandlingsläge. ”Vi har inga problem (med Griezmann), vi är nöjda med honom. Om marknaden drar åt ett visst håll är vi öppen för alla typer av förslag, för vi befinner oss i en mycket känslig situation. Vi måste hålla oss till fair play-regler och minska lönerna”, sa Laporta.

Marca kliver in i OS-bubblan men får med lite fotboll. Manchester United uppges inte ha någon brådska med Raphaël Varane. Klubben är redan överens med backen och hoppas kunna vänta ut ett lägre pris än de 50 miljoner euro som Real Madrid vill ha. Vidare har Marca med att Atlético-tränaren ”Simeone vill ha en anfallare till”.

Diario AS tar upp Atlético-tråden med ”Maxi Gómez är plan C”. Om Atlético inte lyckas värva Antoine Griezmann eller Rafael Mir. Dagens största rubrik är annars ”Startar på fel fot” och handlar om spanska herrlandslaget i OS (0-0 mot Egypten).

FRANKRIKE

L’Equipe ha fullt fokus på OS på förstasidan och de nästkommande 28 sidorna. Men här finns också en uppföljning på Sergio Ramos ankomst. Liksom Le Parisien häromveckan uppger L’Equipe att mittbacken och vicekaptenen Presnel Kimpembe har svårt att smälta spanjorens ankomst. Den är sannolikt på hans bekostnad. Men han är inte ensam om känslorna. Även mittbackskollegan och lagkaptenen Marquinhos uppges ha önskat att ha blivit informerad i förväg. Kylian Mbappé tillhör de som initialt ställde sig frågande till en värvning av en spelare av Ramos kaliber i en lagdel som fungerat bra. L’Equipe påpekar att Kimpembe känner starkt för sin moderklubb PSG, men att det finns intresse från Manchesterklubbarna, men framför allt från Chelsea. Londonklubben har tidigare varit intresserad och är det även i sommar, skriver L’Equipe, men lägger till att Chelsea först vill sälja innan ett bud läggs.

RMC Sport pratar med PSG:s nyförvärv Georginio Wijnaldum, nyss anländ till Paris, om ett annat möjligt nyförvärv: Paul Pogba. Wijnaldum håller inte igen. ”Pogba är otrolig. Jag har spelat mot honom ett flertal gånger och han är fantastisk. Om ni frågar vilken spelare som helst, i vilket annat lag som helst, om de skulle vilja ha Pogba, så skulle de svara ’ja’, för det är en extraordinär spelare, full med kvaliteter. För att återvända till frågan, ja, jag skulle älska att Paul Pogba anslöt för det är en makalös fotbollsspelare”, säger Wijnaldum. RMC Sport uppgav sent på torsdag kväll att Mario Lemina anlänt till Nice för att skriva på för tre år. Newcastle har jagat mittfältaren, och kan nu i stället rimligen satsa hårdare på att knipa Jens Cajuste, som är det anda namnet klubben kopplats samman med.

TYSKLAND

Bild fyller i bilden av den oklara framtiden för Ludwig Augustinsson. Som tidigare ryktats skriver nu tidningen att Galatasaray lade ett bud på den svenske landslagsbacken. Det var på tre miljoner euro. Werder Bremen vill ha närmare tio miljoner euro. Sedan dess har det varit tyst. Tysta är inte Bayern Münchens fans. De rasar över David Alaba. Trots att han är fostrad i FC Bayern och spelat i klubben i över tio år, kysste han genast Real Madrids klubbmärke vid presentationen. En no-go för många fans. Ämnet diskuteras också i Sport1.

Kicker konstaterar att Stuttgarts heta anfallare Sasa Kalajdzic håller dörren öppen för en flytt. ”Om något låter tilltalande, så skulle jag göra det. Men det måste först finnas något”, säger det österrikiska fyrtornet (200 cm), som gardera sig med att han gärna stannar. Och något bud finns ännu inte. Det säger Stuttgarts sportchef Sven Mislintat. Milan, Tottenham, Roma och senast Chelsea har alla ryktats intresserade.

ÖVRIGT

Eindhoven Dagblad (Nederländerna) slår fast att Donyell Malens övergång från PSV Eindhoven till Dortmund ”i stort sett är klar”. Voetbal International instämmer. Övergångssumman är cirka 30 miljoner euro. En läkarundersökning väntar i helgen. 23-åringen ses som ersättare till Jadon Sancho.