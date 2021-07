Uppgifter: Lukaku valde bort Chelsea

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter ljuset skina på ”Lukaku, allt utom Chelsea!”. För belgaren påstås ha avvisat Londonklubbens intresse, trots erbjudande om en årslön på tio miljoner euro. Enligt Corriere della Sera, som inte stänger dörren helt, var Roman Abramovitjs son (Arkady) på plats i Milano för diskussioner med Lukakus rådgivare. Gazzetta dello Sport understryker att det aldrig kommit något bud till Inter, även om uppgifter cirkulerat om att Chelsea är beredd att betala över 100 milj euro. En klubb vill först ha grönt ljus från spelaren. Och spelaren ger i det här fallet rött ljus till Chelsea. Skälen är två: 1/ Lukaku trivs där han är. 2/ Han vill inte tillbaka till Premier League. ”Han vill bara vinna med Inter”, som GdS skriver. Och vinner det gör Inter. Det blev 6-0 mot Crotone i en försäsongsmatch i går. Nyförvärvet Hakan Calhanoglu glänste med ett mål och tre assist. Calhanoglus förra klubb Milan kan samtidigt vara på väg att skaffa ytterligare anfallssällskap till Zlatan Ibrahimovic efter Olivier Giroud. Nantes Randal Kolo Muani är i blickfånget, sedan Kaio Jorge tycks ha valt Juventus (som erbjuder Santos två milj euro för en övergång redan nu, den brasilianska klubben vill dock ha sex milj euro). 22-årige Kolo Muani värderas till tio milj euro, men kontraktet går ut nästa sommar. Även Southampton är intresserad och tyska Bild hävdar att Kolo Muani har en överenskommelse med Eintracht Frankfurt. Bland övriga transfernotiser: Hellas Verona uppges nära att göra en Bayern München-värvning. Det gäller ett lån av anfallaren Joshua Zirkzee med köpoption på åtta miljoner euro.

Corriere dello Sport utropar i dagens största rubrik, ”Det är ett Roma för Champions League!”. Tidningen tycks hänförd av Mourinhos gäng som spelat 1-1 mot Porto. Särskilt bra (7 av 10) var enligt CdS nye målvakten Rui Patricio, mittfältaren Mancini – och så JoMo själv. Mer Roma. Eldor Shomurodov är mycket nära en övergång från Genoa, skriver både CdS och Sky Sport Italia. Den uzbekiske anfallaren lånas med en köpoption på cirka 20 miljoner euro (18 enligt Sky).

Tuttosport lägger fram en ”Juve-triss”. Det är tre möjliga värvningar. Det beskrivs med: ”Allegri väntar på Pjanic. Möte med Sassuolo om Locatelli. Försök med Kaio Jorge – kan anlända direkt”. I Locatellis fall skriver Tuttosport att Juventus inte kan betala de 40 miljoner euro Sassuolo vill ha, men har uppgraderat sitt bud som inkluderar ansenlig procent vid vidareförsäljning.

ENGLAND

Manchester Evening News ser nätet rassla till, ger betyget 8 av 10 och hör Ole Gunnar Solskjaer sprider lovord: Anthony Elanga var ett stort utropstecken i Man United (2-2 mot Brentford). Det har talats om lån, men kanske är han på väg att spela till sig en plats, eventuellt till vänster. ”De stora a-lagsspelarna återkomst kommer att vara avgörande, men även med dem tillgängliga så har Elanga en möjlig väg till regelbundet spel för United. Frågetecken kring form och fitness kvarstår för Marcus Rashford, Anthony Martial och Daniel James. Pogba, som var bättre än dem alla från vänster, kanske inte är en Unitedspelare om fem veckor. James var ineffektiv när han fick chansen i andra halvlek”, skriver MEN:s välkände Unitedskibent Samuel Luckhurst. En eventuell utlåning lär inte bli aktuell förrän i slutet av augusti, lägger han till. Man Uniteds ligapremiär är mot Leeds United den 14 augusti.

Daily Mail följer upp tråden om Elanga under ”Fem punkter från Uniteds match”. En av dem är ”Elanga ser ut att vara redo för Premier League”. Mail skriver, ”Det har snackats om lån men han ser ut att vara redo att sätta avtryck nu. Med Marcus Rashford och Jadon Sancho fortfarande på semester, och Anthony Martial som håller på att komma tillbaka från sin knäskada, så kan Elanga bli ett vapen från bänken under säsongens första veckor”. En bänk har i så fall lär få dela med Victor Nilsson Lindelöf.

The Athletic bjuder på ytterligare Solskjaer-citat om Elanga, som stärker bilden av att han verkligen knackar hårt på a-lagsdörren. ”Han ger mig stora problem, om ni så vill. Spelare som kan göra mål, som har entusiasm, energi – vi vill spela med press. Om man ber honom att springa bort till cricketplanen och hämta dricka till oss så gör han det. Sådan är han, inga krusiduller”, säger norrmannen. På tal om United så var det också The Athletic som under onsdagen berättade att PSG väntas lägga ett bud på Pogba inom kort.

Daily Telegraph uppger att Tottenham har anfallaren Dusan Vlahovic som topprioritet. Fiorentina sägs vilja ha 50 miljoner pund, men Telegraph tror att en affär skulle kunna gå på drygt 40 milj pund. Simy i Crotone är ett alternativ, men Vlahovic är nummer ett för Spurs. Och det är som stöd till Harry Kane ”som Daniel Levy är fast besluten att behålla”, skriver Telegraph.

The Times lyfter onsdagens besked om att nickandet kommer att begränsas under träning. För proffsklubbar införs en gräns på tio ”tunga” nickar – från passningar på mer än 35 meter eller hörnor, frisparkar och inlägg – per träningsvecka. I övrigt är direktiven lättare nickövningar. Studier har visat att sannolikheten att proffsspelare dör av demens är tre och en halv gånger högre än genomsnittet av befolkningen i samma ålder.

SPANIEN

Marca skriver om ”Fallet Ødegaard (igen)”. På nytt är norrmannens framtid oviss. Han har inte imponerat under försäsongen och han håller enligt uppgift själv dörren öppen för ännu en utlåning till Arsenal. Transferspecialisten Fabrizio Romano skriver på torsdagsmorgonen att Londonklubben står redo att lägga bud på Ødegaard. Han är fortsatt topprioritet. Marca noterar Real Sociedads träningsmatch (2-1 mot Monaco). Alexander Isak, nyss tillbaka från ledighet, spelade inte. Ändå får han en egen rubrik i Madridtidningen. ”Anoeta hyllar sin idol, ’Isak, oeoeoe, Isak, Isak”. Den svenska anfallaren paraderades på innerplan inför matchen till publikens stora jubel. Även Mundo Deportivo har en artikel om att ”jubel och sång mötte svensken som togs emot som en idol”.

Diario AS uppmärksammar ett annat bekymmer för Real Madrid. Det enda nyförvärvet, David Alaba, har testat positivt för corona. Det tar plats på förstasidan, men den största rubriken där hämtas från OS-fotbollen, ”Bara de bästa är kvar”. Dit hör Spanien. En kvartsfinal mot Elfenbenskusten väntar på lördag sedan laget fixat poängen som behövdes i går (1-1 mot Argentina).

Sport välkomnar att ”Messi har anlänt för att skriva på”. Argentinaren är tillbaka från ledighet och ”han skriver på nytt kontrakt nästa vecka”. Sport uppmärksammar också i positiva ordalag att Barcelona fått ett stabilt kreditbetyg, BBB-, av kreditvärderingsinstitutet Fitch, vilket underlättar finansieringen. Det kan också ses som sorgligt att en av världens största fotbollsklubbar via en pressrelease behöver stoltsera med att ha kreditbetyg i nivå med stater som Rumänien, Panama, Mexiko och Cypern.

Cadena Cope rapporterar om Sevillas krav för Jules Koundé. Chelsea sägs ha erbjudit 30-35 miljoner euro plus Kurt Zouma. Men Sevilla vill ha sammanlagt minst 70 miljoner euro. Zouma, som Sevilla gärna vill ha, värderar klubben bara till 25 milj euro. Därmed uppstår ett cash-gap.

FRANKRIKE

L’Equipe häpnar över ”Fiaskot i Tokyo”. Frankrikes fick en sorti ur OS-turneringen med buller och bång (0-4 mot Japan). ”Vi satte en del käppar i hjulet för oss själva”, säger veteranen André-Pierre Gignac, och syftar inte bara på spelet utan också förberedelser och skillnaden i truppkvalitet med andra länder (som Spanien med sex EM-spelare). Den senaste förbundsrankingen av akademier tas upp över ett uppslag. I topp på den femgradiga skalan finns Lyon, Monaco, PSG och Rennes (4/5). I botten Dijon (1/5).

RMC Sport fångar upp gårdagens franska prestigematch. Marseille slog Saint-Etienne med 2-1. Marseilles nyförvärv Konrad de la Fuente, 20-årig amerikansk anfallare från Barcelona, var ”utan tvekan” matchens lirare.



TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung pratar med Emil Forsberg om bland annat EM utan Zlatan Ibrahimovic. ”Alla lag är bättre med Zlatan än utan, och så är det med oss också. Det är synd att han inte var med, men jag är säker på att han kommer att spela i VM. Zlatan är nästan 40 år och fortfarande en toppspelare i Milan. Han är en spelare för stora matcher. Han och hans karriär är otrolig”, säger Forsberg. Han fyller själv 30 år snart. ”Jag älskar mitt liv, har en bra familj och det bästa jobbet i världen. Det förändras inte för att jag blir 30. Jag tror att totalpaketet Forsberg nästan är komplett. Jag har spelat många matcher, stora matcher. Jag har lärt mig mycket från flera topptränare. Jag känner min kropp och vill bli ännu bättre. Jag sätter inga gränser för mig själv. Kanske spelar jag till jag är 40 år, och sedan tränar jag RB Leipzig och vinner två-tre titlar (skratt)”, säger Forsberg.

Ruhr Nachrichten lyssnar till Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke om mål för säsongen. Senast blev det en tredje plats i ligan. ”Om du lutar dig alltför mycket ut genom fönstret är du övermodig och inte förnuftig. Vi sa ingenting förra året. I slutändan blev det inte den värsta av säsonger för Dortmund. Vi vill bli lite bättre i ligaspelet och gå längre i cupspelet”, svarar Watzke. Självfallet dyker frågan om en viss norrmans framtid upp igen. Svaret är kort: ”Erling Haaland spelar här nästa säsong”.



ÖVRIGT

SDNA (Grekland) uppger att Niclas Eliasson, 25, har en muntlig överenskommelse med AEK. Problemet är hans nuvarande klubb Nîmes. Enligt Gazzetta.gr har den franska klubben först nobbat ett låneförsök, sedan ett bud på 1,5 miljoner euro. Nîmes vill ha det dubbla och är inte pressad att sälja.

Nettavisen (Norge) meddelar att Vålerengamålvakten Kristoffer Klaesson skriver på för Leeds United. 20-åringen befinner sig i karantän efter att ha rest till England. Vålerenga ska ha accepterat ett bud på motsvarande 20 milj kr.